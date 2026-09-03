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САЩ ескортираха рекорден брой търговски кораби през Ормузкия проток

САЩ ескортираха рекорден брой търговски кораби през Ормузкия проток

3 Септември, 2026 10:26, обновена 3 Септември, 2026 10:27 1 287 4

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Американските сили са ударили близо 60 ирански военни цели около водния път и са унищожили противокорабни ракети

САЩ ескортираха рекорден брой търговски кораби през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Армията на САЩ ескортира във вторник 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормузкия проток. Това съобщи CNN, определяйки операцията като рекорден брой подобни действия по време на война, предава News.bg.

По време на ескорта американските сили са нанесли удари по близо 60 ирански военни цели около водния път, съобщиха двама американски служители, запознати с операциите.

Сред поразените обекти са системи за противовъздушна отбрана, радари, морски активи, съоръжения за миниране и комуникационни инсталации. Американските сили са унищожили и няколко противокорабни крилати ракети.

Потокът на петрол през протока

Преди началото на войната преди повече от шест месеца през Ормузкия проток са преминавали около 20 милиона барела петрол дневно.

В понеделник през водния път са преминали над 17 милиона барела, заяви пред CNBC министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт.

Американски военни служители очакват през следващите дни да бъдат нанесени допълнителни удари в района на протока. Според един от тях иранските сили са демонстрирали способност бързо да възстановяват своите възможности, което налага постоянен натиск.

Тръмп: САЩ контролират Ормузкия проток

САЩ и Иран остават в ожесточен спор относно контрола над Ормузкия проток, който е критична точка за световните доставки на петрол. Боевете около водния път многократно са се разгаряли от началото на войната в края на февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили контролират протока.

„Сега контролираме Ормузкия проток. Ние го контролираме... Те не получават нищо, а ние унищожихме кораби“, заяви Тръмп в сряда.

В публикация в Truth Social американският президент постави и въпроса за преименуването на водния път:

„Сега, когато е под контрол на САЩ, трябва ли да променим името Ормузки проток на Тръмп проток???“

Иран отхвърля твърденията на Вашингтон

Техеран отхвърли твърденията на Вашингтон, че САЩ контролират протока.

Ирански представители многократно са заявявали, че водният път ще остане затворен или силно ограничен, докато САЩ не изпълнят условията, свързани с междинното споразумение, постигнато през юни.

Военноморските сили на Иранския революционен гвардейски корпус (ИРГК) също отхвърлиха твърденията на САЩ, че протокът е „отворен“. Те обвиниха Вашингтон в манипулиране на петролните пазари и прикриване на военни провали.

Междувременно САЩ са провели операции по разминиране и превантивни удари по ирански системи, за които твърдят, че се подготвят да разположат мини. Вашингтон определя действията като усилия за възстановяване на безопасното преминаване през протока.


САЩ
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  • 4 Гюров

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    Это невозможно. Ормуз закрыт! 😁😁😁😁

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