След 9-годишно издирване в Турция заловиха известен наркобарон

Известен лидер от подземния свят на наркобизнеса в Турция е заловен след 9-годишно издирване от полицията, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на министъра на правосъдието на Акън Гюрлек, предаде БТА.

„Независимо къде се крият наркобароните и какви методи използват, за да заличат следите си, те няма да избягат от решителното преследване на нашата държава и от правосъдието“, заяви министър Гюрлек във връзка с полицейската операция в Истанбул.

В публикация в профила си в турската социална мрежа Ен сосял (Nsosyal) Гюрлек посочи, че „с всички възможности на държавата и с активната координация между съдебните органи, службите за сигурност и разузнаването, се води безкомпромисна борба срещу наркотиците и организираната престъпност“.

Напомняйки, че основна цел в тази борба са „наркобароните“, Гюрлек отбеляза, че „в резултат на съвместните действия, проведени в кординация с Главната републиканска прокуратура в Истанбул и множество други ресорни служби, бе заловен и задържан Ислам Якут – лидер на престъпна организация за международен трафик на наркотици".

Заподозреният е издирван от 2017 г., като е продължавал да ръководи престъпната организация от скривалища в страната и чужбина, е заявил министър Гюрлек.

По думите му службите са проследили криптирани платформи за комуникация, използвани от Якук, като чрез тях е разкрита престъпна мрежа, организирала трафик на хероин от Иран и Афганистан към Европа, както и на синтетична дрога от Европа към Турция. Става дума за общо количество от два тона наркотични вещества, заловени на територията на страната и европейски държави, съобщи министърът.