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Украйна предупреди: Руското въздушно пространство е опасно за граждански полети
  Тема: Украйна

Украйна предупреди: Руското въздушно пространство е опасно за граждански полети

2 Септември, 2026 18:47 660 40

  • украйна-
  • самолети-
  • гражданска авиация-
  • русия-
  • андрий сибига-
  • володимир зеленски

Русия няма да позволи на Украйна да наруши сериозно дейността на гражданската авиация, заяви руският транспортен министър

Украйна предупреди: Руското въздушно пространство е опасно за граждански полети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна официално предупреди Международната организация за гражданска авиация (ICAO, ИКАО), че руското въздушно пространство е опасно за граждански полети заради активните бойни действия, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Искаме да предотвратим неумишлени инциденти", написа Сибига в Екс и добави: "Войната се връща обратно в Русия. Украйна упражнява неотменимото си право на самоотбрана съгласно чл. 51 от Устава на ООН".

Украйна поиска от ИКАО да забрани на своите държави членки да използват руското въздушно пространство, става ясно от писмо, изпратено от украинското правителство до организацията, до което Ройтерс получи днес достъп.

Русия няма да позволи на Украйна да наруши сериозно дейността на гражданската авиация въпреки заплахата на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес руският министър на транспорта Андрей Никитин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Зеленски предупреди вчера авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило опасно за използване руското въздушно пространство, което според него фактически е затворено.

"Разбира се, ние се подготвяме за това и вземаме предвид всички тези заплахи. Ние постоянно подобряваме изискванията за безопасност на полетите и сигурността на летищата, и имаме решения за всичко това. Имаме решения за всички заплахи, които терористите изричат", каза Никитин, цитиран от агенция Интерфакс.

Президентът Владимир Путин заяви вчера, че предупреждението на Зеленски звучало така, сякаш Украйна възнамерява да извърши "държавен тероризъм". Москва ще намери начин да реагира, ако това се случи, добави той.

Вчера Путин призна още, че украинските атаки с дронове са повредили около 100 руски кораба, но каза, че Киев не е нанесъл на страната "щети от критично значение".

"Мисля, че те са ни нанесли реални щети", призна Путин пред медиите в киргизстанската столица Бишкек. "Загинали са хора, моряци, включително чужденци", добави той и посочи, че сред убитите има граждани на Азербайджан и Турция.

Путин каза, че предварителните оценки поставят общите щети, нанесени от атаките досега, на около 1% от брутния вътрешен продукт на Русия. "Това не е са за нас щети от критично значение", подчерта той.

Украйна е нанасяла удари по петролни танкери и кораби с жито в Черно море и съседното Азовско море като част от кампанията си срещу Русия. Освен това Киев увеличи значително ударите с дронове с голям обсег дълбоко навътре в територията на Русия, като многократно атакува петролни рафинерии и логистични центрове.

Путин заяви, че защитата на руските рафинерии е била значително подобрена. По-рано компаниите се бяха оплакали, че руската държава не е успяла да гарантира тяхната сигурност въпреки многократните уверения на президента.

Украйна се стреми да нанесе щети на руската икономика и да затрудни Москва да финансира военните си усилия. Путин повтори коментари от скорошно интервю, обвинявайки Киев, че е "отворил кутията на Пандора" с атаките, и заплаши с още по‑разрушителни руски въздушни удари в отговор.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1945

    6 18 Отговор
    В Русия няма граждански полети.

    Коментиран от #5

    18:50 02.09.2026

  • 2 Марс

    13 8 Отговор
    Абе приключете я тая паплач 404 , може ли да сте толкова закупени, Втората по това време се вееше знамето над райхстага хаха

    Коментиран от #14

    18:51 02.09.2026

  • 3 Хасковски каунь

    9 7 Отговор
    Скоро Волдемар ше фърля пешкира

    18:53 02.09.2026

  • 4 последната укра

    15 5 Отговор
    А над укрия има ли полети.

    Коментиран от #23

    18:53 02.09.2026

  • 5 Деса стюардеса

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "1945":

    И в бг няма, само селяндури летят и на Прасчо частния самолет.

    18:54 02.09.2026

  • 6 Тия укрите

    19 4 Отговор
    Пак ли ще свалят граждански самолети,не стигна ли им един през 2014

    18:55 02.09.2026

  • 7 м даааа

    11 6 Отговор
    терористичната киевска хунта да посмее да удари някой самолет и ще стане мазало ...

    Коментиран от #24

    18:56 02.09.2026

  • 8 Летец

    10 2 Отговор
    Който е роден да пълзи, не може да лети.

    18:56 02.09.2026

  • 9 Анонимен

    11 3 Отговор
    Много "навреме" реши да предупреди!

    А преди нападенията на укрите над цивилни (включително над деца) нищо не каза!

    18:58 02.09.2026

  • 10 Докато укропачата

    10 3 Отговор
    вярва на наглите ще бъде яко бъскана,преди време послушаха наглите да думкат граждански обекти и бяха издумкани яко,сега се канят на гражданските полети,значи руснака ще издумка гражданските летища на укропачата и зеленото пак ще изквичи като настъпен червей

    18:58 02.09.2026

  • 11 Швейк

    5 11 Отговор
    Скоро няма да има руско въздушно пространство

    Коментиран от #12, #13

    18:59 02.09.2026

  • 12 А още по скоро

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Швейк":

    няма да има европавета

    19:00 02.09.2026

  • 13 Бъркаш се

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Швейк":

    няма да има евр0гейск0 и укробско

    19:01 02.09.2026

  • 14 Русофил

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Марс":

    Женски син плод, не давай акъли, а дай пример. Заминавай на фронта!

    19:02 02.09.2026

  • 15 матю хари

    4 8 Отговор
    Русия нямала да позволи. Виц. Самалъотите ще падат като гнили ябълки от дърво.

    19:02 02.09.2026

  • 16 Читател

    5 4 Отговор
    С украинското въздушното пространство е напълно безопасно нали идиоти

    19:03 02.09.2026

  • 17 Ами

    4 3 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.

    Коментиран от #19

    19:05 02.09.2026

  • 18 Свободен

    5 4 Отговор
    Тази новина преди 5 години щеше да звучи като виц!😂
    Представям си как ще изглежда Русия след още 5 ?!

    Коментиран от #21, #30, #32

    19:07 02.09.2026

  • 19 Дълбоко

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    НМТВПТКТ

    19:08 02.09.2026

  • 20 Всичко е по план

    2 4 Отговор
    Турските авиооператори вече не летят до РФ, както са спрени и турските контейнеровози.

    19:09 02.09.2026

  • 21 А картофи

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    Ще има ли на мястото на 404

    19:09 02.09.2026

  • 22 Фори

    1 1 Отговор
    Руските самолети могат да се разминават безопасно с дронове. Това каза Медведев. Няма страшно.

    19:10 02.09.2026

  • 23 Зеленски

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "последната укра":

    лети по цял свят, путя в брикс

    19:10 02.09.2026

  • 24 Новости, Пару часов назад!

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "м даааа":

    ВСУ унищожиха руски изтребител МиГ-29 близо до летище „Милерово“ и противолодъчен хеликоптер Ка-27 в района на летище „Ейск“.

    Коментиран от #27

    19:11 02.09.2026

  • 25 Топчията

    3 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола докато спрат да мърдат !

    19:11 02.09.2026

  • 26 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    2 1 Отговор
    Дали вече успя да спре настъплението на руската армия?

    19:12 02.09.2026

  • 27 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Новости, Пару часов назад!":

    Унищожили са на май .кятти срамните буби прехванати от турски тираджии .

    19:12 02.09.2026

  • 28 Някой

    4 1 Отговор
    Повторете глупостите на Зеленски още 100 пъти. Но нищо няма да се промени - ще си останат просто думи на дрогиран клоун.

    Коментиран от #35

    19:13 02.09.2026

  • 29 Хахахахаха

    3 1 Отговор
    Смешни факти защо цял ден не пишете че украинците взеха да се гърмят един друг, вчера имаше престрелка между Украинското ГРУ и украинската полиция, има един убит и 3 ранени хахаха тея от не можене взеха сми да се избиват, глада какво ли не прави

    19:13 02.09.2026

  • 30 Горбачов

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    Е как? Като СССР през 1989-90.

    19:13 02.09.2026

  • 31 ген Драпатий

    1 0 Отговор
    Иска ли някой да ми подрапа енергично кесиите докато медитирам и вземам важни военни решения ?

    19:14 02.09.2026

  • 32 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    Да точно както СССР след 1991г, но това ще по-рано от 5 години още.
    За тези който, не помнят или не са чували и СИВ заедно с СССР свърши точно с купони и пред история на една война в Афганистан продължила 10години поради подобни обстоятелства.СССР се разпадна само след 10години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро определено.

    Коментиран от #37

    19:16 02.09.2026

  • 33 Ех, че хубавооо

    0 1 Отговор
    "Международните авиокомпании, включително Turkish Airlines и Emirates, се отказаха от полетите до руската столица."

    Коментиран от #36, #38

    19:16 02.09.2026

  • 34 Дудов

    0 0 Отговор
    "Путин каза, че предварителните оценки поставят общите щети, нанесени от атаките досега, на около 1% от брутния вътрешен продукт на Русия. "Това не е са за нас щети от критично значение", подчерта той." Зеленски че чеше където не го сърби и се чуди той какви проценти да измисли

    19:18 02.09.2026

  • 35 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    Само дето ималкото авиокомпании, които използва руското въздушно постранство започнаха да отменят политети си през него

    19:19 02.09.2026

  • 36 И ТОВА ТЕБЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ех, че хубавооо":

    Какво те топли? Дядо шорош няма да ти увеличи надницата.

    19:19 02.09.2026

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Краят на Украйна наближава.Прав си.

    19:20 02.09.2026

  • 38 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ех, че хубавооо":

    Да гледа как пишеш лъжи, демек от отчаянието което те е обзело като един лузър ми е много сладко, имам едно решение което ще ти помогне с отчаянието и мисля, че ще направиш услуга на всички, качи се на по високо и оттам ти знаеш какво трябва да направиш. Лузърррре

    19:20 02.09.2026

  • 39 Мотика

    1 0 Отговор
    Наркоуродът този път здраво настъпи мотиката.

    19:21 02.09.2026

  • 40 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    0 0 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото тези вечер.

    19:21 02.09.2026

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