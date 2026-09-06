Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна

Администрацията във Вашингтон вярва, че е напълно възможно да се проведат успешни преговори за мир и деескалация на конфликта в Украйна. Новината идва в ключов момент, след като специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Кушнер завършиха интензивни дипломатически срещи в Москва и Киев. Според официално изявление на Уиткоф, цитирано от ABC News, тристранна среща между Руската федерация, САЩ и Украйна ще бъде обявена официално в най-близко време.
Белият дом изрази силна надежда за успех при уреждането на най-спорните въпроси около украинската криза. Уиткоф категорично подчерта, че САЩ се стремят към изцяло дипломатическо, а не военно решение на конфликта. По думите му, за постигането на траен мир е абсолютно необходимо и двете воюващи страни да направят сериозни взаимни компромиси.
Дипломатическата совалка през уикенда бе определена от американската делегация като изключително положителна стъпка. След проведените контакти в Русия и Украйна, Уиткоф изрази очакване за реално сближаване на позициите между Москва и Киев. Къшнър и Уиткофф определиха срещата си с руския президент Владимир Путин в Кремъл, продължила над три часа, като „изключително съдържателна и конструктивна“. Американските представители допълниха, че по време на преговорите Путин се е отнасял към делегацията на САЩ с пълно уважение.
Въпреки засиления дипломатически оптимизъм, от екипа на президента Доналд Тръмп остават реалисти. Представители на администрацията във Вашингтон коментираха пред Reuters, че окончателното прекратяване на войната преди настъпването на предстоящата зима не е напълно гарантирано, но САЩ работят денонощно за постигането на тази цел. Очаква се Белият дом да обяви следващите конкретни стъпки по мирния план в рамките на броени седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво чакате
Коментиран от #12
20:16 06.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #54, #74
20:16 06.09.2026
3 ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА
Коментиран от #21, #57, #89
20:19 06.09.2026
4 Цеко Бомбардировача
НЕМА Киев, НЕМА Харков, Херсон, Суми, Одеса - монголски навсегда!
НЕМА парад в Киев, Дамаск и Лиса бон,... НЕМА даже... интернет и бензин
Ааааахахаха
Коментиран от #6
20:20 06.09.2026
5 И аз съм оптимист че ще чукна
Бил съм неплатежоспособен.
Коментиран от #8, #47, #49
20:20 06.09.2026
6 Факт
До коментар #4 от "Цеко Бомбардировача":Монгольяк - мюсюлманската П едерацията... уйде,...
Бегачо от готвачо... тоже!
Аре... закривай
Хихихихи
Коментиран от #44
20:22 06.09.2026
7 Не вярвам
20:22 06.09.2026
8 Работи бре! Къпи се бре!
До коментар #5 от "И аз съм оптимист че ще чукна":Като вониш на пор...
Коментиран от #16, #18
20:23 06.09.2026
9 Зелена сделка
20:23 06.09.2026
10 ?????
Бандеровците ще се предават ли?
20:24 06.09.2026
11 Боби Баламата
Коментиран от #85
20:24 06.09.2026
12 Какво чакаш?
До коментар #1 от "Какво чакате":Арестувай го да те видя.
Коментиран от #15
20:25 06.09.2026
13 Дядо дръмпир -истината
20:27 06.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И теб ша арестувам
До коментар #12 от "Какво чакаш?":Коня-Кандев съм
20:28 06.09.2026
16 Работя ....къпя се
До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":но нямам години над 50 и тя ми заяви че работя като Канго Бош и цяла нощ ще трябва да ми отдели А тези дъртофелниците като теб ги опразва за минутки и идва следващия.
Манифактура. Конвейер. Каза че няма нищо против но губи пари.
Коментиран от #33
20:29 06.09.2026
17 койдазнай
До коментар #14 от "Дааа...":Бяха превзели Херсон, но Путин обяви че е трудно решение, но руските нацистите се налага да избягат!
Коментиран от #22
20:30 06.09.2026
18 Добре ли ти го каза
До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":В Германия остана ли ви синьо гориво за да се къпете розавинкав. Нали ви предупредиха да пестите.
20:30 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ганди
Това е за хубаво!
20:32 06.09.2026
21 койдазнай
До коментар #3 от "ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА":Е помощ от Китай и Северна Корея и Иран поне няма ли?!?
И те ли предадоха матушката?!?
20:33 06.09.2026
22 Факт
До коментар #17 от "койдазнай":В Херсон едни АЗО вци обкръжиха ЕДНА групировка от 25 К Монголья (5 бригади) и за да не пукясат от глад без логистика, захвърляха оръжията и скачаха във реката от отчаяние! Наритаха ги като поми яре
Хахахаха
20:37 06.09.2026
23 Предложенията са били
2. Закриване на Украйна
3. Уреждане на доживотни (3 месечни) доставки на бело за Зелю
20:40 06.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да,бе
20:46 06.09.2026
26 Хмм
20:46 06.09.2026
27 нннн
Коментиран от #59
20:48 06.09.2026
28 ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ
Коментиран от #30, #56
20:48 06.09.2026
29 горски
20:51 06.09.2026
30 Щатско оръжие избива руснаци
До коментар #28 от "ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ":САЩ трупат дебели пачки.
Коментиран от #32
20:52 06.09.2026
31 Абе
20:53 06.09.2026
32 Някой
До коментар #30 от "Щатско оръжие избива руснаци":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин?
20:53 06.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дипломатическо решение ли!
20:55 06.09.2026
35 Факт
20:56 06.09.2026
36 Териториалните отстъпки
След като Зеленски го принудиха да откаже, просто Русия сама ще си ги вземе тия 10% от Донецк, но пък няма да върне териториите от областите които не влизат в РФ както бе в предложението и!
И Украйна е в двойна загуба.
Но за Русия други неща са по-важни.
Коментиран от #43
20:56 06.09.2026
37 верно ли?
21:01 06.09.2026
38 Ами
След кратка размяна на любезности, близо три часа Путин е обяснявал
на Уиткоф и Къшнър какви са условията за започване на преговори.
Повтарям за неразбралите - УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ !!!
Коментиран от #41, #55
21:01 06.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 604
До коментар #39 от "Абе къде изчезна":Петроханския труол е 24 /7 тука не се притесвявай!
21:08 06.09.2026
41 Който е в обяснителен режим,
До коментар #38 от "Ами":значи е в неизгодна позиция.
Коментиран от #60
21:08 06.09.2026
42 Хохо Бохо
Коментиран от #48
21:09 06.09.2026
43 Копейците
До коментар #36 от "Териториалните отстъпки":Ще стане, ама друг път. Верваме ти.
21:09 06.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 1234
Коментиран от #51
21:12 06.09.2026
46 Гожи
21:15 06.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Копеец
До коментар #42 от "Хохо Бохо":Колега, срам ги е да ти отговорят. Радев е путинец от нов тип, който не харесва неграмотници в екипа си. И обича къпаните. Затова му беше важно да срине нас, коцетата, като ни гепи вота, барабар с този на БСПто, за което евалла.
21:15 06.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ами дипломацията е решение за Зелю
Коментиран от #52
21:17 06.09.2026
51 Не и щат компромисите, каквито нямаше
До коментар #45 от "1234":Нек Раша си капитулира естествено.
Няма нужда от излишно юркане.
21:17 06.09.2026
52 Хихи!
До коментар #50 от "Ами дипломацията е решение за Зелю":Тоя виц сам ли го измислихаилис чужда помощ? 🥳🥳🥳
21:18 06.09.2026
53 Kaлпазанин
21:18 06.09.2026
54 6666
До коментар #2 от "Овчар":Що, за руските гробища не важи ли същото?Къде му е акъла на путин?Имперски амбиции.
21:19 06.09.2026
55 Инфото ти
До коментар #38 от "Ами":изтече във фейкавия канал и избълва откъм външните клозети. Да не те тревожи. Първият дъжд ще го измие.
21:20 06.09.2026
56 Отивай, бий ги!
До коментар #28 от "ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ":Откъм дивана и баба знае.
21:22 06.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Читател
Коментиран от #62
21:23 06.09.2026
59 Кажи го на рашките
До коментар #27 от "нннн":Ще им е първа такава зима.
Коментиран от #65
21:23 06.09.2026
60 Ами
До коментар #41 от "Който е в обяснителен режим,":Не всички се раждат научени.
На някой им се налага да се учат.
А за да се научат или някой трябва да им обясни,
или трябва да работят на принципа "проба-грешка".
Коментиран от #64
21:24 06.09.2026
61 Иска
21:24 06.09.2026
62 На пет водки като си,
До коментар #58 от "Читател":нищо не ти се разбира. Не тече мисъл между жичките ти.
21:25 06.09.2026
63 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #66
21:26 06.09.2026
64 Те и кремльовци така се обясняват,
До коментар #60 от "Ами":когато не знаят какво да кажат.
Коментиран от #71
21:26 06.09.2026
65 Хайванче
До коментар #59 от "Кажи го на рашките":Ти рашките със зима ли ще ги плашиш, къде ви намират такива небинарни?
Коментиран от #68, #72, #73
21:26 06.09.2026
66 Няма кой да я спре да се унижава,
До коментар #63 от "А ИСТИНАТА Е":прав си.
21:27 06.09.2026
67 ТИР
Коментиран от #70, #81
21:29 06.09.2026
68 Не ги плаща, не съм кремльовец все пак
До коментар #65 от "Хайванче":Само ги съжалявам. Повярваха за Могучая и се занемариха. Е, проблемът си е техен.
21:29 06.09.2026
69 НПО - Гейове за Путин
21:31 06.09.2026
70 Путинова работа
До коментар #67 от "ТИР":Сетила се Путинова Мара, ама никой не и вярва. Само врътки да печели време, докато си възстанови енергото.
Раша си иска геноцида в Украйна, щот си вярва. Нема да и се пречкаш.
21:32 06.09.2026
71 Ами
До коментар #64 от "Те и кремльовци така се обясняват,":Опитвам се да го обясня простичко, но с теб ще е доста трудно.
21:33 06.09.2026
72 Балабур
До коментар #65 от "Хайванче":Руснаците не мръзнат през зимата ли, бе? Повечето рашки не живеят на много студено. Добре е да потърсиш Руйската на картата и да видиш.
Коментиран от #76, #80
21:33 06.09.2026
73 Не ти се разбира мисълта,
До коментар #65 от "Хайванче":смени си дилъра. Сексуалните ти пристрастия не ни касаят. Само латентните п.си. се вълнуват от темата ти.
21:34 06.09.2026
74 Путин целува Коран
До коментар #2 от "Овчар":Над руските гробища - няма кръстове, а полумесеци.
21:35 06.09.2026
75 Сатана Z
Коментиран от #77, #78
21:35 06.09.2026
76 Мани го
До коментар #72 от "Балабур":Човекът познава Раша само по пропагандата и.
21:35 06.09.2026
77 Пич
До коментар #75 от "Сатана Z":Колега, Митрофанова ни забрани да се излагаме толкова явно.
21:36 06.09.2026
78 Ангел
До коментар #75 от "Сатана Z":Руският език е свършен. Путин го унищожи.
21:36 06.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Според руската митология и фолклор
До коментар #72 от "Балабур":рашките са свръхчовеци. Е, копейците са инфантилки и вярват на приказки.
Защо се чудиш.
21:39 06.09.2026
81 Споко, санкциите не се отменят,
До коментар #67 от "ТИР":увеличават се.
Коментиран от #88
21:40 06.09.2026
82 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #84
21:41 06.09.2026
83 Путин е преметнал натовците,
21:47 06.09.2026
84 Истина и копейска истина
До коментар #82 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":са антоними. Но щом си вярваш, давай.
21:48 06.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Цвете
21:50 06.09.2026
87 А50
21:53 06.09.2026
88 Така е
До коментар #81 от "Споко, санкциите не се отменят,":Усеща се и у нас, замразените заплати от
1200 лева горивото бе 1,70 лв сега е 3,60 в лева,,,
21:55 06.09.2026
89 Ами, като се търси и иска уж
До коментар #3 от "ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА":"Дипломатическо" решение на конфликта, защо го разбутахте, и защо наляхте толкова пари и "инвестиции" там точно?
...Пък и разни уж "заеми", дето се знае, че няма да бъдат върнати???
21:57 06.09.2026
90 Симо
22:19 06.09.2026
91 ПРОСВЕТА
22:21 06.09.2026