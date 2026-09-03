Кая Калас: ЕС няма достатъчно средства за неотложните нужди на Украйна преди зимата

Европейският съюз не разполага с достатъчно финансова подкрепа за посрещане на неотложните нужди на Украйна на фона на предстоящото настъпване на поредната сурова зима. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на брифинг след неформалното заседание на Съвета на ЕС на външните министри в Ирландия, предава УНИАН, цитирана от News.bg.
Калас отбеляза, че Москва не е променила военните си планове, а руските удари по Киев през последните дни отново са довели до смъртта на десетки хора. Според нея това показва, че Москва не иска мир.
„Нашата неотложна задача остава да осигурим на Украйна всичко необходимо за самозащита чрез Заема за подкрепа на Украйна. Отпуснахме първите 8,47 милиарда евро. Одобрени са допълнителни 6,1 милиарда евро, включително за противовъздушна отбрана, но това не е достатъчно“, подчерта Калас.
По думите ѝ е важна и двустранната подкрепа от държавите членки. Калас заяви, че на заседанието е чула изявления от страни от ЕС за предоставяне на средства за противовъздушна отбрана. Тя обаче посочи, че подробностите за тази помощ трябва да бъдат финализирани от самите държави членки.
Калас допълни, че възпирането на руските ракети включва не само предоставянето на прехващачи, но и прекъсване на веригите за доставки и финансиране, които позволяват на Русия да произвежда тези ракети.
Украйна се нуждае от подкрепа за зимата
Министрите са обсъдили и зимната устойчивост на Украйна.
„Четири години поред Русия се опитва да замрази украинците до подчинение, но не успя“, заяви Калас.
Тя посочи, че Украйна е поддържала оживен живот в градовете си благодарение на защитата, възстановяването и подмяната на енергийната си инфраструктура.
„Трябва да подготвим Киев за още една трудна зима. Благодаря на тези, които вече обещаха нова подкрепа за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, докато работим за попълване на запасите на Украйна от резервни части и генератори“, отбеляза Калас.
Калас: Средствата трябва да дойдат от Русия
Върховният представител на ЕС беше попитана и откъде ще бъдат осигурени необходимите средства за подкрепа на Украйна през зимата.
„Идеалният отговор на въпроса ви за това откъде трябва да дойдат средствата е, че те трябва да дойдат от Русия, защото именно Русия причинява тези щети“, заяви Калас.
По думите ѝ някои държави членки са предложили да бъде възобновена дискусията за замразените руски активи. Калас подчерта, че Русия трябва да плати за разрушенията, които причинява.
Нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс
Калас заяви още, че се предлагат допълнителни санкции, по-специално срещу руския военно-промишлен комплекс. По думите ѝ вече се работи по списък с до 1600 различни лица.
„В същото време трябва решително да предотвратим заобикалянето на санкциите“, заяви тя.
Според Калас в руските оръжия в Украйна са идентифицирани над 5500 западни и азиатски компонента.
„След четири години война това е неприемливо. Тези компоненти не трябва да са там. Заедно с Европейската комисия работим по нови предложения за затягане на санкциите“, добави тя.
Следващото заседание на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи ще се проведе през октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Котьо
Коментиран от #45
10:59 03.09.2026
2 хихи
Коментиран от #39
10:59 03.09.2026
3 честен ционист
Коментиран от #13, #15, #48
11:00 03.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 осраински
„Трябва да се обмисли въпросът за намаляване на възрастта за мобилизация. Младите хора учат по-лесно и боледуват по-рядко“, заяви Шаповал.
11:01 03.09.2026
6 хихи
До коментар #4 от "Овчар":на задна е за предпочитане и в кухнята
11:01 03.09.2026
7 Путин
11:01 03.09.2026
8 Абе много се притеснявате
11:02 03.09.2026
9 Надъхан капейчо 🤩🤡
11:03 03.09.2026
10 българина
11:04 03.09.2026
11 Ами
Коментиран от #41
11:04 03.09.2026
12 осраински
Коментиран от #23
11:04 03.09.2026
13 пАри няма
До коментар #3 от "честен ционист":Ако искат капачки ...може
11:04 03.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #46
11:04 03.09.2026
17 ей тази ми
11:04 03.09.2026
18 ЛАДА АЗИМУТ
11:04 03.09.2026
19 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:05 03.09.2026
20 ЛАДА АЗИМУТ
11:05 03.09.2026
21 поредния иди..от
До коментар #15 от "Така де":бегай там ти де...би..л. не давай нашите общи пари...доелн сор.....и.д..
Коментиран от #27, #31
11:06 03.09.2026
22 ДрайвингПлежър
И за това само преди 2 дена Урсула открито говореше как в банките стоят едни 10 трилиона и тя трябвало да ги вземе, за да ви направи хубаво с тях щото вие не сте можели и тия пари дето ги спестявате не ви трябвали!
Всеки може да го намери това клипче... ако иска де!
Честити ви богати партньори! Е малко крадливи и много некадърни... ама да не издребняваме!
11:06 03.09.2026
23 Руский
До коментар #12 от "осраински":Русия си отива, спете спокойно деца! Завинаги този път!
11:06 03.09.2026
24 ДрайвингПлежър
На Урсулите им трябват пари за нацизъм!
Коментиран от #34
11:08 03.09.2026
25 Абе не е баш тъй
До коментар #15 от "Така де":Българите не искаме да помагаме на 404
Коментиран от #49
11:08 03.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Така де
До коментар #21 от "поредния иди..от":Де..бил си ти, че живееш в страна, член на НАТО, която воюва и громи Русия. Не те ли е срам? И пазариш от немски магазини, които спонсорират Украйна!
Коментиран от #40
11:09 03.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 колю надървения
11:11 03.09.2026
30 ДДДДД
11:11 03.09.2026
31 И още
До коментар #21 от "поредния иди..от":За България е чест, че произвежда огромни количества оръжия, които изпраща в Украйна и с които украинските войници трепят руските окупатори.
11:12 03.09.2026
32 Гост
То бива, ама нейното е вече прекалено. От една страна ще спира всичко, което може да се спре от руската икономика, иначе ще чака, от там да дойдат пари за Украйна... Не случайно един италиански журналист вчера коментира по следния начин "Когато чувам Калас да говори, се чудя как е възможно една от люлките на световната цивилизация, Европа, изобретателката на съвременната дипломация, основана на принципа да няма повече световни войни между нас, да е попаднала в ръцете на такъв идиот....умите на Калас ще трябва да бъдат издълбани в мрамор като символ на идиотизма и слабоумието на европейските официални лица."
11:13 03.09.2026
33 ДъБили
11:13 03.09.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":Абе добре е да не пипат на Баба Меца медеца да не стане някоя грешка Тези пари после ще ги връщат тройно и тази на снимката само ще подсмърча ако изобщо има възможността във функционален план
11:13 03.09.2026
35 Развален телефон
11:15 03.09.2026
36 Истината
11:16 03.09.2026
37 Дай им
11:16 03.09.2026
38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:16 03.09.2026
39 Антирашист 4269
До коментар #2 от "хихи":Личния опит запази за себе си !
11:16 03.09.2026
40 Абе ти още ли си тук
До коментар #27 от "Така де":бе де...бил, айде нарамвай мешката и бегом на Източния фронт.
11:19 03.09.2026
41 Ами да даде
До коментар #11 от "Ами":От нацистките запаси от дядо си
Дядовско възпитание неактуално.
11:19 03.09.2026
42 ДАЖЕ И НАЦИСТИТЕ ОСЪЗНАВАТ
11:19 03.09.2026
43 Кая на магистрала
11:21 03.09.2026
44 Зеления
Как да няма пари бе Кайче, нали Кирил Петков и жълтопаветната му дружина превеждат всеки месец по една заплата на Украйна?
11:21 03.09.2026
45 бай Шиле
До коментар #1 от "Котьо":Това на снимката няма кой да му се навие. Камо ли и пара да му брои.
11:21 03.09.2026
46 Антирашист 4270
До коментар #16 от "ЛАДА АЗИМУТ":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #69
11:21 03.09.2026
47 СССс
Коментиран от #51
11:24 03.09.2026
48 Е, как иначе,
До коментар #3 от "честен ционист":Излязоха новите модели Ламборгини, Ферари, Ролс Ройс - украинците с какво ще си ги купят? Няма да се излагат, я, нали живеят в Кан, Монако… Че, то и на Свети Влас не можеш да отидеш със стар модел!
11:24 03.09.2026
49 Антирашист 4271
До коментар #25 от "Абе не е баш тъй":Ти не си българите . Това е манипулация !
Коментиран от #52
11:24 03.09.2026
50 Икономист
11:27 03.09.2026
51 Можещ
До коментар #47 от "СССс":И твойта също ! Рашистите са агресора започнал войната и носи цялата отговорност за жертвите и разрушенията !
Коментиран от #53
11:27 03.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Баро
До коментар #51 от "Можещ":Кво можеш бе мърррльоо ,мнетти да въртиш ли ?
11:29 03.09.2026
54 Тошо
11:34 03.09.2026
55 Русия попиля НАТО
А сега повярвайте на русофобската скумрия...))
11:34 03.09.2026
56 Как да се спре такава война?
Затова най-добре е няколко бързи ядрени атаки по цяла Украйна. Така е преустановена ВСВ чрез ядрените удари по Хирошима и Нагасаки.
11:35 03.09.2026
57 А ГДЕ
11:37 03.09.2026
58 ежко
11:43 03.09.2026
59 Вис
11:46 03.09.2026
60 Ццц
11:47 03.09.2026
61 12345
Коментиран от #62
11:48 03.09.2026
62 еврозонист насила
До коментар #61 от "12345":Не ще...той вече е фалирал.
11:52 03.09.2026
63 диф дядо
Коментиран от #66
11:52 03.09.2026
64 Иван 1
11:53 03.09.2026
65 икономика на стари лаври
11:53 03.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Само да добавя
12:05 03.09.2026
68 Я пък тоя
Боси ще тръгнем, обаче търговски ще стъпваме.
Много сме, силни сме, богати сме.
Мир чрез сила.
Ха да ви видя, жени с пениси и мъже с яйцеклетки!
12:16 03.09.2026
69 Я пък тоя
До коментар #46 от "Антирашист 4270":Това родител едно или родител две ти го каза?
12:21 03.09.2026