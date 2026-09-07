Руски удар порази товарен комплекс на пристанище Измаил

В ранните часове на 7 септември руските въоръжени сили са нанесли прецизен удар с безпилотни летателни апарати по украинското пристанище Измаил, разположено на река Дунав. При атаката е поразен производствено-товарен комплекс, съобщават световни и регионални медии, позовавайки се на официално изявление на руското военно ведомство.

Според информацията от Москва, атакуваният обект в пристанище Измаил е бил активно използван от украинската армия за разтоварване и логистика на военно-техническо имущество и товари, доставени от западни държави. Руската страна подчертава, че продължава систематичните удари срещу пристанищната инфраструктура на Украйна, ангажирана във военната логистика.

Атаката е част от по-широка вълна от въздушни удари, регистрирани в Одеска област в нощта срещу понеделник. Освен в Измаил, руското Министерство на отбраната съобщи и за успешно поразяване на товарния кораб „Мавка“ в пристанище Черноморск, за който се твърди, че също е превозвал западно оръжие, както и за унищожаването на патрулен катер в акваторията на Черно море.

Към 8:00 часа българско време на 7 септември украинските регионални власти в Одеска област все още не са предоставили детайлна информация за мащаба на материалните щети или за евентуални жертви сред персонала на пристанището. Дунавските портове Черноморск и Измаил остават сред най-критичните логистични възли за трансфер на стоки за Украйна, поради което са редовна цел на подобни въздушни операции.