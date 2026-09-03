Кая Калас: ЕС няма достатъчно средства за неотложните нужди на Украйна преди зимата

Европейският съюз не разполага с достатъчно финансова подкрепа за посрещане на неотложните нужди на Украйна на фона на предстоящото настъпване на поредната сурова зима. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на брифинг след неформалното заседание на Съвета на ЕС на външните министри в Ирландия, предава УНИАН, цитирана от News.bg.

Калас отбеляза, че Москва не е променила военните си планове, а руските удари по Киев през последните дни отново са довели до смъртта на десетки хора. Според нея това показва, че Москва не иска мир.

„Нашата неотложна задача остава да осигурим на Украйна всичко необходимо за самозащита чрез Заема за подкрепа на Украйна. Отпуснахме първите 8,47 милиарда евро. Одобрени са допълнителни 6,1 милиарда евро, включително за противовъздушна отбрана, но това не е достатъчно“, подчерта Калас.

По думите ѝ е важна и двустранната подкрепа от държавите членки. Калас заяви, че на заседанието е чула изявления от страни от ЕС за предоставяне на средства за противовъздушна отбрана. Тя обаче посочи, че подробностите за тази помощ трябва да бъдат финализирани от самите държави членки.

Калас допълни, че възпирането на руските ракети включва не само предоставянето на прехващачи, но и прекъсване на веригите за доставки и финансиране, които позволяват на Русия да произвежда тези ракети.

Украйна се нуждае от подкрепа за зимата

Министрите са обсъдили и зимната устойчивост на Украйна.

„Четири години поред Русия се опитва да замрази украинците до подчинение, но не успя“, заяви Калас.

Тя посочи, че Украйна е поддържала оживен живот в градовете си благодарение на защитата, възстановяването и подмяната на енергийната си инфраструктура.

„Трябва да подготвим Киев за още една трудна зима. Благодаря на тези, които вече обещаха нова подкрепа за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, докато работим за попълване на запасите на Украйна от резервни части и генератори“, отбеляза Калас.

Калас: Средствата трябва да дойдат от Русия

Върховният представител на ЕС беше попитана и откъде ще бъдат осигурени необходимите средства за подкрепа на Украйна през зимата.

„Идеалният отговор на въпроса ви за това откъде трябва да дойдат средствата е, че те трябва да дойдат от Русия, защото именно Русия причинява тези щети“, заяви Калас.

По думите ѝ някои държави членки са предложили да бъде възобновена дискусията за замразените руски активи. Калас подчерта, че Русия трябва да плати за разрушенията, които причинява.

Нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс

Калас заяви още, че се предлагат допълнителни санкции, по-специално срещу руския военно-промишлен комплекс. По думите ѝ вече се работи по списък с до 1600 различни лица.

„В същото време трябва решително да предотвратим заобикалянето на санкциите“, заяви тя.

Според Калас в руските оръжия в Украйна са идентифицирани над 5500 западни и азиатски компонента.

„След четири години война това е неприемливо. Тези компоненти не трябва да са там. Заедно с Европейската комисия работим по нови предложения за затягане на санкциите“, добави тя.

Следващото заседание на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи ще се проведе през октомври.