Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ и Иран обстрелваха танкери и бойни кораби на противника

САЩ и Иран обстрелваха танкери и бойни кораби на противника

6 Септември, 2026 05:50, обновена 6 Септември, 2026 05:55 1 173 12

  • иран-
  • танкери-
  • сащ-
  • обстрел-
  • ормузки проток

Геополитическото напрежение достигна критична точка, след като Вашингтон и Техеран си размениха масирани удари в Персийския и Оманския залив

САЩ и Иран обстрелваха танкери и бойни кораби на противника - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира през последните часове. Военновъздушните и военноморските сили на САЩ нанесоха прецизни удари по три ирански петролни танкера. Операцията, потвърдена официално от Централното командване на САЩ (CENTCOM), е директен отговор на предходен обстрел с балистични ракети от страна на Иран срещу американски военни кораби.

Американските военни разпространиха видеоматериали, показващи потопяването на иранския танкер Kylo (Kourosh) в Оманския залив. В официално изявление на CENTCOM се посочва, че плавателният съд е бил част от „многомилиардна сенчеста мрежа за финансиране на тероризма“. Други два танкера – Downy (край жизненоважния остров Харк) и Stark 1 (близо до град Джаск) – също са успешно изведени от строя.

От своя страна, Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви, че е поразил с балистични ракети американски авианосец и ракетен разрушител. Според иранската държавна агенция IRNA, американските кораби са налагали незаконна морска блокада и са пречили на корабоплаването в региона. От Пентагона обаче категорично отрекоха да има нанесени щети или пострадали американски военнослужещи.

Като допълнително отмъщение, КСИР атакува шест търговски кораба в Ормузкия пролив, свързани със САЩ. Говорителят на иранското военно командване Ебрахим Золфагари предупреди, че ако „морската блокада срещу Иран продължи, ударите ще станат още по-ожесточени“. Конфликтът вече предизвика сериозни сътресения на глобалните енергийни пазари, като цените на суровия петрол сорт Brent наближиха границата от 100 долара за барел.

На заден план американското разузнаване се бори и с вътрешни проблеми. Според доклад на CBS, Белият дом изразява сериозни опасения за намеса на чужди спецслужби в мащабните изтичания на информация относно американските запаси от боеприпаси. Изтичането на тези класифицирани данни поставя под въпрос логистичната устойчивост на САЩ при евентуален дългосрочен конфликт.

Междувременно в самия Иран се случи тежък инцидент на вътрешна територия. При взрив на цистерна с гориво край западния град Сенендедж загинаха 10 души, а други шестима бяха тежко ранени. Трагедията е предизвикана от пътнотранспортно произшествие, причинено от техническа неизправност в спирачната система на камиона, съобщиха местните спасителни служби.

На фона на военните действия, Великобритания предприе стъпки срещу финансовите мрежи на Техеран. Вестник The Times съобщи, че Лондон официално е одобрил продажбата на луксозни пентхауси, собственост на санкциониран ирански финансист. Сумите от сделките се очаква да бъдат замразени под строгия контрол на британските регулатори, пише The Times.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    15 1 Отговор
    Българите обичат ираниците и мразят американците и сигурно има защо.

    Коментиран от #4

    06:04 06.09.2026

  • 2 Без име

    4 1 Отговор
    Няма ли край това безумие ?

    Коментиран от #11

    06:07 06.09.2026

  • 3 Робот

    12 0 Отговор
    Дони съчмата превръща Сащ в плачеща хиена.

    06:07 06.09.2026

  • 4 оня с коня

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Алекс":

    Упорито се опитвате да сеете заблуда с полуистините си,ама не ви минава номера:Говориш НЕ от името на Българите,а единствено от името на Русофилските Българи които сте точно 23,7% след двойно преброяване.Колкото до Твърдението ти че обичате Иран- ами логично е,след като Чалмите както и С.Корея Интензивно снабдяват Русия с Дронове за да бъдат избивани Украинци.От тук нататък нещата са още по-логични:Победни действия за Русия водят до Обогатяването й,което пък предполага и проява на евентуална Щедрост за Лоялност,т.е. да ви напълни Безплатно Канчетата с Борш!Затова и мъдрият народ е казал:"Гладен Русофил- Жив Дявол":)

    Коментиран от #6

    06:25 06.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    А тези тук дето са на наша територия кога ?.?????

    06:33 06.09.2026

  • 6 любопитен

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Как от това, че харесваш Иран и не храниш симпатия към коФбоите следва, че си русофил? Кога е било преброяването на фили и фоби, че не се сещам? Или само герберастите сте се броили?

    Коментиран от #7

    06:34 06.09.2026

  • 7 оня с коня

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "любопитен":

    Нормално е да не се сещаш кога е било преброяването,защото НЕ ИСКАШ да се сетит,но ще те подсета- беще преди Година и половина от 2 НЕЗАВИСИМИ Социолог Агенции като едната установи че русофилите в БГ са 23,7%,а другата - че са 23,8%.Колкото до Чуденката ти как който който не Харесва Америка а се кефи на Иран си е чист Русофил -ами прочети повторно Поста ми ,обяснил съм го като за Баш-Дебили.

    Коментиран от #8

    06:45 06.09.2026

  • 8 Чорбара

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Що са не гръмнеш бе НЕЩАСТНИК?
    п.п.да не забравиш и коня.

    Коментиран от #10

    06:56 06.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    И ИРАН СЛЕД ТОВА ОБСТРЕЛВАХА
    И ВОЕННИ И ЦИВИЛНИ КОРАБИ НА ФАЩ И
    ТЕХНИТЕ ХИЕНИ :)

    06:56 06.09.2026

  • 10 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чорбара":

    След като си Чорбар,явно си баш от ония които с Трепет очакват дядо Иван да им напълни канчето с Борш:)Колкото до въпросът ти що не се гръмна...Ами отговорът е отново като за Първокласни- след като съм си подсигурил Живот без Лишения и Проблеми/основно чрез реституиране на Имотите и Земите ми снасящи кинти като Златна кокошка/ ЩО да се гърмя?А ако те послушам и гръмна Коня който е всъщност Картинка на Стената - нали ще повредя Мазилката бе Аланколу?:)А иначе такива като тебе изглеждате също като хора...Мдааа!

    07:13 06.09.2026

  • 11 Има и ще го усетиш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Скоро е или няма да има свят или колектива. За сега е първото

    07:13 06.09.2026

  • 12 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    Персите са пичове, атакуват (отвръщат на огъня), когато ги нападат. За разлика от коварните кравундели и присъдружие, които, като хиени, при първа възможност се нахвърлят върху набелязаната жертва.

    07:16 06.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания