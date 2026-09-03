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Министърът на отбраната на Естония подаде оставка заради провалените доставки на боеприпаси за Украйна
  Тема: Украйна

Министърът на отбраната на Естония подаде оставка заради провалените доставки на боеприпаси за Украйна

3 Септември, 2026 11:36, обновена 3 Септември, 2026 11:37 640 19

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  • оставка-
  • боеприпаси-
  • украйна

Хано Певкур пое политическа отговорност, след като стана ясно, че Талин е платил около 70 млн. евро авансово на компания без предишен опит в продажбата на артилерийски снаряди

Министърът на отбраната на Естония подаде оставка заради провалените доставки на боеприпаси за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Естонският министър на отбраната Хано Певкур подаде оставка, поемайки политическа отговорност за проваления процес по закупуване на артилерийски боеприпаси за Украйна, съобщава Estonian World, предава News.bg.

Естонска държавна агенция е превела около 70 милиона евро авансово на малка италианска компания, собственост на индийски инвеститори, която преди това не е продавала артилерийски снаряди. Боеприпасите не са достигнали до украинската армия, а Талин се опитва да си възстанови средствата чрез съдебни производства и международен арбитраж.

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Певкур обяви оставката си на 2 септември след нови разкрития за спорните договори, които допълнително задълбочиха кризата около финансовото управление в естонския отбранителен сектор.

Той заяви, че не смята провалите за своя лична вина, но според него ръководителят трябва да има смелостта да поеме политическа отговорност. По-късно Певкур призна, че вече няма подкрепата на мнозинството в парламента. Той ще остане на поста си, докато бъде избран негов наследник.

В центъра на аферата е държавна агенция

В центъра на случая е Естонският център за отбранителни инвестиции (ECDI). Агенцията е подписала четири договора с Datacell – компания от италианския град Ла Специя – и ѝ е превела около 70 милиона евро авансово.

Договорите са били част от естонските усилия за снабдяване на Украйна с артилерийски боеприпаси. Обещаните доставки обаче или не са били извършени, или боеприпасите не са могли да бъдат използвани.

Компанията не е продавала артилерийски снаряди

Datacell е основана през 2005 г. и първоначално се е занимавала с отбранителна електроника и софтуер, а не с производство или продажба на боеприпаси.

През 2023 г. компанията е имала само няколко служители и годишен оборот от малко над 120 000 евро. През януари 2024 г. тя променя регистрираната си дейност на търговия с оръжия, оръжейни системи и военни боеприпаси.

Само два месеца по-късно Datacell купува индийската компания Neko Defense Munitions, контролирана от братовчедите Ананд и Авнеш Джаясвал. Семейството им стои зад голяма металургична група с годишен оборот от над 600 милиона евро.

Предишните им дейности в отбранителния сектор са били свързани основно с оборудване за сигурност, бронежилетки и сканиращи системи.

Според разследване на естонския седмичник Eesti Ekspress, въпреки че са предлагали онлайн гранати, мини, танкови боеприпаси и авиобомби, те са били лицензирани само за производство на малокалибрени боеприпаси.

Нито Datacell, нито новите ѝ собственици са продавали артилерийски снаряди преди това.

Естония превежда милиони евро авансово

През август 2024 г. Естония подписва първия договор и плаща аванс от 15 милиона евро. През октомври следват още над 10 милиона евро, а до края на годината са сключени още два договора.

Проблемите вече са били видими. Първата пратка, която е трябвало да пристигне в Украйна през ноември, е закъсняла. Длъжностните лица обаче са получили документи, според които стоките или техни компоненти уж се движат по веригата за доставки.

Договорите са подписани във време, когато Украйна е изправена пред критичен недостиг на артилерийски боеприпаси, а европейските държави търсят снаряди от цял свят.

Естония е посредничила при покупки за Киев на стойност над 500 милиона евро.

Певкур твърди, че при подобни обстоятелства често са използвани посредници, тъй като производители от Африка, Азия и Балканите не са искали публично да бъдат свързвани с въоръжаването на Украйна.


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСтествено

    15 6 Отговор
    Вместо да му дадат медал и бонус за борба против нацизма те го уволняват!?

    11:39 03.09.2026

  • 2 Да, ама не

    17 4 Отговор
    Ама колко хитро се измъква от блатото на губещата украйна, надявайки се след тва да не носи отговорност пред трибунала

    11:40 03.09.2026

  • 3 Как да се спре такава война?

    13 5 Отговор
    Явно, че никой не иска да спира войната в Украйна. Подлагат на бавна агония и унищожение украинското население.
    Затова най-добре е няколко бързи ядрени атаки по цяла Украйна. Така е преустановена ВСВ чрез ядрените удари по Хирошима и Нагасаки.

    Коментиран от #14, #15

    11:40 03.09.2026

  • 4 Гост

    21 4 Отговор
    Ето как се появяват златни тоалетни.

    11:42 03.09.2026

  • 5 осраински

    16 4 Отговор
    ТОЧ НЕ Е ЗА ОТСТАВКА ТОЧ Е ЗА РАЗТРЕ....ХА ХАХ,МАША И МЕЧОКА СА ВИНОВНИ

    11:43 03.09.2026

  • 6 Тико

    19 4 Отговор
    Всичко свързано с Украйна е корупция.

    11:44 03.09.2026

  • 7 Естонците са разочароващо тъпи

    15 4 Отговор
    Или може би прекалено покварени. Представяте ли си колко още подобни сделки има с парите на европейските данъкоплатци?Ако отворят сделките на всички държави от ЕС покрай тази европейска военни авантюра кой знае какво ще излезе. Всичко е удобно засекретено като сделките с ваксините обаче за да не могат да се проследят паричните потоци. За кого гласуваме?

    Коментиран от #16

    11:44 03.09.2026

  • 8 ТОЯ СИ Е ОБИКНОВЕН ЕВРОКРАДЕЦ

    12 4 Отговор
    Защо подава оставка. То в ЕС-то всички са такива.

    11:46 03.09.2026

  • 9 12345

    9 5 Отговор
    Тежката корупция е навсякъде. Тотална балканизация завладява цяла Европа.

    11:46 03.09.2026

  • 10 Боли ме шнорхела

    11 4 Отговор
    Да се омитат. Да повлече крак дано.

    11:46 03.09.2026

  • 11 оня с коня

    5 6 Отговор
    Да ги пита човек тия Естонци що не се обърнаха към България за покупка на Снарядите - ние НЕ СЕ КРИЕМ ча доставяме 1/3 от всички Снаряди използвани в Украйна,няма проблем да стигнем и 1/2!Естествено че има и "криещи" се Доставчици на муниции от Балканите и това е на първо място ДВУЛИЧНАТА Сърбия,която се пише "Приятел" на русия.

    11:47 03.09.2026

  • 12 Само така - всеки

    7 6 Отговор
    Европеец, който не служи вярно на украйна трябва да мине под ножа - къде преносно, къде буквално…
    Гнусни подлоги!

    11:47 03.09.2026

  • 13 А Путин няма ли да поеме отговорност

    4 8 Отговор
    за 1,5 избити на фронта руски войници :) Едва ли :)

    11:50 03.09.2026

  • 14 Няма кой друг да спре войната,

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Как да се спре такава война?":

    освен този, който я е започвал. Европа и САЩ могат само да подпомагат военното производство на Украйна, за да може да се отбранява.

    11:53 03.09.2026

  • 15 Само че

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Как да се спре такава война?":

    Най-напред трябва да пуснат две, три ядрени бомби в центъра на Москва. И тогава всичко ще е баш!

    11:54 03.09.2026

  • 16 Най-тъпи са руснаците и

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Естонците са разочароващо тъпи":

    севернокорейците. Просто тяхната идеология e такава, че ги е превърнала в роби на диктатора им, зомбирала ги е дотолкова, че дори не могат да мислят самостоятелно :)

    11:56 03.09.2026

  • 17 Анонимен

    7 2 Отговор
    Защо и нашите политици не са такива. Да дойде в България, където мнозинството мисли като него.

    12:00 03.09.2026

  • 18 Вашето мнение

    6 4 Отговор
    Майкоу, цяла сбирщина еюрюгейзери не могат да намерят снаряди за нацюгите, с които да воюват с Русия. И това ми било цвета на цивилизацията.

    Коментиран от #19

    12:05 03.09.2026

  • 19 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    а русогейзерите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    12:16 03.09.2026

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