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Наркозависими в армията: има ли Украйна проблем
  Тема: Украйна

Наркозависими в армията: има ли Украйна проблем

18 Юни, 2026 23:01 722 21

  • украйна-
  • украинска армия-
  • наркотици-
  • русия-
  • война-
  • опиоиди

В украинската армия употребата на психоактивни вещества е забранена. Но изследвания сочат, че в петата година на войната използването на психостимуланти и опиоиди от военните расте.

Наркозависими в армията: има ли Украйна проблем - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Като офицер в морската пехота на Украйна имах много добра длъжност – под мое командване бяха над 200 души, с които проведохме много успешни операции. Но загубих всичко заради консумацията на наркотици“, признава пред ДВ Дмитрий. В момента той е пациент на една от рехабилитационните клиники. Заради наркозависимостта го уволняват от украинската армия.

Всичко започва с приемането на обезболяващи след получените две наранявания. Раната на крака му дълго не заздравявала, поради което му слагали дренажи и му инжектирали обезболяващи. „Те ме караха да се чувствам много добре. А когато ме изписаха и се върнах в частта си, ми ставаше все по-зле и по-зле. Тогава започнах да използвам прегабалин (медикамент, който се прилага при нервни болки и тревожни разстройства – б. ред.), а впоследствие минах на метадон. Започнах с по две-три таблетки, докато стигнах до момент, в който вече не можех да контролирам нищо“, разказва Дмитрий.

Психотерапевт: "Наркотиците са вик за помощ"

Случаят на Дмитрий не е изненадващ. Именно самолечението е една от причините за развитието на наркозависимост сред военните в условията война, отбелязват авторите на проучване, поръчано от благотворителната фондация „Здрави решения“. „Всичко често започва със самолечението заради условията, в които те се намират. Те търсят ефективни средство, за да контролират болката, защото трябва да се връщат към бойните си задачи“, обяснява пред ДВ изпълнителната директорка на фондацията Виктория Тимошевская.

Дмитрий от своя страна казва, че желанието да забравиш преживяното на фронта също подтиква към приемането на психоактивни вещества. "Войната – това са откъснати ръце, крака, смрад... Това е много тежко емоционално състояние."

Умора и изтощение

Психотерапевтът Ихор Алферов работи с бойците от щурмовите бригади. Разглеждайки досиетата им, психотерапевтът си дава сметка, че стимул за използването на наркотиците стават не само страхът от смъртта – често отражение дават и семейните проблеми. „Семействата на мнозина са зад граница. И съпрузите понякога спират да се разбират. Тя планира да остане в Европа, защото вижда там перспектива за децата си. А той е на фронта в Украйна, където всеки ден рискува живота си.“

Психотерапевтът говори също за умората и изтощението на бойците. Мобилизацията не покрива потребностите на фронта, пълноценна демобилизация няма и войниците остават с месеци на предната линия, понякога без почивка или отпуска. „В света няма нито една армия, която в съвременните условия да може да воюва четири години без ротация“, изтъква Алферов и допълва, че когато командирите отказват отпуск на войниците, защото няма кой да ги замести, у тях се засилва чувството за несправедливост.

Според Алферов военните често не могат или не знаят как да се справят с всички тези обстоятелства. „В армията дойдоха много хора, станали военни съвсем внезапно. Наркотиците не са тяхното падение – това е техният вик за помощ.“

Използването на психостимуланти и опиоиди сред военните расте

В украинската армия употребата на психоактивни вещества е строго забранена. Но изследвания сочат, че в петата година на войната използването на психостимуланти и опиоиди от военните расте – това поне показват данните на Фондация „Здрави решения“. „Вероятно над половината от хората, които са на предната линия на фронта, са употребявали такива вещества. Може да се наркотици, но и алкохол, а понякога съчетание на едното и другото или на няколко активни вещества и алкохол“, обяснява пред ДВ Виктория Тимошевская.

Наблюденията на Дмитрий са, че военните приемат наркотици не при изпълнението на бойни задачи, а докато са в почивка или в тила между задачите. Но това не е масово явление, подчертава той.

Психотерапевтът Алферов също не смята, че има масова употреба на психоактивни вещества. Но има и случаи, в които военни приемат различни вещества и по време на изпълнението на бойни задачи, за да бодърстват и да имат сили. „В тези случаи наркотикът може да увеличи силите десет пъти, дава възможност да бъдеш по-концентриран, но това е само за кратко.“

Даже епизодичната употреба на наркотици обаче може да има тежки последствия, предупреждава психотерапевтът – например да се развие остра параноя, да се стигне до халюцинации. При това положение няма как да се оцелее на фронта, обяснява експертът. „Тези, които започнат системно да употребяват наркотици, естествено правят различни грешки, често фатални, които могат да доведат и до смъртта им.“

Вместо наказание е нужна професионална помощ

Военните са принудени по различен начин да крият своята зависимост, тъй като борбата срещу дрогите се води с наказателни мерки: глоби или завеждане на дела. Военните със зависимости биват уволнявани от армията, при което те губят всичките си възнаграждения. А ако е установено, че при раняване или смърт в организма е имало наркотици, обезщетенията също се отменят.

Бойците рядко търсят лекарите и психолозите във войската, които биха могли да им помогнат. "Съществува много голяма стигма, че търсенето на такава помощ е признак на слабост и неспособност за самоконтрол", посочва Виктория Тимошевская.

Дмитрий не смята така - той се надява, че ще може да получи пълноценно лечение и да се върне на служба в армията. „Въпреки проблемите със здравето бих искал да продължа да воювам, докато не победим“, казва той пред ДВ. Според него в армията трябва да бъде въведено тестване за наркотици веднъж месечно, което задължително да се прави на всички. Неговата препоръка е да бъде създадена държавна специализирана клиника за военните с този вид проблеми.

Проблемът вече не е само на армията

Психотерапевтът Алферов е убеден, че Украйна трябва да помоли за помощ чуждестранни специалисти, които са лекували военните, сражавали се в други горещи точки. А всечки експерти единодушно казват, че проблемът със зависимостите на военните не трябва да се премълчава и да се мисли, че той влияе негативно на имиджа на армията. Всъщност той вече е излязъл извън пределите на армията и все повече се превръща в проблем на обществото.

Военното ръководство на Украйна дълго не признаваше съществуването на проблем със зависимостите в армията, нямаше и програми за помощ. Наскоро като пилотен проект започнанаркотици нацистиКакво видяхмереализацията на програма за държавна подкрепа на военните, които се борят срещу наркозависимостта. Експертите се надяват тя да стане пълноценна и многопрофилна, тъй като решението на проблема може да продължи по-дълго, отколкото трае войната с Русия.

Автор: Александра Индюхова


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 2 Отговор
    Нема никакви проблеми!!!

    Зелю:


    - Кой не шмърка е червеъ, кой не шмърка е червен.........

    23:03 18.06.2026

  • 2 неее те побеждават

    10 1 Отговор
    нищо че константиновка падна а краматорск е евакуиран
    те печелят хахаха

    23:06 18.06.2026

  • 3 Съдията

    10 1 Отговор
    Проверете първо нелегитимния президент. Сигурно има вече трета ноздра.😂

    23:07 18.06.2026

  • 4 ама вие отговор ли задавате?

    5 1 Отговор
    ама тазбира се основният проблем на икрайна е сериозно наркозависим клоун което в комбинация доведе страна до -20 милиона населвние и - една пета от територията и а вие още питате има ли украйна проблеми от наркозависими???

    23:09 18.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Има ,нарича се зеления клоун и кликата му .рибата се вмирисвла откъм главата ,тъпите укри кога ще го разберат

    23:10 18.06.2026

  • 6 Летец Пешеходец

    0 7 Отговор
    Нормално е да има такива случаи, при тези обстоятелства. По- интересното е , какво шмъркат и си боцкат, сибирско-азиатските монголоиди, които масово си пръскат кратуните, когато бъдат ранени от украински дрон или само, като го видят, че идва. Да не говорим, че в страната на орките, не само има листовки в които пише как да си пръснат черепите, но дори възхваляват самоубийците и даже им направиха паметници. Такива зомбирани психопати, които не само не уважават живота на другите, но и своя собствен, заслужават само едно- дроновете на Роберт Бродви и Ко., които ги разфасоват на съставните им части.

    Коментиран от #13, #17

    23:15 18.06.2026

  • 7 Зеления път

    8 1 Отговор
    Зеленото е много тежък наркоман. Направо не е истина как го крепят за пред хората.. Този офицер ряпа да яде- чист е като момина сълза в сравнение със Зеленото.

    23:17 18.06.2026

  • 8 Хи хи

    4 2 Отговор
    маленкия зеля е най големия смъркач на бели линийки, които като ги смръкне започват да се оформят като победа след победа, ХА ХА ХА !!

    23:20 18.06.2026

  • 9 Не бе

    3 5 Отговор
    маскалите пият само лимонада!
    Много дебили в тази бг територия!

    Коментиран от #12

    23:21 18.06.2026

  • 10 Путин затвори небето над Москва с ПВО

    3 1 Отговор
    Нито един самолет не е кацнал или излетял!

    23:23 18.06.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Ами нали главнокомандващият им е наркоман....

    23:25 18.06.2026

  • 12 Прав си брато

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Не бе":

    Как ще се оправи тази държава с толкова много дебили?
    Никога!

    Коментиран от #16

    23:25 18.06.2026

  • 13 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Летец Пешеходец":

    Незнам! Само за родителката ти знам с какво се боцка, и какво приема орално!

    Коментиран от #19

    23:29 18.06.2026

  • 14 Наблюдател

    4 0 Отговор
    "ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати"

    По 10 поста на ден от чуждия агент с чуждо финансиране DW.
    Aко наистина публикувате широк спектър, защо не цитирате и другата гледна точка от Москва?

    Питам и отговор не искам, защото картинката ми е пределно ясна.

    23:29 18.06.2026

  • 15 Мале каква тиня са

    3 1 Отговор
    Медиите с пари. Колко глупости, лъжи и манипулации сътворяват за да настройват хора в една или друга посока. То от началото се знае това , но от ДВ сега решили да пишат. Защо сега? Ами удобно е, опитват се да се правят на прогледнали, а най вероятно имат поръчка за тази статия. За да подготвят хората за искане на примирие.

    23:29 18.06.2026

  • 16 Лесно

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си брато":

    Като се разкарате всички паветници да копате картофи у ЕС, и в нашата държава няма да има дебили!

    23:31 18.06.2026

  • 17 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Летец Пешеходец":

    На теб опиати или ракия нема дати помогнат... Единственото спасение за теб е да прекрачиш парапета на балкона на 8 етаж! Хем ще прекратиш мъката от безмисления си живот, хем ще отървеш и България от поредния психосоциопат!

    Коментиран от #20

    23:35 18.06.2026

  • 18 Артилерист

    4 1 Отговор
    Ето това е причината украинците да се хвърлят в обречени юруши и контраюруши. На Зеленски и хунтата са нужни демонстрации на активнос, независимо от загубите, за да могат те и "тройката" плюс урсулите да рецитира какви големи успехи жъне укроармията, колко много квадратни километра територия са отвоювали, как са "смачкали" руснаците и са обърнали хода на войната-вие само давайте милиардите, а ние няма да обръщаме внимание колко още украинци са останали. Тук вече много пъти пиша, че няма логика отстъпващият многократно в огневото (и АРТИЛЕРИЙСКО) противоборство да има каквито и да било успехи. Това са укропревъзнасяне на дроновете, безумни терористични актове срещу цивилни хора и инфраструктура, безразсъдно жертване на хората в неподготвени и без огнева поддръжка юруши за едното потупване по рамото на Зеленски от лидерите на "тройката"...

    23:35 18.06.2026

  • 19 Летец Пешеходец

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    А това, което ти влиза отзад, как е?

    23:35 18.06.2026

  • 20 Летец Пешеходец

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Няма да си жив да видиш.

    23:36 18.06.2026

  • 21 Летец Пешеходец

    2 0 Отговор
    - Момент ! Че ми изпадна аналнататапа и мисля, че се поsр@х !

    23:39 18.06.2026