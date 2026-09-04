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Мария Захарова с остри коментари за Украйна, Армения и Запада

Мария Захарова с остри коментари за Украйна, Армения и Запада

4 Септември, 2026 07:01, обновена 4 Септември, 2026 07:06 1 266 37

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  • мвнр

Говорителката на руското външно министерство разкритикува международните действия срещу руски активи и кораби, наричайки ги „пиратство“ и „отвличане“

Мария Захарова с остри коментари за Украйна, Армения и Запада - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия остава отворена за мирни преговори, но тяхното реализиране зависи от волята на Запада и Киев. Това обяви говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова в серия от изявления през последните часове. Тя отправи сериозни предупреждения относно сигурността в Европа, новите ходове на украинския режим и евентуалните дипломатически промени в отношенията с близки съседни държави.

Готовност за преговори за Украйна и предупреждение към Запада

В ексклузивно интервю за руското издание „Известия“, Захарова подчерта, че Москва никога не е отказвала дипломатически контакти за регулиране на конфликта в Украйна. Основният проблем обаче остава практическото изпълнение на евентуалните договорености. По нейни думи Русия никога не е подвеждала своите партньори, но отсрещната страна редовно нарушава споразуменията.

В същия материал говорителят на МВнР алармира, че „тероризмът на киевския режим“ рискува да излезе извън контрола на западните му покровители. Захарова отбеляза, че Западът е създал „чудовище“ в лицето на Володимир Зеленски, което в даден момент може да насочи своите удари директно срещу гражданите на самите европейски държави.

Предупреждение към Армения за визовия режим

По време на Източния икономически форум във Владивосток Захарова коментира и информациите за възможно въвеждане на визов режим от страна на Ереван за руски граждани. Според нея подобен ход няма да навреди на Москва, а ще бъде директен удар по самата Армения и нейните собствени граждани, които имат близки роднини в Русия, предава информационният портал Alpha News.

Норвегия и "актът на пиратство" в Арктика

Захарова взе отношение и по казуса със задържането на руския научноизследователски кораб „Професор Молчанов“ от норвежките власти. Тя категорично определи инцидента като „акт на държавно пиратство“ и признак за тотална деградация на международното морско право под натиска на западните държави.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така, така

    9 13 Отговор
    Айде блатарите по-настрани от цивилизацията.

    Коментиран от #15

    07:08 04.09.2026

  • 2 БРИТАНЦИТЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА В НОВОРУСИЯ

    14 8 Отговор
    Това ги прави изключително злобни.

    Коментиран от #4, #8

    07:10 04.09.2026

  • 3 Абе

    8 2 Отговор
    Зеленски що не срине Кремъл?

    Коментиран от #7, #36

    07:10 04.09.2026

  • 4 Що пишеш с главни букви?

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "БРИТАНЦИТЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА В НОВОРУСИЯ":

    Не Нормален ли си?

    07:11 04.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Защото

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Зеленски не е монголяк.

    07:14 04.09.2026

  • 8 Аре завивай се

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "БРИТАНЦИТЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА В НОВОРУСИЯ":

    И обратно в леглото.

    07:14 04.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Герги

    6 9 Отговор
    Както обикновено,всички са виновни само Крепостните ....не.....до болка позната опорка.

    Коментиран от #17

    07:22 04.09.2026

  • 11 Борсук

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Крали Марко":

    Оправи си очите,слепок.

    07:24 04.09.2026

  • 12 Абсолютно права е Захарова

    11 5 Отговор
    и относно тероризма и относно актовете на държавно пиратство. За съжаление сме свидетели не само на тотална деградация на международното морско право а и на всяко едно международно право от страна на Запада. Самопровъзгласилите се за врагове на Русия
    трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК и всички властови центрове на Европа които предизвикаха и замесиха държавите си в тази война

    07:25 04.09.2026

  • 13 Биби

    5 6 Отговор
    За нищо не са готови пиендурите. Нищо не са постигнали с вървенето си на настрани спрямо белио свет! Такова падение не е имало в историята им. Учебниците им служат за вътрешна пропаганда на най ниско ниво.

    Коментиран от #19, #20

    07:25 04.09.2026

  • 14 Дзак

    1 1 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    07:25 04.09.2026

  • 15 Някой

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така, така":

    Ще ми е интересно да ти видя увисналата джука и невярващия поглед, ако отидеш в Москва или в Санкт Петребург - да поразгледаш. И да направиш директно сранение между западната "цивилизация" и уредените и красиви руски градове.
    Знам, че няма да го направиш, макар дълбоко в себе си да усещаш, че нещо не е наред с позицията, която защитаваш.

    07:29 04.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Герги":

    Когато говори американски (например) правителствен говорител, той обвинява ли за нещо американците? Когато говори Урсуля, или не дай Боже - Кая, те обвиняват ли себе си за нещо?

    07:30 04.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Запада какво е постигнал бре мурджо

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Биби":

    Я се събуди и се огледай

    07:31 04.09.2026

  • 20 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Биби":

    Върви в центъра на Брюлсел, на Лондон, на Малмьо, в Хамбург, и виж какво предтавлява "белио" свят.

    Коментиран от #22, #32

    07:32 04.09.2026

  • 21 Някой

    7 8 Отговор

    До коментар #16 от ""Акт на пиратство" !!!":

    А колко присвоено руско имущество държи Норвегия? Колко милиарда? Или, ако Запада краде - това е нормално, но е ненормално да се краде от Запада?

    Коментиран от #29

    07:33 04.09.2026

  • 22 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Белио свят е църен.

    07:36 04.09.2026

  • 23 Джак Спароу

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от ""Акт на пиратство" !!!":

    Да не са те минали всички карибски пирати, че чак в Хага си тръгнал да се оплакваш?

    07:38 04.09.2026

  • 24 Вещерът

    4 3 Отговор
    Вещерът Захарова пак се е натряскала със самогон и е яхнала метлата. Бучи и фучи.

    07:41 04.09.2026

  • 25 Иихихихи

    3 1 Отговор
    ПukлaБезЦuцкu !!!

    Коментиран от #34

    07:48 04.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нашите братя...

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    Да не са отивали с империите и против Европа втората световна, с танковете мачкаха в източна Европа

    07:53 04.09.2026

  • 30 Коментар

    6 1 Отговор
    Само режимите в Иран и Северна Корея може да се сравняват с този фашистки в Русия и именно затова са съюзници.

    Коментиран от #35

    07:54 04.09.2026

  • 31 Втората световна война

    1 3 Отговор
    Русия Англия и Америка водиха водиха война против Европа

    07:54 04.09.2026

  • 32 Малмьо е супер

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Много е топло, за разлика от Стокхолм

    07:56 04.09.2026

  • 33 Не се прави на интересен бре

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от ""Акт на пиратство" !!!":

    изпълнение на арбитражно решение от април 2023 г. Тогава трибунал в Хага постанови Русия да изплати на "Нафтогаз" 4,22 милиарда долара обезщетение за конфискуваните активи на компанията след анексирането на Крим през 2014 .. Заповедта за задържането на "Професор Молчанов" е издадена на 31 август от окръжния съд в Норд-Тромс и подлежи на обжалване впрочем по ред причини които не са ти ясни и относно правният статут на кораба и относно дали въобще окръжния съд в Норд-Тромс има подобни правомощия

    07:56 04.09.2026

  • 34 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иихихихи":

    Щях и аз да го пиша

    07:57 04.09.2026

  • 35 Цеца мецатата

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Коментар":

    А тиквения режим на Чоко и Боко?

    07:59 04.09.2026

  • 36 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Щото Кремъл е красив. Аз не бих го ударил. Но може да прасне една башня, за да си изпробва балистиката.

    07:59 04.09.2026

  • 37 койдазнай

    0 0 Отговор
    Какви "остри коментари"?!?
    По заповед на Путин, руската армия избива хиляди украинци дневно, защото не се подчинявали на Русия и такива били "руските интереси". А ние трябва да се вълнуваме не от масовите убийства не кремълските нацисти, а от някакви коментари...

    07:59 04.09.2026

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