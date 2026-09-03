Министърът на отбраната на Естония подаде оставка заради провалените доставки на боеприпаси за Украйна

Естонският министър на отбраната Хано Певкур подаде оставка, поемайки политическа отговорност за проваления процес по закупуване на артилерийски боеприпаси за Украйна, съобщава Estonian World, предава News.bg.
Естонска държавна агенция е превела около 70 милиона евро авансово на малка италианска компания, собственост на индийски инвеститори, която преди това не е продавала артилерийски снаряди. Боеприпасите не са достигнали до украинската армия, а Талин се опитва да си възстанови средствата чрез съдебни производства и международен арбитраж.
Певкур обяви оставката си на 2 септември след нови разкрития за спорните договори, които допълнително задълбочиха кризата около финансовото управление в естонския отбранителен сектор.
Той заяви, че не смята провалите за своя лична вина, но според него ръководителят трябва да има смелостта да поеме политическа отговорност. По-късно Певкур призна, че вече няма подкрепата на мнозинството в парламента. Той ще остане на поста си, докато бъде избран негов наследник.
В центъра на аферата е държавна агенция
В центъра на случая е Естонският център за отбранителни инвестиции (ECDI). Агенцията е подписала четири договора с Datacell – компания от италианския град Ла Специя – и ѝ е превела около 70 милиона евро авансово.
Договорите са били част от естонските усилия за снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси. Обещаните доставки обаче или не са били извършени, или боеприпасите не са могли да бъдат използвани.
Компанията не е продавала артилерийски снаряди
Datacell е основана през 2005 г. и първоначално се е занимавала с отбранителна електроника и софтуер, а не с производство или продажба на боеприпаси.
През 2023 г. компанията е имала само няколко служители и годишен оборот от малко над 120 000 евро. През януари 2024 г. тя променя регистрираната си дейност на търговия с оръжия, оръжейни системи и военни боеприпаси.
Само два месеца по-късно Datacell купува индийската компания Neko Defense Munitions, контролирана от братовчедите Ананд и Авнеш Джаясвал. Семейството им стои зад голяма металургична група с годишен оборот от над 600 милиона евро.
Предишните им дейности в отбранителния сектор са били свързани основно с оборудване за сигурност, бронежилетки и сканиращи системи.
Според разследване на естонския седмичник Eesti Ekspress, въпреки че са предлагали онлайн гранати, мини, танкови боеприпаси и авиобомби, те са били лицензирани само за производство на малокалибрени боеприпаси.
Нито Datacell, нито новите ѝ собственици са продавали артилерийски снаряди преди това.
Естония превежда милиони евро авансово
През август 2024 г. Естония подписва първия договор и плаща аванс от 15 милиона евро. През октомври следват още над 10 милиона евро, а до края на годината са сключени още два договора.
Проблемите вече са били видими. Първата пратка, която е трябвало да пристигне в Украйна през ноември, е закъсняла. Длъжностните лица обаче са получили документи, според които стоките или техни компоненти уж се движат по веригата за доставки.
Договорите са подписани във време, когато Украйна е изправена пред критичен недостиг на артилерийски боеприпаси, а европейските държави търсят снаряди от цял свят.
Естония е посредничила при покупки за Киев на стойност над 500 милиона евро.
Певкур твърди, че при подобни обстоятелства често са използвани посредници, тъй като производители от Африка, Азия и Балканите не са искали публично да бъдат свързвани с въоръжаването на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕСтествено
11:39 03.09.2026
2 Да, ама не
11:40 03.09.2026
3 Как да се спре такава война?
Затова най-добре е няколко бързи ядрени атаки по цяла Украйна. Така е преустановена ВСВ чрез ядрените удари по Хирошима и Нагасаки.
Коментиран от #14, #15
11:40 03.09.2026
4 Гост
11:42 03.09.2026
5 осраински
11:43 03.09.2026
6 Тико
11:44 03.09.2026
7 Естонците са разочароващо тъпи
Коментиран от #16
11:44 03.09.2026
8 ТОЯ СИ Е ОБИКНОВЕН ЕВРОКРАДЕЦ
11:46 03.09.2026
9 12345
11:46 03.09.2026
10 Боли ме шнорхела
11:46 03.09.2026
11 оня с коня
11:47 03.09.2026
12 Само така - всеки
Гнусни подлоги!
11:47 03.09.2026
13 А Путин няма ли да поеме отговорност
11:50 03.09.2026
14 Няма кой друг да спре войната,
До коментар #3 от "Как да се спре такава война?":освен този, който я е започвал. Европа и САЩ могат само да подпомагат военното производство на Украйна, за да може да се отбранява.
11:53 03.09.2026
15 Само че
До коментар #3 от "Как да се спре такава война?":Най-напред трябва да пуснат две, три ядрени бомби в центъра на Москва. И тогава всичко ще е баш!
11:54 03.09.2026
16 Най-тъпи са руснаците и
До коментар #7 от "Естонците са разочароващо тъпи":севернокорейците. Просто тяхната идеология e такава, че ги е превърнала в роби на диктатора им, зомбирала ги е дотолкова, че дори не могат да мислят самостоятелно :)
11:56 03.09.2026
17 Анонимен
12:00 03.09.2026
18 Вашето мнение
Коментиран от #19
12:05 03.09.2026
19 хихи
До коментар #18 от "Вашето мнение":а русогейзерите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
12:16 03.09.2026