Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта, съобщиха от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации в Одеска област на Фейсбук страницата си, пише БТА.
Пожари и разрушения има в Одески и Измаилски райони в резултат на нападението с дронове, съобщава службата за извънредни ситуации
В Одески район щети са нанесени на две жилищни сгради, както и на леки коли.
Частна къща, две коли, както и стопански сгради са повредени в Измаилски район.
"Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени. Държавната служба за извънредни ситуации е ангажирала 21 спасители и 5 единици техника за отстраняване на последствията от атаките", се казва в съобщението.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
До коментар #1 от "дядо дръмпир-стария прделко":Как на кого? Само от 1878г до 1900г в Одеса са се родили 56,029 евреи. Като сметнеш наследниците им в наши дни, излиза, че градът е еврейски.
13:59 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баце ЕООД
14:00 07.09.2026
5 Ние
Коментиран от #12
14:00 07.09.2026
6 Ахаха
До коментар #3 от "стоян":Абе капацитет.. До кога ще разчиташ на другите да ти наливат акъл.. Лапай мамула кат си знаеш и си трай
14:02 07.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 последната укра
14:11 07.09.2026
9 Али
14:11 07.09.2026
10 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
14:22 07.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хахахахха
До коментар #11 от "А СВЯТОГОРСК":така както гледам ти не знаеш за какво говориш,смени си дилъра,не ти действат добре продуктите му,или си натурално кух
14:50 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хахахахха
До коментар #14 от "Димяща ушанка 🤩💀":за това че си се събудил в собствен шит не се съмняваме изобщо...
15:14 07.09.2026
16 Димяща ушанка 🤩💀
15:30 07.09.2026