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Медведев нападна Сикорски заради думите му за историческия конфликт с Русия

Медведев нападна Сикорски заради думите му за историческия конфликт с Русия

25 Септември, 2026 12:59 1 526 52

  • медведев-
  • сикорски-
  • русия

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност припомни пораженията на Полша в минали конфликти и отправи лични критики към полския външен министър

Медведев нападна Сикорски заради думите му за историческия конфликт с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира остро на изказване на полския външен министър Радослав Сикорски за дългогодишното противопоставяне между Полша и Русия, предава News.bg.

Сикорски заяви по-рано, че Полша е в конфликт с Русия още от период, предхождащ създаването на Съединените щати. В публикация в социалната мрежа MAX Медведев заяви, че това твърдение е само частично вярно, като добави и собствената си оценка за историческия изход от тези конфликти.

Руският политик посочи 1612 г., както и периодите на подялбите на полската държава през XVIII, XIX и XX век, като примери за поражения на Полша. Той също така отправи критики към историческите познания на Сикорски във връзка с ролята на Съветския съюз през Втората световна война.

Медведев допълни коментара си с лични нападки срещу полския министър, като заяви, че Сикорски е британски поданик от 1987 г. и свърза това с начина, по който според него той е изучавал историята. Тези оценки са част от позицията на Медведев и не представляват независимо установени факти за квалификацията на полския министър.

Повод за размяната на реплики стана и по-скорошно изказване на Сикорски, според което при евентуална руска атака Полша и съюзниците ѝ биха могли да победят Русия бързо. В последвалите му уточнения той говореше за потенциален конфликт между Русия и НАТО, а не за самостоятелна война между Полша и Русия.

Изявленията са част от поредния обмен на остри коментари между Варшава и Москва на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и сигурността на източния фланг на НАТО.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    12 27 Отговор
    тоя клоун отдавна не се е мяркал

    Коментиран от #3, #4

    13:07 25.09.2026

  • 2 стоян георгиев

    9 24 Отговор
    Димата е сериозен нападател.няма и дума.изтрвби половината планета след втората водка е особено опасен...хах

    Коментиран от #8, #15

    13:08 25.09.2026

  • 3 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 19 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    то и аз пия амо неговото е ,,извън пътя,, както казваше баба

    13:09 25.09.2026

  • 4 00014

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Защото живееш в твой измислен цирк.

    Коментиран от #20

    13:09 25.09.2026

  • 5 Мри бе

    4 18 Отговор
    Алкохолно петно.

    13:09 25.09.2026

  • 6 мрри бе

    1 20 Отговор
    алкохолно петно

    Коментиран от #47

    13:11 25.09.2026

  • 7 сюндюк

    29 3 Отговор
    Медведята ако беше на мястото на Путин досега щеше да ги начупи всичките..!

    Коментиран от #10, #21

    13:11 25.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 20 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    напрау...вече съм в постоянен стрес от ядрени цунамита , пепелища и 4 мата конници на Апокалипсиса

    13:11 25.09.2026

  • 9 хххх

    5 24 Отговор
    Тоя неадекватен пияница медведев и въобще кремълската шайка някой пита ли ги и някой слуша ли си още ? Тея кремълски наглеци буквално постоянно реват и се натискат за внимание без въобще някой да ги е питал

    Коментиран от #18

    13:15 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уффф

    26 2 Отговор
    Хиените на Европа все се пишат хитри и всеки път съседите ги поделят по равно. Не им идва акъла, както и на нас

    13:17 25.09.2026

  • 12 Смех

    26 6 Отговор
    Всеки ден трябва да се молите за здравето на Путин, че следващият ще ви занули за седмица.

    Коментиран от #19

    13:18 25.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това го знае всяко дете

    5 20 Отговор
    П олша и сама ще смачка пе нделарете монголски.
    Ама то Украйна ше ги До.. върши преди това
    Ха-ха-ха

    13:21 25.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без казармен пе ДИК,да? ))

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Полша е теле":

    Ма верно си ного Про ЗДТ))

    Коментиран от #32, #35

    13:23 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъхъ... Пендьо

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Смех":

    Като... у...Тридневната ?
    Или като Как ... Фюрера педофил избега по трусики от некаков готвач?
    Хихихихи

    13:25 25.09.2026

  • 20 А бе

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "00014":

    Не знаем къде живее,но твоят цирк е реален.

    13:26 25.09.2026

  • 21 Ганьоооо

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "сюндюк":

    Ще начупи на баба ти цъфналите налъми.

    13:27 25.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кирил Петков":

    Мозъкът ти те предава.

    13:29 25.09.2026

  • 24 Сульооо

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Полша е теле":

    А ти за какво ставаш??

    Коментиран от #41

    13:30 25.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ХАХАХА😂

    3 5 Отговор
    Абе, защо на Медведката прякорът му е Дима Страпон?

    13:30 25.09.2026

  • 27 Копейки,

    5 5 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #48

    13:31 25.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ихааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Полша е теле":

    А ти с какво ще оправдаеш фалшивото си самочувствие??

    13:33 25.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Алексбг

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Без казармен пе ДИК,да? ))":

    Славков ,Лап Пай УЯгатта бре горноджумайски хъесосс ,кривоглав шиптар !

    13:35 25.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 кабул

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "любопитен":

    Да има и това си ти

    13:37 25.09.2026

  • 39 Да поляка си е

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ясно като бял ден":

    Фашага. Те с бандерите са си побратими...

    13:39 25.09.2026

  • 40 Млати Козяка с Винкело

    4 0 Отговор
    Докато омекне и спре да пърха ,после звъниш на Елит Пунчеви за да оттърват от карантията .

    13:39 25.09.2026

  • 41 Полша си е теле

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сульооо":

    Ама нашите телета се обаждат и да тях! :)

    13:40 25.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Удри копейката с манивелата!":

    Ицка ,първо в дивия и после с шоколада директно в усс.Тикататии .

    13:43 25.09.2026

  • 45 Поляка е фашист

    6 3 Отговор
    А фашизма не признава история!

    13:46 25.09.2026

  • 46 Много Известен Съветски Актьор

    1 5 Отговор
    Тоя алкаш е изтрезнял за малко. Отдавна не се беше появявал "на светло". Медведката никой не го приема сериозно. Бивш президент на голяма държава, който в момента е "заместник председател" на някаква комисия. Е, няма такъв клоун.

    13:47 25.09.2026

  • 47 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "мрри бе":

    Това е глупаво- Медведев /както и Путин / е въздържател и противник на алкохола!

    13:48 25.09.2026

  • 48 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Копейки,":

    Гривни, и КГБ ви знае всичките! Шубе, а?

    13:55 25.09.2026

  • 49 ССС

    0 5 Отговор
    Китайския стайлинг (рубашката) му отива. Скоро всички рашки ще се кланят на председателя Си, така че нека свикват.

    13:57 25.09.2026

  • 50 Факт

    3 0 Отговор
    Който не е чел историята ще я повтаря

    14:13 25.09.2026

  • 51 Факт

    2 0 Отговор
    От тук пишештите някой помирисвал ли е барут от ракета или самолетно гориво от форсаж

    14:16 25.09.2026

  • 52 Русия

    3 0 Отговор
    Медведев,моят съвет е да не разговаряш с по прос.и хора от теб.На пр.ст човек акъл не се дава,особено ако е английска подлога или евро-либерал,и на бедни като украйна пари не се дават защото няма да могат да ти ги върнат,но Фон Пфайзер ги подарява защото не подарява нейни,а на простолюдието което гласува за нея и цялото ОПГ ЕП !

    14:18 25.09.2026

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