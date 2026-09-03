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Румъния предприема допълнителни мерки за атомната си централа заради ново понижаване на Дунав

Румъния предприема допълнителни мерки за атомната си централа заради ново понижаване на Дунав

3 Септември, 2026 10:09 480 3

  • черна вода-
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  • аец-
  • атомна енергетика

Необходимостта от намеса е свързана с прогнозирано ново понижаване на оттока на река Дунав, което се очаква да започне от 10 септември

Румъния предприема допълнителни мерки за атомната си централа заради ново понижаване на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният комитет за извънредни ситуации в Румъния е приел ново решение с допълнителни мерки за осигуряване на необходимия воден дебит за безопасното функциониране на АЕЦ „Черна вода“, съобщи правителството снощи в прессъобщение, цитирано от агенция Аджерпрес, предаде БТА.

Необходимостта от намеса е свързана с прогнозирано ново понижаване на оттока на река Дунав, което се очаква да започне от 10 септември, уточнява правителството в прессъобщението.

Първи реактор на единствената атомна централа в Румъния, която покриваше около 20 процента от потреблението на електроенергия, беше изключен на 27 юли, а втори блок беше спрян на 13 август заради понижения дебит на река Дунав заради сушата. Румънските власти опитаха да избегнат спиране на реакторите, като взривиха скално образувание и потопиха четири шлепа, натоварени с камъни, за да повишат нивото на реката, но без резултат. След спирането на двата реактора властите продължават да прилагат мерки, които да осигурят необходимото количество вода за охлаждане на реакторите.

Новото решение, одобрено вчера, предвижда изграждане на временна, модулна, поетапна и обратима система за намеса. Тя ще бъде реализирана в района на сливането на ръкава Стария Дунав с входа на канала Дунав-Черно море в района на Черна вода, за да се осигури необходимият за централата воден ресурс.

Планът за намеса ще бъде задействан, ако нивото на водата спадне до 1,58 метра в басейна на водовземането на АЕЦ „Черна вода“, и предвижда няколко етапа в зависимост от развитието на ситуацията.

На първия етап няколко кораба и/или натоварени шлепове ще бъдат разположени по линия с дължина около 600 метра, така че течението по ръкава Стария Дунав да насочи по-голям обем вода към входа на канала Дунав-Черно море и съответно към водовземането на централата.

На втория етап ще бъде изградена модулна преграда с понтони и хидробариери в участък с дължина около 170 метра в района на свързващия канал на централата. Като резервен вариант тази система може да бъде заменена с временна каменна преграда.

„Ако действията за намеса на първите два етапа не осигурят необходимия ефект, Националната администрация „Румънски води“ и „Нуклеарелектрика“ (операторът на централата – бел. ред.) ще пуснат в действие помпи с голям капацитет, които да осигурят допълнително изпомпване на вода към водовземането за охлаждане на централата“, съобщи правителството.

Работите, извършвани от Националната администрация „Румънски води“ в изпълнение на този план, ще бъдат финансирани чрез увеличаване на бюджета на Министерството на околната среда, водите и горите със средства от резервния фонд на разположение на правителството, се уточнява в прессъобщението.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Българите живеят от 7 млн години в хармония с природата а Хазарите поеха властта и унищожиха Планетата само за 200 години.

    10:12 03.09.2026

  • 2 Дедо ви

    4 0 Отговор
    А централата построена от лошия Тодор Живков продължава да работи и да дава ток на цяла Европа. Ако не бяха го свалили от власт още 5 години то и Белене щеше да работи вече 30-та година и щяха да го построят за 4 милиарда долара. Не можете само да боядисате това което той е построил !!!

    Коментиран от #3

    10:21 03.09.2026

  • 3 Сесесере

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви":

    Бай ти Тошо нищо не е построил, построиха го нашите родители без пари ! Цял живот блъскали и накрая кликата около бай ти Тошо разпродаде за скрап построеното, заграбиха малкото пари на хората и държавата, фалираха банките и сега тия пенсионери, ако има още живи получават пари от бюджета! Не знам има ли нещо за боядисване, май няма!

    10:34 03.09.2026

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