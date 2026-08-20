Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Защо Сърбия се обърна към Русия за помощ за пожарите? В ЕС няма налични самолети

Защо Сърбия се обърна към Русия за помощ за пожарите? В ЕС няма налични самолети

20 Август, 2026 15:09 2 002 56

  • русия-
  • сърбия-
  • ил-76-
  • владимир путин-
  • александър вучич

На 19 август руският самолет Ил-76 прелетя над българското въздушно пространство на път към Сърбия, където се включи в борбата с пожарите, като е кацнал в град Ниш

Защо Сърбия се обърна към Русия за помощ за пожарите? В ЕС няма налични самолети - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Сърбия се обърна към Русия за помощ за гасенето на пожарите в страната, понеже в Европейския съюз (ЕС) липсвали налични самолети, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Министерството на вътрешните работи на Сърбия.

През това лято Белград изпрати противопожарен хеликоптер и екип за реагиране при извънредни ситуации в помощ на Испания за справяне с горски пожари по линия на този механизъм, но пожарите в цяла Европа изчерпаха ресурсите на ЕС.

Лука Чаушич, ръководител на отдела за извънредни ситуации към сръбското МВР, заяви, че в рамките на ЕС няма налични противопожарни самолети с такъв капацитет, а руският самолет значително ще подсили възможностите за борба с пожарите.

Припомняме, че на 19 август руският самолет Ил-76 прелетя над българското въздушно пространство на път към Сърбия, където се включи в борбата с пожарите, като е кацнал в град Ниш.

За руските самолети е в сила забрана за полети в европейското въздушно пространство съгласно санкциите, наложени заради инвазията в Украйна през 2022 г., но за хуманитарната помощ се прави изключение.

На 18 август пък заради пожарите в Сърбия имаше задимяване в Софийска и Пернишка област.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжат

    10 83 Отговор
    това е зловредна операция срещу България. Предателят радеф е за съд и присъда!

    Коментиран от #3, #9, #39, #46

    15:11 20.08.2026

  • 2 Пич

    79 10 Отговор
    Топ........в Европа автомобили вече няма, те самолети търсят...!!!
    Урсула ще прави само самолеи с батерии, това е!!!

    Коментиран от #33

    15:12 20.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    38 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжат":

    НАЛИ СЕ МАЙТАПИШ?

    15:13 20.08.2026

  • 4 аман с този самолет

    74 4 Отговор
    кво чоплите и ровите и търсите под вола теле

    сърбия поискала помощ от Русия и това кво толкова статии нацъкахте от вчера за това
    щото цяла европа се ослушва както и тука щото няма такива самолети зарди разни тикви шкембета

    15:13 20.08.2026

  • 5 Руснаците пак лъжат

    9 57 Отговор
    Според интелекта, този самолет няма как да гаси пожар! Това е транспортен самолет. Може да превозва пожарни и камиони.

    Коментиран от #12, #22, #24, #26, #40, #47

    15:13 20.08.2026

  • 6 Хмм

    49 3 Отговор
    заради санкциите ЕС не може да използва руски самолети за гасене на пожари

    Коментиран от #14

    15:14 20.08.2026

  • 7 Гост

    83 7 Отговор
    Половината Европа изгоря, без да може сама да си помогне, какво остава да помага на Сърбия. Европа до момента е "помагала" на Сърбия само с бомби и разрушения. Лаенето на нашите евроталантически псета по темата е част от същата "помощ".

    15:14 20.08.2026

  • 8 Защо ли

    63 5 Отговор
    Защото от чантаджии и чиновници е ЕС помощ няма как да чакаш. Навремето и бай Тошо с едно обаждане до Брежнев уреждаше такива самолети ама тогава бяха тоталитарни времената, нямаше демокрация и банани:) Юруш на бананите народе!

    15:14 20.08.2026

  • 9 Лъжат и заблуждават наивни

    41 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжат":

    като теб да вярват на кьор фишеци
    при положение сърбия се бори с пожари и никой друг не помага освен Русия в европа

    15:15 20.08.2026

  • 10 без коментар

    37 2 Отговор
    "заяви, че в рамките на ЕС няма налични противопожарни самолети с такъв капацитет,"

    15:15 20.08.2026

  • 11 ППдебил

    30 0 Отговор
    Не съм спал цяла нощ от притеснение!

    15:16 20.08.2026

  • 12 ТОЙ И ТУКА Е ГАСИЛ

    47 1 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":

    ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ ИМАШЕ ГОЛЯМ ПОЖАР КОЙТО НАШИТЕ НЕ МОЖЕХА ДА ИЗГАСЯТ.ИЛ 76 ГО УГАСИ ЗА 2 ЧАСА.ЕВГЕНИ ЖЕЛЕВ БЕШЕ МИНИСТЪР И ГО ИЗВИКА

    15:16 20.08.2026

  • 13 Доналд Дък, паток

    47 1 Отговор
    ЕС - жалки останки от минала слава. Докъде я докараха многоцветните!

    15:17 20.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Софиянец

    45 1 Отговор
    То какво ли има в тоя фашистки съюз?! Аамо лъжи, лицемерие, заеми, дългове и умираща икономика!

    15:21 20.08.2026

  • 16 От запада

    36 4 Отговор
    само взимат, те не дават. Ако нещо дадат с едната ръка с другата вземат двойно и тройно. Руснака нали е с широка душа и "глупав" дава. В отговор може да получи санкции и оръжие за Украйна

    15:22 20.08.2026

  • 17 ЕС няма

    32 2 Отговор
    самолети, но за сметка на това произвежда хиляди дронове! Само дето не са за спасяване на животи, а да носят смърт! После това ми говорете за нацизъм и фашизъм...

    15:26 20.08.2026

  • 18 извод

    23 1 Отговор
    Като ходим с розовото бельо, няма как да е друго положението.

    15:28 20.08.2026

  • 19 Мдаа

    33 1 Отговор
    23.07.2007

    С хляб и сол посрещнаха руският екипаж на Ил-76 на летището!
    Огромните пожари, които четири денонощия бушуваха край Стара Загора, вече са овладени. Огнеборците потушават и последните локални огнища. В спасяването на горите и селищата в общината решаваща роля изигра изпратеният от Русия Ил-76. Самолетът изсипа над огнищата стотици тонове вода. Машината направи десетки облитания на засегнатия регион, като между всяко от тях бе зареждана на летище Крумово

    Коментиран от #36

    15:29 20.08.2026

  • 20 не може да бъде

    38 2 Отговор
    Проблемът не е само до наличните самолети -в Европа нямат самолет с подобен капацитет -42 тона вода!?Има един много голям въпрос - ЕС е голям производител на товарни самолети а досега не е направен /пригоден нито един за противопожарната безопасност който да се сравнява с Ил 76!?Интересното е и че при хеликоптерите е същото -Ми 32 е най-добрият хеликоптер за гасене на пожари в труден терен!?...При пожарите във Франция и Испания имаше коментари защо не се използват наличните в Португалия Ми 32 които са най.добрите за подобни пожари - отговорът има забрана от ЕК за руските самолети!?Ей живи ще изгорим но ще направим напук на Путин!?

    15:29 20.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Частна Република България

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":

    Според ИИ ,ти нямаш интелект

    15:31 20.08.2026

  • 23 Народ

    3 4 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    15:32 20.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 иван костов

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":

    Вече подробно обясних! В самолета има десантчици, чиято задача е да отвлекат ген.Атанас Атанасов и по този начин да обезглавяват бг армия!😂😂😂

    15:35 20.08.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Нищо подобно❗
    Руснаците го спасиха ❗
    Интересно е какво стана после 😀😀😀

    Коментиран от #34

    15:36 20.08.2026

  • 28 така стоят нещата

    23 3 Отговор
    Към кого да се обърнат. Освен към Русия. И българиге разчитат само на Русия ,на никой друг. Народа разчита само и единствено на Русия. И в крайна нужда тя винаги ще се притече на помощ. Винаги.

    Коментиран от #30

    15:38 20.08.2026

  • 29 Защото

    22 3 Отговор
    руснаците помагат на всяко живо същество в нужда!

    15:38 20.08.2026

  • 30 С какво

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "така стоят нещата":

    може да ти помогне?

    15:39 20.08.2026

  • 31 спонтанен сарказъм

    9 2 Отговор
    Това е недопустимо! Май е време за протест на жълтите павета! Умните и красиви да организират!

    15:40 20.08.2026

  • 32 Русите

    9 1 Отговор
    биха напуснали Украйна,за да гасят пожарите по света,ако ги уважаваха!

    15:41 20.08.2026

  • 33 Пичага

    7 18 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    То в Европа автомобили може да няма, ама в Русия не само автомобили, ами и талиги вече няма. Едно магаре с каруца скоро в Русия ще струва колкото един апартамент.

    Коментиран от #53

    15:41 20.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Русите

    2 3 Отговор
    пожарогасителен дрон нямат ли?Или ракета?

    15:43 20.08.2026

  • 36 Частна Република България

    19 4 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Питай по/дни врата. Ще кажат ,че това е руска пропаганда ,не вярно,ние не сме искали тази помощ,те сами дойдоха. И така нататък. Но хората помнят. Повечето. . Жалко е. От руснаците само помощ сме видели. Но такова плюене по тях от нас не е имало досега. Нещата са както преди 2 световна. Държата е враг на СССР. Народът прави партизански движения.

    15:43 20.08.2026

  • 37 Валдберис

    2 0 Отговор
    с какво го угасиха?

    15:44 20.08.2026

  • 38 хахаха

    10 1 Отговор
    ха ха ха - на европата най й липсва умствен капацитет - справка кая и урсула

    15:45 20.08.2026

  • 39 Смотльо,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжат":

    Ами като лъжат взимай лопатата и бягай да гасиш огъня .

    15:46 20.08.2026

  • 40 Смотльо,

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":

    Щом интелекта слушаш,ясно е какъв е и твоя интелект .От 4 задачи за 7 клас и 4 задачи сбърка твоя интелект защото и инженерите са били с твоя интелект .

    15:48 20.08.2026

  • 41 Чупиш

    1 0 Отговор
    купиш....

    15:50 20.08.2026

  • 42 Камион

    3 2 Отговор
    Долу ушанките!

    15:51 20.08.2026

  • 43 Европа гори

    4 1 Отговор
    И първи пожар в Сърбия! След посещение на Зеленски !

    15:52 20.08.2026

  • 44 Приятелите на Русия

    2 0 Отговор
    не горят!Ако не сгрешат !

    15:53 20.08.2026

  • 45 ПатриархЪТ

    2 0 Отговор
    Руският самолет е православен и затова може спокойно да минава над страните от ЕС, които са обявени от Путин за вражески.

    15:56 20.08.2026

  • 46 Голем самолет ей

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжат":

    Мое да си напълни каквото си иска в резервоара..

    15:59 20.08.2026

  • 47 Кресна

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":

    Не знам какво ти е отговорил интелекта и ако е така виж само до къде води информацията от интелекта ...да се излагаш .Самолетът който в преминал през България е ИЛ-76 ТД който е оборудван с ВАП-2 с 40м кубика и излива вода на площ 700×65 м

    16:00 20.08.2026

  • 48 Ганю- простия

    3 0 Отговор
    Ако не беше Русия, цяла Европа щеше да изгори, освен че нямат самолети, нямат и гориво и нямат и какво да ядат.Русия пак спаси Европа и от пожари и от студ че и от глад.

    16:05 20.08.2026

  • 49 Как да не?

    1 1 Отговор
    Как да не помагала Европа на Сърбия? ЯЯяя... що ракети и бомби им достави.

    16:10 20.08.2026

  • 50 Браво на сърбите

    1 0 Отговор
    че не са подлоги като нас и да си прекъсват контактите с Русия, защото така им нареждат!

    16:16 20.08.2026

  • 51 Натовариха бомбите и бегай.

    0 0 Отговор
    Натовариха бомбите и бегай :

    16:18 20.08.2026

  • 52 ЕС е голямо 🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾

    0 0 Отговор
    Истината боли!!! Спрямо Китай и Русия са като балканско село.Урсула
    и компания са овчари а стадото от ЕС го стрижат.

    16:23 20.08.2026

  • 53 Знаем, нямат ракети, бият се

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пичага":

    със сапьорски лопатки и Путин умрятри пъти когато долара стана 200 рубли.

    16:25 20.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Защото

    0 0 Отговор
    приятел в нужда се познава!

    16:25 20.08.2026

  • 56 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    И сърбите считат, че другите са идиоти, сякаш в ЕС има само десетина противопожарни самолета. И сръбските управляващи са тотално сбъркани, като....

    16:25 20.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания