Хавиер Милей не се отказва: Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина

Аржентинският президент Хавиер Милей призова Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина по модел, подобен на сделката, която върна Хонконг на Китай, подчертавайки, че Буенос Айрес не иска нова война заради спор за суверенитета над островите. Той заяви това пред британския вестник The Economist, пише Фокус.
"В дългосрочен план можем да си върнем островите. Великобритания го направи с Хонконг, така че защо не намерим споразумение да върнем островите на Аржентина рано или късно? Те са наши'', подчертава аржетинският президент.
Милей обяви по-рано островите, които Аржентина нарича Малвински, за аржентинска територия и оцени, че жителите на Фолкландските острови нямат легитимно право на самоопределение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #12
17:21 05.09.2026
2 Лон дон
Коментиран от #8
17:21 05.09.2026
3 По света и у нас..
Следват нови дестинации
17:22 05.09.2026
4 може ли
17:23 05.09.2026
5 Студопор
17:23 05.09.2026
6 Пустиня(к)
17:24 05.09.2026
7 Ха,ха
Коментиран от #21
17:24 05.09.2026
8 Йгфбй
До коментар #2 от "Лон дон":Кво има да връщат бе малумно шизоф.ренче
Коментиран от #15
17:25 05.09.2026
9 И този
Коментиран от #33
17:26 05.09.2026
10 Мирише ми
Коментиран от #13
17:28 05.09.2026
11 Смех
17:28 05.09.2026
12 име
До коментар #1 от "Българин":Преди 40г са имали бойни кораби, самолети и танкери за логистиката по доставката на гориво за корабите и самолетите на хиляди километри разстояние. Сега нямат нищо, имат 8 самолета за едини самолетоносач, а за другия няма и толкова щото е перманентно развален. Имат 4 работещи подводници и общо 25 действащи бойни кораба, в тая цифра влизат 7 корвети, които служат само за патрул, не са истински бойни кораби. Всичко друго им е развалено и пред бракуване. Затова ционистката подлога милей им се репчи. Но да видим хитлеряху какво ще каже, щото ционистите ползват наглocaкcите за дойна крава.
Коментиран от #16
17:29 05.09.2026
13 Нннн
До коментар #10 от "Мирише ми":Може и самолетна,по избор на клиента.
17:29 05.09.2026
14 Сатана Z
17:31 05.09.2026
15 сещаш ли се като лапнеш банана
До коментар #8 от "Йгфбй":Надълбоко и как почваш да връщаш! Понял?!
Коментиран от #38
17:32 05.09.2026
16 Сатана Z
До коментар #12 от "име":"Аржентина притежава официални златни резерви, възлизащи на около 61.74 тона Към момента голяма част от тези резерви се съхраняват в Лондон"
Удобен момент Кралството да прибере златото
17:34 05.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Kaлпазанин
17:39 05.09.2026
20 Казуар
17:45 05.09.2026
21 Не е спал
До коментар #7 от "Ха,ха":на течение. Майка ти има бяло течение.
17:45 05.09.2026
22 ЧОВЕКА С РЕЗАЧКАТА Е ПРИЯТЕЛ НА ДОНИ
17:46 05.09.2026
23 Само за информация на мисирките
Коментиран от #31, #32, #34
17:47 05.09.2026
24 помоли се на господарите си
17:47 05.09.2026
25 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Това, което им остава на Милей и на британските премиери е да си вдигат рейтинга с някакви отвлечени въпроси като отдалечени острови, които би трябвало да получат независимост и сами да решат към кого да се включат.
Коментиран от #29
17:49 05.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Наблюдател
17:51 05.09.2026
29 Даниел
До коментар #25 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Те са решили, 99.8% гласуват островите да останат колония на Виликобритания!!! Интересно. Такъв категоричен резултат е много труден за манипулиране
17:52 05.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Малдивите са курорт
До коментар #23 от "Само за информация на мисирките":Малвините са измисленото име на Фолклендите.
17:53 05.09.2026
32 аз тъпия
До коментар #23 от "Само за информация на мисирките":Точно така. Само дето Малдивите са на 15000 километра от Аржентина! С какво право Милей иска нещо, което е по-далече от Фолклендите от Англия, не е ясно!
Но аз го подкрепям
Коментиран от #37
17:53 05.09.2026
33 Чума
До коментар #9 от "И този":Напротив! САЩ не допуснаха, чрез Милей, когото подкрепиха с десетки милиарди долари, Аржентина да отиде в Брикс, накъдето се бе запътила! Тук по вероятно е САЩ и Израел да наказват Англия, че не се включи по активно в похода им срещу Иран! За тях това е особено неприятно, защото е била най верен съюзник! Не е същото като Испания, която получи марокански скакалци, заради позицията си срещу Израел!
17:56 05.09.2026
34 Ха,ха
До коментар #23 от "Само за информация на мисирките":Е кво да се прави, у факти 99% са неуки шизофр.ренчета😂😂
Коментиран от #36
17:56 05.09.2026
35 Милей да се съсредоточи
17:57 05.09.2026
36 Още един недоучил
До коментар #34 от "Ха,ха":Дава акъл
17:58 05.09.2026
37 Нхтфц
До коментар #32 от "аз тъпия":Има нефт, кво да има друго,ти па като паднал от космоса😂🤣🤣
17:58 05.09.2026
38 Бе ти....
До коментар #15 от "сещаш ли се като лапнеш банана":Еми явно от опит говориш,като гледа по така си запознат от вътре😂😂
18:00 05.09.2026