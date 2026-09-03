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Бони Блу, звездата от OnlyFans, спала с над 1000 мъже, роди в болницата на кралското семейство

Бони Блу, звездата от OnlyFans, спала с над 1000 мъже, роди в болницата на кралското семейство

3 Септември, 2026 11:32 984 20

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  • роди-
  • бебе

Тя веднага съобщи новината в социалните мрежи

Бони Блу, звездата от OnlyFans, спала с над 1000 мъже, роди в болницата на кралското семейство - 1
Снимка: TikTok
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Противоречивата звезда от платформата OnlyFans Бони Блу, чиято бременност беше обект на множество спекулации, обяви, че е родила. Тя все още не е разкрила пола на бебето, но сподели, че раждането е преминало успешно, пише woman.bg.

Бони Блу, чието истинско име е Тиа Билинджър, е родила в същата болница, в която са се появили на бял свят децата на Кейт Мидълтън и принцеса Даяна. Тя веднага съобщи новината в социалните мрежи, като публикува видео в TikTok, заснето малко след операцията.

В клипа тя седи в тоалетната, хапва препечена филийка и пие сок, показвайки без задръжки първите моменти от майчинството. „Обичам да съм майка и мисълта какъв живот мога да дам на детето си прави всичко още по-вълшебно“, сподели тя пред британското издание „Метро“ след раждането с цезарово сечение миналата седмица.

@greatbritishmc_ Bonnie Blue announces the birth of her first child #bonnieblue ♬ original sound - GBMC 🇬🇧

Макар да не посочва точна дата, Блу потвърди, че бебето се е родило в крилото „Линдо“ на болницата „Сейнт Мери“. Това е същото родилно отделение, в което принцесата на Уелс Кейт Мидълтън ражда принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, а преди това и принцеса Даяна ражда принцовете Уилям и Хари.

Новината изненада мнозина, тъй като преди това Бони беше обявила, че терминът ѝ е „в края на октомври или началото на ноември“. Това би означавало, че бебето се е родило около два месеца по-рано. Въпреки това тя увери последователите си, че детето е в добро здраве и скоро ще бъде изписано.

„Бебето е тук. Бебето е добре. Родих, добре съм, направиха ми секцио. Бебето е страхотно, супер здраво“, каза тя във видеото си. „Болеше, но не толкова, колкото очаквах. Стига да е нахранено, чисто и да се оригва, всичко е наред. То просто спи и е невероятно. Очарователно е и щом аз мога да се справя, всеки може.“

Преди време Блу обяви, че е забременяла по време на свое „събитие за оплождане“ на 7 февруари, когато по нейни думи е правила незащитен секс с около 400 мъже. Тя твърди, че в живота си е спала с общо 1057 мъже. По време на бременността си тя дори обяви, че ще продаде на търг правото за избор на име на детето си, като победител ще бъде този, който предложи най-висока цена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 2 Отговор
    Знае ли се от кой е ?

    11:35 03.09.2026

  • 2 фейк новини

    8 2 Отговор
    Това е кукла. Има неестествено положение на тялото.

    Коментиран от #12

    11:35 03.09.2026

  • 3 Цъцъ

    18 0 Отговор
    И кой от 400-те е "щастливия" баща?
    Тази трябваше да я поканят в БГ "Ергена-извpащения в рая" 😅

    11:36 03.09.2026

  • 4 Курдо Коленков

    8 1 Отговор
    И кой от тези 1000 мъже е бащата, че ми стана интересно?

    11:36 03.09.2026

  • 5 Тая ражда

    7 0 Отговор
    Всеки ден.
    За всеки татко по едно

    11:38 03.09.2026

  • 6 Колко е родила?

    5 0 Отговор
    Хиляда бебета ли, или?

    11:42 03.09.2026

  • 7 зачеването

    1 7 Отговор
    на руслямийти-естествен процес

    11:46 03.09.2026

  • 8 Анонимен

    3 5 Отговор
    Честито! (без ирония)

    Важното е, че е дала живот, дано сега възпита добре детето си.

    Коментиран от #9, #10

    11:47 03.09.2026

  • 9 мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Реститутките са добри възпитателки. На ново поколение реститутки...

    11:53 03.09.2026

  • 10 Курдо Коленков

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Дано, ама надали. Като четеш какви ги е вършила, как мислиш? Дали този път крушата ще падне по-далеч от дървото? Аз съм много скептично настроен, въпреки, че има и добри изключения в този живот.

    Коментиран от #17

    11:54 03.09.2026

  • 11 Валерко

    5 0 Отговор
    Вярвам, че е родила лесно :)

    11:55 03.09.2026

  • 12 Даниел ЛяРусо 🥋

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "фейк новини":

    След като прочетох коментара ти, се загледах в снимката и наистина е така! Затова е скрила дланите и стъпалата, защото лесно ще се види че са гумени. Поредната сензация, която тая наркоманка прави! Щяла да продава името на детето...А да го пуска за час на желаещи, или ще изчака да навърши 14 години...🤬

    Коментиран от #15

    11:59 03.09.2026

  • 13 нещастна майка (родител 1)

    2 0 Отговор
    Откакто родих уродчето ГРОБ, един бял ден нямам.

    12:01 03.09.2026

  • 14 Даниел ЛяРусо 🥋

    1 0 Отговор
    И още нещо ми прави впечатление. Избрала е бяла кукла, а направи кариерата си със лъжи, че предпочита афро-англичани и едва ли не в един период само с такива снимаше. Пък сега бяло бебе, тоест кукла. ☝️ НПО да я съди за расизъм! 🤭

    12:02 03.09.2026

  • 15 Еййй, най-после!

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел ЛяРусо 🥋":

    Научих един от форума да мисли критично!

    12:04 03.09.2026

  • 16 Демократ

    4 1 Отговор
    Бързо да расте малкото , че чичковците в Лондон вече чакат , наредени на опашка . Свободите на евроатлантизма .

    12:05 03.09.2026

  • 17 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Курдо Коленков":

    Може да е от добрите изключения.

    Може да е имала репродуктивни проблеми и това да е бил начинът да се сдобие с дете. Да не съдим прекалено. :)

    12:06 03.09.2026

  • 18 Някой

    2 0 Отговор
    Боже, с какви глупости ни занимавате. И това наричате журналистика?

    12:11 03.09.2026

  • 19 Еха

    1 0 Отговор
    Детето ще има 1000 татковци!

    12:19 03.09.2026

  • 20 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Я, станаха ли 9 месеца от биг мандръс?

    12:20 03.09.2026