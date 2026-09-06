Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, удари автомобили и избухна в пламъци

Товарен самолет Boeing 767-300 на Amazon Prime Air излезе от пистата при кацане на международното летище в Маями на 6 септември. Машината, собственост на оператора 21 Air, е изпълнявала полет 7598 от Сан Хуан, Пуерто Рико. Инцидентът е възникнал около 14:00 часа местно време (21:00 часа българско време).
При приземяването си на писта 30 самолетът не успява да спре. Машината преминава отвъд периметъра на летището, пресича обществен път, удря няколко автомобила и избухва в пламъци.
Повече от 60 спасителни екипа на пожарната в Маями-Дейд реагират веднага на сигнала за гъст черен дим и силен огън. Властите наложиха пълна забрана за излитане и кацане на летището. Този ход доведе до сериозни закъснения на въздушния трафик.
Към 23:00 часа българско време няма официално потвърдени смъртни случаи. Спешните служби съобщават за няколко ранени, които получават медицинска помощ. Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) започват официално разследване на причините за катастрофата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Дано
Коментиран от #8
23:25 06.09.2026
2 Къшнър и Уиткоф
23:26 06.09.2026
3 Не е избухна в пламъци
23:27 06.09.2026
4 Иран
23:28 06.09.2026
5 Иранският пилот е виновен
23:30 06.09.2026
6 Тоя самолет ако забелязвате
23:32 06.09.2026
7 Наближава 11.09.....
23:32 06.09.2026
8 Овчар
До коментар #1 от "А Дано":Ако си прав ще заколя 5 агнета и ще дам курбан на цялото село в негова чест..
23:34 06.09.2026
9 Боруна Лом
23:36 06.09.2026
10 мдаа
23:44 06.09.2026
11 6135
Просто шофьорът на Prime е бързал да направи доставка директно до нечий дом.
Виновни са другите участници в движението - Prime винаги са с предимство!
23:52 06.09.2026
12 Гориил
00:01 07.09.2026