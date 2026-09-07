Погребаха Ратко Младич в Белград с военни почести ВИДЕО

В сръбската столица Белград се състоя погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич. Известният с прозвището „Касапинът на Балканите“ почина на 27 август на 84-годишна възраст в затвора на ООН в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.
Още от ранните часове на деня десетки хиляди привърженици на Младич се стекоха пред църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, за да отдадат последна почит пред изложените тленни останки. Ковчегът на бившия генерал бе покрит със сръбския флаг, а върху него бяха поставени неговата офицерска фуражка и сабя. За поклонението бяха организирани и безплатни автобуси от различни градове в Сърбия и от Босна и Херцеговина.
Опелото беше отслужено лично от главата на Сръбската православна църква патриарх Порфирий. Сред присъстващите официални лица на церемонията бяха забелязани сръбският министър на труда, ветераните и социалното дело Милица Джурджевич-Стаменковски, министърът без портфейл Ненад Попович, лидерът на босненските сърби Милорад Додик, синът на сръбския президент Данило Вучич, както и руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко. Държавният глава Александър Вучич не присъства на събитието.
След църковната служба многохилядно шествие измина пеша разстоянието от 6 километра до Топчидерското гробище. Там Ратко Младич беше погребан с военни почести до гроба на своята дъщеря Ана, която се самоуби през 1994 г.
Събитието предизвика сериозен международен скандал и остри реакции от страна на Европейския съюз. Новият еврокомисар по разширяването Марта Кос отмени официалното си посещение в Сърбия в знак на протест срещу това, което Брюксел определи като „възхваляване на осъден военнопрестъпник“. От Европейската служба за външна дейност подчертаха, че подобни прояви противоречат изцяло на европейските ценности и застрашават пътя на Сърбия към членство в ЕС.
Реакциите в региона също са изключително полярни. Докато проправителствените медии в Сърбия предаваха погребението на живо като „величествено изпращане“, в Сараево събитието събуди дълбоки и болезнени спомени от войната през 90-те години. В знак на протест срещу военния ескорт и държавните почести за Младич, министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович разпореди изтеглянето на почти целия състав на босненското посолство в Белград, предаде Reuters.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Четник
Коментиран от #10
19:34 07.09.2026
2 Хмм
19:34 07.09.2026
3 Овчар
19:35 07.09.2026
4 Жълтопаветен 5едераст
19:38 07.09.2026
5 Български Хелзински Комитет
Коментиран от #12
19:38 07.09.2026
6 Сръбската кло.ака
19:39 07.09.2026
7 604
19:39 07.09.2026
8 ПазарЖик
Коментиран от #35
19:40 07.09.2026
9 Ами
Коментиран от #15, #27
19:40 07.09.2026
10 8383
До коментар #1 от "Четник":На върбе
Коментиран от #24
19:40 07.09.2026
11 ДАЛИ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА БОКО
Коментиран от #29
19:41 07.09.2026
12 8383
До коментар #5 от "Български Хелзински Комитет":Сърбе на върбе
19:41 07.09.2026
13 Сърбия каза "сбогом" на ЕС!
19:42 07.09.2026
14 Анонимен
Коментиран от #16
19:46 07.09.2026
15 8383
До коментар #9 от "Ами":Ти такъв ли си се.бс.ки пед@л
Коментиран от #25
19:46 07.09.2026
16 8383
До коментар #14 от "Анонимен":А Радев е хартиен генерал без опит и той на върбе
19:49 07.09.2026
17 Дъщеря му се гръмва
19:49 07.09.2026
18 8383
19:51 07.09.2026
19 с военни почести
19:52 07.09.2026
20 Трябва
Коментиран от #23, #39
19:55 07.09.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #46
19:57 07.09.2026
22 Вашето мнение
2. Имаше ли крвмтлска делегация?
3. Защо са спестени кадрите, в които бивши югославяни плюят на ковчега му?
4. Коцето прати ли делегация от "патриоти" на опелото? С шкембе войвода прати ли?
За един прЕятел питам.
19:58 07.09.2026
23 Има колко искаш
До коментар #20 от "Трябва":Идиоти в България
19:59 07.09.2026
24 Четник
До коментар #10 от "8383":🖕🏻🖕🏻🖕🏻
19:59 07.09.2026
25 Анонимен
До коментар #15 от "8383":Да ти обясня ли. Даже генералите от Райха когато са били пленени от руснаците Втората световна са имали привилегии и са живеели в лукс.Почети история преди да пишеш
19:59 07.09.2026
26 дано
Коментиран от #37
19:59 07.09.2026
27 Пиночет
До коментар #9 от "Ами":Палячото Ратко Младич убиваше само беззащитни хора от,жени и деца,всяка една друга битка срещу подготвени бойци ядеше здрав бой!
Коментиран от #33
20:00 07.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Може
До коментар #11 от "ДАЛИ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА БОКО":Ако им се пикае.
20:02 07.09.2026
30 СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ
Коментиран от #31, #32, #34
20:02 07.09.2026
31 Българин
До коментар #30 от "СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ":Сърбите са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!
20:04 07.09.2026
32 Кеф
До коментар #30 от "СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ":И да знаят, че и ние ги преееебххххме
20:05 07.09.2026
33 Ами
До коментар #27 от "Пиночет":Бъркаш Младич с Натаняху или с нацистите от окраина.
Не е проблем ... Нормално е за амбеажи.
20:05 07.09.2026
34 ПазарЖик
До коментар #30 от "СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ":Даже малко им беше.
20:07 07.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БУНКЕРНАТА ГНИДА
До 84 ГОДИНИ?
Коментиран от #38
20:11 07.09.2026
37 Старшина Боташ
До коментар #26 от "дано":Дано и.рода тука дето трие и той умре и гори с скота сръбски в ада
20:12 07.09.2026
38 Старшина Боташ
До коментар #36 от "БУНКЕРНАТА ГНИДА":Ще доживее в некой кенеф смлян от бактерии
20:13 07.09.2026
39 ДА СЕ РАДВАШ
До коментар #20 от "Трябва":НА НЯКАКЪВ СЪРБИН
ТОВА Е НОРМАЛНО САМО
ЗА КОПЕЙКИТЕ
И РУСОТЪПАЦИТЕ .
20:13 07.09.2026
40 Иван Хаджийски
20:15 07.09.2026
41 Павел Пенев
20:18 07.09.2026
42 дечо
20:18 07.09.2026
43 Глей си овцете
20:19 07.09.2026
44 мдааааа
20:20 07.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Павел Пенев
До коментар #21 от "Сатана Z":Ние не величаем сръбския генерал, а неговото отношение към родината и патриотизма,което го отличава от нашите генерали-предатели на България и българския народ.
20:25 07.09.2026
47 Напомнящ
20:29 07.09.2026