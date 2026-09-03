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Пулев: България е отворена за нови австрийски инвестиции с висока добавена стойност

Пулев: България е отворена за нови австрийски инвестиции с висока добавена стойност

3 Септември, 2026 11:23 423 11

  • александър пулев-
  • австрия-
  • инвестиции

Близо 6 млрд. евро са преките инвестиции от Австрия у нас

Пулев: България е отворена за нови австрийски инвестиции с висока добавена стойност - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България. Натрупаният обем на преките австрийски инвестиции в страната е близо 6 млрд. евро, а двустранният търговски оборот е около 2 млрд. евро годишно. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с посланика на Република Австрия в България Н. Пр. Андреа Икич-Бьом.

„Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики. Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство, заедно с ключовите ни стратегически партньори от Европа, сред които е Австрия“, посочи вицепремиерът.

На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото и инвестиционното партньорство между двете страни. Вицепремиерът подчерта, че България провежда политика на отворени врати към австрийския бизнес и иска да надгради отличните отношения между двете държави чрез нови инвестиции, технологично сътрудничество и участие на австрийски компании в модернизацията на българската икономика и инфраструктура.

Пулев представи пред австрийския посланик реформите в инвестиционната политика на страната, като отбеляза, че с преструктурирането на държавната администрация инвестиционната дейност е концентрирана в рамките на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Той посочи още, че е създаден централен координационен механизъм с участието на всички ключови институции, включително министерства и агенции. „Когато разглеждаме стратегическа инвестиция, можем да концентрираме всички необходими институции в един механизъм и да ускорим целия процес. Това е нашият модел за обслужване на стратегическите инвеститори“, подчерта Пулев.

Вицепремиерът акцентира и върху реформата за намаляване на административната тежест, която се разработва в пряк диалог с бизнеса и браншовите организации. „Искаме да чуем директно от бизнеса какви са реалните административни пречки пред неговото развитие“, поясни още той и отправи специална покана към австрийските компании, работещи в България, да се включат активно в процеса и да представят своите предложения за подобряване на бизнес средата.

Сред основните теми на разговора беше и подготовката на ново законодателство в областта на публично-частните партньорства. „Искаме да създадем стабилна и балансирана рамка, която да защитава интереса на държавата, но същевременно да дава възможност за мобилизиране на частен капитал и ускоряване на модернизацията на инфраструктурата“, заяви Пулев.

Той подчерта, че новата рамка ще открие възможности за участие на частния сектор в развитието на стратегически проекти, включително в областта на инфраструктура, индустриалните зони и други ключови национални активи. „Това е открита покана към австрийските компании да участват активно в модернизацията на инфраструктурата в България. Австрийският бизнес има сериозен опит, експертиза и технологии, които могат да бъдат изключително ценни за реализацията на тези проекти“, посочи Пулев.

Н.Пр. Андреа Икич-Бьом изтъкна, че двете страни имат добро и интензивно икономическо сътрудничество и за австрийските компании, опериращи у нас е важно да има стабилност и предвидимост, както и да няма излишна бюрокрация.

Дигитализацията също беше сред основните акценти по време на срещата. Вицепремиерът подчерта, че тя е ключов стълб от програмата за модернизация на държавата и българската икономика. „Целта ни е да провеждаме политика на отворени врати – заедно с бизнеса и с най-добрите европейски примери и практики“, посочи Александър Пулев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тези нямат акъл!

    7 0 Отговор
    Къде са дошли в тази кочина?

    11:27 03.09.2026

  • 2 Те австрийците

    4 0 Отговор
    не пасат трева ! А и това , че комунистите са винаги да вземат , е всеизвестно !

    11:32 03.09.2026

  • 3 Скръстил

    4 0 Отговор
    ръце , с разкопчана риза - как да не инвестира човек ?

    Коментиран от #7

    11:34 03.09.2026

  • 4 Васил

    5 0 Отговор
    Едва ли ще има някой който да се излъже да инвестира във България!

    11:37 03.09.2026

  • 5 Пулев

    4 0 Отговор
    изглежда като селски бег от северозапада. Няма ли протокол в МС?!

    11:38 03.09.2026

  • 6 Трол

    4 0 Отговор
    Г-н Пулев да внимава, че посланичката ако му цапне един, ще го нокаутира.

    Коментиран от #10

    11:41 03.09.2026

  • 7 Типичен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Скръстил":

    ДПС соросоиди.

    11:42 03.09.2026

  • 8 Танков

    1 0 Отговор
    Електричество , телекоми ,супермаркети ,горива и бензиностанции . Нещо да е останало без Австриянци ? И нито цент данъци в Бг-територията. Не е сигурно и за ДДС -то къде е . как няма да инвестират в някоя магистрала ,знаейки ,че тук никаква друга алтернатива освен дренето по девет кожи няма да ни оставят . Няма шанс да избираш и плащаш винаги на общо основание-само защото си жив все още. Да вземат боклука и сметта и да направят като там- колкото си генерирал и хвърлил ,толкова да плащаш . Да вземат селско стопанство , то пък вода нямало и един от телевизиите открадна тръбите . Д а направят медицинското обслужване без доплащане както е там с И-картите . може пък и да се научат да плащат минимална заплата на камериерка в хотел в Алпите от 2000 евро и всичко друго да и е безплатно - т.е. чисти пари в банка или около + 1000 евро за жилище ,ток ,парно ,и три хранения. Там могат - тук във магазините им и "бизнесите " им - 1000 евро рядко дори и бруто . Някъде там с ваучерите за храна ,но на малцина . Смятат ни за маймуняци тук останалите и само един пълен бойкот заслужават , ама донякъде с право . Овце ,не шабеци .

    11:54 03.09.2026

  • 9 АБЕ

    3 1 Отговор
    С ограбващата ви политика ще има да чакате някой да инвестира в тази колония.

    11:56 03.09.2026

  • 10 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Ако му цапне един ще го препарира😂😂

    12:09 03.09.2026

  • 11 Троян

    0 1 Отговор
    Кочина може да викаш само на собствената си бърлога. Австрийците си знаят работата. България е прекрасна страна. Да идват, Австрийците не са крадци.

    12:14 03.09.2026

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