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Украйна е унищожила руски изтребител МиГ-29 в Ростовска област
  Тема: Украйна

Украйна е унищожила руски изтребител МиГ-29 в Ростовска област

2 Септември, 2026 22:50 1 052 60

  • украйна-
  • ростовска област-
  • миг-29-
  • изтребител-
  • русия

Операциите срещу ключови вражески военни цели продължават, обявиха украинските сили

Украйна е унищожила руски изтребител МиГ-29 в Ростовска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) унищожиха руски изтребител МиГ-29 в близост до летището в Милерово в руската Ростовска област и хеликоптер Ка-27 в близост до летището Ейск в Краснодарския край при удари, нанесени на 27 и 30 август, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на Генералният щаб на ВСУ, съобщи БТА.

"След анализ на допълнителни данни бе потвърдено унищожаването на хеликоптер "Ка-27" в близост до летището в Ейск, в Краснодарски край, Русия, на 30 август 2026 г. Потвърдено е и унищожаването на самолет "МиГ-29" в близост до летището в Милерово, в Ростовска област, Русия, на 27 август 2026 г.", се посочва в изявлението.

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Освен това през изминалата нощ подразделения на ВСУ нанесоха удари по редица военни цели на руските сили.

Във Володимировка, в Донецка област, беше поразен склад за боеприпаси. В Очеретине, в Донецка област, беше поразен склад с материали и оборудване. В Речица, в Брянска област, в Русия, беше поразено военно оборудване.

"Мащабът на нанесените щети се изяснява. Операциите срещу ключови вражески военни цели продължават", заяви Генералният щаб на ВСУ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    19 26 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО ако ли не, ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #22

    22:52 02.09.2026

  • 2 Ами

    18 29 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    22:56 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нямат край

    15 23 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    22:57 02.09.2026

  • 5 Димон Сладкия Бонбон

    5 7 Отговор
    Ужас ,украина побеждава ,нали ?😄😄
    " Не снимайте празните рафтове ,че ще ви глобим "

    22:58 02.09.2026

  • 6 Истинските новини

    15 15 Отговор
    Хората на Зеленото и хората на Буданов си спретнаха кървава баня помежду си. Уж заради някакъв руснак..

    22:58 02.09.2026

  • 7 Ицо

    13 11 Отговор
    Има ли дупчени копейки?

    22:58 02.09.2026

  • 8 Фен

    9 13 Отговор
    Ехааа.... Явно, непрестанните удари по Киев ще направят месец. Ама щом Урсула, Кая и Зе така искат..🤷

    22:58 02.09.2026

  • 9 хаха

    8 3 Отговор
    ХАХАХА!

    22:58 02.09.2026

  • 10 Междувременно

    9 11 Отговор
    Забравих кой ден поред върви безпрецедентния лобут по 404 🤔

    Коментиран от #13

    22:59 02.09.2026

  • 11 СССР 2

    11 6 Отговор
    Всички знаем, че в края на СССР идва Горбачов.
    В края на СССР 2 ще дойде Горбачов 2 и ще бъде много по-лошо от първия Горбачов.

    Коментиран от #15

    23:00 02.09.2026

  • 12 ЧУДЕСНИ НОВИНИ

    8 7 Отговор
    ПО ТОЗИ ПОВОД СЕ ПИЙНУВА!

    23:01 02.09.2026

  • 13 Дроновод

    10 14 Отговор

    До коментар #10 от "Междувременно":

    В Константинивка руските загуби са 60 на 1 спрямо украинските. Здрава дроно-сеч пада!

    Коментиран от #19, #58

    23:01 02.09.2026

  • 14 Джадая Степан

    13 11 Отговор
    Тоз МиГ-29 Факти го пробутват всяка сряда вечер ,бати 😄😄😄 не разбрахте ли ,че ВКС отдавна не ползват МиГ-29 бре

    Коментиран от #16, #35

    23:01 02.09.2026

  • 15 Ха-ха

    9 9 Отговор

    До коментар #11 от "СССР 2":

    Както винаги накрая Русийката хваща средния. Това е аксиома.!

    23:02 02.09.2026

  • 16 Владимир Сополин

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Джадая Степан":

    Инфото ти куца.

    Коментиран от #20

    23:03 02.09.2026

  • 17 Без име

    6 4 Отговор
    Унищожиха само нмп.

    23:04 02.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Джадая Степан

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Сополин":

    Какие ваши доказателства ? Кокаинум ?

    23:07 02.09.2026

  • 21 Ти да видиш

    15 8 Отговор
    Цяла Одеска област е без ток , повече от 100 огромни логистични склада по цялата територия на Украйна са сринати до земята, по магазините вече няма елементарни неща, десетки горивни бази 500 бензиностанции са изгорени до основи, вече няма и гориво дори за армията.

    В Киев не са виждали слънцето от поне седмица, защото гъст дим и черни облаци покриват непрестанно небето от огромните пожари и взривове.

    Апокалипсисът е пълен, а тук ни занимават с някакво самолетче.

    23:09 02.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това Зеленски ли го каза?

    7 2 Отговор
    Вярвам напълно на украинците.

    23:10 02.09.2026

  • 25 оня с коня

    10 8 Отговор
    Укрите се изхитриха и вместо да гонят "Михаля" в Небето,чакат на пусия с дроновете си Руския "Михал" да кацне каталясал,след което го Трепят на земята "без остатък".

    Коментиран от #36

    23:11 02.09.2026

  • 26 ганев

    7 6 Отговор
    ХА.ХААА УНИЩОЖИЛИ НА КОЧА....АБЕ ВИЕ ЗНАЕТЕ

    23:11 02.09.2026

  • 27 На какво си?

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Точна статия":

    Нека да позная - коктейл от фентанил и парцуца.

    Коментиран от #31

    23:12 02.09.2026

  • 28 Унищожени

    7 5 Отговор
    В БЛИЗОСТ до летището!?! Това какво означава? По време на полет? Или докато е стоял пред летището като паметник? А може би са били паметници?

    23:13 02.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не само това колега..Зеленски ги смила

    7 5 Отговор

    До коментар #23 от "Точна статия":

    Освен това през изминалата нощ подразделения на ВСУ нанесоха удари по редица военни цели на руските сили.

    Във Володимировка в Донецка област беше поразен склад за боеприпаси. Ликвидиран е о персонала. В Очеретине в Донецка област беше поразен склад с материали и оборудване. В Речица в Брянска област в Русия беше поразено военно оборудване.

    "Мащабът на нанесените щети е огромен. Операциите срещу ключови вражески военни цели продължават", заяви Генералният щаб на ВСУ.

    Коментиран от #33

    23:15 02.09.2026

  • 31 ганев

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "На какво си?":

    ...АБЕ НЕ МУ ОБРЪЩАЙ ..ВНИМАНИЕ....туй..Е ОТ ИНКУБАТОР

    23:16 02.09.2026

  • 32 Междувременно

    6 8 Отговор
    Експлозиите в Киев и околния регион продължават.
    Напомняме, че руските удари с дронове по цели в Киев продължават вече шести пореден ден, според местните власти.
    🤡Зеленски заплашва Русия, но се прави на балама за горящия под носа му куев и цялата 404

    Луд!

    23:16 02.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    6 5 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #39, #42

    23:19 02.09.2026

  • 35 1945

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Джадая Степан":

    от началото на войната са унищожени над 400 руски самолета.. Това са безвъзвратни загуби.

    Коментиран от #41, #45, #59

    23:19 02.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    5 6 Отговор
    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    23:20 02.09.2026

  • 38 Ганев

    2 6 Отговор
    Русия не бърза защото дава в пъти повече жертви и ако бърза ще й свършат войниците. Русия не бърза защото Путин иска да отложи провала във времето. От повече от 4 години фронтовата линия реално не е мръднала и Русия не е взела и 1% земя. Украйна спаси 80% от територията си и ресурси за 20 трилиона евро ще влязат в ЕС. Разбрахре ли сега защо им дадохме 200 милиарда евро? Това е доста изгодна инвестиция в бъдещето.

    23:22 02.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "ганев":

    Така е,ама пусто като обичам да ям Русофили,пък те не се къпят с месеци...

    Коментиран от #44

    23:23 02.09.2026

  • 41 ганев

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "1945":

    ВЪВ 2ТА...БЯХА УНИЩОЖЕНИ...32.980САМОЛЕТА И БЕШЕ НИЩО...В КУРСК ЗА 2ДНИ 5.600ТАНКА....ТОВА Е РАБОТА

    23:23 02.09.2026

  • 42 Точен сте

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    Само една още мърдаща копейка остана тука! А преди 5 години помните ли как чакаха за 3 дни в Киев и беше пълно с все още живи копейки! Повечето разбраха че фашистка русия е кaпyт и се гътнаха! И че никога няма да я дочакат!

    Кажете БРАВО УКРАЙНА че затри едни ненужни варвари!

    23:23 02.09.2026

  • 43 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    6 3 Отговор
    Ако питате дежурните тролове кой започна войната в Украйна през 2014 г., веднага ще изсипят три тона опорки за „лошия Запад“.

    Само че истината я каза лично техният собствен герой — руският полковник от ФСБ Игор Гиркин-Стрелков. Човекът съвсем официално и без срам си призна в интервю: „Аз натиснах спусъка на войната в Донбас!“. Тъкмо той и неговата въоръжена бандитка отрядчета нахлуха в Славянск, окупираха административните сгради и започнаха кървавата смута.

    Днес същият този „герой на Новорусия“ търка наровете в руски затвор, защото дори за самия Путин стана прекалено удобен за отстрелване. Иронията е пълна: Русия първо изпрати Гиркин да запали пожара, а накрая го прибра зад решетките, за да му затвори устата!

    23:25 02.09.2026

  • 44 ганев

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    И ЗАТУЙ ГО..ИЗЯДЕ..ИЗОДЗАДЗЕ...НЯМАШ ..КАПАЦИТЕТ...ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОТЕНЦИАЛ..И НАЙ ЧЕЧЕ МОЗЪЧЕН И ФИНАНСОВ..РЕСУРС ЗА ДА СИ ЛАФАШ С ГАНЕВ

    Коментиран от #55

    23:26 02.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    5 3 Отговор
    Няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво бяха унищожени в завода за производство на ракетно гориво „Каменски“ в Русия. Това съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в своя Telegram канал, предоставяйки информация за резултатите от удара по съоръжението.

    „След удара в нощта на 31 август 2026 г. в завода „Каменски“ в Каменск-Шахтински, Ростовска област, Русия, е потвърдено унищожаването на няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво и повредата на още четири цеха“, се казва в изявлението

    Коментиран от #53, #54

    23:27 02.09.2026

  • 47 Тихо πръдляяк!

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Джадая Степан":

    Тихо.Не си компетентен.

    Коментиран от #56, #57

    23:29 02.09.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 5 Отговор
    В МОСКВА ИЗГOРЯ KУЛAТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПEРOНИТЕ НА МEТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛOТ В АЗOВСКО И ЧЕРНО МOРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    23:29 02.09.2026

  • 49 Като показвате

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    безсилие и нисък капацитет вредите преди всичко на Русия, тъй като сте руски поддръжник. Ако не можете да опровергаете мнението на опонента по-добре не пишете нищо. Това е по-добрата стратегия в спора, а и по принцип.

    23:30 02.09.2026

  • 50 Русия ще тръгне на запад,

    2 1 Отговор
    Но само до бившите граници на СССР.Украйна е ясна и то само до Киев до където са етническите руснаци.Прибалтите имат проблем,защото заемат място в Балтийско море,чието стратегическо място е важно за Русия.От там на запад няма нищо,което да е нужно на руснаците.Дори ще търпят истериите на полските хиени.

    23:31 02.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    Кой ги е "потвърдил" тези руски "загуби" - ти от "мястото на събитието", доче зеле, ройтерс, униан....
    По същото време "копачите" на Черно море останаха без морски и дунавски пристанища и терминали, без кораби, локомотиви, тирове, складове, дори без КПП-та на границите, над големите градове са денонощни фойрверки, а населението нощува и живее в Ню Киив под земята...

    23:35 02.09.2026

  • 54 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    АБЕ МНОГО ЗИ ЗАБЛЯН...ДАЖЕ НИКА МИ НЕ МОЖЕШ ДА КОПИРАШ..ЗАЩОТОТО Е..СЪС ..СИГНАТУРЕН АНАЛИЗ..И ..СМД.ОПЕРАЦИОННИ..И ..БУФЕРНИ РЕГИСТРИ...

    23:35 02.09.2026

  • 55 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "ганев":

    Ех Ганев,Ганев...сине Ганьов,щом Господ е решил да има такива като тебе,да бъде волята му!:)

    23:38 02.09.2026

  • 56 Джадая Степан

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тихо πръдляяк!":

    Тихо си мълча и се подигравам мислено

    23:44 02.09.2026

  • 57 Димон Сладкия Бонбон

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тихо πръдляяк!":

    Я са скрий в някоя дупка ве ,охлюв ,ма гледай да е под бетонна плоча и да накладеш огън отдолу да измамиш квадрокоптера

    23:46 02.09.2026

  • 58 Не разбрахме

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дроновод":

    Чей Константинивка???

    И защо Зельо не пусна журналисти и отказа да си прибере труповете?!

    23:48 02.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Джадая Степан

    0 0 Отговор
    ОАК превключи основните си заводи на трисменен график, което ѝ позволи да стабилизира доставките на самолети:
    Су-34: Този тип претърпя най-големи загуби, тъй като активно се използва за хвърляне на планиращи бомби (ФАБ с УМПК). За да се компенсира загубата, производството беше ускорено максимално: през 2024–2025 г. Въздушно-космическите сили получиха приблизително 34 нови Су-34 (16 през 2024 г. и 18 през 2025 г.), като доставките на нови партиди продължават по график.
    Су-35С и Су-30СМ2: Загубите на тези многоцелеви изтребители са значително по-ниски от тези на Су-34. Въпреки това, обемите им на производство (приблизително 20 броя Су-35С през последната година и половина) напълно компенсират регистрираните бойни и технически загуби.
    Су-57: Самолетите от пето поколение практически не търпят бойни загуби (регистриран е само един случай на повреда на земята). Производството им не е предназначено да замести предишните загуби, а по-скоро да разшири качествено автопарка. Доставките на модернизирани версии продължават активно.

    ykponuTe не са произвели нито един самолет от 20..22 насам

    00:05 03.09.2026

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