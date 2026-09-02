Шведското кралско семейство ще присъства на погребението на норвежкия крал Харалд Пети

Шведското кралско семейство ще отпътува за Осло следващата седмица, за да присъства на погребението на норвежкия крал Харалд Пети, който почина миналата седмица на 89-годишна възраст, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Очаква се на погребението на 9 септември да присъстват всички пълнолетни членове на шведското кралско семейство. Сред тях са крал Карл Шестнадесети Густав и кралица Силвия, престолонаследницата Виктория и принц Даниел, принц Карл Филип и принцеса София, както и принцеса Мадлен и съпругът ѝ Кристофър О'Нийл.

Шведското и норвежкото кралски семейства имат близки лични и семейни връзки. Майката на Харалд Пети е била шведската принцеса Марта, а норвежкият крал е бил кръстник на престолонаследницата Виктория, която го е наричала „чичо Харалд“.

На погребението ще присъства и принцеса Кристина, най-малката сестра на шведския крал Карл Шестнадесети Густав, заедно със съпруга си Торд Магнусон.

Датският крал Фредерик Десети и кралица Мери вече са потвърдили присъствието си. Датското кралско семейство също има роднински връзки с норвежкото.

Нидерландия ще бъде представена от крал Вилем-Александър и кралица Максима, бившата кралица принцеса Беатрикс и престолонаследницата Катарина-Амалия.

Кралят на Белгия Филип и кралица Матилде също ще пътуват до Осло. На погребението ще присъстват и японският престолонаследник Фумихито и съпругата му, принцеса Кико, според норвежката телевизия Ен Ер Ка.

Няколко европейски държавни глави също са потвърдили присъствието си, съобщи Ен Ер Ка. Сред тях са исландската президентка Хала Томасдотир и съпругът ѝ. Очаква се да присъстват и президентите на трите балтийски страни, както и германският президент Франк-Валтер Щайнмайер.