Датското разузнаване предупреди, че Русия готви активно операции по саботаж

Русия подготвя активно операции по саботаж срещу Дания и най-вече срещу отбранителната ѝ промишленост, заяви директорът на датското контраразузнаване Емил Гресхолм, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"Руснаците подготвят активно саботажни операции, като тяхна цел е датската отбранителна промишленост", каза Гресхолм в интервю за датския всекидневник "Берлингске".
"От съществено значение е отбранителната промишленост, в най-широк смисъл, да предприеме необходимите мерки за сигурност, за да бъде способна да се защитава. Много участници в този сектор вече работят активно в тази насока", подчерта Гресхолм пред телевизионния канал Те Ве 2.
Още от 2024 г. датските разузнавателни служби сигнализираха, че заплахите от Русия срещу Дания, която подкрепя Украйна, са се засилили, припомня АФП.
По думите на директора на датското контраразузнаване руските служби за сигурност се стремят да вербуват "напълно обикновени датчани" за саботажните им операции.
Те могат да се състоят, например, в заснемането, проучването или предоставянето на информация за мерките за сигурност и достъп до дадено съоръжение.
"Споменаваме методите, тъй като не е нужно те да приличат на нещо, взето от шпионски филм", изтъкна още Гресхолм пред "Берлингске".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #6
11:23 03.09.2026
2 Гост
Другите вече арестуват "терористи" и гонят дипломати, те сега се сетиха, че се готвело нещо!
11:23 03.09.2026
3 Вашето мнение
11:23 03.09.2026
4 не ми пука за вас
Коментиран от #17
11:24 03.09.2026
5 Тъп та дрънка
Коментиран от #21
11:26 03.09.2026
6 В превод
До коментар #1 от "Европеец":Точния превод е: "Готвим се за саботажи, за които ще обвиним Русия."
11:27 03.09.2026
7 Боже ,
11:27 03.09.2026
8 123
11:29 03.09.2026
9 Епаа
Коментиран от #25
11:30 03.09.2026
10 Шекспир
Вяно сега, исторята ще е, да се правят из Евопа разни "саботажи", хванати навреме от спец частите, и всичко да се пише на Русия. Плоска пропаганда... ВСВ дежа вю. Ама спомянт ли как приключи?
11:30 03.09.2026
11 осраински
ЕС ЩЕ БЪДЕ НАВОДНЕНА УКРО НАЦИСТИ КОИТО ЩЕ ТЪРСЯТ СМЕТКА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ
11:31 03.09.2026
12 ЕСтествено
11:31 03.09.2026
13 пенсионер от Варна
11:33 03.09.2026
14 Исторически факти
Коментиран от #15, #26
11:33 03.09.2026
15 Гост
До коментар #14 от "Исторически факти":Че кой подковава кравите, виж за воловете е друго!
11:38 03.09.2026
16 Анонимен
11:40 03.09.2026
17 Те нямат намерение
До коментар #4 от "не ми пука за вас":да воюват нито с Русия, нито с който и да е. Няма и защо.
Коментиран от #22
11:42 03.09.2026
18 ЕВРОПЕЙСКОТО ЕДИНСТВО В БЕЗУМИЕТО
11:42 03.09.2026
19 саботьор
11:43 03.09.2026
20 Хохо Бохо
11:44 03.09.2026
21 Никой не е обявявал война
До коментар #5 от "Тъп та дрънка":на Русия, нито пък я е нападал. Воюват си Русия, Северна Корея и Украйна.
Коментиран от #27
11:45 03.09.2026
22 Сериозно ли ?
До коментар #17 от "Те нямат намерение":"Дания ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да се противопостави на руската заплаха, заяви премиерът на страната Мете Фредериксен"
Коментиран от #28
11:53 03.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нямат край
Коментиран от #30
11:57 03.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Доставката на оръжия
До коментар #21 от "Никой не е обявявал война":за една от воюващите страни,както и даване на координати пряко/защото другата няма тази възможнаст/ се намесваш на страната на едната воюваща страна,автоматично си участник на една от страните и противник на другата. Втората има право да те дъни като съучастник.
12:08 03.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 супер Мунч
Коментиран от #31
12:13 03.09.2026
30 Голямо безсилие има на фронта
До коментар #24 от "Нямат край":за руснаците още 4 населени пункта са под руски контрол,както и град Орехов стратегически възел на западното направление е в чувала и в момента руснаците го зачистват,като вече са в центъра на града,да не говорим за Краматорск и Славянск, където са на няколко стотин метра от градовете и продължават да громят укронацистките облюдки.
12:14 03.09.2026
31 Кви заводи горят като нямаш такива
До коментар #29 от "супер Мунч":неща в бъъларника бе. Заводи имаше до 10.11.1989г.,след това всичко отиде на разрушение и унищожаване.
12:15 03.09.2026