Пожар избухна във вилна зона край Сливен, евакуират хора и чакат хеликоптери

Голям пожар избухна във вилната зона „Рамануша“ край Сливен, съобщават от bTV.

Евакуирани са хора, а огънят е изпепелил няколко необитаеми постройки. Очаква се на място да пристигнат два хеликоптера за гасенето на пожара, потвърди областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Активирана е и системата за ранно предупреждение BG-Alert.

Към момента пожарът продължава да се развива, като огнеборците работят по овладяването на стихията.