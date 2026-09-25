Вучич обсъди с Лавров ново газово споразумение между Сърбия и Русия

Сръбският президент Александър Вучич обсъди енергийната сигурност и бъдещите доставки на газ за Сърбия с руския външен министър Сергей Лавров. Срещата се проведе в централата на ООН в Ню Йорк, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, предава БТА.
След разговора Вучич заяви, че Белград се надява до края на септември да подпише ново споразумение с Русия за доставки на природен газ. По думите му темата е била обсъдена на фона на глобалните предизвикателства пред енергийния сектор.
Двамата са разговаряли и за двустранните отношения, възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество и актуалната геополитическа обстановка. Вучич е потвърдил позицията на Сърбия в подкрепа на мира, стабилността и спазването на международното право.
По време на срещата Лавров е предал на сръбския президент поздрави от руския държавен глава Владимир Путин. Вучич също е отправил поздрави към Путин и е изразил надежда за продължаване на разговорите за развитието на двустранните отношения и задълбочаването на сътрудничеството между двете страни.
Енергийните отношения с Русия остават важна тема за Белград, който традиционно разчита на руски газ за значителна част от потреблението си.
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7 Сърбите
Коментиран от #10
14:12 25.09.2026
8 Браво
14:13 25.09.2026
9 И през къде
ЕС трябва да наложи пълна забрана и БГ да врътне кранчето
14:23 25.09.2026
10 Свикнали
До коментар #7 от "Сърбите":Да сучат от 2 места, кскто в югошитнята, днес от расия и изнудват ЕС
14:24 25.09.2026
11 Много Известен Съветски Актьор
14:29 25.09.2026