Медведев нападна Сикорски заради думите му за историческия конфликт с Русия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира остро на изказване на полския външен министър Радослав Сикорски за дългогодишното противопоставяне между Полша и Русия, предава News.bg.
Сикорски заяви по-рано, че Полша е в конфликт с Русия още от период, предхождащ създаването на Съединените щати. В публикация в социалната мрежа MAX Медведев заяви, че това твърдение е само частично вярно, като добави и собствената си оценка за историческия изход от тези конфликти.
Руският политик посочи 1612 г., както и периодите на подялбите на полската държава през XVIII, XIX и XX век, като примери за поражения на Полша. Той също така отправи критики към историческите познания на Сикорски във връзка с ролята на Съветския съюз през Втората световна война.
Медведев допълни коментара си с лични нападки срещу полския министър, като заяви, че Сикорски е британски поданик от 1987 г. и свърза това с начина, по който според него той е изучавал историята. Тези оценки са част от позицията на Медведев и не представляват независимо установени факти за квалификацията на полския министър.
Повод за размяната на реплики стана и по-скорошно изказване на Сикорски, според което при евентуална руска атака Полша и съюзниците ѝ биха могли да победят Русия бързо. В последвалите му уточнения той говореше за потенциален конфликт между Русия и НАТО, а не за самостоятелна война между Полша и Русия.
Изявленията са част от поредния обмен на остри коментари между Варшава и Москва на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и сигурността на източния фланг на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #3, #4
13:07 25.09.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #8, #15
13:08 25.09.2026
3 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":то и аз пия амо неговото е ,,извън пътя,, както казваше баба
13:09 25.09.2026
4 00014
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Защото живееш в твой измислен цирк.
Коментиран от #20
13:09 25.09.2026
5 Мри бе
13:09 25.09.2026
6 мрри бе
Коментиран от #47
13:11 25.09.2026
7 сюндюк
Коментиран от #10, #21
13:11 25.09.2026
8 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #2 от "стоян георгиев":напрау...вече съм в постоянен стрес от ядрени цунамита , пепелища и 4 мата конници на Апокалипсиса
13:11 25.09.2026
9 хххх
Коментиран от #18
13:15 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уффф
13:17 25.09.2026
12 Смех
Коментиран от #19
13:18 25.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това го знае всяко дете
Ама то Украйна ше ги До.. върши преди това
Ха-ха-ха
13:21 25.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Без казармен пе ДИК,да? ))
До коментар #13 от "Полша е теле":Ма верно си ного Про ЗДТ))
Коментиран от #32, #35
13:23 25.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъхъ... Пендьо
До коментар #12 от "Смех":Като... у...Тридневната ?
Или като Как ... Фюрера педофил избега по трусики от некаков готвач?
Хихихихи
13:25 25.09.2026
20 А бе
До коментар #4 от "00014":Не знаем къде живее,но твоят цирк е реален.
13:26 25.09.2026
21 Ганьоооо
До коментар #7 от "сюндюк":Ще начупи на баба ти цъфналите налъми.
13:27 25.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Така е
До коментар #18 от "Кирил Петков":Мозъкът ти те предава.
13:29 25.09.2026
24 Сульооо
До коментар #13 от "Полша е теле":А ти за какво ставаш??
Коментиран от #41
13:30 25.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ХАХАХА😂
13:30 25.09.2026
27 Копейки,
Коментиран от #48
13:31 25.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ихааааа
До коментар #13 от "Полша е теле":А ти с какво ще оправдаеш фалшивото си самочувствие??
13:33 25.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Алексбг
До коментар #16 от "Без казармен пе ДИК,да? ))":Славков ,Лап Пай УЯгатта бре горноджумайски хъесосс ,кривоглав шиптар !
13:35 25.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 кабул
До коментар #29 от "любопитен":Да има и това си ти
13:37 25.09.2026
39 Да поляка си е
До коментар #34 от "Ясно като бял ден":Фашага. Те с бандерите са си побратими...
13:39 25.09.2026
40 Млати Козяка с Винкело
13:39 25.09.2026
41 Полша си е теле
До коментар #24 от "Сульооо":Ама нашите телета се обаждат и да тях! :)
13:40 25.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ХА ХА
До коментар #36 от "Удри копейката с манивелата!":Ицка ,първо в дивия и после с шоколада директно в усс.Тикататии .
13:43 25.09.2026
45 Поляка е фашист
13:46 25.09.2026
46 Много Известен Съветски Актьор
13:47 25.09.2026
47 не може да бъде
До коментар #6 от "мрри бе":Това е глупаво- Медведев /както и Путин / е въздържател и противник на алкохола!
13:48 25.09.2026
48 Анонимен
До коментар #27 от "Копейки,":Гривни, и КГБ ви знае всичките! Шубе, а?
13:55 25.09.2026
49 ССС
13:57 25.09.2026
50 Факт
14:13 25.09.2026
51 Факт
14:16 25.09.2026
52 Русия
14:18 25.09.2026