САЩ и Иран обстрелваха танкери и бойни кораби на противника

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира през последните часове. Военновъздушните и военноморските сили на САЩ нанесоха прецизни удари по три ирански петролни танкера. Операцията, потвърдена официално от Централното командване на САЩ (CENTCOM), е директен отговор на предходен обстрел с балистични ракети от страна на Иран срещу американски военни кораби.

Американските военни разпространиха видеоматериали, показващи потопяването на иранския танкер Kylo (Kourosh) в Оманския залив. В официално изявление на CENTCOM се посочва, че плавателният съд е бил част от „многомилиардна сенчеста мрежа за финансиране на тероризма“. Други два танкера – Downy (край жизненоважния остров Харк) и Stark 1 (близо до град Джаск) – също са успешно изведени от строя.

От своя страна, Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви, че е поразил с балистични ракети американски авианосец и ракетен разрушител. Според иранската държавна агенция IRNA, американските кораби са налагали незаконна морска блокада и са пречили на корабоплаването в региона. От Пентагона обаче категорично отрекоха да има нанесени щети или пострадали американски военнослужещи.

Като допълнително отмъщение, КСИР атакува шест търговски кораба в Ормузкия пролив, свързани със САЩ. Говорителят на иранското военно командване Ебрахим Золфагари предупреди, че ако „морската блокада срещу Иран продължи, ударите ще станат още по-ожесточени“. Конфликтът вече предизвика сериозни сътресения на глобалните енергийни пазари, като цените на суровия петрол сорт Brent наближиха границата от 100 долара за барел.

На заден план американското разузнаване се бори и с вътрешни проблеми. Според доклад на CBS, Белият дом изразява сериозни опасения за намеса на чужди спецслужби в мащабните изтичания на информация относно американските запаси от боеприпаси. Изтичането на тези класифицирани данни поставя под въпрос логистичната устойчивост на САЩ при евентуален дългосрочен конфликт.

Междувременно в самия Иран се случи тежък инцидент на вътрешна територия. При взрив на цистерна с гориво край западния град Сенендедж загинаха 10 души, а други шестима бяха тежко ранени. Трагедията е предизвикана от пътнотранспортно произшествие, причинено от техническа неизправност в спирачната система на камиона, съобщиха местните спасителни служби.

На фона на военните действия, Великобритания предприе стъпки срещу финансовите мрежи на Техеран. Вестник The Times съобщи, че Лондон официално е одобрил продажбата на луксозни пентхауси, собственост на санкциониран ирански финансист. Сумите от сделките се очаква да бъдат замразени под строгия контрол на британските регулатори, пише The Times.