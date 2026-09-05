Хавиер Милей не се отказва: Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина

Аржентинският президент Хавиер Милей призова Великобритания да отстъпи Фолкландските острови на Аржентина по модел, подобен на сделката, която върна Хонконг на Китай, подчертавайки, че Буенос Айрес не иска нова война заради спор за суверенитета над островите. Той заяви това пред британския вестник The Economist, пише Фокус.

"В дългосрочен план можем да си върнем островите. Великобритания го направи с Хонконг, така че защо не намерим споразумение да върнем островите на Аржентина рано или късно? Те са наши'', подчертава аржетинският президент.

Милей обяви по-рано островите, които Аржентина нарича Малвински, за аржентинска територия и оцени, че жителите на Фолкландските острови нямат легитимно право на самоопределение.