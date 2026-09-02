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Турция изпрати втори военен кораб в помощ на издирването на изчезналите след потъването на ферибот край Кипър

Турция изпрати втори военен кораб в помощ на издирването на изчезналите след потъването на ферибот край Кипър

2 Септември, 2026 12:58, обновена 2 Септември, 2026 12:58 486 1

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„Алемдар“ пристигна край Кирения, след като останките на плавателния съд бяха открити на 550 метра под водата

Турция изпрати втори военен кораб в помощ на издирването на изчезналите след потъването на ферибот край Кипър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският военен кораб „Алемдар“ (TCG Alemdar) пристигна край бреговете на Кирения в окупираната от Турция северна част на остров Кипър, за да се включи в издирвателно-спасителната операция по откриването на 20 души, изчезнали след преобръщането на ферибот в района в неделя, съобщи „Сайпръс мейл“, предава БТА.

„Алемдар“ е вторият турски военен кораб, изпратен на мястото на инцидента, при който загинаха най-малко осем души. Вчера в операцията се включи турският военен кораб „Исин“ (TCG İsin).

Според „Сайпръс мейл“ изпращането на втория военен кораб е свързано с откриването на останките на потъналия ферибот на 550 метра под водата. За това вчера съобщи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман.

Според експерти, цитирани от изданието, „Алемдар“ се очаква да се включи активно в операцията по изваждането на намерените останки.

След потъването на ферибота в неделя властите в Северен Кипър са задържали общо 14 души, девет от които впоследствие са оставени за постоянно в ареста.

Междувременно властите в окупираната от Турция северна част на Кипър съобщиха, че пристанищните служители, допуснали отплаването на ферибота, са отстранени от длъжност и срещу тях е започнало разследване.

На компанията оператор на плавателния съд е издадена и заповед за преустановяване на корабоплаването.

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция.

През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава призната само от Анкара.


Кипър
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    0 0 Отговор
    И трети да изпрати, йок файда. Гемията е била менте. Жалко за хората!

    13:39 02.09.2026