Погребаха Ратко Младич в Белград с военни почести ВИДЕО

В сръбската столица Белград се състоя погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич. Известният с прозвището „Касапинът на Балканите“ почина на 27 август на 84-годишна възраст в затвора на ООН в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Още от ранните часове на деня десетки хиляди привърженици на Младич се стекоха пред църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, за да отдадат последна почит пред изложените тленни останки. Ковчегът на бившия генерал бе покрит със сръбския флаг, а върху него бяха поставени неговата офицерска фуражка и сабя. За поклонението бяха организирани и безплатни автобуси от различни градове в Сърбия и от Босна и Херцеговина.

Опелото беше отслужено лично от главата на Сръбската православна църква патриарх Порфирий. Сред присъстващите официални лица на церемонията бяха забелязани сръбският министър на труда, ветераните и социалното дело Милица Джурджевич-Стаменковски, министърът без портфейл Ненад Попович, лидерът на босненските сърби Милорад Додик, синът на сръбския президент Данило Вучич, както и руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко. Държавният глава Александър Вучич не присъства на събитието.

След църковната служба многохилядно шествие измина пеша разстоянието от 6 километра до Топчидерското гробище. Там Ратко Младич беше погребан с военни почести до гроба на своята дъщеря Ана, която се самоуби през 1994 г.

Събитието предизвика сериозен международен скандал и остри реакции от страна на Европейския съюз. Новият еврокомисар по разширяването Марта Кос отмени официалното си посещение в Сърбия в знак на протест срещу това, което Брюксел определи като „възхваляване на осъден военнопрестъпник“. От Европейската служба за външна дейност подчертаха, че подобни прояви противоречат изцяло на европейските ценности и застрашават пътя на Сърбия към членство в ЕС.

Реакциите в региона също са изключително полярни. Докато проправителствените медии в Сърбия предаваха погребението на живо като „величествено изпращане“, в Сараево събитието събуди дълбоки и болезнени спомени от войната през 90-те години. В знак на протест срещу военния ескорт и държавните почести за Младич, министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович разпореди изтеглянето на почти целия състав на босненското посолство в Белград, предаде Reuters.