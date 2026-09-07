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Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта
  Тема: Украйна

Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта

7 Септември, 2026 13:53 898 16

  • русия-
  • одеса-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна

Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта, съобщиха от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации в Одеска област на Фейсбук страницата си, пише БТА.

Пожари и разрушения има в Одески и Измаилски райони в резултат на нападението с дронове, съобщава службата за извънредни ситуации

В Одески район щети са нанесени на две жилищни сгради, както и на леки коли.

Частна къща, две коли, както и стопански сгради са повредени в Измаилски район.

"Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени. Държавната служба за извънредни ситуации е ангажирала 21 спасители и 5 единици техника за отстраняване на последствията от атаките", се казва в съобщението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "дядо дръмпир-стария прделко":

    Как на кого? Само от 1878г до 1900г в Одеса са се родили 56,029 евреи. Като сметнеш наследниците им в наши дни, излиза, че градът е еврейски.

    13:59 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баце ЕООД

    19 1 Отговор
    И Харков и Одеса ще си върнат със сигурност.

    14:00 07.09.2026

  • 5 Ние

    12 2 Отговор
    Води ни Путине! Води ни към бъдещето светло! Помогни да оцелеем в бурята!

    Коментиран от #12

    14:00 07.09.2026

  • 6 Ахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Абе капацитет.. До кога ще разчиташ на другите да ти наливат акъл.. Лапай мамула кат си знаеш и си трай

    14:02 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 последната укра

    16 1 Отговор
    И няма загинало дете, ми за първи път се случва, укренските агенции яко олабват работата и ша окалят пропагандата.

    14:11 07.09.2026

  • 9 Али

    1 12 Отговор
    На путягите привет далапатмоя сладолед-Скрежко. Жега е.

    14:11 07.09.2026

  • 10 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    10 2 Отговор
    Само яко бомбене по терористите от киевската хунта и фашагите от ж@лкия ес които ги подкрепят,никаква милост за тази и3мет!Слава на Русия която отново ще спаси света от нацистите 🇷🇺👏

    14:22 07.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "А СВЯТОГОРСК":

    така както гледам ти не знаеш за какво говориш,смени си дилъра,не ти действат добре продуктите му,или си натурално кух

    14:50 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    за това че си се събудил в собствен шит не се съмняваме изобщо...

    15:14 07.09.2026

  • 16 Димяща ушанка 🤩💀

    0 0 Отговор
    Изтриха ме 200..и не само мен

    15:30 07.09.2026

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