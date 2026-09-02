Украйна предупреди: Руското въздушно пространство е опасно за граждански полети

Украйна официално предупреди Международната организация за гражданска авиация (ICAO, ИКАО), че руското въздушно пространство е опасно за граждански полети заради активните бойни действия, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Искаме да предотвратим неумишлени инциденти", написа Сибига в Екс и добави: "Войната се връща обратно в Русия. Украйна упражнява неотменимото си право на самоотбрана съгласно чл. 51 от Устава на ООН".

Украйна поиска от ИКАО да забрани на своите държави членки да използват руското въздушно пространство, става ясно от писмо, изпратено от украинското правителство до организацията, до което Ройтерс получи днес достъп.

Русия няма да позволи на Украйна да наруши сериозно дейността на гражданската авиация въпреки заплахата на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес руският министър на транспорта Андрей Никитин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Зеленски предупреди вчера авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило опасно за използване руското въздушно пространство, което според него фактически е затворено.

"Разбира се, ние се подготвяме за това и вземаме предвид всички тези заплахи. Ние постоянно подобряваме изискванията за безопасност на полетите и сигурността на летищата, и имаме решения за всичко това. Имаме решения за всички заплахи, които терористите изричат", каза Никитин, цитиран от агенция Интерфакс.

Президентът Владимир Путин заяви вчера, че предупреждението на Зеленски звучало така, сякаш Украйна възнамерява да извърши "държавен тероризъм". Москва ще намери начин да реагира, ако това се случи, добави той.

Вчера Путин призна още, че украинските атаки с дронове са повредили около 100 руски кораба, но каза, че Киев не е нанесъл на страната "щети от критично значение".

"Мисля, че те са ни нанесли реални щети", призна Путин пред медиите в киргизстанската столица Бишкек. "Загинали са хора, моряци, включително чужденци", добави той и посочи, че сред убитите има граждани на Азербайджан и Турция.

Путин каза, че предварителните оценки поставят общите щети, нанесени от атаките досега, на около 1% от брутния вътрешен продукт на Русия. "Това не е са за нас щети от критично значение", подчерта той.

Украйна е нанасяла удари по петролни танкери и кораби с жито в Черно море и съседното Азовско море като част от кампанията си срещу Русия. Освен това Киев увеличи значително ударите с дронове с голям обсег дълбоко навътре в територията на Русия, като многократно атакува петролни рафинерии и логистични центрове.

Путин заяви, че защитата на руските рафинерии е била значително подобрена. По-рано компаниите се бяха оплакали, че руската държава не е успяла да гарантира тяхната сигурност въпреки многократните уверения на президента.

Украйна се стреми да нанесе щети на руската икономика и да затрудни Москва да финансира военните си усилия. Путин повтори коментари от скорошно интервю, обвинявайки Киев, че е "отворил кутията на Пандора" с атаките, и заплаши с още по‑разрушителни руски въздушни удари в отговор.