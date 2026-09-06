Товарен Boeing 767 излезе от пистата в Маями, удари автомобили и избухна в пламъци

Товарен самолет Boeing 767-300 на Amazon Prime Air излезе от пистата при кацане на международното летище в Маями на 6 септември. Машината, собственост на оператора 21 Air, е изпълнявала полет 7598 от Сан Хуан, Пуерто Рико. Инцидентът е възникнал около 14:00 часа местно време (21:00 часа българско време).

При приземяването си на писта 30 самолетът не успява да спре. Машината преминава отвъд периметъра на летището, пресича обществен път, удря няколко автомобила и избухва в пламъци.

Повече от 60 спасителни екипа на пожарната в Маями-Дейд реагират веднага на сигнала за гъст черен дим и силен огън. Властите наложиха пълна забрана за излитане и кацане на летището. Този ход доведе до сериозни закъснения на въздушния трафик.

Към 23:00 часа българско време няма официално потвърдени смъртни случаи. Спешните служби съобщават за няколко ранени, които получават медицинска помощ. Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) започват официално разследване на причините за катастрофата.