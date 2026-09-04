Мария Захарова с остри коментари за Украйна, Армения и Запада

Русия остава отворена за мирни преговори, но тяхното реализиране зависи от волята на Запада и Киев. Това обяви говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова в серия от изявления през последните часове. Тя отправи сериозни предупреждения относно сигурността в Европа, новите ходове на украинския режим и евентуалните дипломатически промени в отношенията с близки съседни държави.
Готовност за преговори за Украйна и предупреждение към Запада
В ексклузивно интервю за руското издание „Известия“, Захарова подчерта, че Москва никога не е отказвала дипломатически контакти за регулиране на конфликта в Украйна. Основният проблем обаче остава практическото изпълнение на евентуалните договорености. По нейни думи Русия никога не е подвеждала своите партньори, но отсрещната страна редовно нарушава споразуменията.
В същия материал говорителят на МВнР алармира, че „тероризмът на киевския режим“ рискува да излезе извън контрола на западните му покровители. Захарова отбеляза, че Западът е създал „чудовище“ в лицето на Володимир Зеленски, което в даден момент може да насочи своите удари директно срещу гражданите на самите европейски държави.
Предупреждение към Армения за визовия режим
По време на Източния икономически форум във Владивосток Захарова коментира и информациите за възможно въвеждане на визов режим от страна на Ереван за руски граждани. Според нея подобен ход няма да навреди на Москва, а ще бъде директен удар по самата Армения и нейните собствени граждани, които имат близки роднини в Русия, предава информационният портал Alpha News.
Норвегия и "актът на пиратство" в Арктика
Захарова взе отношение и по казуса със задържането на руския научноизследователски кораб „Професор Молчанов“ от норвежките власти. Тя категорично определи инцидента като „акт на държавно пиратство“ и признак за тотална деградация на международното морско право под натиска на западните държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така, така
Коментиран от #15
07:08 04.09.2026
2 БРИТАНЦИТЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #4, #8
07:10 04.09.2026
3 Абе
Коментиран от #7, #36
07:10 04.09.2026
4 Що пишеш с главни букви?
До коментар #2 от "БРИТАНЦИТЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА В НОВОРУСИЯ":Не Нормален ли си?
07:11 04.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Защото
До коментар #3 от "Абе":Зеленски не е монголяк.
07:14 04.09.2026
8 Аре завивай се
До коментар #2 от "БРИТАНЦИТЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА В НОВОРУСИЯ":И обратно в леглото.
07:14 04.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Герги
Коментиран от #17
07:22 04.09.2026
11 Борсук
До коментар #9 от "Крали Марко":Оправи си очите,слепок.
07:24 04.09.2026
12 Абсолютно права е Захарова
трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК и всички властови центрове на Европа които предизвикаха и замесиха държавите си в тази война
07:25 04.09.2026
13 Биби
Коментиран от #19, #20
07:25 04.09.2026
14 Дзак
07:25 04.09.2026
15 Някой
До коментар #1 от "Така, така":Ще ми е интересно да ти видя увисналата джука и невярващия поглед, ако отидеш в Москва или в Санкт Петребург - да поразгледаш. И да направиш директно сранение между западната "цивилизация" и уредените и красиви руски градове.
Знам, че няма да го направиш, макар дълбоко в себе си да усещаш, че нещо не е наред с позицията, която защитаваш.
07:29 04.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Някой
До коментар #10 от "Герги":Когато говори американски (например) правителствен говорител, той обвинява ли за нещо американците? Когато говори Урсуля, или не дай Боже - Кая, те обвиняват ли себе си за нещо?
07:30 04.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Запада какво е постигнал бре мурджо
До коментар #13 от "Биби":Я се събуди и се огледай
07:31 04.09.2026
20 Някой
До коментар #13 от "Биби":Върви в центъра на Брюлсел, на Лондон, на Малмьо, в Хамбург, и виж какво предтавлява "белио" свят.
Коментиран от #22, #32
07:32 04.09.2026
21 Някой
До коментар #16 от ""Акт на пиратство" !!!":А колко присвоено руско имущество държи Норвегия? Колко милиарда? Или, ако Запада краде - това е нормално, но е ненормално да се краде от Запада?
Коментиран от #29
07:33 04.09.2026
22 Ха-ха-ха
До коментар #20 от "Някой":Белио свят е църен.
07:36 04.09.2026
23 Джак Спароу
До коментар #16 от ""Акт на пиратство" !!!":Да не са те минали всички карибски пирати, че чак в Хага си тръгнал да се оплакваш?
07:38 04.09.2026
24 Вещерът
07:41 04.09.2026
25 Иихихихи
Коментиран от #34
07:48 04.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нашите братя...
До коментар #21 от "Някой":Да не са отивали с империите и против Европа втората световна, с танковете мачкаха в източна Европа
07:53 04.09.2026
30 Коментар
Коментиран от #35
07:54 04.09.2026
31 Втората световна война
07:54 04.09.2026
32 Малмьо е супер
До коментар #20 от "Някой":Много е топло, за разлика от Стокхолм
07:56 04.09.2026
33 Не се прави на интересен бре
До коментар #16 от ""Акт на пиратство" !!!":изпълнение на арбитражно решение от април 2023 г. Тогава трибунал в Хага постанови Русия да изплати на "Нафтогаз" 4,22 милиарда долара обезщетение за конфискуваните активи на компанията след анексирането на Крим през 2014 .. Заповедта за задържането на "Професор Молчанов" е издадена на 31 август от окръжния съд в Норд-Тромс и подлежи на обжалване впрочем по ред причини които не са ти ясни и относно правният статут на кораба и относно дали въобще окръжния съд в Норд-Тромс има подобни правомощия
07:56 04.09.2026
34 Точно така
До коментар #25 от "Иихихихи":Щях и аз да го пиша
07:57 04.09.2026
35 Цеца мецатата
До коментар #30 от "Коментар":А тиквения режим на Чоко и Боко?
07:59 04.09.2026
36 Капейчо
До коментар #3 от "Абе":Щото Кремъл е красив. Аз не бих го ударил. Но може да прасне една башня, за да си изпробва балистиката.
07:59 04.09.2026
37 койдазнай
По заповед на Путин, руската армия избива хиляди украинци дневно, защото не се подчинявали на Русия и такива били "руските интереси". А ние трябва да се вълнуваме не от масовите убийства не кремълските нацисти, а от някакви коментари...
07:59 04.09.2026