Европейският съюз рязко засилва мерките за сигурност и военната подкрепа за Украйна, изграждайки нови отбранителни съоръжения, налагайки драстични икономически бариери и стартирайки съвместни високотехнологични производства. Дипломатическият натиск също се засилва, докато Брюксел балансира между амбициозните планове и реалните производствени възможности на своята индустрия.

Дипломатически сондажи и съмнения в Брюксел

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас изрази надежда, че преговарящите от САЩ, които през уикенда проведоха ключови срещи в региона, ясно са видели пълната липса на готовност на Русия за постигане на реален мир. В същото време обаче вътрешни доклади на Европейската комисия разкриват дълбоки притеснения. Според информация на Euractiv, в ЕК се зараждат сериозни съмнения относно способността на европейския военнопромишлен комплекс да покрие изцяло и навреме нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Експертите посочват, че стартирането на нови отбранителни инициативи в Брюксел отнема между 5 и 10 години, което не съответства на динамиката на бойното поле.

Ракетните дронове „Барс“ и тестване на нови технологии

Въпреки административните предизвикателства, военното сътрудничество бележи пробив. Още през октомври 2026 г. се очакват първите доставки за фронта от новото съвместно производство на украинските реактивни дронове „Барс“ на територията на Европа, финансирано от Германия. Този реактивен безпилотник, определян като ракетодрон, има обхват до 1000 км, скорост над 700 км/ч и бойна част до 60 кг.

Паралелно с това в Полша стартират тестове на нови безпилотни системи с подобен обхват от близо 1000 км. В рамките на мащабната паническа трансформация на индустрията, завод на автомобилния гигант Volkswagen (VW) се преустройва изцяло, за да започне масово производство на съвременни системи за противовъздушна отбрана (ПВО).

Икономическа блокада от Латвия и стената на Финландия

На икономическия фронт Балтийските страни предприемат безпрецедентни стъпки. Латвия официално обяви, че въвежда защитни мита в размер на 300% за всички товари със зърно и селскостопанска продукция, идващи от Русия и Беларус. Целта е транзитът през латвийските пристанища да стане икономически неизгоден и да се спре трафикът на крадено украинско зърно.

Междувременно Финландия обяви финализирането на своя мащабен проект по източната граница. Страната е похарчила 356 милиона евро за изграждането на високотехнологична 200-километрова ограда по границата с Русия, оборудвана с камери, сензори за дронове и патрулни пътища.