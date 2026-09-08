Аржентина ще даде под съд петролна компания заради дейност на Фолклендските острови

Аржентинското правителство обяви в понеделник, че ще внесе криминални обвинения срещу енергийната компания „Навитас Петролеум“ и ръководството ѝ заради дейност на Фолклендските острови, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В петък аржентинския президент Хавиер Милей заяви, че ще наложи санкции срещу петролни компании, които извършват сондажи в района на британската отвъдморска територия, за която Аржентина претендира.

Двете държави воюваха за островите през 1982 г. в конфликт, в който надделя Великобритания.

Настоящият аржентински президент Милей обаче засили реториката си с претенции към суверенитета над островите. В обръщение към нацията той заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.

От своя страна отново в петък британският министър на отбраната Уес Стрийтинг каза, че Фолклендските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим".

Фолклендските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим", заяви днес британският министър на отбраната Уес Стрийтинг, след като аржентинският президент Хавиер Милей посочи, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, предаде Франс прес.

Фолклендските острови, които представляват архипелаг, разположен на 600 километра от бреговете на Аржентина и чийто суверенитет е предмет на териториални спорове между Великобритания и Аржентина, са "британски, защото техните жители са избрали да бъдат такива", подчерта министър Стрийтинг.

"Нашият ангажимент към Фолклендските острови е абсолютен и непоклатим", допълни той.

Президентът на Аржентина Хавиер Милей покачи напрежението между Буенос Айрес и Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на компании, които добиват петрол в близост до британската отвъдморска територия, съобщи тази сутрин електронното издание на Би Би Си.

В обръщение към нацията Милей заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.