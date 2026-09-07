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Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по нефтопреработвателни заводи в три руски региона
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по нефтопреработвателни заводи в три руски региона

7 Септември, 2026 18:23 630 51

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна-
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  • крим-
  • донбас-
  • черно море

Зеленски отбеляза, че е била поразена и цел във водите на Черно море, без да оповестява повече подробности

Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по нефтопреработвателни заводи в три руски региона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна нанесе удари по руски нефтопреработвателни заводи в Рязанска и Пермска област, както и в руската Република Татарстан, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

„Нашите воини продължават да отговарят адекватно на руските удари срещу Украйна. Нанесен беше удар по нефтопреработвателно предприятие в Рязанска област“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.

„Нашата далекобойна сила беше използвана срещу нефтопреработвателни заводи в Пермска област и Татарстан, както и обект за съхранение и стартова площадка за ударни дронове в Курска област“, добави украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че е била поразена и цел във водите на Черно море, без да оповестява повече подробности.

По данни на Укринформ през август украинските сили са нанесли серия от удари надълбоко в руска територия. Някои от поразените обекти са отдалечени до 1900 км от украинско-руската граница. Под украинските удари попаднаха 12 големи нефтопреработвателни завода, две газопреработвателни и нефтохимически предприятия, две предприятия от военно-промишления комплекс и други важни обекти, изброява украинската новинарска агенция.

Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, а след това и Киев, са представили нови, „по-ефективни“ предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство, цитирано от Франс прес.

Президентът Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент, са представили в Киев нови, „по-ефективни“ предложения за прекратяване на войната с Русия, заяви тази вечер пред Франс прес високопоставен представител на украинското президентство.

Володимир Зеленски проведе по-рано днес първите си разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след които украинският президент не изглеждаше оптимистично настроен.

„Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори, ако войната продължи през зимата, което засега изглежда вероятно“, заяви той на пресконференция след разговорите си в Киев с пратениците на Доналд Тръмп.

От своя страна Стив Уиткоф, който по-рано днес определи разговорите в Киев като „много съдържателни“, след като вчера вечерта беше приет в Кремъл, подчерта, че Москва и Киев трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която продължава от руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

„И двете страни ще трябва да направят компромиси и да намалят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимите елементи, за да постигнем това“, заяви той. „Много е трудно, но сме решени да го направим“, добави Уиткоф.

Украинският президент обаче продължи да настоява, че териториалният въпрос, който е централен за конфликта, може да бъде решен единствено на срещи между държавните ръководители.

„Искам да се придържам към позицията си, че толкова сложни въпроси (относно териториите — бел. ред.) могат да бъдат решени единствено на ниво държавни ръководители“, заяви Володимир Зеленски, който отдавна призовава руския си колега за директни преговори, но Владимир Путин отказва.

Днес в Киев се проведе и нов кръг от разговори с участието на двамата американски пратеници, украинската делегация и европейски съветници - германеца Гюнтер Заутер, британеца Джонатан Пауъл и французина Еманюел Бон.

Това е първото посещение в Украйна на Уиткоф, който е бизнесмен, близък до Тръмп, и на Къшнър от началото на тяхното посредничество в конфликта.

След завръщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп започна няколко кръга от разговори с цел да бъде намерен изход от войната, започнала с руското нахлуване през 2022 г. и превърнала се в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Досега обаче тези опити не са довели до никакъв съществен пробив.

Преговорите основно са блокирани заради териториалния въпрос. Москва настоява украинската армия да се изтегли напълно от източния регион Донецк, което Киев категорично отказва.

Сега не е ясно дали предложението, предадено от пратениците на Тръмп, включва отстъпване на украински територии, както той по-рано беше намеквал.

По повод новия кръг от преговори Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за три дни, от събота до понеделник включително. Володимир Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период.

На други места в Украйна и Русия обаче военните действия продължават.

През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна със 108 дрона и ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те заявиха, че са свалили по-голямата част от тях, но уточниха, че при бомбардировките все пак са били поразени 11 обекта в страната.

От своя страна руската армия заяви, че през изминалата нощ е неутрализирала 258 украински дрона, насочени към Русия. Като при един от ударите е било засегнато предприятие в град Рязан, югоизточно от Москва. Руската медия АСТРА твърди, че става дума за петролна рафинерия.

А оперативният щаб на руската Белгородска област съобщи за двама убити и двама ранени в региона при удар с дрон по автомобил, предаде ТАСС.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно е било далекобойно

    6 1 Отговор
    Ужас!

    18:25 07.09.2026

  • 2 Ами

    5 19 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия(на 1900км) каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #31

    18:25 07.09.2026

  • 3 Путин

    4 12 Отговор
    Сорос ми каза да съм многоходов в Украйна, за да ми взривят калния бункер.

    18:26 07.09.2026

  • 4 Кина

    15 4 Отговор
    На какво се надява този корумпиран бял нос..? Западната пропаганда през зимата ще млъкне , и после НАКЪДЕ..? ПАК В БУНКЕРА..

    Коментиран от #17

    18:26 07.09.2026

  • 5 Абе,

    17 3 Отговор
    зеленият шмъркач утре пак ще вие и проси за пво ...

    18:26 07.09.2026

  • 6 ФАКТ

    3 16 Отговор
    Скъса се памперса на Путлер страхливеца и заля московска област със зловоние.

    18:26 07.09.2026

  • 7 Вярващ

    14 0 Отговор
    Стари манжи.

    18:27 07.09.2026

  • 8 зИленски

    12 0 Отговор
    ДА,ДА,ДА
    И 1000 ОТ НАШИТЕ ОТИДОХА ПРИ ВСЕВИШНИЯ

    18:27 07.09.2026

  • 9 У ДРИ БАЦЕЕ

    3 13 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    Коментиран от #39

    18:27 07.09.2026

  • 10 пешо

    13 3 Отговор
    на наркомана има ли някой да му вярва

    18:27 07.09.2026

  • 11 Пич

    14 2 Отговор
    Всъщност, Зелю се е побъркал от страх!!! Осъзнава, че скоро ще приключи като фактор, а възможно е и физически!!! Вижда, че САЩ ще го продадат като на робски пазар, затова малоумно се привиква към Урсулианците!!! А защо малоумно?! Защото - към Урсулианците!!! А...?!
    Затворен философски капан!!!

    18:28 07.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Давайте

    4 6 Отговор
    Удри страхливия бакшиш

    18:28 07.09.2026

  • 14 Ицо Нафтата

    4 9 Отговор
    Пристигна ли цистерната с бензин от Индия?
    Пфууу дееа...

    18:29 07.09.2026

  • 15 Търся

    4 8 Отговор
    И бензин нет и не будет в русията скоро. А в Крим совсем нет.

    18:30 07.09.2026

  • 16 Кинотеатър 404

    2 2 Отговор
    Мобилни морги от Кока Кола ,се файдица

    Коментиран от #51

    18:31 07.09.2026

  • 17 Абе

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Тя Украйна знае какво трява да прави добре. Путлер вечеказа, че "незначителните временни" поблеми със снабдяването с горива ще продължават. Тоест крепосниците дори в Москва да свикват с" нет бензина"

    Коментиран от #21

    18:31 07.09.2026

  • 18 Ристе кьоравото

    3 7 Отговор
    Глейте кво стая у Перм...Огииииинн
    Еееееееехехе

    18:31 07.09.2026

  • 19 Чудо голямо

    6 2 Отговор
    Намерил с какво да се хвали

    18:32 07.09.2026

  • 20 Ударил

    7 1 Отговор
    е порция пудра захар и са пита чичо защо кашля!?

    18:32 07.09.2026

  • 21 Грета

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Предлагам Путин за Нобел по екология!

    Коментиран от #24

    18:33 07.09.2026

  • 22 Утре пак ще ревеш

    9 1 Отговор
    да налагат санкции на Русия.

    18:34 07.09.2026

  • 23 Шафьоро

    4 2 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    18:35 07.09.2026

  • 24 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Грета":

    За екология незнам, но ако имаше за най-тъп Путлер щеше да я всема всяка година.

    Коментиран от #36

    18:36 07.09.2026

  • 25 Де го оня фетишист с Токмачката

    6 4 Отговор
    Днепровската групировка настъпва към Орехов от запад и юг, а бойци на руските въоръжени сили също са пробили към югоизточните покрайнини на града и Преображенка.
    Там се струпват щурмови групи и украинските въоръжени сили не могат да ги изтласкат от позициите им

    Великата Руска Армия контролира и 💥💥💥Мала Токмачка, както и Новоданиловка.💥💥💥 Руските въоръжени сили навлизат в Орехов през тези населени места.💥💥💥

    В същото време групировката „Восток“ настъпва към града от изток. Врагът префърга масивни сили в този сектор, за да сдържи настъплението. В момента се водят ожесточени боеве в този сектор близо до Любицкое.

    Ако руската ВЕЛИКА армия пробие фланга от изток на Орехов, великите руски бойци ще достигнат височините североизточно от града.
    И по този начин полуобкръжението на населеното място ще е завършено и след това е въпрос на техника да се превземе.

    🪂Слава на Въздушно-десантните сили!

    Коментиран от #34

    18:37 07.09.2026

  • 26 Чудя се

    0 2 Отговор
    защо не ударят кладенците ?

    Коментиран от #33

    18:37 07.09.2026

  • 27 Украйна вече не е държава

    3 2 Отговор
    Украйна от 52 милиона при комунизма днес няма и 20 милиона. За да се възстанови, ще трябват няколко десетки години и две - три поколения. Само заемите към САЩ са стотици милиарди $, поне според Тръмп те са дали на Украйна 360 милиарда $. Разбира се, ако не преувеличава.

    18:38 07.09.2026

  • 28 Много ме дразни тоя добряк

    3 1 Отговор
    Путин обаче. Трябва по минимум 1000-1500 хурки всяка вечер в Киев да умиргат. Ама минимум.. Трябва сами да си говорят и да претреперват при всеки малък шум

    18:38 07.09.2026

  • 29 ЯВНО БРИТАНЦИТЕ НЕ ПРИЕМАТ

    3 1 Отговор
    Мирните предложения на Тръмп.

    18:39 07.09.2026

  • 30 Русия бомби

    3 1 Отговор
    5 години!Бомбят я от един месец!

    Коментиран от #41

    18:39 07.09.2026

  • 31 Ами да

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Те са объркали ударите .
    Има в предвид че , е ударен от своите офисът на СБУ .
    Срам голям за Киев , немогат да разделят парите .

    18:40 07.09.2026

  • 32 Путин

    0 2 Отговор
    Остава още малко до червената линия!

    Коментиран от #38

    18:40 07.09.2026

  • 33 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Чудя се":

    Защото са помолени от САЩ да не го правят още.

    18:40 07.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 На мушка

    1 0 Отговор
    са силозите!

    18:42 07.09.2026

  • 36 Е за тъпотия

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    Нямаш конкуренция .
    Все първи награди ще ти даваме .

    18:42 07.09.2026

  • 37 Кинотеатър 404

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Аууу":

    Кока Кола или морга ?🤙

    18:42 07.09.2026

  • 38 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Путин":

    Много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала отдавна

    18:43 07.09.2026

  • 39 Удари удри

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "У ДРИ БАЦЕЕ":

    И накрая Чингис Хам ще дойде и за теб .
    Знаеш че при него няма милост .

    18:43 07.09.2026

  • 40 Москва

    4 0 Отговор
    е най-чистия град,без бензинови пари !

    18:44 07.09.2026

  • 41 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Русия бомби":

    Да обаче се стигна до опашки загориво в Москва. Май има голямо значение и какво точно бомбиш. Едно еда го правиш отзлоба ибезсилие друго е когато естратегически планирано и постига реални стратегически резултати.

    18:48 07.09.2026

  • 42 Гост

    1 0 Отговор
    Утре събале друго шъ Риве! Шизофрения отвсекъде, Баце!

    18:49 07.09.2026

  • 43 Де го оня фетишист с Токмачката

    1 1 Отговор
    В зоната на СВО в Харковска област близо до Волчанск руските групи сили „Север“ и „Запад“ са затворили пълноценен котел с около 6000 души ВСУ.
    Започва унищожаването и ,като първите пленници се предадоха на силите на Армията Чудо на Русия.
    Драпатий- чудото специалист
    по котли май ще надмине Свирски и Залупний
    укропобедата наближава😂

    18:49 07.09.2026

  • 44 То на ракетите пичове

    1 2 Отговор
    Не им трябва нито нафта, нито бензин !

    Коментиран от #47, #49

    18:50 07.09.2026

  • 45 Моряка

    2 1 Отговор
    А после Зелю реве-"кой ми ср... в гащите".

    18:50 07.09.2026

  • 46 НА ВСЕКИ БАНДЕРСКИ ДРОН

    1 2 Отговор
    Русия отговаря с 200 дрона и ракети. За няколко месеца цяла окраина ще бъде сериозно разрушена.

    18:51 07.09.2026

  • 47 На ток

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "То на ракетите пичове":

    ли са?

    18:51 07.09.2026

  • 48 Ами...

    0 0 Отговор
    и после искал мир...

    18:54 07.09.2026

  • 49 Да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "То на ракетите пичове":

    А тези ракети с какво се предвижват до мястото за изтрелване можеби с волска или коска каруца?
    За поизводството им да не споменаваме ама да кажем че ще са се тези дадени Кимчо ама бая ще трява да пътуват

    18:55 07.09.2026

  • 50 Ясно...значи утре ще има рев!

    1 0 Отговор
    Нищо не може да спре Русия. Капитулацията на Киев е неизбежна! Нато загуби войната в Украйна!

    18:55 07.09.2026

  • 51 Тва е за монголската

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кинотеатър 404":

    Смрад и леш!
    Украинците вече не смогват а копат Чернозем
    Хихихихи

    18:55 07.09.2026

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