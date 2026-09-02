Украйна е унищожила руски изтребител МиГ-29 в Ростовска област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) унищожиха руски изтребител МиГ-29 в близост до летището в Милерово в руската Ростовска област и хеликоптер Ка-27 в близост до летището Ейск в Краснодарския край при удари, нанесени на 27 и 30 август, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на Генералният щаб на ВСУ, съобщи БТА.
"След анализ на допълнителни данни бе потвърдено унищожаването на хеликоптер "Ка-27" в близост до летището в Ейск, в Краснодарски край, Русия, на 30 август 2026 г. Потвърдено е и унищожаването на самолет "МиГ-29" в близост до летището в Милерово, в Ростовска област, Русия, на 27 август 2026 г.", се посочва в изявлението.
Освен това през изминалата нощ подразделения на ВСУ нанесоха удари по редица военни цели на руските сили.
Във Володимировка, в Донецка област, беше поразен склад за боеприпаси. В Очеретине, в Донецка област, беше поразен склад с материали и оборудване. В Речица, в Брянска област, в Русия, беше поразено военно оборудване.
"Мащабът на нанесените щети се изяснява. Операциите срещу ключови вражески военни цели продължават", заяви Генералният щаб на ВСУ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руската мечка
Коментиран от #22
22:52 02.09.2026
2 Ами
22:56 02.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нямат край
22:57 02.09.2026
5 Димон Сладкия Бонбон
" Не снимайте празните рафтове ,че ще ви глобим "
22:58 02.09.2026
6 Истинските новини
22:58 02.09.2026
7 Ицо
22:58 02.09.2026
8 Фен
22:58 02.09.2026
9 хаха
22:58 02.09.2026
10 Междувременно
Коментиран от #13
22:59 02.09.2026
11 СССР 2
В края на СССР 2 ще дойде Горбачов 2 и ще бъде много по-лошо от първия Горбачов.
Коментиран от #15
23:00 02.09.2026
12 ЧУДЕСНИ НОВИНИ
23:01 02.09.2026
13 Дроновод
До коментар #10 от "Междувременно":В Константинивка руските загуби са 60 на 1 спрямо украинските. Здрава дроно-сеч пада!
Коментиран от #19, #58
23:01 02.09.2026
14 Джадая Степан
Коментиран от #16, #35
23:01 02.09.2026
15 Ха-ха
До коментар #11 от "СССР 2":Както винаги накрая Русийката хваща средния. Това е аксиома.!
23:02 02.09.2026
16 Владимир Сополин
До коментар #14 от "Джадая Степан":Инфото ти куца.
Коментиран от #20
23:03 02.09.2026
17 Без име
23:04 02.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Джадая Степан
До коментар #16 от "Владимир Сополин":Какие ваши доказателства ? Кокаинум ?
23:07 02.09.2026
21 Ти да видиш
В Киев не са виждали слънцето от поне седмица, защото гъст дим и черни облаци покриват непрестанно небето от огромните пожари и взривове.
Апокалипсисът е пълен, а тук ни занимават с някакво самолетче.
23:09 02.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Това Зеленски ли го каза?
23:10 02.09.2026
25 оня с коня
Коментиран от #36
23:11 02.09.2026
26 ганев
23:11 02.09.2026
27 На какво си?
До коментар #23 от "Точна статия":Нека да позная - коктейл от фентанил и парцуца.
Коментиран от #31
23:12 02.09.2026
28 Унищожени
23:13 02.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не само това колега..Зеленски ги смила
До коментар #23 от "Точна статия":Освен това през изминалата нощ подразделения на ВСУ нанесоха удари по редица военни цели на руските сили.
Във Володимировка в Донецка област беше поразен склад за боеприпаси. Ликвидиран е о персонала. В Очеретине в Донецка област беше поразен склад с материали и оборудване. В Речица в Брянска област в Русия беше поразено военно оборудване.
"Мащабът на нанесените щети е огромен. Операциите срещу ключови вражески военни цели продължават", заяви Генералният щаб на ВСУ.
Коментиран от #33
23:15 02.09.2026
31 ганев
До коментар #27 от "На какво си?":...АБЕ НЕ МУ ОБРЪЩАЙ ..ВНИМАНИЕ....туй..Е ОТ ИНКУБАТОР
23:16 02.09.2026
32 Междувременно
Напомняме, че руските удари с дронове по цели в Киев продължават вече шести пореден ден, според местните власти.
🤡Зеленски заплашва Русия, но се прави на балама за горящия под носа му куев и цялата 404
Луд!
23:16 02.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
Коментиран от #39, #42
23:19 02.09.2026
35 1945
До коментар #14 от "Джадая Степан":от началото на войната са унищожени над 400 руски самолета.. Това са безвъзвратни загуби.
Коментиран от #41, #45, #59
23:19 02.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
23:20 02.09.2026
38 Ганев
23:22 02.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 оня с коня
До коментар #36 от "ганев":Така е,ама пусто като обичам да ям Русофили,пък те не се къпят с месеци...
Коментиран от #44
23:23 02.09.2026
41 ганев
До коментар #35 от "1945":ВЪВ 2ТА...БЯХА УНИЩОЖЕНИ...32.980САМОЛЕТА И БЕШЕ НИЩО...В КУРСК ЗА 2ДНИ 5.600ТАНКА....ТОВА Е РАБОТА
23:23 02.09.2026
42 Точен сте
До коментар #34 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":Само една още мърдаща копейка остана тука! А преди 5 години помните ли как чакаха за 3 дни в Киев и беше пълно с все още живи копейки! Повечето разбраха че фашистка русия е кaпyт и се гътнаха! И че никога няма да я дочакат!
Кажете БРАВО УКРАЙНА че затри едни ненужни варвари!
23:23 02.09.2026
43 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
Само че истината я каза лично техният собствен герой — руският полковник от ФСБ Игор Гиркин-Стрелков. Човекът съвсем официално и без срам си призна в интервю: „Аз натиснах спусъка на войната в Донбас!“. Тъкмо той и неговата въоръжена бандитка отрядчета нахлуха в Славянск, окупираха административните сгради и започнаха кървавата смута.
Днес същият този „герой на Новорусия“ търка наровете в руски затвор, защото дори за самия Путин стана прекалено удобен за отстрелване. Иронията е пълна: Русия първо изпрати Гиркин да запали пожара, а накрая го прибра зад решетките, за да му затвори устата!
23:25 02.09.2026
44 ганев
До коментар #40 от "оня с коня":И ЗАТУЙ ГО..ИЗЯДЕ..ИЗОДЗАДЗЕ...НЯМАШ ..КАПАЦИТЕТ...ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОТЕНЦИАЛ..И НАЙ ЧЕЧЕ МОЗЪЧЕН И ФИНАНСОВ..РЕСУРС ЗА ДА СИ ЛАФАШ С ГАНЕВ
Коментиран от #55
23:26 02.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
„След удара в нощта на 31 август 2026 г. в завода „Каменски“ в Каменск-Шахтински, Ростовска област, Русия, е потвърдено унищожаването на няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво и повредата на още четири цеха“, се казва в изявлението
Коментиран от #53, #54
23:27 02.09.2026
47 Тихо πръдляяк!
До коментар #45 от "Джадая Степан":Тихо.Не си компетентен.
Коментиран от #56, #57
23:29 02.09.2026
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
УДАРИХА И ПEРOНИТЕ НА МEТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛOТ В АЗOВСКО И ЧЕРНО МOРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
23:29 02.09.2026
49 Като показвате
До коментар #33 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":безсилие и нисък капацитет вредите преди всичко на Русия, тъй като сте руски поддръжник. Ако не можете да опровергаете мнението на опонента по-добре не пишете нищо. Това е по-добрата стратегия в спора, а и по принцип.
23:30 02.09.2026
50 Русия ще тръгне на запад,
23:31 02.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хаха
До коментар #46 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":Кой ги е "потвърдил" тези руски "загуби" - ти от "мястото на събитието", доче зеле, ройтерс, униан....
По същото време "копачите" на Черно море останаха без морски и дунавски пристанища и терминали, без кораби, локомотиви, тирове, складове, дори без КПП-та на границите, над големите градове са денонощни фойрверки, а населението нощува и живее в Ню Киив под земята...
23:35 02.09.2026
54 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #46 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":АБЕ МНОГО ЗИ ЗАБЛЯН...ДАЖЕ НИКА МИ НЕ МОЖЕШ ДА КОПИРАШ..ЗАЩОТОТО Е..СЪС ..СИГНАТУРЕН АНАЛИЗ..И ..СМД.ОПЕРАЦИОННИ..И ..БУФЕРНИ РЕГИСТРИ...
23:35 02.09.2026
55 оня с коня
До коментар #44 от "ганев":Ех Ганев,Ганев...сине Ганьов,щом Господ е решил да има такива като тебе,да бъде волята му!:)
23:38 02.09.2026
56 Джадая Степан
До коментар #47 от "Тихо πръдляяк!":Тихо си мълча и се подигравам мислено
23:44 02.09.2026
57 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #47 от "Тихо πръдляяк!":Я са скрий в някоя дупка ве ,охлюв ,ма гледай да е под бетонна плоча и да накладеш огън отдолу да измамиш квадрокоптера
23:46 02.09.2026
58 Не разбрахме
До коментар #13 от "Дроновод":Чей Константинивка???
И защо Зельо не пусна журналисти и отказа да си прибере труповете?!
23:48 02.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Джадая Степан
Су-34: Този тип претърпя най-големи загуби, тъй като активно се използва за хвърляне на планиращи бомби (ФАБ с УМПК). За да се компенсира загубата, производството беше ускорено максимално: през 2024–2025 г. Въздушно-космическите сили получиха приблизително 34 нови Су-34 (16 през 2024 г. и 18 през 2025 г.), като доставките на нови партиди продължават по график.
Су-35С и Су-30СМ2: Загубите на тези многоцелеви изтребители са значително по-ниски от тези на Су-34. Въпреки това, обемите им на производство (приблизително 20 броя Су-35С през последната година и половина) напълно компенсират регистрираните бойни и технически загуби.
Су-57: Самолетите от пето поколение практически не търпят бойни загуби (регистриран е само един случай на повреда на земята). Производството им не е предназначено да замести предишните загуби, а по-скоро да разшири качествено автопарка. Доставките на модернизирани версии продължават активно.
ykponuTe не са произвели нито един самолет от 20..22 насам
00:05 03.09.2026