Бони Блу, звездата от OnlyFans, спала с над 1000 мъже, роди в болницата на кралското семейство

Противоречивата звезда от платформата OnlyFans Бони Блу, чиято бременност беше обект на множество спекулации, обяви, че е родила. Тя все още не е разкрила пола на бебето, но сподели, че раждането е преминало успешно, пише woman.bg.

Бони Блу, чието истинско име е Тиа Билинджър, е родила в същата болница, в която са се появили на бял свят децата на Кейт Мидълтън и принцеса Даяна. Тя веднага съобщи новината в социалните мрежи, като публикува видео в TikTok, заснето малко след операцията.

В клипа тя седи в тоалетната, хапва препечена филийка и пие сок, показвайки без задръжки първите моменти от майчинството. „Обичам да съм майка и мисълта какъв живот мога да дам на детето си прави всичко още по-вълшебно“, сподели тя пред британското издание „Метро“ след раждането с цезарово сечение миналата седмица.

Макар да не посочва точна дата, Блу потвърди, че бебето се е родило в крилото „Линдо“ на болницата „Сейнт Мери“. Това е същото родилно отделение, в което принцесата на Уелс Кейт Мидълтън ражда принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, а преди това и принцеса Даяна ражда принцовете Уилям и Хари.

Новината изненада мнозина, тъй като преди това Бони беше обявила, че терминът ѝ е „в края на октомври или началото на ноември“. Това би означавало, че бебето се е родило около два месеца по-рано. Въпреки това тя увери последователите си, че детето е в добро здраве и скоро ще бъде изписано.

„Бебето е тук. Бебето е добре. Родих, добре съм, направиха ми секцио. Бебето е страхотно, супер здраво“, каза тя във видеото си. „Болеше, но не толкова, колкото очаквах. Стига да е нахранено, чисто и да се оригва, всичко е наред. То просто спи и е невероятно. Очарователно е и щом аз мога да се справя, всеки може.“

Преди време Блу обяви, че е забременяла по време на свое „събитие за оплождане“ на 7 февруари, когато по нейни думи е правила незащитен секс с около 400 мъже. Тя твърди, че в живота си е спала с общо 1057 мъже. По време на бременността си тя дори обяви, че ще продаде на търг правото за избор на име на детето си, като победител ще бъде този, който предложи най-висока цена.