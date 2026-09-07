Руски удар порази товарен комплекс на пристанище Измаил

В ранните часове на 7 септември руските въоръжени сили са нанесли прецизен удар с безпилотни летателни апарати по украинското пристанище Измаил, разположено на река Дунав. При атаката е поразен производствено-товарен комплекс, съобщават световни и регионални медии, позовавайки се на официално изявление на руското военно ведомство.
Според информацията от Москва, атакуваният обект в пристанище Измаил е бил активно използван от украинската армия за разтоварване и логистика на военно-техническо имущество и товари, доставени от западни държави. Руската страна подчертава, че продължава систематичните удари срещу пристанищната инфраструктура на Украйна, ангажирана във военната логистика.
Атаката е част от по-широка вълна от въздушни удари, регистрирани в Одеска област в нощта срещу понеделник. Освен в Измаил, руското Министерство на отбраната съобщи и за успешно поразяване на товарния кораб „Мавка“ в пристанище Черноморск, за който се твърди, че също е превозвал западно оръжие, както и за унищожаването на патрулен катер в акваторията на Черно море.
Към 8:00 часа българско време на 7 септември украинските регионални власти в Одеска област все още не са предоставили детайлна информация за мащаба на материалните щети или за евентуални жертви сред персонала на пристанището. Дунавските портове Черноморск и Измаил остават сред най-критичните логистични възли за трансфер на стоки за Украйна, поради което са редовна цел на подобни въздушни операции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #4, #12, #14
08:10 07.09.2026
2 хихи
08:11 07.09.2026
3 Пихте ли успокоително?
ЩЕ ИЗМЕСТЯТ ВЪЗРАЖДАНЕ
ЦЯЛОТО СТАДО НА РАДЕВ Е НОМАДИ ВЕЧЕ 36 Г.
Коментиран от #25
08:12 07.09.2026
4 Ебонитовата пръчка
До коментар #1 от "ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Не си добре,лекувай се
Коментиран от #7
08:12 07.09.2026
5 ПРАТЕТЕ ТРЕМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА
08:13 07.09.2026
6 ДрБр
Коментиран от #11
08:14 07.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Си Дзинпин
Коментиран от #23
08:17 07.09.2026
9 КО ПРАИМ СЯ
Коментиран от #24
08:20 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Биско Чекмеджето
До коментар #6 от "ДрБр":Не бъркай Иличовск (Черноморск) с Измаил.
08:25 07.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мижи а те лажем
До коментар #1 от "ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Че то останаа ли " Британци и висши НАТОвски офицери" бря?
13 г...секидневно по неколко десетки си отиват?!? Хехехехехехе
Оди легай...друсалке
08:26 07.09.2026
15 Е, откъде да ги вземат?
До коментар #10 от "Слепото":Да ти ги нарисуват ли? Чакай филмчета с ИИ.
08:28 07.09.2026
16 Пак кьорави пияни руснаци
Какво ли са уцелили? Някой свой обект?
Коментиран от #17
08:29 07.09.2026
17 Нищо не са уцелили
До коментар #16 от "Пак кьорави пияни руснаци":Монгольята пуцат като...ци Ганин на сватба.
У йло па са га Обманули и Надули
Хихихихихи
08:37 07.09.2026
18 Обективен
Воя на тролетарията,може да започне!
08:41 07.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 маке
09:07 07.09.2026
23 урко
До коментар #8 от "Си Дзинпин":Хихихихи, сигурно Си ти е баща...хихихиххи
09:08 07.09.2026
24 хахаха
До коментар #9 от "КО ПРАИМ СЯ":ха ха ха - има нема оръжие и пари шъ съ биим до перемога
09:22 07.09.2026
25 Я по-добре
До коментар #3 от "Пихте ли успокоително?":кажи докъде докараха и накъде водят България евроатлантическите демократически сглобки, като започнеш от десетократно увеличения външен дълг на Т. Живков, цените на стоките от първа необходимост, изнесените в чужбина 2-3 милиона българи и тн.
09:30 07.09.2026
26 Даа!
09:57 07.09.2026