Новини
Свят »
Сърбия »
Погребаха Ратко Младич в Белград с военни почести ВИДЕО

Погребаха Ратко Младич в Белград с военни почести ВИДЕО

7 Септември, 2026 19:21, обновена 7 Септември, 2026 19:31 1 156 47

  • ратко младич-
  • сърбия-
  • погребение-
  • белград-
  • почести

Десетки хиляди се стекоха на погребението, което предизвика остър международен скандал и дипломатическо напрежение на Балканите

Погребаха Ратко Младич в Белград с военни почести ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В сръбската столица Белград се състоя погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич. Известният с прозвището „Касапинът на Балканите“ почина на 27 август на 84-годишна възраст в затвора на ООН в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Още от ранните часове на деня десетки хиляди привърженици на Младич се стекоха пред църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, за да отдадат последна почит пред изложените тленни останки. Ковчегът на бившия генерал бе покрит със сръбския флаг, а върху него бяха поставени неговата офицерска фуражка и сабя. За поклонението бяха организирани и безплатни автобуси от различни градове в Сърбия и от Босна и Херцеговина.

Опелото беше отслужено лично от главата на Сръбската православна църква патриарх Порфирий. Сред присъстващите официални лица на церемонията бяха забелязани сръбският министър на труда, ветераните и социалното дело Милица Джурджевич-Стаменковски, министърът без портфейл Ненад Попович, лидерът на босненските сърби Милорад Додик, синът на сръбския президент Данило Вучич, както и руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко. Държавният глава Александър Вучич не присъства на събитието.

След църковната служба многохилядно шествие измина пеша разстоянието от 6 километра до Топчидерското гробище. Там Ратко Младич беше погребан с военни почести до гроба на своята дъщеря Ана, която се самоуби през 1994 г.

Събитието предизвика сериозен международен скандал и остри реакции от страна на Европейския съюз. Новият еврокомисар по разширяването Марта Кос отмени официалното си посещение в Сърбия в знак на протест срещу това, което Брюксел определи като „възхваляване на осъден военнопрестъпник“. От Европейската служба за външна дейност подчертаха, че подобни прояви противоречат изцяло на европейските ценности и застрашават пътя на Сърбия към членство в ЕС.

Реакциите в региона също са изключително полярни. Докато проправителствените медии в Сърбия предаваха погребението на живо като „величествено изпращане“, в Сараево събитието събуди дълбоки и болезнени спомени от войната през 90-те години. В знак на протест срещу военния ескорт и държавните почести за Младич, министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович разпореди изтеглянето на почти целия състав на босненското посолство в Белград, предаде Reuters.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Четник

    32 14 Отговор
    Чест и почитания!!!

    Коментиран от #10

    19:34 07.09.2026

  • 2 Хмм

    29 7 Отговор
    самите сърби го арестуваха и изпратиха в Хага, сега военни почести, лицемери

    19:34 07.09.2026

  • 3 Овчар

    36 16 Отговор
    Защо е герой Радко Младич..? Той не искаше държавата да бъде разделена и разграбена ..! Какво се случва в момента в Босна и Херцеговина, чужди компании грабят природни ресурси почти безплатно ,икономиката е срината и хората масово емигрират..! В Сърбия този сценарии е невъзможен..

    19:35 07.09.2026

  • 4 Жълтопаветен 5едераст

    9 8 Отговор
    Чий Крим!?

    19:38 07.09.2026

  • 5 Български Хелзински Комитет

    17 19 Отговор
    Вечна слава ГЕНЕРАЛЕ, шапки долу!

    Коментиран от #12

    19:38 07.09.2026

  • 6 Сръбската кло.ака

    17 23 Отговор
    Няма място в ЕС само претъпници и копейки

    19:39 07.09.2026

  • 7 604

    22 7 Отговор
    Глейте ве люмпини що народ има...и кажете тенкю на черния сиганин дет пусна натовските самолети да бомбят...то за тва там ни любят и тачът.....

    19:39 07.09.2026

  • 8 ПазарЖик

    19 10 Отговор
    Ще видите Европа през 2078г.

    Коментиран от #35

    19:40 07.09.2026

  • 9 Ами

    23 12 Отговор
    Нека пед@лите гледат как се погребват патриоти.

    Коментиран от #15, #27

    19:40 07.09.2026

  • 10 8383

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Четник":

    На върбе

    Коментиран от #24

    19:40 07.09.2026

  • 11 ДАЛИ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА БОКО

    18 7 Отговор
    Ще дойдат толкова хора.

    Коментиран от #29

    19:41 07.09.2026

  • 12 8383

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от "Български Хелзински Комитет":

    Сърбе на върбе

    19:41 07.09.2026

  • 13 Сърбия каза "сбогом" на ЕС!

    13 6 Отговор
    Тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път!

    19:42 07.09.2026

  • 14 Анонимен

    13 6 Отговор
    Хубав лош все пак е с ранг на генерал.

    Коментиран от #16

    19:46 07.09.2026

  • 15 8383

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Ти такъв ли си се.бс.ки пед@л

    Коментиран от #25

    19:46 07.09.2026

  • 16 8383

    7 9 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    А Радев е хартиен генерал без опит и той на върбе

    19:49 07.09.2026

  • 17 Дъщеря му се гръмва

    10 6 Отговор
    От гордост

    19:49 07.09.2026

  • 18 8383

    8 4 Отговор
    Всички чуждопоклонници на върбе

    19:51 07.09.2026

  • 19 с военни почести

    15 7 Отговор
    и псувни по адрес на терористичното престъпно НАТО

    19:52 07.09.2026

  • 20 Трябва

    14 13 Отговор
    да си абсолютен примат за да си Българин и да величаеш сръбски генерал.

    Коментиран от #23, #39

    19:55 07.09.2026

  • 21 Сатана Z

    12 7 Отговор
    Важното е как хората ще помнят генерал Ратко Младич в Сърбия, а не в Брюксел.

    Коментиран от #46

    19:57 07.09.2026

  • 22 Вашето мнение

    8 8 Отговор
    1. Защо Орбан не беше на място да го изпрати с почести?
    2. Имаше ли крвмтлска делегация?
    3. Защо са спестени кадрите, в които бивши югославяни плюят на ковчега му?
    4. Коцето прати ли делегация от "патриоти" на опелото? С шкембе войвода прати ли?

    За един прЕятел питам.

    19:58 07.09.2026

  • 23 Има колко искаш

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Трябва":

    Идиоти в България

    19:59 07.09.2026

  • 24 Четник

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "8383":

    🖕🏻🖕🏻🖕🏻

    19:59 07.09.2026

  • 25 Анонимен

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "8383":

    Да ти обясня ли. Даже генералите от Райха когато са били пленени от руснаците Втората световна са имали привилегии и са живеели в лукс.Почети история преди да пишеш

    19:59 07.09.2026

  • 26 дано

    9 7 Отговор
    дано да гори в а ада неговата сметка

    Коментиран от #37

    19:59 07.09.2026

  • 27 Пиночет

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Палячото Ратко Младич убиваше само беззащитни хора от,жени и деца,всяка една друга битка срещу подготвени бойци ядеше здрав бой!

    Коментиран от #33

    20:00 07.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Може

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДАЛИ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА БОКО":

    Ако им се пикае.

    20:02 07.09.2026

  • 30 СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ

    12 5 Отговор
    Че англосаксите им разрушиха държавата.

    Коментиран от #31, #32, #34

    20:02 07.09.2026

  • 31 Българин

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ":

    Сърбите са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    20:04 07.09.2026

  • 32 Кеф

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ":

    И да знаят, че и ние ги преееебххххме

    20:05 07.09.2026

  • 33 Ами

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "Пиночет":

    Бъркаш Младич с Натаняху или с нацистите от окраина.
    Не е проблем ... Нормално е за амбеажи.

    20:05 07.09.2026

  • 34 ПазарЖик

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "СЪРБИТЕ НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ":

    Даже малко им беше.

    20:07 07.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БУНКЕРНАТА ГНИДА

    5 2 Отговор
    Дали ще доживее
    До 84 ГОДИНИ?

    Коментиран от #38

    20:11 07.09.2026

  • 37 Старшина Боташ

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "дано":

    Дано и.рода тука дето трие и той умре и гори с скота сръбски в ада

    20:12 07.09.2026

  • 38 Старшина Боташ

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "БУНКЕРНАТА ГНИДА":

    Ще доживее в некой кенеф смлян от бактерии

    20:13 07.09.2026

  • 39 ДА СЕ РАДВАШ

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Трябва":

    НА НЯКАКЪВ СЪРБИН

    ТОВА Е НОРМАЛНО САМО
    ЗА КОПЕЙКИТЕ
    И РУСОТЪПАЦИТЕ .

    20:13 07.09.2026

  • 40 Иван Хаджийски

    1 2 Отговор
    Дивизия Принц Ойген ме ликвидираха и сега горя в ада като тъп комунист и Ратко м.нета е с мен

    20:15 07.09.2026

  • 41 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    Браво на сърбите. Разкапания ЕС не може да дава указания на страна,която обича и тачи своите патриоти. В същото време показвате по тв как в Сараево турците се радват и ръкопляскат на погребението на Ратко Младич. На сърбите не им пука за пътя към Европа,който води на никъде.

    20:18 07.09.2026

  • 42 дечо

    3 1 Отговор
    Ако сърбите са луди да влизат във ЕС.

    20:18 07.09.2026

  • 43 Глей си овцете

    1 0 Отговор
    До овчар 3. По полека, Косово къде е, Сев. Мак. почти вече къде е . Пускай караван волео, молео за успокоение.

    20:19 07.09.2026

  • 44 мдааааа

    1 2 Отговор
    Сребреница помни ! И тук се виждат "българите" ..

    20:20 07.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Павел Пенев

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Ние не величаем сръбския генерал, а неговото отношение към родината и патриотизма,което го отличава от нашите генерали-предатели на България и българския народ.

    20:25 07.09.2026

  • 47 Напомнящ

    1 1 Отговор
    БОГ да го прости Ратко Младич и му отреди едно светло местенце в РАЯ!!! Искрени съболезнования на семейството и приятелите му!!! Браво на сърбите за достойното изпращане на един истински генерал,патриот!!! Това изпращане е лека реабилитация за това,че го заловиха и предадоха на западните хищници,които го убиха!!! А брюкселските сатанински джендърляци не могат да заповядват на държавите,как да си погребват мъртъвците!!!

    20:29 07.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания