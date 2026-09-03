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"Наистина е шокиращо как САЩ бяха разобличени за липсата на план как да спечелят войната срещу Иран"
  Тема: Иранската криза

"Наистина е шокиращо как САЩ бяха разобличени за липсата на план как да спечелят войната срещу Иран"

3 Септември, 2026 10:35 1 846 15

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • матю бартлет

САЩ нанасят удари по комуникационната и радарната инфраструктура по иранското крайбрежие, за да се опитат да вдигнат блокадата на Ормузкия проток

"Наистина е шокиращо как САЩ бяха разобличени за липсата на план как да спечелят войната срещу Иран" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подновената военна кампания на САЩ срещу Иран днес е основна тема в някои американски и британски издания, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Иран обвини САЩ във военно престъпление, след като при ракетен удар в частен дом в южната част на Ислямската република бяха убити най-малко четирима души, а 68 бяха ранени в момент, когато поредната размяна на удари породи опасения от по-мащабно възобновяване на военните действия в Близкия изток, пише британският в. "Гардиън".

Американските атаки започнаха в неделя срещу понеделник и сложиха край на продължилото един месец нестабилно примирие между САЩ и Иран, посочва изданието. Иран отвърна на атаките, като изстреля дронове и ракети срещу американски бази в Близкия изток, включително в Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства.

САЩ нанасят удари по комуникационната и радарната инфраструктура по иранското крайбрежие, за да се опитат да вдигнат блокадата на Ормузкия проток – стратегически морски маршрут, през който преди войната между САЩ и Иран преминаваха най-малко 20% от световните доставки на петрол, отбелязва "Гардиън".

Висши съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп се опитват да предотвратят ескалацията на военния конфликт с Иран преди междинните избори през ноември, за да ограничат потенциалните загуби на републиканците на изборите, пише в. "Индипендънт", като се позовава на източници от американската администрация.

Ограничаването на мащаба на военните действия преди изборите има за цел да предотврати опасността крайно непопулярната военна кампания да доминира в новините в момент, в който Републиканската партия на Тръмп се опитва да запази крехкото си мнозинство в Сената и Камарата на представителите, отбелязва изданието.

Макар Тръмп публично да отрича, че предстоящите избори оказват влияние върху стратегията му спрямо Иран, полето за маневри на Белия дом се оказва все по-ограничено от логистичните и политическите реалности на продължаващата вече седми месец война, посочва вестникът.

САЩ

Президентът Тръмп изглежда е затънал в конфликт, от който не може да се откаже, но не може и да контролира, въпреки че вече на няколко пъти обяви пълна победа, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Експерти по външна политика твърдят, че поредното възобновяване на военните действия демонстрира една реалност за американския президент: той е изчерпал всички останали възможности и сега се връща към изходната позиция от началото на конфликта, коментира вестникът.

"Ню Йорк Таймс" цитира Матю Бартлет - стратег на републиканците и бивш служител в Държавния департамент по време на първата администрация на Тръмп, според когото стратегията на президента за конфликта "се състои в повтаряне на едно и също, независимо дали става дума за реторика или за военни действия".

"Наистина е шокиращо как САЩ бяха разобличени за липсата на план за военните действия и за липсата на план как да спечелят или да излязат от тази война", казва Бартлет.

Възобновяването на атаките поставя под въпрос плановете на администрацията да се откаже от военните операции в Иран в полза на икономически натиск върху страната чрез санкции като начин да ѝ се нанесат щети, пише в. "Ю Ес Ей Тудей". Администрацията на Тръмп миналата седмица обяви нови икономически санкции срещу Иран и заплаши да наложи вторични санкции на страни, които осъществяват финансови транзакции с Иран.

Според Сет Джоунс от мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания новите удари на САЩ срещу Иран са "част от ограничена стратегия за "косене на тревата", отбелязва изданието.

"Бих нарекъл това превантивни мерки, предприети с цел иранците да не успеят да си осигурят по-добра позиция за нанасяне на удари срещу кораби, транспортиращи петрол или други стоки през Ормузкия проток", казва Джоунс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Янките ще посадят отново 1-2 изкуствени рифове и планът сам ще се разкрие.

    10:39 03.09.2026

  • 2 име

    33 2 Отговор
    Важното е, че тръмп имаше план как до направи пачка. А още по-важното е, че Иран показа на болните ционисти и кравари, че трябва до се страхуват от ракетната им програма, а не от ядрената им.

    Коментиран от #3

    10:39 03.09.2026

  • 3 честен ционист

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Той един Ганчо 5 пари не дава за ракетната програма на Иран, то САЩ и Израел ли ще се уплашат?

    10:44 03.09.2026

  • 4 Към края е

    19 0 Отговор
    Ако не беше тази имитация на война,Израил не може се справи сам.

    Коментиран от #12

    10:46 03.09.2026

  • 5 Техеран

    7 1 Отговор
    за три дни

    Коментиран от #6

    10:50 03.09.2026

  • 6 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Техеран":

    Сащ не окупира.
    Иначе Либия Сирия Ирак Венецуела отдавна да са американски щати.
    САЩ експлоатира....ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #15

    10:53 03.09.2026

  • 7 Нещастници

    25 2 Отговор
    шокиращо да нападнеш държава без причина и да отвлечеш президента на друга за да й откраднеш петрола, но за света не е шокирщао нишо, щом става дума терористичната държава сащ. Шокиращо е, че тя още съществува

    10:57 03.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Белиодом

    5 2 Отговор
    Пак тъпизми...плана е виден, кой го не е видял скоро ще го разбере...

    11:02 03.09.2026

  • 10 Васил

    1 5 Отговор
    Стратегията на Сащ е грешна трябва да действат като Зеленски да разрушат местата където Иран печели пари а по точно нефтените и газовите находища.

    Коментиран от #11

    11:08 03.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Васил":

    Ударат ли петролната индустрия на Иран
    Народа на Иран ша опъва каиша
    Аятоласите пак ша са добре...

    11:20 03.09.2026

  • 12 Ква имитация бре

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Към края е":

    Иран направо го РАЗБОМБИХА

    11:22 03.09.2026

  • 13 китайски балон

    9 0 Отговор
    БайДончо може само да успи някой и после да го удари с психотронно оръжие подло докато спи и да му открадне петрола, това са му върховните възможности! Иранците обаче не са заспали😉

    11:25 03.09.2026

  • 14 Мишел

    2 0 Отговор
    Няма нищо шокиращо, САЩ не са печелили война от 1946г, като членове на антихитлеристката коалиция

    12:11 03.09.2026

  • 15 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    САЩ не окупира, защото ме са печелили война от 1946г.

    12:15 03.09.2026

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