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Хавиер Милей не се отказва: Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина

Хавиер Милей не се отказва: Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина

5 Септември, 2026 17:19 747 38

  • хавиер милей-
  • аржентина-
  • фолклендски острови

Милей обяви по-рано островите, които Аржентина нарича Малвински, за аржентинска територия и оцени, че жителите на Фолкландските острови нямат легитимно право на самоопределение

Хавиер Милей не се отказва: Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Аржентинският президент Хавиер Милей призова Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина по модел, подобен на сделката, която върна Хонконг на Китай, подчертавайки, че Буенос Айрес не иска нова война заради спор за суверенитета над островите. Той заяви това пред британския вестник The Economist, пише Фокус.

"В дългосрочен план можем да си върнем островите. Великобритания го направи с Хонконг, така че защо не намерим споразумение да върнем островите на Аржентина рано или късно? Те са наши'', подчертава аржетинският президент.

Милей обяви по-рано островите, които Аржентина нарича Малвински, за аржентинска територия и оцени, че жителите на Фолкландските острови нямат легитимно право на самоопределение.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    9 2 Отговор
    Британското премиерче ловко разпалва ситуацията, защото отчаяно се нуждае от една малка победосносна война. Пред 40 години, мразената и от свои и от чужди тачър прибягна до подобна подлост, за да узурпира властта. Сега и тоя се надява да се възползва от подобна престъпна авантюра!

    Коментиран от #12

    17:21 05.09.2026

  • 2 Лон дон

    10 3 Отговор
    Английските пирати ще връщат и повръщат!

    Коментиран от #8

    17:21 05.09.2026

  • 3 По света и у нас..

    7 1 Отговор
    Изводите от Крим са направени.
    Следват нови дестинации

    17:22 05.09.2026

  • 4 може ли

    9 1 Отговор
    Фалиралите държави като САЩ, Англия, Аржентина и други, да си направят свой клуб и да си се разправят насаме помежду си. Няма нужда да се излагате пред целия свят.

    17:23 05.09.2026

  • 5 Студопор

    4 0 Отговор
    Винаги се пръква един такъв...

    17:23 05.09.2026

  • 6 Пустиня(к)

    5 3 Отговор
    Чий ше го дират малобританците толко надоле? Яз бех още у гимназията, откак са карат за тия острове. Аре, пъта, они са си на гаучосите! Немате работа тама!

    17:24 05.09.2026

  • 7 Ха,ха

    2 2 Отговор
    Тоя е спал на течение горкия,😂😂

    Коментиран от #21

    17:24 05.09.2026

  • 8 Йгфбй

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лон дон":

    Кво има да връщат бе малумно шизоф.ренче

    Коментиран от #15

    17:25 05.09.2026

  • 9 И този

    3 3 Отговор
    скача по гайдата на Путин!Как ,пък топно след руските закани срещу Британия???

    Коментиран от #33

    17:26 05.09.2026

  • 10 Мирише ми

    2 0 Отговор
    на авомобилна катастрофа!

    Коментиран от #13

    17:28 05.09.2026

  • 11 Смех

    6 1 Отговор
    Ма то Испания утре може да каже, че заселниците в Аржентина нямат право на самоопределение, тоя не е уред в главата,😂😂

    17:28 05.09.2026

  • 12 име

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Преди 40г са имали бойни кораби, самолети и танкери за логистиката по доставката на гориво за корабите и самолетите на хиляди километри разстояние. Сега нямат нищо, имат 8 самолета за едини самолетоносач, а за другия няма и толкова щото е перманентно развален. Имат 4 работещи подводници и общо 25 действащи бойни кораба, в тая цифра влизат 7 корвети, които служат само за патрул, не са истински бойни кораби. Всичко друго им е развалено и пред бракуване. Затова ционистката подлога милей им се репчи. Но да видим хитлеряху какво ще каже, щото ционистите ползват наглocaкcите за дойна крава.

    Коментиран от #16

    17:29 05.09.2026

  • 13 Нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мирише ми":

    Може и самолетна,по избор на клиента.

    17:29 05.09.2026

  • 14 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Това е 100% идея на Бай Дончо и неговия еврейски началник Нетаняху прошушнато на ушето на проксито Милей-

    17:31 05.09.2026

  • 15 сещаш ли се като лапнеш банана

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Йгфбй":

    Надълбоко и как почваш да връщаш! Понял?!

    Коментиран от #38

    17:32 05.09.2026

  • 16 Сатана Z

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    "Аржентина притежава официални златни резерви, възлизащи на около 61.74 тона Към момента голяма част от тези резерви се съхраняват в Лондон"
    Удобен момент Кралството да прибере златото

    17:34 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    След като Великобритания започна да критикува исрахел и да сваля доверието ,е нормално да говори така ,Патагония вече е купена от тях ,този е еврейска подлога

    17:39 05.09.2026

  • 20 Казуар

    3 1 Отговор
    Когато англичаните преди 180 години са се установили на островите, те не са били населени. А пък аржентинците най добре е да усвоят пущинаците на собствената територия Патагония вместо да създават проблеми. Островите са срещу входа на магелановия проток и англичаните трудно биха се съгласили да им ги предадат. А колкото за Хонконг там имаше договор който изтече.

    17:45 05.09.2026

  • 21 Не е спал

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха,ха":

    на течение. Майка ти има бяло течение.

    17:45 05.09.2026

  • 22 ЧОВЕКА С РЕЗАЧКАТА Е ПРИЯТЕЛ НА ДОНИ

    0 1 Отговор
    Само така - ритай бритите яко.

    17:46 05.09.2026

  • 23 Само за информация на мисирките

    0 3 Отговор
    Малдивски острови...... Не знам откъде са изкопали тези малвини. Малдиви бе мисирки.

    Коментиран от #31, #32, #34

    17:47 05.09.2026

  • 24 помоли се на господарите си

    1 1 Отговор
    Теролисти израел. Те ще ти помогнат боклук.

    17:47 05.09.2026

  • 25 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 0 Отговор
    И двете държави са в тежка икономическа, социална и културна криза.
    Това, което им остава на Милей и на британските премиери е да си вдигат рейтинга с някакви отвлечени въпроси като отдалечени острови, които би трябвало да получат независимост и сами да решат към кого да се включат.

    Коментиран от #29

    17:49 05.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Аржентина има толкова право на Фолклендите, колкото и на Уругвай и Парагвай, с които поне граничи. Аржентина е бивша колония на Испания, островите са открити и заселени от англичаните. Малей се напъва да се прави на евреин, без да е такъв. Явно Израел му е принер.

    17:51 05.09.2026

  • 29 Даниел

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Те са решили, 99.8% гласуват островите да останат колония на Виликобритания!!! Интересно. Такъв категоричен резултат е много труден за манипулиране

    17:52 05.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Малдивите са курорт

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Само за информация на мисирките":

    Малвините са измисленото име на Фолклендите.

    17:53 05.09.2026

  • 32 аз тъпия

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Само за информация на мисирките":

    Точно така. Само дето Малдивите са на 15000 километра от Аржентина! С какво право Милей иска нещо, което е по-далече от Фолклендите от Англия, не е ясно!
    Но аз го подкрепям

    Коментиран от #37

    17:53 05.09.2026

  • 33 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "И този":

    Напротив! САЩ не допуснаха, чрез Милей, когото подкрепиха с десетки милиарди долари, Аржентина да отиде в Брикс, накъдето се бе запътила! Тук по вероятно е САЩ и Израел да наказват Англия, че не се включи по активно в похода им срещу Иран! За тях това е особено неприятно, защото е била най верен съюзник! Не е същото като Испания, която получи марокански скакалци, заради позицията си срещу Израел!

    17:56 05.09.2026

  • 34 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Само за информация на мисирките":

    Е кво да се прави, у факти 99% са неуки шизофр.ренчета😂😂

    Коментиран от #36

    17:56 05.09.2026

  • 35 Милей да се съсредоточи

    0 0 Отговор
    върху производството на говеда и висококачествено говеждо месо, на което страната му дължи славата си, освен на футбола.

    17:57 05.09.2026

  • 36 Още един недоучил

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ха,ха":

    Дава акъл

    17:58 05.09.2026

  • 37 Нхтфц

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "аз тъпия":

    Има нефт, кво да има друго,ти па като паднал от космоса😂🤣🤣

    17:58 05.09.2026

  • 38 Бе ти....

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "сещаш ли се като лапнеш банана":

    Еми явно от опит говориш,като гледа по така си запознат от вътре😂😂

    18:00 05.09.2026

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