Украйна предупреди: Руското въздушно пространство е опасно за граждански полети

Украйна официално предупреди Международната организация за гражданска авиация (ICAO, ИКАО), че руското въздушно пространство е опасно за граждански полети заради активните бойни действия, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Искаме да предотвратим неумишлени инциденти", написа Сибига в Екс и добави: "Войната се връща обратно в Русия. Украйна упражнява неотменимото си право на самоотбрана съгласно чл. 51 от Устава на ООН".
Украйна поиска от ИКАО да забрани на своите държави членки да използват руското въздушно пространство, става ясно от писмо, изпратено от украинското правителство до организацията, до което Ройтерс получи днес достъп.
Русия няма да позволи на Украйна да наруши сериозно дейността на гражданската авиация въпреки заплахата на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес руският министър на транспорта Андрей Никитин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Зеленски предупреди вчера авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило опасно за използване руското въздушно пространство, което според него фактически е затворено.
"Разбира се, ние се подготвяме за това и вземаме предвид всички тези заплахи. Ние постоянно подобряваме изискванията за безопасност на полетите и сигурността на летищата, и имаме решения за всичко това. Имаме решения за всички заплахи, които терористите изричат", каза Никитин, цитиран от агенция Интерфакс.
Президентът Владимир Путин заяви вчера, че предупреждението на Зеленски звучало така, сякаш Украйна възнамерява да извърши "държавен тероризъм". Москва ще намери начин да реагира, ако това се случи, добави той.
Вчера Путин призна още, че украинските атаки с дронове са повредили около 100 руски кораба, но каза, че Киев не е нанесъл на страната "щети от критично значение".
"Мисля, че те са ни нанесли реални щети", призна Путин пред медиите в киргизстанската столица Бишкек. "Загинали са хора, моряци, включително чужденци", добави той и посочи, че сред убитите има граждани на Азербайджан и Турция.
Путин каза, че предварителните оценки поставят общите щети, нанесени от атаките досега, на около 1% от брутния вътрешен продукт на Русия. "Това не е са за нас щети от критично значение", подчерта той.
Украйна е нанасяла удари по петролни танкери и кораби с жито в Черно море и съседното Азовско море като част от кампанията си срещу Русия. Освен това Киев увеличи значително ударите с дронове с голям обсег дълбоко навътре в територията на Русия, като многократно атакува петролни рафинерии и логистични центрове.
Путин заяви, че защитата на руските рафинерии е била значително подобрена. По-рано компаниите се бяха оплакали, че руската държава не е успяла да гарантира тяхната сигурност въпреки многократните уверения на президента.
Украйна се стреми да нанесе щети на руската икономика и да затрудни Москва да финансира военните си усилия. Путин повтори коментари от скорошно интервю, обвинявайки Киев, че е "отворил кутията на Пандора" с атаките, и заплаши с още по‑разрушителни руски въздушни удари в отговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1945
Коментиран от #5
18:50 02.09.2026
2 Марс
Коментиран от #14
18:51 02.09.2026
3 Хасковски каунь
18:53 02.09.2026
4 последната укра
Коментиран от #23
18:53 02.09.2026
5 Деса стюардеса
До коментар #1 от "1945":И в бг няма, само селяндури летят и на Прасчо частния самолет.
18:54 02.09.2026
6 Тия укрите
18:55 02.09.2026
7 м даааа
Коментиран от #24
18:56 02.09.2026
8 Летец
18:56 02.09.2026
9 Анонимен
А преди нападенията на укрите над цивилни (включително над деца) нищо не каза!
18:58 02.09.2026
10 Докато укропачата
18:58 02.09.2026
11 Швейк
Коментиран от #12, #13
18:59 02.09.2026
12 А още по скоро
До коментар #11 от "Швейк":няма да има европавета
19:00 02.09.2026
13 Бъркаш се
До коментар #11 от "Швейк":няма да има евр0гейск0 и укробско
19:01 02.09.2026
14 Русофил
До коментар #2 от "Марс":Женски син плод, не давай акъли, а дай пример. Заминавай на фронта!
19:02 02.09.2026
15 матю хари
19:02 02.09.2026
16 Читател
19:03 02.09.2026
17 Ами
Коментиран от #19
19:05 02.09.2026
18 Свободен
Представям си как ще изглежда Русия след още 5 ?!
Коментиран от #21, #30, #32
19:07 02.09.2026
19 Дълбоко
До коментар #17 от "Ами":НМТВПТКТ
19:08 02.09.2026
20 Всичко е по план
19:09 02.09.2026
21 А картофи
До коментар #18 от "Свободен":Ще има ли на мястото на 404
19:09 02.09.2026
22 Фори
19:10 02.09.2026
23 Зеленски
До коментар #4 от "последната укра":лети по цял свят, путя в брикс
19:10 02.09.2026
24 Новости, Пару часов назад!
До коментар #7 от "м даааа":ВСУ унищожиха руски изтребител МиГ-29 близо до летище „Милерово“ и противолодъчен хеликоптер Ка-27 в района на летище „Ейск“.
Коментиран от #27
19:11 02.09.2026
25 Топчията
19:11 02.09.2026
26 ДРАПАТИ НАЦИСТА
19:12 02.09.2026
27 стоян георгиев
До коментар #24 от "Новости, Пару часов назад!":Унищожили са на май .кятти срамните буби прехванати от турски тираджии .
19:12 02.09.2026
28 Някой
Коментиран от #35
19:13 02.09.2026
29 Хахахахаха
19:13 02.09.2026
30 Горбачов
До коментар #18 от "Свободен":Е как? Като СССР през 1989-90.
19:13 02.09.2026
31 ген Драпатий
19:14 02.09.2026
32 Ами
До коментар #18 от "Свободен":Да точно както СССР след 1991г, но това ще по-рано от 5 години още.
За тези който, не помнят или не са чували и СИВ заедно с СССР свърши точно с купони и пред история на една война в Афганистан продължила 10години поради подобни обстоятелства.СССР се разпадна само след 10години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро определено.
Коментиран от #37
19:16 02.09.2026
33 Ех, че хубавооо
Коментиран от #36, #38
19:16 02.09.2026
34 Дудов
19:18 02.09.2026
35 Абе
До коментар #28 от "Някой":Само дето ималкото авиокомпании, които използва руското въздушно постранство започнаха да отменят политети си през него
19:19 02.09.2026
36 И ТОВА ТЕБЕ
До коментар #33 от "Ех, че хубавооо":Какво те топли? Дядо шорош няма да ти увеличи надницата.
19:19 02.09.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #32 от "Ами":Краят на Украйна наближава.Прав си.
19:20 02.09.2026
38 Хахахахаха
До коментар #33 от "Ех, че хубавооо":Да гледа как пишеш лъжи, демек от отчаянието което те е обзело като един лузър ми е много сладко, имам едно решение което ще ти помогне с отчаянието и мисля, че ще направиш услуга на всички, качи се на по високо и оттам ти знаеш какво трябва да направиш. Лузърррре
19:20 02.09.2026
39 Мотика
19:21 02.09.2026
40 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:21 02.09.2026