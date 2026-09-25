Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич обсъди с Лавров ново газово споразумение между Сърбия и Русия

Вучич обсъди с Лавров ново газово споразумение между Сърбия и Русия

25 Септември, 2026 13:55, обновена 25 Септември, 2026 13:53 372 11

  • сърбия-
  • русия-
  • вучич-
  • сергей лавров-
  • споразумение-
  • газово споразумение

Сръбският президент заяви, че Белград се надява да договори нови доставки на руски газ до края на септември

Вучич обсъди с Лавров ново газово споразумение между Сърбия и Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обсъди енергийната сигурност и бъдещите доставки на газ за Сърбия с руския външен министър Сергей Лавров. Срещата се проведе в централата на ООН в Ню Йорк, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, предава БТА.

След разговора Вучич заяви, че Белград се надява до края на септември да подпише ново споразумение с Русия за доставки на природен газ. По думите му темата е била обсъдена на фона на глобалните предизвикателства пред енергийния сектор.

Двамата са разговаряли и за двустранните отношения, възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество и актуалната геополитическа обстановка. Вучич е потвърдил позицията на Сърбия в подкрепа на мира, стабилността и спазването на международното право.

По време на срещата Лавров е предал на сръбския президент поздрави от руския държавен глава Владимир Путин. Вучич също е отправил поздрави към Путин и е изразил надежда за продължаване на разговорите за развитието на двустранните отношения и задълбочаването на сътрудничеството между двете страни.

Енергийните отношения с Русия остават важна тема за Белград, който традиционно разчита на руски газ за значителна част от потреблението си.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сърбите

    1 3 Отговор
    ще сърбат руска попара, ама толкова си могат.

    Коментиран от #10

    14:12 25.09.2026

  • 8 Браво

    2 1 Отговор
    на Вучич, не им трябва ЕС гледа си икономиката и Сърбия ще станат много по-добре от всички,които членуваме в този измамнически съюз.

    14:13 25.09.2026

  • 9 И през къде

    1 0 Отговор
    Ще мине този газ, а джукич?
    ЕС трябва да наложи пълна забрана и БГ да врътне кранчето

    14:23 25.09.2026

  • 10 Свикнали

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сърбите":

    Да сучат от 2 места, кскто в югошитнята, днес от расия и изнудват ЕС

    14:24 25.09.2026

  • 11 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    Евтиният руски газ за Сърбия, минава през България. Ако нашите политици, сега предвождани от Мунчо, наистина мислеха за българите, щяха да вдигнат транзитните такси за сърбите и да намалят цената за българите. Но те, като най-мазни кремълски парцали, не само, че обслужват руските интереси, но и турските. Така нареченото" предоговаряне" с "Боташ" е доказателство за това.

    14:29 25.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания