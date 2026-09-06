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Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, удари автомобили и избухна в пламъци

Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, удари автомобили и избухна в пламъци

6 Септември, 2026 23:17, обновена 6 Септември, 2026 23:23 809 12

  • самолет-
  • маями-
  • инцидент-
  • писта-
  • летище

При инцидента има ранени

Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, удари автомобили и избухна в пламъци - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Товарен самолет Boeing 767-300 на Amazon Prime Air излезе от пистата при кацане на международното летище в Маями на 6 септември. Машината, собственост на оператора 21 Air, е изпълнявала полет 7598 от Сан Хуан, Пуерто Рико. Инцидентът е възникнал около 14:00 часа местно време (21:00 часа българско време).

При приземяването си на писта 30 самолетът не успява да спре. Машината преминава отвъд периметъра на летището, пресича обществен път, удря няколко автомобила и избухва в пламъци.

Повече от 60 спасителни екипа на пожарната в Маями-Дейд реагират веднага на сигнала за гъст черен дим и силен огън. Властите наложиха пълна забрана за излитане и кацане на летището. Този ход доведе до сериозни закъснения на въздушния трафик.

Към 23:00 часа българско време няма официално потвърдени смъртни случаи. Спешните служби съобщават за няколко ранени, които получават медицинска помощ. Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) започват официално разследване на причините за катастрофата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Дано

    8 0 Отговор
    Т/ръмб да е бил вътре.....

    Коментиран от #8

    23:25 06.09.2026

  • 2 Къшнър и Уиткоф

    8 0 Отговор
    Са били на палетна количка, в руска пералня "Вятка"

    23:26 06.09.2026

  • 3 Не е избухна в пламъци

    6 1 Отговор
    На снимката е в пушъци

    23:27 06.09.2026

  • 4 Иран

    4 0 Отговор
    Казах ви

    23:28 06.09.2026

  • 5 Иранският пилот е виновен

    5 0 Отговор
    А не зетя който си е играл с руските подаръци

    23:30 06.09.2026

  • 6 Тоя самолет ако забелязвате

    5 0 Отговор
    Въобще не е улучил летището а е от вън на пътя

    23:32 06.09.2026

  • 7 Наближава 11.09.....

    5 0 Отговор
    Ще им се припомни "как се пърди у кратна"... Давайте Персиии..

    23:32 06.09.2026

  • 8 Овчар

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "А Дано":

    Ако си прав ще заколя 5 агнета и ще дам курбан на цялото село в негова чест..

    23:34 06.09.2026

  • 9 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    НЯКОЙ ПЕРСИЕЦ Е ОТКРАДНАЛ КОЛЕСНИКА?

    23:36 06.09.2026

  • 10 мдаа

    2 0 Отговор
    Нещо руско ще да е имало в Маями, ама какво точно предстои да се разбере. Обаче не може да не е руско, няма какво друго да е, освен иранско:)))

    23:44 06.09.2026

  • 11 6135

    2 0 Отговор
    Ех ща вие! Все иранци ви гонят.

    Просто шофьорът на Prime е бързал да направи доставка директно до нечий дом.

    Виновни са другите участници в движението - Prime винаги са с предимство!

    23:52 06.09.2026

  • 12 Гориил

    1 0 Отговор
    Г-н Мерц, участието на Русия е неоспоримо.

    00:01 07.09.2026