Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по нефтопреработвателни заводи в три руски региона

Украйна нанесе удари по руски нефтопреработвателни заводи в Рязанска и Пермска област, както и в руската Република Татарстан, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

„Нашите воини продължават да отговарят адекватно на руските удари срещу Украйна. Нанесен беше удар по нефтопреработвателно предприятие в Рязанска област“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.

„Нашата далекобойна сила беше използвана срещу нефтопреработвателни заводи в Пермска област и Татарстан, както и обект за съхранение и стартова площадка за ударни дронове в Курска област“, добави украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че е била поразена и цел във водите на Черно море, без да оповестява повече подробности.

По данни на Укринформ през август украинските сили са нанесли серия от удари надълбоко в руска територия. Някои от поразените обекти са отдалечени до 1900 км от украинско-руската граница. Под украинските удари попаднаха 12 големи нефтопреработвателни завода, две газопреработвателни и нефтохимически предприятия, две предприятия от военно-промишления комплекс и други важни обекти, изброява украинската новинарска агенция.

Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, а след това и Киев, са представили нови, „по-ефективни“ предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство, цитирано от Франс прес.

Президентът Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент, са представили в Киев нови, „по-ефективни“ предложения за прекратяване на войната с Русия, заяви тази вечер пред Франс прес високопоставен представител на украинското президентство.

Володимир Зеленски проведе по-рано днес първите си разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след които украинският президент не изглеждаше оптимистично настроен.

„Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори, ако войната продължи през зимата, което засега изглежда вероятно“, заяви той на пресконференция след разговорите си в Киев с пратениците на Доналд Тръмп.

От своя страна Стив Уиткоф, който по-рано днес определи разговорите в Киев като „много съдържателни“, след като вчера вечерта беше приет в Кремъл, подчерта, че Москва и Киев трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която продължава от руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

„И двете страни ще трябва да направят компромиси и да намалят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимите елементи, за да постигнем това“, заяви той. „Много е трудно, но сме решени да го направим“, добави Уиткоф.

Украинският президент обаче продължи да настоява, че териториалният въпрос, който е централен за конфликта, може да бъде решен единствено на срещи между държавните ръководители.

„Искам да се придържам към позицията си, че толкова сложни въпроси (относно териториите — бел. ред.) могат да бъдат решени единствено на ниво държавни ръководители“, заяви Володимир Зеленски, който отдавна призовава руския си колега за директни преговори, но Владимир Путин отказва.

Днес в Киев се проведе и нов кръг от разговори с участието на двамата американски пратеници, украинската делегация и европейски съветници - германеца Гюнтер Заутер, британеца Джонатан Пауъл и французина Еманюел Бон.

Това е първото посещение в Украйна на Уиткоф, който е бизнесмен, близък до Тръмп, и на Къшнър от началото на тяхното посредничество в конфликта.

След завръщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп започна няколко кръга от разговори с цел да бъде намерен изход от войната, започнала с руското нахлуване през 2022 г. и превърнала се в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Досега обаче тези опити не са довели до никакъв съществен пробив.

Преговорите основно са блокирани заради териториалния въпрос. Москва настоява украинската армия да се изтегли напълно от източния регион Донецк, което Киев категорично отказва.

Сега не е ясно дали предложението, предадено от пратениците на Тръмп, включва отстъпване на украински територии, както той по-рано беше намеквал.

По повод новия кръг от преговори Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за три дни, от събота до понеделник включително. Володимир Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период.

На други места в Украйна и Русия обаче военните действия продължават.

През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна със 108 дрона и ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те заявиха, че са свалили по-голямата част от тях, но уточниха, че при бомбардировките все пак са били поразени 11 обекта в страната.

От своя страна руската армия заяви, че през изминалата нощ е неутрализирала 258 украински дрона, насочени към Русия. Като при един от ударите е било засегнато предприятие в град Рязан, югоизточно от Москва. Руската медия АСТРА твърди, че става дума за петролна рафинерия.

А оперативният щаб на руската Белгородска област съобщи за двама убити и двама ранени в региона при удар с дрон по автомобил, предаде ТАСС.