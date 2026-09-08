Аржентина ще даде под съд петролна компания заради дейност на Фолклендските острови

Аржентинското правителство обяви в понеделник, че ще внесе криминални обвинения срещу енергийната компания „Навитас Петролеум“ и ръководството ѝ заради дейност на Фолклендските острови, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
В петък аржентинския президент Хавиер Милей заяви, че ще наложи санкции срещу петролни компании, които извършват сондажи в района на британската отвъдморска територия, за която Аржентина претендира.
Двете държави воюваха за островите през 1982 г. в конфликт, в който надделя Великобритания.
Настоящият аржентински президент Милей обаче засили реториката си с претенции към суверенитета над островите. В обръщение към нацията той заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.
От своя страна отново в петък британският министър на отбраната Уес Стрийтинг каза, че Фолклендските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим".
Фолклендските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим", заяви днес британският министър на отбраната Уес Стрийтинг, след като аржентинският президент Хавиер Милей посочи, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, предаде Франс прес.
Фолклендските острови, които представляват архипелаг, разположен на 600 километра от бреговете на Аржентина и чийто суверенитет е предмет на териториални спорове между Великобритания и Аржентина, са "британски, защото техните жители са избрали да бъдат такива", подчерта министър Стрийтинг.
"Нашият ангажимент към Фолклендските острови е абсолютен и непоклатим", допълни той.
Президентът на Аржентина Хавиер Милей покачи напрежението между Буенос Айрес и Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на компании, които добиват петрол в близост до британската отвъдморска територия, съобщи тази сутрин електронното издание на Би Би Си.
В обръщение към нацията Милей заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.
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1 Тежка зима иде
Според управляващия директор на INES Себастиан Хайнерман, това е най-ниското ниво, откакто се води статистика през 2011 г. За сравнение, преди година в същия ден складовите съоръжения са били запълнени на 67,4%.
Коментиран от #8
11:20 08.09.2026
2 Вятъра на промяната
11:21 08.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:21 08.09.2026
4 Хаха
Новобългарски език, продукт на 30 години образователни реформи по западен модел.
11:21 08.09.2026
5 Български Хелзинкски Комитет
11:22 08.09.2026
6 На САЩ са
11:22 08.09.2026
7 СЕЗОННО ОБОСТРЯНЕ
11:23 08.09.2026
8 Ъхъ
До коментар #1 от "Тежка зима иде":И аз съм много притеснен, че в Германия няма газ!🤥 Сън не ме хваща!😥
11:37 08.09.2026
9 Правило
12:03 08.09.2026