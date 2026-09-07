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Руски удар порази товарен комплекс на пристанище Измаил
  Тема: Украйна

Руски удар порази товарен комплекс на пристанище Измаил

7 Септември, 2026 08:03, обновена 7 Септември, 2026 08:08 1 600 26

  • русия-
  • украйна-
  • измаил-
  • пристанище-
  • удар

Министерството на отбраната на Русия съобщи за атака срещу ключова логистична инфраструктура в Одеска област

Руски удар порази товарен комплекс на пристанище Измаил - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 7 септември руските въоръжени сили са нанесли прецизен удар с безпилотни летателни апарати по украинското пристанище Измаил, разположено на река Дунав. При атаката е поразен производствено-товарен комплекс, съобщават световни и регионални медии, позовавайки се на официално изявление на руското военно ведомство.

Според информацията от Москва, атакуваният обект в пристанище Измаил е бил активно използван от украинската армия за разтоварване и логистика на военно-техническо имущество и товари, доставени от западни държави. Руската страна подчертава, че продължава систематичните удари срещу пристанищната инфраструктура на Украйна, ангажирана във военната логистика.

Атаката е част от по-широка вълна от въздушни удари, регистрирани в Одеска област в нощта срещу понеделник. Освен в Измаил, руското Министерство на отбраната съобщи и за успешно поразяване на товарния кораб „Мавка“ в пристанище Черноморск, за който се твърди, че също е превозвал западно оръжие, както и за унищожаването на патрулен катер в акваторията на Черно море.

Към 8:00 часа българско време на 7 септември украинските регионални власти в Одеска област все още не са предоставили детайлна информация за мащаба на материалните щети или за евентуални жертви сред персонала на пристанището. Дунавските портове Черноморск и Измаил остават сред най-критичните логистични възли за трансфер на стоки за Украйна, поради което са редовна цел на подобни въздушни операции.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    49 3 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #4, #12, #14

    08:10 07.09.2026

  • 2 хихи

    45 2 Отговор
    товарът е съдържал бебешки колички. Експлозиите са от взривените гуми на количките...

    08:11 07.09.2026

  • 3 Пихте ли успокоително?

    6 35 Отговор
    Радевистите са хлъзгави и се опитват да се припознаят с АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ
    ЩЕ ИЗМЕСТЯТ ВЪЗРАЖДАНЕ
    ЦЯЛОТО СТАДО НА РАДЕВ Е НОМАДИ ВЕЧЕ 36 Г.

    Коментиран от #25

    08:12 07.09.2026

  • 4 Ебонитовата пръчка

    3 37 Отговор

    До коментар #1 от "ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Не си добре,лекувай се

    Коментиран от #7

    08:12 07.09.2026

  • 5 ПРАТЕТЕ ТРЕМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА

    23 3 Отговор
    Да разчистват останките. И без друго тука у форума никаква работа не вършат.

    08:13 07.09.2026

  • 6 ДрБр

    16 1 Отговор
    Черноморск не е дунавско пристанище.

    Коментиран от #11

    08:14 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Си Дзинпин

    5 26 Отговор
    Хихи, всичко "руско🌈🧝🏼🎪" е на Китай.

    Коментиран от #23

    08:17 07.09.2026

  • 9 КО ПРАИМ СЯ

    37 1 Отговор
    Доставките на британско и натюфско оръжие пак РЕЗКО НАМАЛЕХА.

    Коментиран от #24

    08:20 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Биско Чекмеджето

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрБр":

    Не бъркай Иличовск (Черноморск) с Измаил.

    08:25 07.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мижи а те лажем

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Че то останаа ли " Британци и висши НАТОвски офицери" бря?
    13 г...секидневно по неколко десетки си отиват?!? Хехехехехехе
    Оди легай...друсалке

    08:26 07.09.2026

  • 15 Е, откъде да ги вземат?

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Слепото":

    Да ти ги нарисуват ли? Чакай филмчета с ИИ.

    08:28 07.09.2026

  • 16 Пак кьорави пияни руснаци

    5 17 Отговор
    Измаил си е там.
    Какво ли са уцелили? Някой свой обект?

    Коментиран от #17

    08:29 07.09.2026

  • 17 Нищо не са уцелили

    5 16 Отговор

    До коментар #16 от "Пак кьорави пияни руснаци":

    Монгольята пуцат като...ци Ганин на сватба.
    У йло па са га Обманули и Надули
    Хихихихихи

    08:37 07.09.2026

  • 18 Обективен

    9 0 Отговор
    Това е в резултат на "много добрия "преговорен напредък.
    Воя на тролетарията,може да започне!

    08:41 07.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 маке

    8 0 Отговор
    Добри новини...

    09:07 07.09.2026

  • 23 урко

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Си Дзинпин":

    Хихихихи, сигурно Си ти е баща...хихихиххи

    09:08 07.09.2026

  • 24 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "КО ПРАИМ СЯ":

    ха ха ха - има нема оръжие и пари шъ съ биим до перемога

    09:22 07.09.2026

  • 25 Я по-добре

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пихте ли успокоително?":

    кажи докъде докараха и накъде водят България евроатлантическите демократически сглобки, като започнеш от десетократно увеличения външен дълг на Т. Живков, цените на стоките от първа необходимост, изнесените в чужбина 2-3 милиона българи и тн.

    09:30 07.09.2026

  • 26 Даа!

    1 0 Отговор
    Черноморск е бившият морски хъб- Иличовск.Още през далечната 1978 г, България изгражда модерна,мощна фериботна система за жп.товари.Варна - Иличовск.Система,която съкращаваше в пъти времето за двустранни доставки .Метали,руда, дървесина, консервна и делскостопанска продукция, въглища, арматурно желязо,селскостопанска техника ( от република Коми,където българско предприятие добиваше милиони кубици дървесина,за България) .Тенджерите ,за да декомунизират Незалежная, унищожиха една великолепно работеща система през 1992-сега ще хапят на теслата дръжката.Путин ще финализира СВО,едва когато прибере Одеса и Николаев.До тогава няма да се спре.

    09:57 07.09.2026

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