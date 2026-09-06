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Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна
  Тема: Украйна

Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна

6 Септември, 2026 20:06, обновена 6 Септември, 2026 20:41 2 842 91

  • украйна-
  • киев-
  • преговори-
  • къшнър-
  • уиткоф-
  • зеленски

Спецпратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха интензивни разговори в Москва и Киев, като Белият дом настоява за мирно уреждане и компромиси преди настъпването на зимата.

Белият дом иска дипломатическо, а не военно решение за Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон вярва, че е напълно възможно да се проведат успешни преговори за мир и деескалация на конфликта в Украйна. Новината идва в ключов момент, след като специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Кушнер завършиха интензивни дипломатически срещи в Москва и Киев. Според официално изявление на Уиткоф, цитирано от ABC News, тристранна среща между Руската федерация, САЩ и Украйна ще бъде обявена официално в най-близко време.

Белият дом изрази силна надежда за успех при уреждането на най-спорните въпроси около украинската криза. Уиткоф категорично подчерта, че САЩ се стремят към изцяло дипломатическо, а не военно решение на конфликта. По думите му, за постигането на траен мир е абсолютно необходимо и двете воюващи страни да направят сериозни взаимни компромиси.

Още новини от Украйна

Дипломатическата совалка през уикенда бе определена от американската делегация като изключително положителна стъпка. След проведените контакти в Русия и Украйна, Уиткоф изрази очакване за реално сближаване на позициите между Москва и Киев. Къшнър и Уиткофф определиха срещата си с руския президент Владимир Путин в Кремъл, продължила над три часа, като „изключително съдържателна и конструктивна“. Американските представители допълниха, че по време на преговорите Путин се е отнасял към делегацията на САЩ с пълно уважение.

Въпреки засиления дипломатически оптимизъм, от екипа на президента Доналд Тръмп остават реалисти. Представители на администрацията във Вашингтон коментираха пред Reuters, че окончателното прекратяване на войната преди настъпването на предстоящата зима не е напълно гарантирано, но САЩ работят денонощно за постигането на тази цел. Очаква се Белият дом да обяви следващите конкретни стъпки по мирния план в рамките на броени седмици.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво чакате

    35 10 Отговор
    Да бяхте го арестува ли - И при Мадуро... И бело има много там

    Коментиран от #12

    20:16 06.09.2026

  • 2 Овчар

    41 11 Отговор
    Тези западни оптимисти виждат в украйнските гробища плюсове а не кръстове въобще не им пука нито за майките нито за децата..!

    Коментиран от #54, #74

    20:16 06.09.2026

  • 3 ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА

    47 14 Отговор
    КЪВ ОПТИМИЗЪМ КАТО ИМА ДАВАТЕ ВСИЧКО КОЕТО СА ВИ ПОИСКАЛИ УКРИТЕ. РУСИЯ БЕЗ НИЧИЯ ПОМОЩ ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ПОЛАГАЕМОТО.

    Коментиран от #21, #57, #89

    20:19 06.09.2026

  • 4 Цеко Бомбардировача

    19 44 Отговор
    Всичко е ясно,.. пиздоглазия педофил- загуби позорно...13 год...З дневен Блицкриг!
    НЕМА Киев, НЕМА Харков, Херсон, Суми, Одеса - монголски навсегда!
    НЕМА парад в Киев, Дамаск и Лиса бон,... НЕМА даже... интернет и бензин
    Ааааахахаха

    Коментиран от #6

    20:20 06.09.2026

  • 5 И аз съм оптимист че ще чукна

    18 4 Отговор
    18 годишната съседка прекарана от всички дъртофелници. Но за съжаление тя е ясно ми заяви че нямам петдесет и портфейлът ми е празен за нейните любвеобящи услуги.
    Бил съм неплатежоспособен.

    Коментиран от #8, #47, #49

    20:20 06.09.2026

  • 6 Факт

    11 21 Отговор

    До коментар #4 от "Цеко Бомбардировача":

    Монгольяк - мюсюлманската П едерацията... уйде,...
    Бегачо от готвачо... тоже!
    Аре... закривай
    Хихихихи

    Коментиран от #44

    20:22 06.09.2026

  • 7 Не вярвам

    10 20 Отговор
    Путин и копейдашите друго казват.

    20:22 06.09.2026

  • 8 Работи бре! Къпи се бре!

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "И аз съм оптимист че ще чукна":

    Като вониш на пор...

    Коментиран от #16, #18

    20:23 06.09.2026

  • 9 Зелена сделка

    27 5 Отговор
    Те са оптимисти, но гъските от ЕС не са.

    20:23 06.09.2026

  • 10 ?????

    29 8 Отговор
    И що са оптимисти?
    Бандеровците ще се предават ли?

    20:24 06.09.2026

  • 11 Боби Баламата

    7 22 Отговор
    Я Дайте инфо за монгольяк парада на ХУ . ЙЛО КИМ ГАЗО у Киев и Лиса бон

    Коментиран от #85

    20:24 06.09.2026

  • 12 Какво чакаш?

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Какво чакате":

    Арестувай го да те видя.

    Коментиран от #15

    20:25 06.09.2026

  • 13 Дядо дръмпир -истината

    4 21 Отговор
    Путин вече няма пари да защитава големите руски градове от реалността на войната!Пригответе ,стаи и жилища и всеки месец вдигайте наемите.През декември ще има много просиянци и украинци да търсят жилище!

    20:27 06.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И теб ша арестувам

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Какво чакаш?":

    Коня-Кандев съм

    20:28 06.09.2026

  • 16 Работя ....къпя се

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":

    но нямам години над 50 и тя ми заяви че работя като Канго Бош и цяла нощ ще трябва да ми отдели А тези дъртофелниците като теб ги опразва за минутки и идва следващия.
    Манифактура. Конвейер. Каза че няма нищо против но губи пари.

    Коментиран от #33

    20:29 06.09.2026

  • 17 койдазнай

    6 14 Отговор

    До коментар #14 от "Дааа...":

    Бяха превзели Херсон, но Путин обяви че е трудно решение, но руските нацистите се налага да избягат!

    Коментиран от #22

    20:30 06.09.2026

  • 18 Добре ли ти го каза

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Работи бре! Къпи се бре!":

    В Германия остана ли ви синьо гориво за да се къпете розавинкав. Нали ви предупредиха да пестите.

    20:30 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ганди

    2 1 Отговор
    Аз не съм се срещал нито с Путин, нито със Зеленски, но и аз съм оптимист!
    Това е за хубаво!

    20:32 06.09.2026

  • 21 койдазнай

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА":

    Е помощ от Китай и Северна Корея и Иран поне няма ли?!?
    И те ли предадоха матушката?!?

    20:33 06.09.2026

  • 22 Факт

    5 14 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    В Херсон едни АЗО вци обкръжиха ЕДНА групировка от 25 К Монголья (5 бригади) и за да не пукясат от глад без логистика, захвърляха оръжията и скачаха във реката от отчаяние! Наритаха ги като поми яре
    Хахахаха

    20:37 06.09.2026

  • 23 Предложенията са били

    8 8 Отговор
    1. Зелена карта за Зеленски
    2. Закриване на Украйна
    3. Уреждане на доживотни (3 месечни) доставки на бело за Зелю

    20:40 06.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да,бе

    15 2 Отговор
    Винаги се сещат за дипломация,като им изкъртят зъбите някъде по света...Наглосаксонски хватки,но вече никой не им се вързва на тъпотиите.

    20:46 06.09.2026

  • 26 Хмм

    7 1 Отговор
    в екипа на зеленски първият отдясно наляво му е направо двойник

    20:46 06.09.2026

  • 27 нннн

    7 3 Отговор
    Че закъде са се разбирали? Да не им е студено на украинците през зимата ли? На студено по- добре се мисли

    Коментиран от #59

    20:48 06.09.2026

  • 28 ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ

    4 5 Отговор
    КЪТИН И УНИЖИ ЗАПАДА А ДИПЛПМАТИЧЕСКОТО НАОБРАТНО ЩЕ ВЪЗВИШИ ЯЛОВИЯ ЗАПАД И УНИЖИ СИЛНИЯ КЪТИН.......БОООООООЙ ПУ ФАШАГИТЕЕЕЕЕ

    Коментиран от #30, #56

    20:48 06.09.2026

  • 29 горски

    8 2 Отговор
    Що пък да трябва да е дипломатическо,дипломацията служеше като параван и в Минск и в Истанбул...Ако и този път руснаците се вържат,значи хич не са у ред с главата.Натисни Зеленски с чепика в калта,и филма приключва....

    20:51 06.09.2026

  • 30 Щатско оръжие избива руснаци

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ":

    САЩ трупат дебели пачки.

    Коментиран от #32

    20:52 06.09.2026

  • 31 Абе

    1 11 Отговор
    Зеленски що не срине Кремъл?Една ракета е достатъчно.

    20:53 06.09.2026

  • 32 Някой

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "Щатско оръжие избива руснаци":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин?

    20:53 06.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дипломатическо решение ли!

    3 10 Отговор
    Той и Чорапът иска дипломатическо решение, но няма да стане. Всъщност войната ще приключи през 2028 година, когато Примитивна рус ще бъде сразена...

    20:55 06.09.2026

  • 35 Факт

    7 1 Отговор
    Когато осъзнаеш, че си по-слаб, го обръщаш на уйдурми.

    20:56 06.09.2026

  • 36 Териториалните отстъпки

    8 4 Отговор
    от Донецк, не са проблем за Русия, а за Украйна.
    След като Зеленски го принудиха да откаже, просто Русия сама ще си ги вземе тия 10% от Донецк, но пък няма да върне териториите от областите които не влизат в РФ както бе в предложението и!
    И Украйна е в двойна загуба.
    Но за Русия други неща са по-важни.

    Коментиран от #43

    20:56 06.09.2026

  • 37 верно ли?

    7 3 Отговор
    То военно решение при ядрена сила няма! Който не вярва да попита в Япония.

    21:01 06.09.2026

  • 38 Ами

    7 4 Отговор
    Вече изтече информация как са минали "преговорите" в Москва.
    След кратка размяна на любезности, близо три часа Путин е обяснявал
    на Уиткоф и Къшнър какви са условията за започване на преговори.
    Повтарям за неразбралите - УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ !!!

    Коментиран от #41, #55

    21:01 06.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 604

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Абе къде изчезна":

    Петроханския труол е 24 /7 тука не се притесвявай!

    21:08 06.09.2026

  • 41 Който е в обяснителен режим,

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    значи е в неизгодна позиция.

    Коментиран от #60

    21:08 06.09.2026

  • 42 Хохо Бохо

    4 3 Отговор
    Радев иска същото. Ся, според жалкопаветните амеби Радев Путинист ли е или евроатлантик? Или е нещо от сорта на котката на Шрьодингер-как им е удобно?

    Коментиран от #48

    21:09 06.09.2026

  • 43 Копейците

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Териториалните отстъпки":

    Ще стане, ама друг път. Верваме ти.

    21:09 06.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 1234

    10 3 Отговор
    Какви компромиси да направи Русия? Всички възможни компромиси бяха направени. Остава капитулация и рестарт на украИна.

    Коментиран от #51

    21:12 06.09.2026

  • 46 Гожи

    9 2 Отговор
    Тръмп свърши оръжието за продан и вече говори за дипломация. Сега ще се бори за Нобелова награда за мир.

    21:15 06.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Копеец

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Хохо Бохо":

    Колега, срам ги е да ти отговорят. Радев е путинец от нов тип, който не харесва неграмотници в екипа си. И обича къпаните. Затова му беше важно да срине нас, коцетата, като ни гепи вота, барабар с този на БСПто, за което евалла.

    21:15 06.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ами дипломацията е решение за Зелю

    8 3 Отговор
    Вокзал Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    Коментиран от #52

    21:17 06.09.2026

  • 51 Не и щат компромисите, каквито нямаше

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "1234":

    Нек Раша си капитулира естествено.
    Няма нужда от излишно юркане.

    21:17 06.09.2026

  • 52 Хихи!

    1 5 Отговор

    До коментар #50 от "Ами дипломацията е решение за Зелю":

    Тоя виц сам ли го измислихаилис чужда помощ? 🥳🥳🥳

    21:18 06.09.2026

  • 53 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Бледоликият лицемерен дом няма ресурсите и по двата начина ,тези войни са и за спасението на еврейския долар

    21:18 06.09.2026

  • 54 6666

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Що, за руските гробища не важи ли същото?Къде му е акъла на путин?Имперски амбиции.

    21:19 06.09.2026

  • 55 Инфото ти

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    изтече във фейкавия канал и избълва откъм външните клозети. Да не те тревожи. Първият дъжд ще го измие.

    21:20 06.09.2026

  • 56 Отивай, бий ги!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ВОЕННОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ВЪЗВИШИ":

    Откъм дивана и баба знае.

    21:22 06.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Читател

    2 2 Отговор
    С две думи късно е либе за китка който разбрал разбрал.

    Коментиран от #62

    21:23 06.09.2026

  • 59 Кажи го на рашките

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "нннн":

    Ще им е първа такава зима.

    Коментиран от #65

    21:23 06.09.2026

  • 60 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Който е в обяснителен режим,":

    Не всички се раждат научени.
    На някой им се налага да се учат.
    А за да се научат или някой трябва да им обясни,
    или трябва да работят на принципа "проба-грешка".

    Коментиран от #64

    21:24 06.09.2026

  • 61 Иска

    2 4 Отговор
    Ама Путин чака някой да му изцеди камбаните, че много затекли.

    21:24 06.09.2026

  • 62 На пет водки като си,

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Читател":

    нищо не ти се разбира. Не тече мисъл между жичките ти.

    21:25 06.09.2026

  • 63 А ИСТИНАТА Е

    6 2 Отговор
    Англосаксите НЯМАТ ВОЕННО РЕШЕНИЕ ЗА ОКРАИНА. Няма кой да спре руската армия.

    Коментиран от #66

    21:26 06.09.2026

  • 64 Те и кремльовци така се обясняват,

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ами":

    когато не знаят какво да кажат.

    Коментиран от #71

    21:26 06.09.2026

  • 65 Хайванче

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Кажи го на рашките":

    Ти рашките със зима ли ще ги плашиш, къде ви намират такива небинарни?

    Коментиран от #68, #72, #73

    21:26 06.09.2026

  • 66 Няма кой да я спре да се унижава,

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "А ИСТИНАТА Е":

    прав си.

    21:27 06.09.2026

  • 67 ТИР

    3 2 Отговор
    След пет години се сетиха че трябва дипломация и то след като налагаха санкции и забрана за преговори,,,,

    Коментиран от #70, #81

    21:29 06.09.2026

  • 68 Не ги плаща, не съм кремльовец все пак

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Хайванче":

    Само ги съжалявам. Повярваха за Могучая и се занемариха. Е, проблемът си е техен.

    21:29 06.09.2026

  • 69 НПО - Гейове за Путин

    3 2 Отговор
    Обичаме тялото на Путин!

    21:31 06.09.2026

  • 70 Путинова работа

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "ТИР":

    Сетила се Путинова Мара, ама никой не и вярва. Само врътки да печели време, докато си възстанови енергото.
    Раша си иска геноцида в Украйна, щот си вярва. Нема да и се пречкаш.

    21:32 06.09.2026

  • 71 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Те и кремльовци така се обясняват,":

    Опитвам се да го обясня простичко, но с теб ще е доста трудно.

    21:33 06.09.2026

  • 72 Балабур

    1 3 Отговор

    До коментар #65 от "Хайванче":

    Руснаците не мръзнат през зимата ли, бе? Повечето рашки не живеят на много студено. Добре е да потърсиш Руйската на картата и да видиш.

    Коментиран от #76, #80

    21:33 06.09.2026

  • 73 Не ти се разбира мисълта,

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хайванче":

    смени си дилъра. Сексуалните ти пристрастия не ни касаят. Само латентните п.си. се вълнуват от темата ти.

    21:34 06.09.2026

  • 74 Путин целува Коран

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Над руските гробища - няма кръстове, а полумесеци.

    21:35 06.09.2026

  • 75 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Укрожопите ги чака тотално унищожение и смяна на чипа.Последиците от тяхната глупост да подлагат на геноцид живеещите в Донбас рускоговорящо население и омразата спрямо свръх сила каквато е съседна Русия ще бъдат повече от болезнени.

    Коментиран от #77, #78

    21:35 06.09.2026

  • 76 Мани го

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Балабур":

    Човекът познава Раша само по пропагандата и.

    21:35 06.09.2026

  • 77 Пич

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Сатана Z":

    Колега, Митрофанова ни забрани да се излагаме толкова явно.

    21:36 06.09.2026

  • 78 Ангел

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "Сатана Z":

    Руският език е свършен. Путин го унищожи.

    21:36 06.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Според руската митология и фолклор

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Балабур":

    рашките са свръхчовеци. Е, копейците са инфантилки и вярват на приказки.
    Защо се чудиш.

    21:39 06.09.2026

  • 81 Споко, санкциите не се отменят,

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "ТИР":

    увеличават се.

    Коментиран от #88

    21:40 06.09.2026

  • 82 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 1 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    Коментиран от #84

    21:41 06.09.2026

  • 83 Путин е преметнал натовците,

    2 1 Отговор
    че иска преговори. Изводът иска да си чеше егото.

    21:47 06.09.2026

  • 84 Истина и копейска истина

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    са антоними. Но щом си вярваш, давай.

    21:48 06.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Цвете

    2 1 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ДИПЛОМАЦИЯ ПРЕДИ ВСИЧКО.НО ,ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ ,ДОГОВОР ЗА БЪДЕЩ МИР. ЗАВИНАГИ.

    21:50 06.09.2026

  • 87 А50

    2 0 Отговор
    Що така, войната си върви добре и ще биете Русия на бойното поле, даже според вас Русия губи и днес. Путин да не е луд да спира сега след като в Германия спечели доверието на немците, нямам впредвид Мерц.

    21:53 06.09.2026

  • 88 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Споко, санкциите не се отменят,":

    Усеща се и у нас, замразените заплати от
    1200 лева горивото бе 1,70 лв сега е 3,60 в лева,,,

    21:55 06.09.2026

  • 89 Ами, като се търси и иска уж

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА":

    "Дипломатическо" решение на конфликта, защо го разбутахте, и защо наляхте толкова пари и "инвестиции" там точно?
    ...Пък и разни уж "заеми", дето се знае, че няма да бъдат върнати???

    21:57 06.09.2026

  • 90 Симо

    0 0 Отговор
    Няма военно решение с Русия! Събувайте гащите, бялото знаме, след същите седемдесет години забравяте за ограбване на ресурсите на руснаците и всичко ще е ОК.

    22:19 06.09.2026

  • 91 ПРОСВЕТА

    1 0 Отговор
    Белият дом не иска мир, но "обещава" мир, за да изпълни свои цели. Да, накара Русия да не помага на Иран и Куба, дори да ги предаде. Така стана със Сирия и Венецуела. И да спрат новата стратегия на Русия срещу Старлинк. Всеки да предадат, и после пак бой по Русия, до следващият път когато трябва да спрат Русия и тя да им помага срещу враговете на САЩ и Израел. ............................. България няма да се оправи, Р. Радев работи за Нетаняху, и Бойко и Д. П работиха за него, негови са концесиите сегашни и бъдещите.

    22:21 06.09.2026