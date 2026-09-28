Пожар избухна във вилна зона край Сливен, евакуират хора и чакат хеликоптери

Голям пожар избухна във вилната зона „Рамануша“ край Сливен, съобщават от bTV.
Евакуирани са хора, а огънят е изпепелил няколко необитаеми постройки. Очаква се на място да пристигнат два хеликоптера за гасенето на пожара, потвърди областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Активирана е и системата за ранно предупреждение BG-Alert.
Към момента пожарът продължава да се развива, като огнеборците работят по овладяването на стихията.
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