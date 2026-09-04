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Ванс отрече "война" с Иран, Лътник се извини за тежък гаф

Ванс отрече "война" с Иран, Лътник се извини за тежък гаф

4 Септември, 2026 03:09, обновена 4 Септември, 2026 03:15 624 0

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Напрежението между Вашингтон и Техеран остава критично

Ванс отрече "война" с Иран, Лътник се извини за тежък гаф - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението между САЩ и Иран достигна нова критична точка, придружено от сериозен вътрешнополитически скандал в Белия дом.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс официално заяви, че продължаващите вече седми месец ожесточени сблъсъци и постоянна размяна на удари с ислямската република не представляват „война“. По време на брифинг Ванс категорично отказа да прогнозира кога ще приключат военните действия, като подчерта, че Вашингтон няма да поставя изкуствени срокове.

Повод за коментара на вицепрезидента стана поредната масирана вълна от американски въздушни удари. Те бяха предприети в отговор на подновените ирански атаки срещу търговски кораби в стратегическия Ормузки проток. Ескалацията веднага рефлектира върху международните пазари, където глобалните петролни цени се покачиха рязко поради опасения от дългосрочно блокиране на най-важния енергиен коридор в света.

Политически трус в Белия дом след изказване за жертвите

Паралелно с военните действия, администрацията във Вашингтон бе разтърсена от тежък политически скандал. Търговският секретар на САЩ Хауърд Лътник бе принуден да направи публично извинение в социалната платформа Х. Поводът бе негово скандално интервю за CNBC, в което той погрешно заяви, че до момента няма загинали американци в конфликта с Иран, описвайки стратегията на САЩ като чиста „икономическа хватка“.

Думите му предизвикаха вълна от недоволство, тъй като в действителност 18 американски военнослужещи вече са загубили живота си от началото на операцията през февруари, а над 750 са ранени.

В публикацията си Лътник се оправда, че в момента на интервюто е мислил за военната операция във Венецуела, където нямаше дадени американски жертви, и изказа съболезнования на почернените семейства. Минути преди извинението президентът Доналд Тръмп също се включи в мрежата Truth Social, за да защити своя търговски секретар със същия аргумент. Анализатори обаче отбелязват, че инцидентът засилва обществения натиск върху правителството относно реалната човешка и икономическа цена на операцията срещу Техеран.


САЩ
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