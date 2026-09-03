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Датското разузнаване предупреди, че Русия готви активно операции по саботаж
  Тема: Украйна

Датското разузнаване предупреди, че Русия готви активно операции по саботаж

3 Септември, 2026 11:20 759 31

  • саботаж-
  • дания-
  • русия-
  • отбрана

Руснаците подготвят активно саботажни операции, като тяхна цел е датската отбранителна промишленост, обявиха датските служби

Датското разузнаване предупреди, че Русия готви активно операции по саботаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия подготвя активно операции по саботаж срещу Дания и най-вече срещу отбранителната ѝ промишленост, заяви директорът на датското контраразузнаване Емил Гресхолм, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Руснаците подготвят активно саботажни операции, като тяхна цел е датската отбранителна промишленост", каза Гресхолм в интервю за датския всекидневник "Берлингске".

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"От съществено значение е отбранителната промишленост, в най-широк смисъл, да предприеме необходимите мерки за сигурност, за да бъде способна да се защитава. Много участници в този сектор вече работят активно в тази насока", подчерта Гресхолм пред телевизионния канал Те Ве 2.

Още от 2024 г. датските разузнавателни служби сигнализираха, че заплахите от Русия срещу Дания, която подкрепя Украйна, са се засилили, припомня АФП.

По думите на директора на датското контраразузнаване руските служби за сигурност се стремят да вербуват "напълно обикновени датчани" за саботажните им операции.

Те могат да се състоят, например, в заснемането, проучването или предоставянето на информация за мерките за сигурност и достъп до дадено съоръжение.

"Споменаваме методите, тъй като не е нужно те да приличат на нещо, взето от шпионски филм", изтъкна още Гресхолм пред "Берлингске".


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    21 5 Отговор
    А стига с тия простотии.....

    Коментиран от #6

    11:23 03.09.2026

  • 2 Гост

    8 11 Отговор
    На прибалийците им се носи славата, че са бавни, явно и датчаните към тях се числят.
    Другите вече арестуват "терористи" и гонят дипломати, те сега се сетиха, че се готвело нещо!

    11:23 03.09.2026

  • 3 Вашето мнение

    18 5 Отговор
    Датско разузнаване? Тия убийци на делфини имат разузнаване? И от кога? Или за еюригейзерите е достатъчно да споменеш Русия е виновна-

    11:23 03.09.2026

  • 4 не ми пука за вас

    20 5 Отговор
    Да сте мислили като сте тръгвали да воювате с Русия.

    Коментиран от #17

    11:24 03.09.2026

  • 5 Тъп та дрънка

    18 5 Отговор
    Значи, воюваш с Русия в украйна и после ревеш - ама.., кой ми с.а в гащите..

    Коментиран от #21

    11:26 03.09.2026

  • 6 В превод

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Точния превод е: "Готвим се за саботажи, за които ще обвиним Русия."

    11:27 03.09.2026

  • 7 Боже ,

    15 5 Отговор
    Всички взеха да скимтят, от както Путин си махна белите ръкавици Чудят се каква провокация да измислят, да не ядат бой с 🥊 🥊 ръкавици

    11:27 03.09.2026

  • 8 123

    13 5 Отговор
    Аман от ревящи цифливи западняци.

    11:29 03.09.2026

  • 9 Епаа

    5 10 Отговор
    При такава ялова ответна реакция, Русия ще си прави каквото си иска и ще става все по-нагла. Вие ревете по медиите после.

    Коментиран от #25

    11:30 03.09.2026

  • 10 Шекспир

    10 4 Отговор
    го е казал - има нещо гнило в Дания!
    Вяно сега, исторята ще е, да се правят из Евопа разни "саботажи", хванати навреме от спец частите, и всичко да се пише на Русия. Плоска пропаганда... ВСВ дежа вю. Ама спомянт ли как приключи?

    11:30 03.09.2026

  • 11 осраински

    10 6 Отговор
    ЗА РУСНАЦИТЕ НЕ ЗНАМ НО ЕС АКО ЗНАЕ КАКВО ГИ ОЧАКВА СЛЕ ИЗЧЕЗВАНЕТО НА УКРАЙНА
    ЕС ЩЕ БЪДЕ НАВОДНЕНА УКРО НАЦИСТИ КОИТО ЩЕ ТЪРСЯТ СМЕТКА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ

    11:31 03.09.2026

  • 12 ЕСтествено

    9 5 Отговор
    Е като взривят заводите доставящи дилда и cтpaпони за ЕС тогава, ще стане страшно😂

    11:31 03.09.2026

  • 13 пенсионер от Варна

    3 2 Отговор
    помня и датското разузнаване от ВСВ. Хинки им направи такава провокацийка, че 5 години храниха войските му със свински суджуци и дойче маркен бутер !

    11:33 03.09.2026

  • 14 Исторически факти

    9 5 Отговор
    Мете Фредриксен видяла, че подковават вола и тя вдигнала крак---

    Коментиран от #15, #26

    11:33 03.09.2026

  • 15 Гост

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Исторически факти":

    Че кой подковава кравите, виж за воловете е друго!

    11:38 03.09.2026

  • 16 Анонимен

    5 4 Отговор
    Щом вече и обикновените датчани са заподозрени, това е добър повод да се започне масово наблюдение и поощряване на доносниците, по германския модел! Историята май ще се повтори!

    11:40 03.09.2026

  • 17 Те нямат намерение

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "не ми пука за вас":

    да воюват нито с Русия, нито с който и да е. Няма и защо.

    Коментиран от #22

    11:42 03.09.2026

  • 18 ЕВРОПЕЙСКОТО ЕДИНСТВО В БЕЗУМИЕТО

    4 4 Отговор
    Е потресаващо. ема ли държава в която руснаците нама да правяг атентат?

    11:42 03.09.2026

  • 19 саботьор

    4 4 Отговор
    Както вие правите саботажи , така и те . Така е било винаги и нищо ново , аха забравих вашите саботажи са демократични

    11:43 03.09.2026

  • 20 Хохо Бохо

    3 4 Отговор
    Значи салонацитата на наркомана готви нещо

    11:44 03.09.2026

  • 21 Никой не е обявявал война

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тъп та дрънка":

    на Русия, нито пък я е нападал. Воюват си Русия, Северна Корея и Украйна.

    Коментиран от #27

    11:45 03.09.2026

  • 22 Сериозно ли ?

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Те нямат намерение":

    "Дания ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да се противопостави на руската заплаха, заяви премиерът на страната Мете Фредериксен"

    Коментиран от #28

    11:53 03.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нямат край

    3 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #30

    11:57 03.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Доставката на оръжия

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Никой не е обявявал война":

    за една от воюващите страни,както и даване на координати пряко/защото другата няма тази възможнаст/ се намесваш на страната на едната воюваща страна,автоматично си участник на една от страните и противник на другата. Втората има право да те дъни като съучастник.

    12:08 03.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 супер Мунч

    0 1 Отговор
    Само за нашите мунчаци няма индикации, дори когато заводите ни горят ..

    Коментиран от #31

    12:13 03.09.2026

  • 30 Голямо безсилие има на фронта

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Нямат край":

    за руснаците още 4 населени пункта са под руски контрол,както и град Орехов стратегически възел на западното направление е в чувала и в момента руснаците го зачистват,като вече са в центъра на града,да не говорим за Краматорск и Славянск, където са на няколко стотин метра от градовете и продължават да громят укронацистките облюдки.

    12:14 03.09.2026

  • 31 Кви заводи горят като нямаш такива

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "супер Мунч":

    неща в бъъларника бе. Заводи имаше до 10.11.1989г.,след това всичко отиде на разрушение и унищожаване.

    12:15 03.09.2026

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