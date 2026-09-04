Русия остава отворена за мирни преговори, но тяхното реализиране зависи от волята на Запада и Киев. Това обяви говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова в серия от изявления през последните часове. Тя отправи сериозни предупреждения относно сигурността в Европа, новите ходове на украинския режим и евентуалните дипломатически промени в отношенията с близки съседни държави.

Готовност за преговори за Украйна и предупреждение към Запада

В ексклузивно интервю за руското издание „Известия“, Захарова подчерта, че Москва никога не е отказвала дипломатически контакти за регулиране на конфликта в Украйна. Основният проблем обаче остава практическото изпълнение на евентуалните договорености. По нейни думи Русия никога не е подвеждала своите партньори, но отсрещната страна редовно нарушава споразуменията.

В същия материал говорителят на МВнР алармира, че „тероризмът на киевския режим“ рискува да излезе извън контрола на западните му покровители. Захарова отбеляза, че Западът е създал „чудовище“ в лицето на Володимир Зеленски, което в даден момент може да насочи своите удари директно срещу гражданите на самите европейски държави.

Предупреждение към Армения за визовия режим

По време на Източния икономически форум във Владивосток Захарова коментира и информациите за възможно въвеждане на визов режим от страна на Ереван за руски граждани. Според нея подобен ход няма да навреди на Москва, а ще бъде директен удар по самата Армения и нейните собствени граждани, които имат близки роднини в Русия, предава информационният портал Alpha News.

Норвегия и "актът на пиратство" в Арктика

Захарова взе отношение и по казуса със задържането на руския научноизследователски кораб „Професор Молчанов“ от норвежките власти. Тя категорично определи инцидента като „акт на държавно пиратство“ и признак за тотална деградация на международното морско право под натиска на западните държави.