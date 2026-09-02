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Милей отправи ново предупреждение към Великобритания за Фолклендските острови

Милей отправи ново предупреждение към Великобритания за Фолклендските острови

2 Септември, 2026 16:34, обновена 2 Септември, 2026 16:39 920 12

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Аржентинският президент заяви, че страната му ще защитава интересите си „със зъби и нокти“

Милей отправи ново предупреждение към Великобритания за Фолклендските острови - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Аржентина Хавиер Милей отправи ново предупреждение към Великобритания относно суверенитета над Фолклендските острови, заявявайки, че страната му ще защитава интересите си „със зъби и нокти, независимо кого притеснява“, пише The Independent, предава News.bg.

Милей заяви, че в четвъртък вечерта ще направи това, което определи като национално изявление по темата. Той нарече островите „свещени“ за аржентинците и заяви, че националният суверенитет на страната му продължава да бъде „нарушаван“.

В публикация в X аржентинският президент написа, че в четвъртък в 21:00 часа ще бъде направено национално изявление по „свещена тема за аржентинците“ и „историческо искане на аржентинския народ“.

„Каква по-важна и стратегическа кауза за жизненоважните интереси на нацията може да бъде по-важна от каузата на Малвинските острови?... Ще продължим да защитаваме интересите на аржентинската нация със зъби и нокти, независимо кого притеснява това“, заяви Милей.

Във вторник Даунинг стрийт заяви, че ангажиментът на Великобритания към Фолклендските острови е „непоколебим“, след като Доналд Тръмп предложи САЩ да преразгледат позицията си по отношение на архипелага.

Джеймс Картлидж, министърът на отбраната в сянка на Великобритания, отговори на Милей, че Фолклендските острови „са британски и ще останат британски“.

„Британски войници се бориха и умираха, за да защитят нашия суверенитет и свободата на жителите на Фолклендските острови. Тази жертва никога няма да бъде забравена и ние винаги ще стоим до народа на Фолклендските острови и тяхното огромно желание да останат британски“, заяви той.

Официалният говорител на британския премиер също заяви, че позицията на Обединеното кралство е „дългогодишна и непоколебима“.

„Суверенитетът принадлежи на Обединеното кралство и правото на островитяните на самоопределение е от първостепенно значение“, заяви той.

Позицията на САЩ е формално неутрална, въпреки че Вашингтон е предоставил подкрепа за британската кампания за връщане на островите след аржентинската инвазия през 1982 г.

Доклади през уикенда предположиха, че САЩ биха могли да преразгледат позицията си, ако британското правителство не увеличи разходите за отбрана.

Запитан за тези доклади в понеделник, Доналд Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет: „Винаги преглеждам всяка позиция. Това е само една от многото“.

На следващия ден говорителят на британския премиер заяви, че островитяните многократно са изразявали желанието си да останат британска отвъдморска територия.

На референдум през 2013 г. жителите на Фолклендските острови гласуваха с огромно мнозинство за запазване на статута им на британска отвъдморска територия - 99,8% гласуваха „за“, а само три гласа бяха „против“.

Въпросът отново попадна в заглавията това лято, когато футболният отбор на Аржентина развя знаме в подкрепа на претенциите на страната към островите, докато празнуваше победата си на Световното първенство срещу Англия.

След полуфиналния мач играчите държаха знаме с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолклендските острови са аржентински“.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кремъл взе да заплашва и откъм

    4 10 Отговор
    Аржентина. Той друга реторика няма ли си.

    Коментиран от #4, #9

    16:51 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 койдазнай

    5 0 Отговор
    Преди 40 години военната хунта бая беше оплескала нещата в Аржентина. За да се хареса на народа, решиха да си върната Малвинските острови, които англичаните наричат Фолклендски.

    16:58 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 лйолои

    4 4 Отговор
    Да, крадците от англия е време да връщат островите на Аржентина. Щом подкрепят Украйна и надрусаната маймуна зеленски, значи трябва да връщат островите. Защо Европа не се бори за правата на Аржентина??? Защо тук гейрал Ниско и Мирчо селяндурина сутрин обед и вечер не си късат ризите за Аржентина??? Как така Британия тези бандити ограбват Аржентина??? Редно е Русия да помогне на Аржентина в борбата им с британскита бандити. Време е и Шотландия и Ирландия да са свободни и да не са под ботуша на псетата на Британия. Каквото повикало такова се обадило. Слава на Господ Иисус Христос каквото са търсили англичаните това ще намерят.

    Коментиран от #11

    17:05 02.09.2026

  • 6 име

    2 4 Отговор
    Смешните нaглocaкси с общо 20 работещи военни кораба и 4 подводници, вече никой не я брои за военна сила. Това не е като преди десетилетия да могат да огранизират логистиката на военна кампания на хиляди километри от острова им. Сега, дори да успеят да подкарат единия от двата им самолетоносача, за него имат само 8 самолета Кен Еф 35, от общо 42 в цялата им армия. За другия няма и толкова, щото е перманентно неработещ. А първия, ако излезе на мисия, ескорта му е от един стар разрушител, една стара фрегата и един танкер. За сравнение, на краварите ескортиращата група на всеки самолетоносач е от поне 8 бойни кораба. Даже и фалирала Аржентина не счита фалирала Англия за сила.

    17:10 02.09.2026

  • 7 И този се учи от Тръмп

    1 3 Отговор
    Ще ги пита британците с какво ще се бият с Аржентина, след като изпукаха джепането в Украйна. Ако не се намеси САЩ, Аржентина ще ги нарита този път.

    17:11 02.09.2026

  • 8 Опалянка

    0 2 Отговор
    Охооо, МИКРО-БРИТАНИЯ нещо се напъват !!!

    17:12 02.09.2026

  • 9 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кремъл взе да заплашва и откъм":

    САЩ заплашиха да се противопоставят на суверенитета на Великобритания над Фолклендските острови ,ако Анди Бърнам не увеличи разходите за отбрана,твърди "Дейли телеграф" позовавайки се на американски военни.

    17:26 02.09.2026

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), като на част е мешано с независимост и от Франция. Унищожават Палестина. Държат някъде още 6 държави - може да не е точно.

    17:28 02.09.2026

  • 11 Хари

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "лйолои":

    Ми имало е референдум! 99.8% са за това островите да останат колония!!!!!

    17:32 02.09.2026

  • 12 МЕСИ

    0 1 Отговор
    ПИРАТСКА БРИТАНИЯ ОСВЕН ТРАГЕДИИ НА СВЕТЪ ДРУГО НЕ Е ПРАВИЛА.ДА ИЗЧЕЗВЪТ.

    17:35 02.09.2026

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