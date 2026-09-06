САЩ и Иран обстрелваха танкери и бойни кораби на противника

Ситуацията в Близкия изток рязко ескалира през последните часове. Военновъздушните и военноморските сили на САЩ нанесоха прецизни удари по три ирански петролни танкера. Операцията, потвърдена официално от Централното командване на САЩ (CENTCOM), е директен отговор на предходен обстрел с балистични ракети от страна на Иран срещу американски военни кораби.
Американските военни разпространиха видеоматериали, показващи потопяването на иранския танкер Kylo (Kourosh) в Оманския залив. В официално изявление на CENTCOM се посочва, че плавателният съд е бил част от „многомилиардна сенчеста мрежа за финансиране на тероризма“. Други два танкера – Downy (край жизненоважния остров Харк) и Stark 1 (близо до град Джаск) – също са успешно изведени от строя.
От своя страна, Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви, че е поразил с балистични ракети американски авианосец и ракетен разрушител. Според иранската държавна агенция IRNA, американските кораби са налагали незаконна морска блокада и са пречили на корабоплаването в региона. От Пентагона обаче категорично отрекоха да има нанесени щети или пострадали американски военнослужещи.
Като допълнително отмъщение, КСИР атакува шест търговски кораба в Ормузкия пролив, свързани със САЩ. Говорителят на иранското военно командване Ебрахим Золфагари предупреди, че ако „морската блокада срещу Иран продължи, ударите ще станат още по-ожесточени“. Конфликтът вече предизвика сериозни сътресения на глобалните енергийни пазари, като цените на суровия петрол сорт Brent наближиха границата от 100 долара за барел.
На заден план американското разузнаване се бори и с вътрешни проблеми. Според доклад на CBS, Белият дом изразява сериозни опасения за намеса на чужди спецслужби в мащабните изтичания на информация относно американските запаси от боеприпаси. Изтичането на тези класифицирани данни поставя под въпрос логистичната устойчивост на САЩ при евентуален дългосрочен конфликт.
Междувременно в самия Иран се случи тежък инцидент на вътрешна територия. При взрив на цистерна с гориво край западния град Сенендедж загинаха 10 души, а други шестима бяха тежко ранени. Трагедията е предизвикана от пътнотранспортно произшествие, причинено от техническа неизправност в спирачната система на камиона, съобщиха местните спасителни служби.
На фона на военните действия, Великобритания предприе стъпки срещу финансовите мрежи на Техеран. Вестник The Times съобщи, че Лондон официално е одобрил продажбата на луксозни пентхауси, собственост на санкциониран ирански финансист. Сумите от сделките се очаква да бъдат замразени под строгия контрол на британските регулатори, пише The Times.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алекс
Коментиран от #4
06:04 06.09.2026
2 Без име
Коментиран от #11
06:07 06.09.2026
3 Робот
06:07 06.09.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "Алекс":Упорито се опитвате да сеете заблуда с полуистините си,ама не ви минава номера:Говориш НЕ от името на Българите,а единствено от името на Русофилските Българи които сте точно 23,7% след двойно преброяване.Колкото до Твърдението ти че обичате Иран- ами логично е,след като Чалмите както и С.Корея Интензивно снабдяват Русия с Дронове за да бъдат избивани Украинци.От тук нататък нещата са още по-логични:Победни действия за Русия водят до Обогатяването й,което пък предполага и проява на евентуална Щедрост за Лоялност,т.е. да ви напълни Безплатно Канчетата с Борш!Затова и мъдрият народ е казал:"Гладен Русофил- Жив Дявол":)
Коментиран от #6
06:25 06.09.2026
5 Kaлпазанин
06:33 06.09.2026
6 любопитен
До коментар #4 от "оня с коня":Как от това, че харесваш Иран и не храниш симпатия към коФбоите следва, че си русофил? Кога е било преброяването на фили и фоби, че не се сещам? Или само герберастите сте се броили?
Коментиран от #7
06:34 06.09.2026
7 оня с коня
До коментар #6 от "любопитен":Нормално е да не се сещаш кога е било преброяването,защото НЕ ИСКАШ да се сетит,но ще те подсета- беще преди Година и половина от 2 НЕЗАВИСИМИ Социолог Агенции като едната установи че русофилите в БГ са 23,7%,а другата - че са 23,8%.Колкото до Чуденката ти как който който не Харесва Америка а се кефи на Иран си е чист Русофил -ами прочети повторно Поста ми ,обяснил съм го като за Баш-Дебили.
Коментиран от #8
06:45 06.09.2026
8 Чорбара
До коментар #7 от "оня с коня":Що са не гръмнеш бе НЕЩАСТНИК?
п.п.да не забравиш и коня.
Коментиран от #10
06:56 06.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ВОЕННИ И ЦИВИЛНИ КОРАБИ НА ФАЩ И
ТЕХНИТЕ ХИЕНИ :)
06:56 06.09.2026
10 оня с коня
До коментар #8 от "Чорбара":След като си Чорбар,явно си баш от ония които с Трепет очакват дядо Иван да им напълни канчето с Борш:)Колкото до въпросът ти що не се гръмна...Ами отговорът е отново като за Първокласни- след като съм си подсигурил Живот без Лишения и Проблеми/основно чрез реституиране на Имотите и Земите ми снасящи кинти като Златна кокошка/ ЩО да се гърмя?А ако те послушам и гръмна Коня който е всъщност Картинка на Стената - нали ще повредя Мазилката бе Аланколу?:)А иначе такива като тебе изглеждате също като хора...Мдааа!
07:13 06.09.2026
11 Има и ще го усетиш
До коментар #2 от "Без име":Скоро е или няма да има свят или колектива. За сега е първото
07:13 06.09.2026
12 Стоянчо Пуканката
07:16 06.09.2026