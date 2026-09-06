Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна

Администрацията във Вашингтон вярва, че е напълно възможно да се проведат успешни преговори за мир и деескалация на конфликта в Украйна. Новината идва в ключов момент, след като специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Кушнер завършиха интензивни дипломатически срещи в Москва и Киев. Според официално изявление на Уиткоф, цитирано от ABC News, тристранна среща между Руската федерация, САЩ и Украйна ще бъде обявена официално в най-близко време.

Белият дом изрази силна надежда за успех при уреждането на най-спорните въпроси около украинската криза. Уиткоф категорично подчерта, че САЩ се стремят към изцяло дипломатическо, а не военно решение на конфликта. По думите му, за постигането на траен мир е абсолютно необходимо и двете воюващи страни да направят сериозни взаимни компромиси.

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Дипломатическата совалка през уикенда бе определена от американската делегация като изключително положителна стъпка. След проведените контакти в Русия и Украйна, Уиткоф изрази очакване за реално сближаване на позициите между Москва и Киев. Къшнър и Уиткофф определиха срещата си с руския президент Владимир Путин в Кремъл, продължила над три часа, като „изключително съдържателна и конструктивна“. Американските представители допълниха, че по време на преговорите Путин се е отнасял към делегацията на САЩ с пълно уважение.

Въпреки засиления дипломатически оптимизъм, от екипа на президента Доналд Тръмп остават реалисти. Представители на администрацията във Вашингтон коментираха пред Reuters, че окончателното прекратяване на войната преди настъпването на предстоящата зима не е напълно гарантирано, но САЩ работят денонощно за постигането на тази цел. Очаква се Белият дом да обяви следващите конкретни стъпки по мирния план в рамките на броени седмици.