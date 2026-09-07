Калас: Дано САЩ са разбрали, че Русия въобще не е готова за мир

Европейският съюз рязко засилва мерките за сигурност и военната подкрепа за Украйна, изграждайки нови отбранителни съоръжения, налагайки драстични икономически бариери и стартирайки съвместни високотехнологични производства. Дипломатическият натиск също се засилва, докато Брюксел балансира между амбициозните планове и реалните производствени възможности на своята индустрия.
Дипломатически сондажи и съмнения в Брюксел
Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас изрази надежда, че преговарящите от САЩ, които през уикенда проведоха ключови срещи в региона, ясно са видели пълната липса на готовност на Русия за постигане на реален мир. В същото време обаче вътрешни доклади на Европейската комисия разкриват дълбоки притеснения. Според информация на Euractiv, в ЕК се зараждат сериозни съмнения относно способността на европейския военнопромишлен комплекс да покрие изцяло и навреме нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Експертите посочват, че стартирането на нови отбранителни инициативи в Брюксел отнема между 5 и 10 години, което не съответства на динамиката на бойното поле.
Ракетните дронове „Барс“ и тестване на нови технологии
Въпреки административните предизвикателства, военното сътрудничество бележи пробив. Още през октомври 2026 г. се очакват първите доставки за фронта от новото съвместно производство на украинските реактивни дронове „Барс“ на територията на Европа, финансирано от Германия. Този реактивен безпилотник, определян като ракетодрон, има обхват до 1000 км, скорост над 700 км/ч и бойна част до 60 кг.
Паралелно с това в Полша стартират тестове на нови безпилотни системи с подобен обхват от близо 1000 км. В рамките на мащабната паническа трансформация на индустрията, завод на автомобилния гигант Volkswagen (VW) се преустройва изцяло, за да започне масово производство на съвременни системи за противовъздушна отбрана (ПВО).
Икономическа блокада от Латвия и стената на Финландия
На икономическия фронт Балтийските страни предприемат безпрецедентни стъпки. Латвия официално обяви, че въвежда защитни мита в размер на 300% за всички товари със зърно и селскостопанска продукция, идващи от Русия и Беларус. Целта е транзитът през латвийските пристанища да стане икономически неизгоден и да се спре трафикът на крадено украинско зърно.
Междувременно Финландия обяви финализирането на своя мащабен проект по източната граница. Страната е похарчила 356 милиона евро за изграждането на високотехнологична 200-километрова ограда по границата с Русия, оборудвана с камери, сензори за дронове и патрулни пътища.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази
Събирайте си партакешите!
Коментиран от #53
21:09 07.09.2026
2 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #22
21:10 07.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4
21:10 07.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Навремето "Желязната завеса" е като тюлено перде пред новите ВЪРЛИ антикомунисти, деца на ВЪРЛИ комунисти❗🤔
21:10 07.09.2026
5 От написаното
Коментиран от #25
21:11 07.09.2026
6 А дано ти си разбрала,
21:12 07.09.2026
7 Красимир Петров
21:13 07.09.2026
8 Последния Софиянец
21:13 07.09.2026
9 ........–
21:13 07.09.2026
10 Да,бе
21:14 07.09.2026
11 Овчар
21:14 07.09.2026
12 Борис Джонсън
21:14 07.09.2026
13 Наблюдател
21:14 07.09.2026
14 Ехото ми нашепва на брега
21:14 07.09.2026
15 Бялджип
21:14 07.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Коментар
Коментиран от #29, #58
21:14 07.09.2026
18 Много ниско
21:14 07.09.2026
19 И Киев е Руски
21:15 07.09.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
9 май от ден капитулацията на Германия
го превърнаха в ден на Европа🤔❗
Съюз от няколко държави в Европа
бил Европейски съюз🤔❗
Страни от Западна Европа
били Източноевропейски страни🤔❗
21:15 07.09.2026
21 Коста
Коментиран от #28
21:15 07.09.2026
22 И Киев е Руски
До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":Одеса е задължително
Коментиран от #36
21:15 07.09.2026
23 Шорт
21:16 07.09.2026
24 Кандидат депутат
21:16 07.09.2026
25 Соломон
До коментар #5 от "От написаното":Викаш запада нападна Русия и няма намерение да се отказва. Като малък колко пъти сте изпускали за да мислиш така
Коментиран от #37
21:17 07.09.2026
26 Зеления път
21:17 07.09.2026
27 Колю Мамата
21:18 07.09.2026
28 Соломон
До коментар #21 от "Коста":Когато Русия си прибере убийците обратно от Украйна
Коментиран от #39
21:18 07.09.2026
29 Ма3охист
До коментар #17 от "Коментар":Оф... И като се събуди гледаш гащите мокри!
21:19 07.09.2026
30 Соваж бейби
Коментиран от #45
21:19 07.09.2026
31 На Кая и прилоша!
21:19 07.09.2026
32 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #43
21:19 07.09.2026
33 Кая изказва
21:20 07.09.2026
34 Кой???
21:20 07.09.2026
35 Коста
Коментиран от #41
21:20 07.09.2026
36 Соломон
До коментар #22 от "И Киев е Руски":Тази година колко територия бе освободена за да се ориентираме кога ще стигнат до Одеса
21:20 07.09.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Соломон":СолоМунчо, ЗАПАДНалИЯТ свят НЕ престанал да напада СССР/Русия още от датата на подписването на капитулацията на Германия❗
Ама заченатите и родените през ГЛУТЕУС МАКСИМУСа, няма как да знаете това❗
21:20 07.09.2026
38 ЕСтествено
21:20 07.09.2026
39 Недостигат
До коментар #28 от "Соломон":чували!
21:21 07.09.2026
40 Цвете
Коментиран от #51
21:21 07.09.2026
41 В ЕС
До коментар #35 от "Коста":си е мир!
21:22 07.09.2026
42 От чужбина
21:23 07.09.2026
43 Соваж бейби
До коментар #32 от "Някой може ли да ми каже":Това е една мисирка какво и се даде да чете и казва това е,не знае на кой свят се намира.
21:23 07.09.2026
44 Мани
21:23 07.09.2026
45 Държавните психиатрични клиники
До коментар #30 от "Соваж бейби":в САЩ са силно редуцирани още от тогавашния президент Роналд Рейган през 80-те години на миналия век с цел пестене на средства от държавния бюджет.
Затова САЩ са пълни с откачалки, които може да те застрелят на улицата. Това естествено не важи за богатите хора, които живея в охраняеми квартали.
21:23 07.09.2026
46 Цвете
21:24 07.09.2026
47 Гнидко Магнитков
21:24 07.09.2026
48 Пушената вмирисана
21:25 07.09.2026
49 Иван
21:26 07.09.2026
50 Де го оня фетишист с Токмачката
21:26 07.09.2026
51 Шовенизъм е радикален национализъм
До коментар #40 от "Цвете":Тъй си мислеше и Богдан Филов. В резултат първо сринаха София от бомбардировки, а след това го разстреляха и заровиха в дупка от бомба. Гробът му е неизвестен.
21:28 07.09.2026
52 ганев
21:30 07.09.2026
53 Страно
До коментар #1 от "Тази":Защо варналии говорят, кълве ли каята, хвана ли кая и пр?
21:30 07.09.2026
54 За хората с домашни любимци
21:31 07.09.2026
55 Яшар
21:32 07.09.2026
56 И Саркози
21:33 07.09.2026
57 Kaлпазанин
21:33 07.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Нещо в погледа на тази има плашещо
21:36 07.09.2026