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Кая Калас: ЕС няма достатъчно средства за неотложните нужди на Украйна преди зимата
  Тема: Украйна

Кая Калас: ЕС няма достатъчно средства за неотложните нужди на Украйна преди зимата

3 Септември, 2026 10:59, обновена 3 Септември, 2026 10:58 1 261 69

  • кая калас-
  • ес-
  • украйна-
  • зима

Европейският съюз търси допълнителна подкрепа за противовъздушната отбрана, енергийната инфраструктура и подготовката на Украйна за зимата

Кая Калас: ЕС няма достатъчно средства за неотложните нужди на Украйна преди зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз не разполага с достатъчно финансова подкрепа за посрещане на неотложните нужди на Украйна на фона на предстоящото настъпване на поредната сурова зима. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на брифинг след неформалното заседание на Съвета на ЕС на външните министри в Ирландия, предава УНИАН, цитирана от News.bg.

Калас отбеляза, че Москва не е променила военните си планове, а руските удари по Киев през последните дни отново са довели до смъртта на десетки хора. Според нея това показва, че Москва не иска мир.

„Нашата неотложна задача остава да осигурим на Украйна всичко необходимо за самозащита чрез Заема за подкрепа на Украйна. Отпуснахме първите 8,47 милиарда евро. Одобрени са допълнителни 6,1 милиарда евро, включително за противовъздушна отбрана, но това не е достатъчно“, подчерта Калас.

По думите ѝ е важна и двустранната подкрепа от държавите членки. Калас заяви, че на заседанието е чула изявления от страни от ЕС за предоставяне на средства за противовъздушна отбрана. Тя обаче посочи, че подробностите за тази помощ трябва да бъдат финализирани от самите държави членки.

Калас допълни, че възпирането на руските ракети включва не само предоставянето на прехващачи, но и прекъсване на веригите за доставки и финансиране, които позволяват на Русия да произвежда тези ракети.

Украйна се нуждае от подкрепа за зимата

Министрите са обсъдили и зимната устойчивост на Украйна.

„Четири години поред Русия се опитва да замрази украинците до подчинение, но не успя“, заяви Калас.

Тя посочи, че Украйна е поддържала оживен живот в градовете си благодарение на защитата, възстановяването и подмяната на енергийната си инфраструктура.

„Трябва да подготвим Киев за още една трудна зима. Благодаря на тези, които вече обещаха нова подкрепа за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, докато работим за попълване на запасите на Украйна от резервни части и генератори“, отбеляза Калас.

Калас: Средствата трябва да дойдат от Русия

Върховният представител на ЕС беше попитана и откъде ще бъдат осигурени необходимите средства за подкрепа на Украйна през зимата.

„Идеалният отговор на въпроса ви за това откъде трябва да дойдат средствата е, че те трябва да дойдат от Русия, защото именно Русия причинява тези щети“, заяви Калас.

По думите ѝ някои държави членки са предложили да бъде възобновена дискусията за замразените руски активи. Калас подчерта, че Русия трябва да плати за разрушенията, които причинява.

Нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс

Калас заяви още, че се предлагат допълнителни санкции, по-специално срещу руския военно-промишлен комплекс. По думите ѝ вече се работи по списък с до 1600 различни лица.

„В същото време трябва решително да предотвратим заобикалянето на санкциите“, заяви тя.

Според Калас в руските оръжия в Украйна са идентифицирани над 5500 западни и азиатски компонента.

„След четири години война това е неприемливо. Тези компоненти не трябва да са там. Заедно с Европейската комисия работим по нови предложения за затягане на санкциите“, добави тя.

Следващото заседание на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи ще се проведе през октомври.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Котьо

    58 2 Отговор
    Ебъете са повече и ще имате.

    Коментиран от #45

    10:59 03.09.2026

  • 2 хихи

    56 1 Отговор
    като няма пари, може и с дупе...

    Коментиран от #39

    10:59 03.09.2026

  • 3 честен ционист

    52 2 Отговор
    Ганчо пак ще дарява заплата. Той май не е и спирал с даренията.

    Коментиран от #13, #15, #48

    11:00 03.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    40 3 Отговор
    Денис Шаповал, командир на 63-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, говори за необходимостта от намаляване на мобилизационната възраст в Украйна. Изданието „Страна“ цитира думите на военния.

    „Трябва да се обмисли въпросът за намаляване на възрастта за мобилизация. Младите хора учат по-лесно и боледуват по-рядко“, заяви Шаповал.

    11:01 03.09.2026

  • 6 хихи

    25 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    на задна е за предпочитане и в кухнята

    11:01 03.09.2026

  • 7 Путин

    36 2 Отговор
    Това е добра новина!

    11:01 03.09.2026

  • 8 Абе много се притеснявате

    43 2 Отговор
    Може пък тази зима да е мека и да няма сняг и студ. Нали глобално се затопляме.....

    11:02 03.09.2026

  • 9 Надъхан капейчо 🤩🤡

    14 9 Отговор
    Ей са западните загинаа...така чух днес на женския пазар !!

    11:03 03.09.2026

  • 10 българина

    34 3 Отговор
    не се излагай, атлантическата с га н можете да ги напечатате или да ги вземете от личните си сметки! а можете да дадете и личен пример като участвате намясто!!! отделен е въпроса, че е ес не е военен съмз, а икономически? какъв бюджет за отбрана?

    11:04 03.09.2026

  • 11 Ами

    33 2 Отговор
    Що не дарите по една заплата? Има десетки хиляди брюкселски бюрократи нищоправци получаващи колосални заплати.

    Коментиран от #41

    11:04 03.09.2026

  • 12 осраински

    37 3 Отговор
    УКРАЙНА СИ ОТИВА СПЕТЕ СПОКОЙНО ДЕЦА

    Коментиран от #23

    11:04 03.09.2026

  • 13 пАри няма

    33 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ако искат капачки ...може

    11:04 03.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЛАДА АЗИМУТ

    26 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #46

    11:04 03.09.2026

  • 17 ей тази ми

    36 2 Отговор
    липсваше от много време...явно е била на почивка тези месеци...сега изпълзя и хоп нови идеи..нов мозък....браво кая..браво овц....цо

    11:04 03.09.2026

  • 18 ЛАДА АЗИМУТ

    24 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    11:04 03.09.2026

  • 19 ЛАДА АЗИМУТ

    18 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:05 03.09.2026

  • 20 ЛАДА АЗИМУТ

    21 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:05 03.09.2026

  • 21 поредния иди..от

    21 3 Отговор

    До коментар #15 от "Така де":

    бегай там ти де...би..л. не давай нашите общи пари...доелн сор.....и.д..

    Коментиран от #27, #31

    11:06 03.09.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    38 3 Отговор
    Клуба на богатите как е?!

    И за това само преди 2 дена Урсула открито говореше как в банките стоят едни 10 трилиона и тя трябвало да ги вземе, за да ви направи хубаво с тях щото вие не сте можели и тия пари дето ги спестявате не ви трябвали!

    Всеки може да го намери това клипче... ако иска де!
    Честити ви богати партньори! Е малко крадливи и много некадърни... ама да не издребняваме!

    11:06 03.09.2026

  • 23 Руский

    4 35 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    Русия си отива, спете спокойно деца! Завинаги този път!

    11:06 03.09.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    30 2 Отговор
    Апропо с обвиненията за "държавен тероризъм" заради дрона в Лайпциг на дневен ред е извземане на 6,6 милиарда замразени руски авоари - да знаете що изведнъж Русия стана виновна за тоя дрон...
    На Урсулите им трябват пари за нацизъм!

    Коментиран от #34

    11:08 03.09.2026

  • 25 Абе не е баш тъй

    34 2 Отговор

    До коментар #15 от "Така де":

    Българите не искаме да помагаме на 404

    Коментиран от #49

    11:08 03.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Така де

    2 15 Отговор

    До коментар #21 от "поредния иди..от":

    Де..бил си ти, че живееш в страна, член на НАТО, която воюва и громи Русия. Не те ли е срам? И пазариш от немски магазини, които спонсорират Украйна!

    Коментиран от #40

    11:09 03.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 колю надървения

    10 1 Отговор
    мога д и отворя черепа и да се из кен з@м в него ,поне нещо ще има в главата и

    11:11 03.09.2026

  • 30 ДДДДД

    31 1 Отговор
    Не спирам да се чудя защо закъсалия във всяка отношение ЕС трябва да обгрижва корумпирана държава, която е извън ЕС?!

    11:11 03.09.2026

  • 31 И още

    2 26 Отговор

    До коментар #21 от "поредния иди..от":

    За България е чест, че произвежда огромни количества оръжия, които изпраща в Украйна и с които украинските войници трепят руските окупатори.

    11:12 03.09.2026

  • 32 Гост

    32 1 Отговор
    На кой свят живее тая скумрия или въобще не си вярва и говори, колкото да не заспи?
    То бива, ама нейното е вече прекалено. От една страна ще спира всичко, което може да се спре от руската икономика, иначе ще чака, от там да дойдат пари за Украйна... Не случайно един италиански журналист вчера коментира по следния начин "Когато чувам Калас да говори, се чудя как е възможно една от люлките на световната цивилизация, Европа, изобретателката на съвременната дипломация, основана на принципа да няма повече световни войни между нас, да е попаднала в ръцете на такъв идиот....умите на Калас ще трябва да бъдат издълбани в мрамор като символ на идиотизма и слабоумието на европейските официални лица."

    11:13 03.09.2026

  • 33 ДъБили

    17 1 Отговор
    ДжендъpГюро, като стане президент, ще им осигури и колко му е взима напр. пенсиите и ги дава на Украйна, сефте!

    11:13 03.09.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 1 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Абе добре е да не пипат на Баба Меца медеца да не стане някоя грешка Тези пари после ще ги връщат тройно и тази на снимката само ще подсмърча ако изобщо има възможността във функционален план

    11:13 03.09.2026

  • 35 Развален телефон

    3 2 Отговор
    Агенция унитаз, предала от Ирландия, цитирали я бг мисирките, а на края пак върховния представител по сигурността на ЕС опра пешкира.

    11:15 03.09.2026

  • 36 Истината

    17 1 Отговор
    От Русия може да получите само една ракето по Берлемон сграда на комисарята в Брюксел и проблема ще се реши

    11:16 03.09.2026

  • 37 Дай им

    18 1 Отговор
    Заплатата си кайче. Ще им дойде добре. Стига дава нашите пари. Дай твоите, малко ли си крала заедно с урсито. И ще има пари за още златни тоалетни на зеления.

    11:16 03.09.2026

  • 38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 1 Отговор
    Тогава защо се напъваш бе, никаквице, току виж си се изпуснала...

    11:16 03.09.2026

  • 39 Антирашист 4269

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Личния опит запази за себе си !

    11:16 03.09.2026

  • 40 Абе ти още ли си тук

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    бе де...бил, айде нарамвай мешката и бегом на Източния фронт.

    11:19 03.09.2026

  • 41 Ами да даде

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    От нацистките запаси от дядо си
    Дядовско възпитание неактуално.

    11:19 03.09.2026

  • 42 ДАЖЕ И НАЦИСТИТЕ ОСЪЗНАВАТ

    11 2 Отговор
    Че окраина няма да изкара зимата.

    11:19 03.09.2026

  • 43 Кая на магистрала

    15 2 Отговор
    Започвай да работиш най-древната професия Кая и каквото препечелиш пращай на Зеления милионер. Можеш да си дариш и заплатата на висш еврочиновник, която също не е малка...и да, акъл нямаш.

    11:21 03.09.2026

  • 44 Зеления

    15 2 Отговор
    "ЕС няма достатъчно средства за неотложните нужди на Украйна преди зимата"

    Как да няма пари бе Кайче, нали Кирил Петков и жълтопаветната му дружина превеждат всеки месец по една заплата на Украйна?

    11:21 03.09.2026

  • 45 бай Шиле

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Котьо":

    Това на снимката няма кой да му се навие. Камо ли и пара да му брои.

    11:21 03.09.2026

  • 46 Антирашист 4270

    4 9 Отговор

    До коментар #16 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #69

    11:21 03.09.2026

  • 47 СССс

    12 2 Отговор
    Украйна да си такова макята искаха война да се оправят.

    Коментиран от #51

    11:24 03.09.2026

  • 48 Е, как иначе,

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Излязоха новите модели Ламборгини, Ферари, Ролс Ройс - украинците с какво ще си ги купят? Няма да се излагат, я, нали живеят в Кан, Монако… Че, то и на Свети Влас не можеш да отидеш със стар модел!

    11:24 03.09.2026

  • 49 Антирашист 4271

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Абе не е баш тъй":

    Ти не си българите . Това е манипулация !

    Коментиран от #52

    11:24 03.09.2026

  • 50 Икономист

    11 2 Отговор
    Въртят го като бръмбар ...л....й ...но, все към руските авоари поглеждат .Веднъж крадец и пират ,за цял живот такъв .

    11:27 03.09.2026

  • 51 Можещ

    1 8 Отговор

    До коментар #47 от "СССс":

    И твойта също ! Рашистите са агресора започнал войната и носи цялата отговорност за жертвите и разрушенията !

    Коментиран от #53

    11:27 03.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Баро

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "Можещ":

    Кво можеш бе мърррльоо ,мнетти да въртиш ли ?

    11:29 03.09.2026

  • 54 Тошо

    6 1 Отговор
    Ами да им отделим от джобните си пари, можем да спестяваме по 1.25евро на ден като пропуснем закуската с баничка.Говорим за провинцията, в София напр. могат да спестяват повече, там баничката е по скъпа.

    11:34 03.09.2026

  • 55 Русия попиля НАТО

    14 1 Отговор
    Когато разправям, че Русия попиля НАТО не вярвате!
    А сега повярвайте на русофобската скумрия...))

    11:34 03.09.2026

  • 56 Как да се спре такава война?

    7 1 Отговор
    Явно, че никой не иска да спира войната в Украйна. Подлагат на бавна агония и унищожение украинското население.
    Затова най-добре е няколко бързи ядрени атаки по цяла Украйна. Така е преустановена ВСВ чрез ядрените удари по Хирошима и Нагасаки.

    11:35 03.09.2026

  • 57 А ГДЕ

    9 1 Отговор
    Кая Калната ,постната балтийска шпрота ?

    11:37 03.09.2026

  • 58 ежко

    6 1 Отговор
    Като няма средства Урсулите да си дарят спестяванията.Барабар с Мирчевци и останалите им подръжници.Ако пък и тогава няма-украинците да вдигат белия байрак!

    11:43 03.09.2026

  • 59 Вис

    6 1 Отговор
    Дай На Укрите От Твоите Средства…Стрино…

    11:46 03.09.2026

  • 60 Ццц

    5 1 Отговор
    Ако европейците очакват назначеното им ръководство да помисли и за тяхната зима, ще трябва да почака поне до следващите избори. Тази кукумявка и себеподобната й брюкселска фауна няма капацитета за две функции и за това упражнява единствената, на която я е изучил Сорос - да мрази Русия. Чудно е и защо няма правен механизъм за предсрочно сваляне на фон Галфон и естонската маймуна?

    11:47 03.09.2026

  • 61 12345

    6 1 Отговор
    Урсула и компания ще фалират ЕС.

    Коментиран от #62

    11:48 03.09.2026

  • 62 еврозонист насила

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "12345":

    Не ще...той вече е фалирал.

    11:52 03.09.2026

  • 63 диф дядо

    5 2 Отговор
    Най накрая ще стигнем не до лихвите на руските активи, а до самите активи и това ще финишира войната. Какво още чакат!

    Коментиран от #66

    11:52 03.09.2026

  • 64 Иван 1

    7 1 Отговор
    То няма пари за ЕС тази мисли за Украйна,да свиква от сега нататък ще бъде така.

    11:53 03.09.2026

  • 65 икономика на стари лаври

    9 1 Отговор
    Много правилно Русия ва причука.Щастлив съм!

    11:53 03.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Само да добавя

    4 1 Отговор
    Върви си по пътя, добра жено! Достатъчно бели направи, време е да си ходиш!

    12:05 03.09.2026

  • 68 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Какво стана с: ще я подкрепяме докато е нужно?
    Боси ще тръгнем, обаче търговски ще стъпваме.
    Много сме, силни сме, богати сме.
    Мир чрез сила.
    Ха да ви видя, жени с пениси и мъже с яйцеклетки!

    12:16 03.09.2026

  • 69 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Антирашист 4270":

    Това родител едно или родител две ти го каза?

    12:21 03.09.2026

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