Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира остро на изказване на полския външен министър Радослав Сикорски за дългогодишното противопоставяне между Полша и Русия, предава News.bg.

Сикорски заяви по-рано, че Полша е в конфликт с Русия още от период, предхождащ създаването на Съединените щати. В публикация в социалната мрежа MAX Медведев заяви, че това твърдение е само частично вярно, като добави и собствената си оценка за историческия изход от тези конфликти.

Руският политик посочи 1612 г., както и периодите на подялбите на полската държава през XVIII, XIX и XX век, като примери за поражения на Полша. Той също така отправи критики към историческите познания на Сикорски във връзка с ролята на Съветския съюз през Втората световна война.

Медведев допълни коментара си с лични нападки срещу полския министър, като заяви, че Сикорски е британски поданик от 1987 г. и свърза това с начина, по който според него той е изучавал историята. Тези оценки са част от позицията на Медведев и не представляват независимо установени факти за квалификацията на полския министър.

Повод за размяната на реплики стана и по-скорошно изказване на Сикорски, според което при евентуална руска атака Полша и съюзниците ѝ биха могли да победят Русия бързо. В последвалите му уточнения той говореше за потенциален конфликт между Русия и НАТО, а не за самостоятелна война между Полша и Русия.

Изявленията са част от поредния обмен на остри коментари между Варшава и Москва на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и сигурността на източния фланг на НАТО.