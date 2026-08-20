Защо Сърбия се обърна към Русия за помощ за пожарите? В ЕС няма налични самолети

Сърбия се обърна към Русия за помощ за гасенето на пожарите в страната, понеже в Европейския съюз (ЕС) липсвали налични самолети, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Министерството на вътрешните работи на Сърбия.

През това лято Белград изпрати противопожарен хеликоптер и екип за реагиране при извънредни ситуации в помощ на Испания за справяне с горски пожари по линия на този механизъм, но пожарите в цяла Европа изчерпаха ресурсите на ЕС.

Лука Чаушич, ръководител на отдела за извънредни ситуации към сръбското МВР, заяви, че в рамките на ЕС няма налични противопожарни самолети с такъв капацитет, а руският самолет значително ще подсили възможностите за борба с пожарите.

Припомняме, че на 19 август руският самолет Ил-76 прелетя над българското въздушно пространство на път към Сърбия, където се включи в борбата с пожарите, като е кацнал в град Ниш.

За руските самолети е в сила забрана за полети в европейското въздушно пространство съгласно санкциите, наложени заради инвазията в Украйна през 2022 г., но за хуманитарната помощ се прави изключение.

На 18 август пък заради пожарите в Сърбия имаше задимяване в Софийска и Пернишка област.