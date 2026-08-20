Защо Сърбия се обърна към Русия за помощ за пожарите? В ЕС няма налични самолети

Сърбия се обърна към Русия за помощ за гасенето на пожарите в страната, понеже в Европейския съюз (ЕС) липсвали налични самолети, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Министерството на вътрешните работи на Сърбия.
През това лято Белград изпрати противопожарен хеликоптер и екип за реагиране при извънредни ситуации в помощ на Испания за справяне с горски пожари по линия на този механизъм, но пожарите в цяла Европа изчерпаха ресурсите на ЕС.
Лука Чаушич, ръководител на отдела за извънредни ситуации към сръбското МВР, заяви, че в рамките на ЕС няма налични противопожарни самолети с такъв капацитет, а руският самолет значително ще подсили възможностите за борба с пожарите.
Припомняме, че на 19 август руският самолет Ил-76 прелетя над българското въздушно пространство на път към Сърбия, където се включи в борбата с пожарите, като е кацнал в град Ниш.
За руските самолети е в сила забрана за полети в европейското въздушно пространство съгласно санкциите, наложени заради инвазията в Украйна през 2022 г., но за хуманитарната помощ се прави изключение.
На 18 август пък заради пожарите в Сърбия имаше задимяване в Софийска и Пернишка област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжат
Коментиран от #3, #9, #39, #46
15:11 20.08.2026
2 Пич
Урсула ще прави само самолеи с батерии, това е!!!
Коментиран от #33
15:12 20.08.2026
3 Боруна Лом
До коментар #1 от "Лъжат":НАЛИ СЕ МАЙТАПИШ?
15:13 20.08.2026
4 аман с този самолет
сърбия поискала помощ от Русия и това кво толкова статии нацъкахте от вчера за това
щото цяла европа се ослушва както и тука щото няма такива самолети зарди разни тикви шкембета
15:13 20.08.2026
5 Руснаците пак лъжат
Коментиран от #12, #22, #24, #26, #40, #47
15:13 20.08.2026
6 Хмм
Коментиран от #14
15:14 20.08.2026
7 Гост
15:14 20.08.2026
8 Защо ли
15:14 20.08.2026
9 Лъжат и заблуждават наивни
До коментар #1 от "Лъжат":като теб да вярват на кьор фишеци
при положение сърбия се бори с пожари и никой друг не помага освен Русия в европа
15:15 20.08.2026
10 без коментар
15:15 20.08.2026
11 ППдебил
15:16 20.08.2026
12 ТОЙ И ТУКА Е ГАСИЛ
До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ ИМАШЕ ГОЛЯМ ПОЖАР КОЙТО НАШИТЕ НЕ МОЖЕХА ДА ИЗГАСЯТ.ИЛ 76 ГО УГАСИ ЗА 2 ЧАСА.ЕВГЕНИ ЖЕЛЕВ БЕШЕ МИНИСТЪР И ГО ИЗВИКА
15:16 20.08.2026
13 Доналд Дък, паток
15:17 20.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Софиянец
15:21 20.08.2026
16 От запада
15:22 20.08.2026
17 ЕС няма
15:26 20.08.2026
18 извод
15:28 20.08.2026
19 Мдаа
С хляб и сол посрещнаха руският екипаж на Ил-76 на летището!
Огромните пожари, които четири денонощия бушуваха край Стара Загора, вече са овладени. Огнеборците потушават и последните локални огнища. В спасяването на горите и селищата в общината решаваща роля изигра изпратеният от Русия Ил-76. Самолетът изсипа над огнищата стотици тонове вода. Машината направи десетки облитания на засегнатия регион, като между всяко от тях бе зареждана на летище Крумово
Коментиран от #36
15:29 20.08.2026
20 не може да бъде
15:29 20.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Частна Република България
До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":Според ИИ ,ти нямаш интелект
15:31 20.08.2026
23 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
15:32 20.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 иван костов
До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":Вече подробно обясних! В самолета има десантчици, чиято задача е да отвлекат ген.Атанас Атанасов и по този начин да обезглавяват бг армия!😂😂😂
15:35 20.08.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "оня с коня":Нищо подобно❗
Руснаците го спасиха ❗
Интересно е какво стана после 😀😀😀
Коментиран от #34
15:36 20.08.2026
28 така стоят нещата
Коментиран от #30
15:38 20.08.2026
29 Защото
15:38 20.08.2026
30 С какво
До коментар #28 от "така стоят нещата":може да ти помогне?
15:39 20.08.2026
31 спонтанен сарказъм
15:40 20.08.2026
32 Русите
15:41 20.08.2026
33 Пичага
До коментар #2 от "Пич":То в Европа автомобили може да няма, ама в Русия не само автомобили, ами и талиги вече няма. Едно магаре с каруца скоро в Русия ще струва колкото един апартамент.
Коментиран от #53
15:41 20.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Русите
15:43 20.08.2026
36 Частна Република България
До коментар #19 от "Мдаа":Питай по/дни врата. Ще кажат ,че това е руска пропаганда ,не вярно,ние не сме искали тази помощ,те сами дойдоха. И така нататък. Но хората помнят. Повечето. . Жалко е. От руснаците само помощ сме видели. Но такова плюене по тях от нас не е имало досега. Нещата са както преди 2 световна. Държата е враг на СССР. Народът прави партизански движения.
15:43 20.08.2026
37 Валдберис
15:44 20.08.2026
38 хахаха
15:45 20.08.2026
39 Смотльо,
До коментар #1 от "Лъжат":Ами като лъжат взимай лопатата и бягай да гасиш огъня .
15:46 20.08.2026
40 Смотльо,
До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":Щом интелекта слушаш,ясно е какъв е и твоя интелект .От 4 задачи за 7 клас и 4 задачи сбърка твоя интелект защото и инженерите са били с твоя интелект .
15:48 20.08.2026
41 Чупиш
15:50 20.08.2026
42 Камион
15:51 20.08.2026
43 Европа гори
15:52 20.08.2026
44 Приятелите на Русия
15:53 20.08.2026
45 ПатриархЪТ
15:56 20.08.2026
46 Голем самолет ей
До коментар #1 от "Лъжат":Мое да си напълни каквото си иска в резервоара..
15:59 20.08.2026
47 Кресна
До коментар #5 от "Руснаците пак лъжат":Не знам какво ти е отговорил интелекта и ако е така виж само до къде води информацията от интелекта ...да се излагаш .Самолетът който в преминал през България е ИЛ-76 ТД който е оборудван с ВАП-2 с 40м кубика и излива вода на площ 700×65 м
16:00 20.08.2026
48 Ганю- простия
16:05 20.08.2026
49 Как да не?
16:10 20.08.2026
50 Браво на сърбите
16:16 20.08.2026
51 Натовариха бомбите и бегай.
16:18 20.08.2026
52 ЕС е голямо 🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾
и компания са овчари а стадото от ЕС го стрижат.
16:23 20.08.2026
53 Знаем, нямат ракети, бият се
До коментар #33 от "Пичага":със сапьорски лопатки и Путин умрятри пъти когато долара стана 200 рубли.
16:25 20.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Защото
16:25 20.08.2026
56 Абсурдистан
16:25 20.08.2026