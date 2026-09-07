Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по нефтопреработвателни заводи в три руски региона

Украйна нанесе удари по руски нефтопреработвателни заводи в Рязанска и Пермска област, както и в руската Република Татарстан, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.
„Нашите воини продължават да отговарят адекватно на руските удари срещу Украйна. Нанесен беше удар по нефтопреработвателно предприятие в Рязанска област“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.
„Нашата далекобойна сила беше използвана срещу нефтопреработвателни заводи в Пермска област и Татарстан, както и обект за съхранение и стартова площадка за ударни дронове в Курска област“, добави украинският лидер.
Зеленски отбеляза, че е била поразена и цел във водите на Черно море, без да оповестява повече подробности.
По данни на Укринформ през август украинските сили са нанесли серия от удари надълбоко в руска територия. Някои от поразените обекти са отдалечени до 1900 км от украинско-руската граница. Под украинските удари попаднаха 12 големи нефтопреработвателни завода, две газопреработвателни и нефтохимически предприятия, две предприятия от военно-промишления комплекс и други важни обекти, изброява украинската новинарска агенция.
Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, а след това и Киев, са представили нови, „по-ефективни“ предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство, цитирано от Франс прес.
Президентът Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент, са представили в Киев нови, „по-ефективни“ предложения за прекратяване на войната с Русия, заяви тази вечер пред Франс прес високопоставен представител на украинското президентство.
Володимир Зеленски проведе по-рано днес първите си разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след които украинският президент не изглеждаше оптимистично настроен.
„Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори, ако войната продължи през зимата, което засега изглежда вероятно“, заяви той на пресконференция след разговорите си в Киев с пратениците на Доналд Тръмп.
От своя страна Стив Уиткоф, който по-рано днес определи разговорите в Киев като „много съдържателни“, след като вчера вечерта беше приет в Кремъл, подчерта, че Москва и Киев трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която продължава от руското нахлуване в Украйна през 2022 г.
„И двете страни ще трябва да направят компромиси и да намалят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимите елементи, за да постигнем това“, заяви той. „Много е трудно, но сме решени да го направим“, добави Уиткоф.
Украинският президент обаче продължи да настоява, че териториалният въпрос, който е централен за конфликта, може да бъде решен единствено на срещи между държавните ръководители.
„Искам да се придържам към позицията си, че толкова сложни въпроси (относно териториите — бел. ред.) могат да бъдат решени единствено на ниво държавни ръководители“, заяви Володимир Зеленски, който отдавна призовава руския си колега за директни преговори, но Владимир Путин отказва.
Днес в Киев се проведе и нов кръг от разговори с участието на двамата американски пратеници, украинската делегация и европейски съветници - германеца Гюнтер Заутер, британеца Джонатан Пауъл и французина Еманюел Бон.
Това е първото посещение в Украйна на Уиткоф, който е бизнесмен, близък до Тръмп, и на Къшнър от началото на тяхното посредничество в конфликта.
След завръщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп започна няколко кръга от разговори с цел да бъде намерен изход от войната, започнала с руското нахлуване през 2022 г. и превърнала се в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Досега обаче тези опити не са довели до никакъв съществен пробив.
Преговорите основно са блокирани заради териториалния въпрос. Москва настоява украинската армия да се изтегли напълно от източния регион Донецк, което Киев категорично отказва.
Сега не е ясно дали предложението, предадено от пратениците на Тръмп, включва отстъпване на украински територии, както той по-рано беше намеквал.
По повод новия кръг от преговори Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за три дни, от събота до понеделник включително. Володимир Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период.
На други места в Украйна и Русия обаче военните действия продължават.
През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна със 108 дрона и ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те заявиха, че са свалили по-голямата част от тях, но уточниха, че при бомбардировките все пак са били поразени 11 обекта в страната.
От своя страна руската армия заяви, че през изминалата нощ е неутрализирала 258 украински дрона, насочени към Русия. Като при един от ударите е било засегнато предприятие в град Рязан, югоизточно от Москва. Руската медия АСТРА твърди, че става дума за петролна рафинерия.
А оперативният щаб на руската Белгородска област съобщи за двама убити и двама ранени в региона при удар с дрон по автомобил, предаде ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно е било далекобойно
18:25 07.09.2026
2 Ами
Коментиран от #31
18:25 07.09.2026
3 Путин
18:26 07.09.2026
4 Кина
Коментиран от #17
18:26 07.09.2026
5 Абе,
18:26 07.09.2026
6 ФАКТ
18:26 07.09.2026
7 Вярващ
18:27 07.09.2026
8 зИленски
И 1000 ОТ НАШИТЕ ОТИДОХА ПРИ ВСЕВИШНИЯ
18:27 07.09.2026
9 У ДРИ БАЦЕЕ
Коментиран от #39
18:27 07.09.2026
10 пешо
18:27 07.09.2026
11 Пич
Затворен философски капан!!!
18:28 07.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Давайте
18:28 07.09.2026
14 Ицо Нафтата
Пфууу дееа...
18:29 07.09.2026
15 Търся
18:30 07.09.2026
16 Кинотеатър 404
Коментиран от #51
18:31 07.09.2026
17 Абе
До коментар #4 от "Кина":Тя Украйна знае какво трява да прави добре. Путлер вечеказа, че "незначителните временни" поблеми със снабдяването с горива ще продължават. Тоест крепосниците дори в Москва да свикват с" нет бензина"
Коментиран от #21
18:31 07.09.2026
18 Ристе кьоравото
Еееееееехехе
18:31 07.09.2026
19 Чудо голямо
18:32 07.09.2026
20 Ударил
18:32 07.09.2026
21 Грета
До коментар #17 от "Абе":Предлагам Путин за Нобел по екология!
Коментиран от #24
18:33 07.09.2026
22 Утре пак ще ревеш
18:34 07.09.2026
23 Шафьоро
18:35 07.09.2026
24 Абе
До коментар #21 от "Грета":За екология незнам, но ако имаше за най-тъп Путлер щеше да я всема всяка година.
Коментиран от #36
18:36 07.09.2026
25 Де го оня фетишист с Токмачката
Там се струпват щурмови групи и украинските въоръжени сили не могат да ги изтласкат от позициите им
Великата Руска Армия контролира и 💥💥💥Мала Токмачка, както и Новоданиловка.💥💥💥 Руските въоръжени сили навлизат в Орехов през тези населени места.💥💥💥
В същото време групировката „Восток“ настъпва към града от изток. Врагът префърга масивни сили в този сектор, за да сдържи настъплението. В момента се водят ожесточени боеве в този сектор близо до Любицкое.
Ако руската ВЕЛИКА армия пробие фланга от изток на Орехов, великите руски бойци ще достигнат височините североизточно от града.
И по този начин полуобкръжението на населеното място ще е завършено и след това е въпрос на техника да се превземе.
🪂Слава на Въздушно-десантните сили!
Коментиран от #34
18:37 07.09.2026
26 Чудя се
Коментиран от #33
18:37 07.09.2026
27 Украйна вече не е държава
18:38 07.09.2026
28 Много ме дразни тоя добряк
18:38 07.09.2026
29 ЯВНО БРИТАНЦИТЕ НЕ ПРИЕМАТ
18:39 07.09.2026
30 Русия бомби
Коментиран от #41
18:39 07.09.2026
31 Ами да
До коментар #2 от "Ами":Те са объркали ударите .
Има в предвид че , е ударен от своите офисът на СБУ .
Срам голям за Киев , немогат да разделят парите .
18:40 07.09.2026
32 Путин
Коментиран от #38
18:40 07.09.2026
33 Ами
До коментар #26 от "Чудя се":Защото са помолени от САЩ да не го правят още.
18:40 07.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 На мушка
18:42 07.09.2026
36 Е за тъпотия
До коментар #24 от "Абе":Нямаш конкуренция .
Все първи награди ще ти даваме .
18:42 07.09.2026
37 Кинотеатър 404
До коментар #34 от "Аууу":Кока Кола или морга ?🤙
18:42 07.09.2026
38 Абе
До коментар #32 от "Путин":Много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала отдавна
18:43 07.09.2026
39 Удари удри
До коментар #9 от "У ДРИ БАЦЕЕ":И накрая Чингис Хам ще дойде и за теб .
Знаеш че при него няма милост .
18:43 07.09.2026
40 Москва
18:44 07.09.2026
41 Абе
До коментар #30 от "Русия бомби":Да обаче се стигна до опашки загориво в Москва. Май има голямо значение и какво точно бомбиш. Едно еда го правиш отзлоба ибезсилие друго е когато естратегически планирано и постига реални стратегически резултати.
18:48 07.09.2026
42 Гост
18:49 07.09.2026
43 Де го оня фетишист с Токмачката
Започва унищожаването и ,като първите пленници се предадоха на силите на Армията Чудо на Русия.
Драпатий- чудото специалист
по котли май ще надмине Свирски и Залупний
укропобедата наближава😂
18:49 07.09.2026
44 То на ракетите пичове
Коментиран от #47, #49
18:50 07.09.2026
45 Моряка
18:50 07.09.2026
46 НА ВСЕКИ БАНДЕРСКИ ДРОН
18:51 07.09.2026
47 На ток
До коментар #44 от "То на ракетите пичове":ли са?
18:51 07.09.2026
48 Ами...
18:54 07.09.2026
49 Да бе, да
До коментар #44 от "То на ракетите пичове":А тези ракети с какво се предвижват до мястото за изтрелване можеби с волска или коска каруца?
За поизводството им да не споменаваме ама да кажем че ще са се тези дадени Кимчо ама бая ще трява да пътуват
18:55 07.09.2026
50 Ясно...значи утре ще има рев!
18:55 07.09.2026
51 Тва е за монголската
До коментар #16 от "Кинотеатър 404":Смрад и леш!
Украинците вече не смогват а копат Чернозем
Хихихихи
18:55 07.09.2026