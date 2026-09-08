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Аржентина ще даде под съд петролна компания заради дейност на Фолклендските острови

Аржентина ще даде под съд петролна компания заради дейност на Фолклендските острови

8 Септември, 2026 11:18 838 9

  • аржентина-
  • великобритания-
  • хавиер милей-
  • фолклендски острови

Фолклендските острови представляват архипелаг, разположен на 600 километра от бреговете на Аржентина и чийто суверенитет е предмет на териториални спорове между Великобритания и Аржентина

Аржентина ще даде под съд петролна компания заради дейност на Фолклендските острови - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Аржентинското правителство обяви в понеделник, че ще внесе криминални обвинения срещу енергийната компания „Навитас Петролеум“ и ръководството ѝ заради дейност на Фолклендските острови, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В петък аржентинския президент Хавиер Милей заяви, че ще наложи санкции срещу петролни компании, които извършват сондажи в района на британската отвъдморска територия, за която Аржентина претендира.

Двете държави воюваха за островите през 1982 г. в конфликт, в който надделя Великобритания.

Настоящият аржентински президент Милей обаче засили реториката си с претенции към суверенитета над островите. В обръщение към нацията той заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.

От своя страна отново в петък британският министър на отбраната Уес Стрийтинг каза, че Фолклендските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим".

Фолклендските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим", заяви днес британският министър на отбраната Уес Стрийтинг, след като аржентинският президент Хавиер Милей посочи, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, предаде Франс прес.

Фолклендските острови, които представляват архипелаг, разположен на 600 километра от бреговете на Аржентина и чийто суверенитет е предмет на териториални спорове между Великобритания и Аржентина, са "британски, защото техните жители са избрали да бъдат такива", подчерта министър Стрийтинг.

"Нашият ангажимент към Фолклендските острови е абсолютен и непоклатим", допълни той.

Президентът на Аржентина Хавиер Милей покачи напрежението между Буенос Айрес и Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на компании, които добиват петрол в близост до британската отвъдморска територия, съобщи тази сутрин електронното издание на Би Би Си.

В обръщение към нацията Милей заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тежка зима иде

    6 1 Отговор
    Германският капацитет за съхранение на природен газ достигна рекордно ниско ниво за това време на годината, достигайки 50,2%. Това съобщава Handelsblatt , позовавайки се на данни на индустриалната асоциация Initiative Energien Speichern.

    Според управляващия директор на INES Себастиан Хайнерман, това е най-ниското ниво, откакто се води статистика през 2011 г. За сравнение, преди година в същия ден складовите съоръжения са били запълнени на 67,4%.

    Коментиран от #8

    11:20 08.09.2026

  • 2 Вятъра на промяната

    5 0 Отговор
    Украйна е на Ротшилдите, Епщайн и демократите в свободните западни страни.

    11:21 08.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор
    пак ли си повярвахте бе , гаучоси?

    11:21 08.09.2026

  • 4 Хаха

    5 0 Отговор
    "ще даде под съд"...
    Новобългарски език, продукт на 30 години образователни реформи по западен модел.

    11:21 08.09.2026

  • 5 Български Хелзинкски Комитет

    4 0 Отговор
    Нищо няма значение, освен да няма анти-семитизъм.

    11:22 08.09.2026

  • 6 На САЩ са

    8 0 Отговор
    Чичо Тръмпи ще ги преименува на Американски острови. Язък за войната между Британия и Аржентина

    11:22 08.09.2026

  • 7 СЕЗОННО ОБОСТРЯНЕ

    4 3 Отговор
    СМЕНЯТ СЕ СЕЗОНИТЕ И ВСИЧКИ ЛУДИ СЕ АКТИВИРАТ.И МИЛЕЙ ГО ЗАСЪРБЯ ПАК ДА ИЗЯДЕ БОЯ

    11:23 08.09.2026

  • 8 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тежка зима иде":

    И аз съм много притеснен, че в Германия няма газ!🤥 Сън не ме хваща!😥

    11:37 08.09.2026

  • 9 Правило

    2 0 Отговор
    Къде има нагличани там се ограбва и краде яко

    12:03 08.09.2026

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