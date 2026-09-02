Над 350 хиляди домакинства в Одеска област са без ток след масирана атака

Над 350 хиляди домакинства в Одеска област останаха без ток в резултат на масираната атака през нощта, съобщи на сайта си украинската енергийна компания "ДТЕК" в Одеска област, предаде БТА.
"През нощта руснаците извършиха масиран удар с дронове и ракети по ключови енергийни обекти в Одеска област. Имаше прекъсвания в работата на критична инфраструктура и електрическия транспорт в Одеса", се казва в информация на одеската ДТЕК.
Щети са нанесени и на производствената площадка на "Одеските електрически мрежи", на транспорта и офисни помещения, информираха още от ДТЕК.
Веднага щом ситуацията със сигурността позволи, енергетиците от ДТЕК започнаха възстановяване на електроснабдяването, като до момента е възстановено електричеството в 177 000 жилища.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #12, #13, #34, #47
19:58 02.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #17
20:00 02.09.2026
3 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #14
20:01 02.09.2026
4 Украйна и днес
20:01 02.09.2026
5 Овчар
20:01 02.09.2026
6 Антирашис 4248
20:03 02.09.2026
7 Най-новото при коментарите на факти
Дискусията е закрита. Коментар ви не е публикуван.
Когато няма правна основа ние да ви изтрият измислят ново въведение в кавички.
Особено във връзка с предстоящите президентски избори.
Моментално изникващият въпрос е на кое място в света се намира България по свобода на словото и след кои бананови републики е тя.
Влезте и разберете за да ви е ясно С какво ни облъчват всеки ден и какво не искат да разберем.
20:03 02.09.2026
8 Когато стане руска
Коментиран от #30
20:05 02.09.2026
9 така, така
Коментиран от #38
20:05 02.09.2026
10 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
20:05 02.09.2026
11 И Киев е Руски
20:06 02.09.2026
12 колчо
До коментар #1 от "Шопо":какво се правите на страхлива шушумига,кажете направо кой е тоя политик!
20:06 02.09.2026
13 Антирашист 4249
До коментар #1 от "Шопо":Този наш политик одобрен от просия,дали не си връща жеста ?
20:06 02.09.2026
14 Атина Палада
До коментар #3 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Извинете, колега, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме.
Коментиран от #18
20:06 02.09.2026
15 ЗЕЛЕНСКИ СЕ ОБАДИЛ НА БОРИС ДЖОНСЪН
20:07 02.09.2026
16 Колко
20:07 02.09.2026
17 То чунким в Мацква
До коментар #2 от "Европеец":са прокопсали с тока.
20:08 02.09.2026
18 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО
До коментар #14 от "Атина Палада":Не ги разбираш нещата.
20:09 02.09.2026
19 Зеленски
20:10 02.09.2026
20 ти да видиш
20:10 02.09.2026
21 Мижи а те ла жем
Ааааахахаха
Коментиран от #23
20:10 02.09.2026
22 И Киев е Руски
20:11 02.09.2026
23 Факт
До коментар #21 от "Мижи а те ла жем":Педофила загуби и Крим!
20:12 02.09.2026
24 Да се сърдят и гневят
20:12 02.09.2026
25 Да не би случайно
20:14 02.09.2026
26 матю хари
20:15 02.09.2026
27 Да бе да... знаем
20:16 02.09.2026
28 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬
Коментиран от #37
20:17 02.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 5-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #8 от "Когато стане руска":До 2, най много 3 днЯ ... 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #39, #42
20:18 02.09.2026
31 ЗЕЛЕНСКИ ОБЕЩАЛ НА ОДЕСИТИТЕ
20:19 02.09.2026
32 Соваж бейби
20:20 02.09.2026
33 НАТЮ ши ги опази
20:20 02.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Това го знае всяко дете
До коментар #29 от "Крим е УКРАИНСКИ, Моксель..то же":Само Като погледне монголоидния Фейс на педофила и му е ясно всичко!
Хахахаха
20:21 02.09.2026
36 АНГЛОСАКСИТЕ ОБЕЩАЛИ
20:21 02.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Атина Палада
До коментар #9 от "така, така":Извинете, колега, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме.
Коментиран от #40
20:22 02.09.2026
39 Тъй де...
До коментар #30 от "5-та година "Киев за 3 дня"":След Киев тръгваме за Виена, Берлин и Лиса бон! Такива ги думаше оня оповръщаняк- Алкашора
Хихихихи
20:23 02.09.2026
40 ЗАЩО НЕ ХОДИШ
До коментар #38 от "Атина Палада":Да пуснеш тока в Одеса ами само цапаш форума тука.
Коментиран от #44
20:24 02.09.2026
41 150 000 българи
Коментиран от #46
20:25 02.09.2026
42 Кви 3 дни бре
До коментар #30 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Мачкане бавно и дълго, после лечение и пак отначало. ...
Коментиран от #45
20:27 02.09.2026
43 Еми като фашата
20:27 02.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #42 от "Кви 3 дни бре":Как пък един трапезен юнак не се включи във "вторая" да покаже на място как се воюва, та да не се мятаме в калта като заклана кокошка 4 години ?
20:31 02.09.2026
46 За да не изглеждаш Де БИЛ
До коментар #41 от "150 000 българи":Прочети:
Карта Етносов 18 68 г.и ше разбереш КОЛКО монголья от Моксель - маскаля живеят в Одеса, Херсон, Суми, Киев и т.н
Ааааахахаха
20:31 02.09.2026
47 Европеец
До коментар #1 от "Шопо":Радев каза, че Крим е руски,но после като най пропаднала проститутка се отрече от казаното..... Да, това представлява новата мисия льотчика..... За Одеса, Много пъти съм казал, че ако руснаците не си го вземат напразно е било това СВО, което поначало си е чиста война... Мисля че Путин е наясно, ще не вземе ли Одеса заплахите за Русия ще продължават,но дали ще я вземе само той си знае..... А вземането на Одеса не никак лесно по вода, затова е необходимо предмостие от към Николаев ,Запороже, а вероятно е Херсон....
20:32 02.09.2026
48 Сандо
20:33 02.09.2026
49 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
20:34 02.09.2026
50 Аре да питате тогава Радев и ЦИК
20:34 02.09.2026
51 Българин
Ама ние сме си го заслужили!
20:34 02.09.2026
52 "българите" в Одеска област
20:40 02.09.2026
53 Муцка
20:45 02.09.2026
54 Е иии
20:46 02.09.2026
55 Мисирко ти превеждаш ли им пари
20:51 02.09.2026