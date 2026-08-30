Естония - лаборатория за тестване на нови наркотици?

"Цихлорфинът просто те поваля", казва Юлия. 34-годишната естонка има богат опит с наркотиците: хероин, фентанил, амфетамини и накрая нитазен и цихлорфин. Всички тези вещества тревожат експертите по наркотици в целия свят. Причината е, че те са до сто пъти по-силни от добивания по естествен път хероин. Дори и най-малката свръхдоза може да бъде смъртоносна. В Естония тези синтетични опиоиди доминират почти изцяло на пазара на наркотици и на практика са изместили хероина, пише АРД.

Изданието цитира Март Калвет, който работи за „Лунест“ - организация, защитаваща интересите на наркозависимите в Естония. Той описва ситуацията така: „От няколко години насам се превърнахме в нещо като тестови пазар за синтетични опиоиди“. Той подозира, че зад това стоят престъпни мрежи. Най-големият проблем е, че хората често не знаят какво консумират: „Това нещо винаги изглежда еднакво. Но не виждаш какви молекули се съдържат в него“.

"Мислехме, че сме преодолели кризата"

Всъщност Естония има с какво да се похвали в борбата срещу наркотиците. Балтийската държава беше една от страните, в които фентанилът се разпространи преди повече от 20 години - дълго преди субстанцията, използвана първоначално като болкоуспокояващо средство, да се превърне в масово употребяван наркотик в САЩ. След само няколко години целият пазар на наркотици беше доминиран от фентанила.

Тогава естонската полиция се активира да сложи край на дейността на престъпните мрежи. Успехът не закъсня: до 2018 г. броят на смъртните случаи, свързани с наркотици, намаля с повече от 50 процента, посочва АРД. „Мислехме, че сме преодолели кризата“, казва днес Райт Пикаро от криминалната полиция в Талин. Броят на смъртните случаи, свързани с фентанил, достигна най-ниската си точка. Но успехът не беше дълготраен. Само няколко години по-късно в Естония се появиха нови вещества.

Синтетичните наркотици лесно се смесват

Първо нитазен, после цихлорфин: и двете вещества са синтетични опиоиди, чиито основни съставки произхождат от фармацевтичната индустрия. Те могат да се смесват в мобилни лаборатории. За тези „кухни за наркотици“ вече няма географски граници, казва Райт Пикаро. „Съставките идват предимно от Азия. Но след това веществата се смесват и преработват някъде. Водим непрестанна битка с тези лаборатории.“

В момента естонската полиция не може да се похвали с големи успехи в тази битка. Но се знае добре, че една от следите води към съседна Латвия. Това твърди шефът на криминалната полиция в интервю за АРД. Тази битка е трудна, защото следите не могат да бъдат лесно проследени.

Но тази битка не е и обречена, уверява Пикаро: „Успяхме да спасим 500 човешки живота – това е нашата успешна история с фентанила. И тя показва, че отново можем да успеем", казва той за АРД. Експертът все пак предупреждава, че докато има търсене на тези наркотици, винаги ще има и кой да предлага на пазара нови вещества.

Тревожни данни

През първите месеци на тази година в Естония отново беше отбелязан нов рекорд по броя на смъртните случаи, свързани с наркотици. Ето защо властите трябва да променят подхода си, убеден е Март Калвет. Той се бори за декриминализиране на употребата на наркотици и изисква зависимите да имат възможност да тестват даден наркотик, за да знаят какво консумират. „В това отношение Естония може да научи много от други страни“, казва представителят на организацията в помощ на наркозависимите.

Кристин Мико координира в естонското социално министерство политиката по отношение на наркотиците и се гордее с постигнатото от страната ѝ в битката с фентанила. Тя гледа на своята работа обаче като поредица от успехи и провали: „Когато една криза приключи, трябва да се подготвиш за следващата", казва тя още пред АРД.

Автор: Кристиан Щихлер ARD