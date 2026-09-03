"Наистина е шокиращо как САЩ бяха разобличени за липсата на план как да спечелят войната срещу Иран"

Подновената военна кампания на САЩ срещу Иран днес е основна тема в някои американски и британски издания, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Иран обвини САЩ във военно престъпление, след като при ракетен удар в частен дом в южната част на Ислямската република бяха убити най-малко четирима души, а 68 бяха ранени в момент, когато поредната размяна на удари породи опасения от по-мащабно възобновяване на военните действия в Близкия изток, пише британският в. "Гардиън".

Американските атаки започнаха в неделя срещу понеделник и сложиха край на продължилото един месец нестабилно примирие между САЩ и Иран, посочва изданието. Иран отвърна на атаките, като изстреля дронове и ракети срещу американски бази в Близкия изток, включително в Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства.

САЩ нанасят удари по комуникационната и радарната инфраструктура по иранското крайбрежие, за да се опитат да вдигнат блокадата на Ормузкия проток – стратегически морски маршрут, през който преди войната между САЩ и Иран преминаваха най-малко 20% от световните доставки на петрол, отбелязва "Гардиън".

Висши съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп се опитват да предотвратят ескалацията на военния конфликт с Иран преди междинните избори през ноември, за да ограничат потенциалните загуби на републиканците на изборите, пише в. "Индипендънт", като се позовава на източници от американската администрация.

Ограничаването на мащаба на военните действия преди изборите има за цел да предотврати опасността крайно непопулярната военна кампания да доминира в новините в момент, в който Републиканската партия на Тръмп се опитва да запази крехкото си мнозинство в Сената и Камарата на представителите, отбелязва изданието.

Макар Тръмп публично да отрича, че предстоящите избори оказват влияние върху стратегията му спрямо Иран, полето за маневри на Белия дом се оказва все по-ограничено от логистичните и политическите реалности на продължаващата вече седми месец война, посочва вестникът.

САЩ

Президентът Тръмп изглежда е затънал в конфликт, от който не може да се откаже, но не може и да контролира, въпреки че вече на няколко пъти обяви пълна победа, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Експерти по външна политика твърдят, че поредното възобновяване на военните действия демонстрира една реалност за американския президент: той е изчерпал всички останали възможности и сега се връща към изходната позиция от началото на конфликта, коментира вестникът.

"Ню Йорк Таймс" цитира Матю Бартлет - стратег на републиканците и бивш служител в Държавния департамент по време на първата администрация на Тръмп, според когото стратегията на президента за конфликта "се състои в повтаряне на едно и също, независимо дали става дума за реторика или за военни действия".

"Наистина е шокиращо как САЩ бяха разобличени за липсата на план за военните действия и за липсата на план как да спечелят или да излязат от тази война", казва Бартлет.

Възобновяването на атаките поставя под въпрос плановете на администрацията да се откаже от военните операции в Иран в полза на икономически натиск върху страната чрез санкции като начин да ѝ се нанесат щети, пише в. "Ю Ес Ей Тудей". Администрацията на Тръмп миналата седмица обяви нови икономически санкции срещу Иран и заплаши да наложи вторични санкции на страни, които осъществяват финансови транзакции с Иран.

Според Сет Джоунс от мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания новите удари на САЩ срещу Иран са "част от ограничена стратегия за "косене на тревата", отбелязва изданието.

"Бих нарекъл това превантивни мерки, предприети с цел иранците да не успеят да си осигурят по-добра позиция за нанасяне на удари срещу кораби, транспортиращи петрол или други стоки през Ормузкия проток", казва Джоунс.