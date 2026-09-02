Украйна е унищожила руски изтребител МиГ-29 в Ростовска област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) унищожиха руски изтребител МиГ-29 в близост до летището в Милерово в руската Ростовска област и хеликоптер Ка-27 в близост до летището Ейск в Краснодарския край при удари, нанесени на 27 и 30 август, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на Генералният щаб на ВСУ, съобщи БТА.

"След анализ на допълнителни данни бе потвърдено унищожаването на хеликоптер "Ка-27" в близост до летището в Ейск, в Краснодарски край, Русия, на 30 август 2026 г. Потвърдено е и унищожаването на самолет "МиГ-29" в близост до летището в Милерово, в Ростовска област, Русия, на 27 август 2026 г.", се посочва в изявлението.

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Освен това през изминалата нощ подразделения на ВСУ нанесоха удари по редица военни цели на руските сили.

Във Володимировка, в Донецка област, беше поразен склад за боеприпаси. В Очеретине, в Донецка област, беше поразен склад с материали и оборудване. В Речица, в Брянска област, в Русия, беше поразено военно оборудване.

"Мащабът на нанесените щети се изяснява. Операциите срещу ключови вражески военни цели продължават", заяви Генералният щаб на ВСУ.