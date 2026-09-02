Милей отправи ново предупреждение към Великобритания за Фолклендските острови

Президентът на Аржентина Хавиер Милей отправи ново предупреждение към Великобритания относно суверенитета над Фолклендските острови, заявявайки, че страната му ще защитава интересите си „със зъби и нокти, независимо кого притеснява“, пише The Independent, предава News.bg.

Милей заяви, че в четвъртък вечерта ще направи това, което определи като национално изявление по темата. Той нарече островите „свещени“ за аржентинците и заяви, че националният суверенитет на страната му продължава да бъде „нарушаван“.

В публикация в X аржентинският президент написа, че в четвъртък в 21:00 часа ще бъде направено национално изявление по „свещена тема за аржентинците“ и „историческо искане на аржентинския народ“.

„Каква по-важна и стратегическа кауза за жизненоважните интереси на нацията може да бъде по-важна от каузата на Малвинските острови?... Ще продължим да защитаваме интересите на аржентинската нация със зъби и нокти, независимо кого притеснява това“, заяви Милей.

Във вторник Даунинг стрийт заяви, че ангажиментът на Великобритания към Фолклендските острови е „непоколебим“, след като Доналд Тръмп предложи САЩ да преразгледат позицията си по отношение на архипелага.

Джеймс Картлидж, министърът на отбраната в сянка на Великобритания, отговори на Милей, че Фолклендските острови „са британски и ще останат британски“.

„Британски войници се бориха и умираха, за да защитят нашия суверенитет и свободата на жителите на Фолклендските острови. Тази жертва никога няма да бъде забравена и ние винаги ще стоим до народа на Фолклендските острови и тяхното огромно желание да останат британски“, заяви той.

Официалният говорител на британския премиер също заяви, че позицията на Обединеното кралство е „дългогодишна и непоколебима“.

„Суверенитетът принадлежи на Обединеното кралство и правото на островитяните на самоопределение е от първостепенно значение“, заяви той.

Позицията на САЩ е формално неутрална, въпреки че Вашингтон е предоставил подкрепа за британската кампания за връщане на островите след аржентинската инвазия през 1982 г.

Доклади през уикенда предположиха, че САЩ биха могли да преразгледат позицията си, ако британското правителство не увеличи разходите за отбрана.

Запитан за тези доклади в понеделник, Доналд Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет: „Винаги преглеждам всяка позиция. Това е само една от многото“.

На следващия ден говорителят на британския премиер заяви, че островитяните многократно са изразявали желанието си да останат британска отвъдморска територия.

На референдум през 2013 г. жителите на Фолклендските острови гласуваха с огромно мнозинство за запазване на статута им на британска отвъдморска територия - 99,8% гласуваха „за“, а само три гласа бяха „против“.

Въпросът отново попадна в заглавията това лято, когато футболният отбор на Аржентина развя знаме в подкрепа на претенциите на страната към островите, докато празнуваше победата си на Световното първенство срещу Англия.

След полуфиналния мач играчите държаха знаме с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолклендските острови са аржентински“.