Вучич обсъди с Лавров ново газово споразумение между Сърбия и Русия

Сръбският президент Александър Вучич обсъди енергийната сигурност и бъдещите доставки на газ за Сърбия с руския външен министър Сергей Лавров. Срещата се проведе в централата на ООН в Ню Йорк, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, предава БТА.

След разговора Вучич заяви, че Белград се надява до края на септември да подпише ново споразумение с Русия за доставки на природен газ. По думите му темата е била обсъдена на фона на глобалните предизвикателства пред енергийния сектор.

Двамата са разговаряли и за двустранните отношения, възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество и актуалната геополитическа обстановка. Вучич е потвърдил позицията на Сърбия в подкрепа на мира, стабилността и спазването на международното право.

По време на срещата Лавров е предал на сръбския президент поздрави от руския държавен глава Владимир Путин. Вучич също е отправил поздрави към Путин и е изразил надежда за продължаване на разговорите за развитието на двустранните отношения и задълбочаването на сътрудничеството между двете страни.

Енергийните отношения с Русия остават важна тема за Белград, който традиционно разчита на руски газ за значителна част от потреблението си.