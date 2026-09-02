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Над 350 хиляди домакинства в Одеска област са без ток след масирана атака
  Тема: Украйна

Над 350 хиляди домакинства в Одеска област са без ток след масирана атака

2 Септември, 2026 19:56 986 55

  • украйна-
  • одеса-
  • русия-
  • война-
  • електричество

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване

Над 350 хиляди домакинства в Одеска област са без ток след масирана атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 350 хиляди домакинства в Одеска област останаха без ток в резултат на масираната атака през нощта, съобщи на сайта си украинската енергийна компания "ДТЕК" в Одеска област, предаде БТА.

"През нощта руснаците извършиха масиран удар с дронове и ракети по ключови енергийни обекти в Одеска област. Имаше прекъсвания в работата на критична инфраструктура и електрическия транспорт в Одеса", се казва в информация на одеската ДТЕК.

Щети са нанесени и на производствената площадка на "Одеските електрически мрежи", на транспорта и офисни помещения, информираха още от ДТЕК.

Веднага щом ситуацията със сигурността позволи, енергетиците от ДТЕК започнаха възстановяване на електроснабдяването, като до момента е възстановено електричеството в 177 000 жилища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    42 7 Отговор
    Един наш политик каза че Крим е руски, излезе прав сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #12, #13, #34, #47

    19:58 02.09.2026

  • 2 Европеец

    38 4 Отговор
    Като не щеш Мира ,Нати секира.... Без ток е лошо, ама да се сърдят на зеления просяк милионер..... Иначе не ме интересуват какво правят в Одеса, още по-малко "българите", които живеели там....

    Коментиран от #17

    20:00 02.09.2026

  • 3 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    35 5 Отговор
    Бандерите ще бъдат денацифицирани.

    Коментиран от #14

    20:01 02.09.2026

  • 4 Украйна и днес

    19 4 Отговор
    Контраступи и Перемогна

    20:01 02.09.2026

  • 5 Овчар

    22 4 Отговор
    Никой не чува..! Това е само началото хаоса ще е през зимата..! Военни анализатори предупреждават че новите руски дронове с магнит на практика са залепени и заспали по водещи енергии пътища във и около Украина..! Въпроса е кога ще се събудят..?

    20:01 02.09.2026

  • 6 Антирашис 4248

    4 25 Отговор
    Не знам дали Ердоган е прав но пусин се държи като хитлер през 1942г!

    20:03 02.09.2026

  • 7 Най-новото при коментарите на факти

    12 2 Отговор
    е.....
    Дискусията е закрита. Коментар ви не е публикуван.
    Когато няма правна основа ние да ви изтрият измислят ново въведение в кавички.
    Особено във връзка с предстоящите президентски избори.
    Моментално изникващият въпрос е на кое място в света се намира България по свобода на словото и след кои бананови републики е тя.
    Влезте и разберете за да ви е ясно С какво ни облъчват всеки ден и какво не искат да разберем.

    20:03 02.09.2026

  • 8 Когато стане руска

    25 4 Отговор
    ще има ток колкото искате. А това е предстоящо и много близо

    Коментиран от #30

    20:05 02.09.2026

  • 9 така, така

    25 4 Отговор
    Скоро цяла 0срайна ще стои на тъмно, студено и без вода. Това е закономерно следствие за слугинажа и трябваше много отдавна да им се случи, ама имат късмет, че Путин действа меко.

    Коментиран от #38

    20:05 02.09.2026

  • 10 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    20 3 Отговор
    Е ясно, че окраина няма да изкара зимата.

    20:05 02.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    10 6 Отговор
    Бесарабските менте българЕ имат ли

    20:06 02.09.2026

  • 12 колчо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    какво се правите на страхлива шушумига,кажете направо кой е тоя политик!

    20:06 02.09.2026

  • 13 Антирашист 4249

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Този наш политик одобрен от просия,дали не си връща жеста ?

    20:06 02.09.2026

  • 14 Атина Палада

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Извинете, колега, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме.

    Коментиран от #18

    20:06 02.09.2026

  • 15 ЗЕЛЕНСКИ СЕ ОБАДИЛ НА БОРИС ДЖОНСЪН

    20 2 Отговор
    Британците да пуснат тока в Одеса.

    20:07 02.09.2026

  • 16 Колко

    11 3 Отговор
    наброяват в Одеска област небългаритв?

    20:07 02.09.2026

  • 17 То чунким в Мацква

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    са прокопсали с тока.

    20:08 02.09.2026

  • 18 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Не ги разбираш нещата.

    20:09 02.09.2026

  • 19 Зеленски

    6 2 Отговор
    Няма проблеми.Ще кажем че Путин е виновен

    20:10 02.09.2026

  • 20 ти да видиш

    10 2 Отговор
    Това е защото зеленияпор "затвори" небето на Русия

    20:10 02.09.2026

  • 21 Мижи а те ла жем

    3 8 Отговор
    2 ЧАСА! Па то у УКРАИНСКИЯ КРИМ, веке 6 месец нема Ток, вода, нема беГзин солярка, нема транспорт, хранителни продукти, нема ПВО,.. корабли, крилати и балистични ракети, НЕМА подводници, Ч Флот,.. НЕМА Интернет,.. НЕМА го и главкомандващиот Фюрер педофил
    Ааааахахаха

    Коментиран от #23

    20:10 02.09.2026

  • 22 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Енергийна компания ДТЕК .Въпрос към Путин защо тия не са изчистени

    20:11 02.09.2026

  • 23 Факт

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мижи а те ла жем":

    Педофила загуби и Крим!

    20:12 02.09.2026

  • 24 Да се сърдят и гневят

    10 2 Отговор
    На зеленият парцал

    20:12 02.09.2026

  • 25 Да не би случайно

    7 1 Отговор
    Руснаците да не им го казаха?

    20:14 02.09.2026

  • 26 матю хари

    1 9 Отговор
    Йотова да свика КСНС, а Митрофанова да бъде изгонена!

    20:15 02.09.2026

  • 27 Да бе да... знаем

    13 3 Отговор
    Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и за това винаги там е имало точно една избирателна секция в която гласуват не повече от 250 души ! Смешници....

    20:16 02.09.2026

  • 28 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    4 14 Отговор
    Няма по голям душманин на българите от московските ypoди !!!

    Коментиран от #37

    20:17 02.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 5-та година "Киев за 3 дня"

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Когато стане руска":

    До 2, най много 3 днЯ ... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #39, #42

    20:18 02.09.2026

  • 31 ЗЕЛЕНСКИ ОБЕЩАЛ НА ОДЕСИТИТЕ

    8 1 Отговор
    Че ще им пусне тока. Сега в Одеса си светят с обещанията на Зеленски.

    20:19 02.09.2026

  • 32 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Не вярвам колко атаки имат само този месец да не говорим отначало .До сега да бяха се предали украинците, най малко на наркомана щяха му виде сметката собственият му народ .

    20:20 02.09.2026

  • 33 НАТЮ ши ги опази

    6 1 Отговор
    и ток ще им занесе в батерии... Нека пак терористични актове да правят. Успех

    20:20 02.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това го знае всяко дете

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Крим е УКРАИНСКИ, Моксель..то же":

    Само Като погледне монголоидния Фейс на педофила и му е ясно всичко!
    Хахахаха

    20:21 02.09.2026

  • 36 АНГЛОСАКСИТЕ ОБЕЩАЛИ

    5 1 Отговор
    Да изпратят в Одеса много ток в кашони.

    20:21 02.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "така, така":

    Извинете, колега, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме.

    Коментиран от #40

    20:22 02.09.2026

  • 39 Тъй де...

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    След Киев тръгваме за Виена, Берлин и Лиса бон! Такива ги думаше оня оповръщаняк- Алкашора
    Хихихихи

    20:23 02.09.2026

  • 40 ЗАЩО НЕ ХОДИШ

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Да пуснеш тока в Одеса ами само цапаш форума тука.

    Коментиран от #44

    20:24 02.09.2026

  • 41 150 000 българи

    5 1 Отговор
    Предпочитали да ги убият но не в родният ни коптор да се завърнат. Това ли ни казвате мушмули? Това е страхотна референция да го знаете ей

    Коментиран от #46

    20:25 02.09.2026

  • 42 Кви 3 дни бре

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Мачкане бавно и дълго, после лечение и пак отначало. ...

    Коментиран от #45

    20:27 02.09.2026

  • 43 Еми като фашата

    7 1 Отговор
    хунта в куиеф слуша орангутани от островите, да се откажат от мир и да изберат войната, така ще е! На ви сега война!

    20:27 02.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Tётя Мyтpaфановна

    1 7 Отговор

    До коментар #42 от "Кви 3 дни бре":

    Как пък един трапезен юнак не се включи във "вторая" да покаже на място как се воюва, та да не се мятаме в калта като заклана кокошка 4 години ?

    20:31 02.09.2026

  • 46 За да не изглеждаш Де БИЛ

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "150 000 българи":

    Прочети:
    Карта Етносов 18 68 г.и ше разбереш КОЛКО монголья от Моксель - маскаля живеят в Одеса, Херсон, Суми, Киев и т.н
    Ааааахахаха

    20:31 02.09.2026

  • 47 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Радев каза, че Крим е руски,но после като най пропаднала проститутка се отрече от казаното..... Да, това представлява новата мисия льотчика..... За Одеса, Много пъти съм казал, че ако руснаците не си го вземат напразно е било това СВО, което поначало си е чиста война... Мисля че Путин е наясно, ще не вземе ли Одеса заплахите за Русия ще продължават,но дали ще я вземе само той си знае..... А вземането на Одеса не никак лесно по вода, затова е необходимо предмостие от към Николаев ,Запороже, а вероятно е Херсон....

    20:32 02.09.2026

  • 48 Сандо

    7 0 Отговор
    Няма ли кой да спре тока на козяците,че да не ни досаждат с простотиите си?И да се мъчат на тъмно да си преброяват грантчетата.

    20:33 02.09.2026

  • 49 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    8 1 Отговор
    👏🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺👏

    20:34 02.09.2026

  • 50 Аре да питате тогава Радев и ЦИК

    7 3 Отговор
    Щом мислите че българите в Одеска област са уж над 150 000 души защо винаги последните 37 години там е имало точно една избирателна секция .... Аре пуяци ! И защо никога повече от 250-270 души в нея не с гласували ? Па проверете го ако не вярвате !

    20:34 02.09.2026

  • 51 Българин

    3 2 Отговор
    И тука ще е така, като дойдат братушките да на освобождават!
    Ама ние сме си го заслужили!

    20:34 02.09.2026

  • 52 "българите" в Одеска област

    3 0 Отговор
    Са със руско гражданство и винаги руско са имали. В момента са заложници на Зеленски и всичко друго са лъжи !

    20:40 02.09.2026

  • 53 Муцка

    0 0 Отговор
    малко ви остана - довършвай питката и тичкай към Дунава

    20:45 02.09.2026

  • 54 Е иии

    1 0 Отговор
    Какво ни интересува. У нашто село през ден няма ту електричество ту вода , пък не сме във война. Ако не бъркам май сме били и европейци , само дето живота ни е африкански.

    20:46 02.09.2026

  • 55 Мисирко ти превеждаш ли им пари

    1 0 Отговор
    Марче, нали в началото на войната изпращахме генератори за ток къде са ма офцооо?

    20:51 02.09.2026

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