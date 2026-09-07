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Калас: Дано САЩ са разбрали, че Русия въобще не е готова за мир

Калас: Дано САЩ са разбрали, че Русия въобще не е готова за мир

7 Септември, 2026 20:58, обновена 7 Септември, 2026 21:08 896 59

  • европа-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Финландия завърши оградата си с Русия

Калас: Дано САЩ са разбрали, че Русия въобще не е готова за мир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз рязко засилва мерките за сигурност и военната подкрепа за Украйна, изграждайки нови отбранителни съоръжения, налагайки драстични икономически бариери и стартирайки съвместни високотехнологични производства. Дипломатическият натиск също се засилва, докато Брюксел балансира между амбициозните планове и реалните производствени възможности на своята индустрия.

Дипломатически сондажи и съмнения в Брюксел

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас изрази надежда, че преговарящите от САЩ, които през уикенда проведоха ключови срещи в региона, ясно са видели пълната липса на готовност на Русия за постигане на реален мир. В същото време обаче вътрешни доклади на Европейската комисия разкриват дълбоки притеснения. Според информация на Euractiv, в ЕК се зараждат сериозни съмнения относно способността на европейския военнопромишлен комплекс да покрие изцяло и навреме нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Експертите посочват, че стартирането на нови отбранителни инициативи в Брюксел отнема между 5 и 10 години, което не съответства на динамиката на бойното поле.

Ракетните дронове „Барс“ и тестване на нови технологии

Въпреки административните предизвикателства, военното сътрудничество бележи пробив. Още през октомври 2026 г. се очакват първите доставки за фронта от новото съвместно производство на украинските реактивни дронове „Барс“ на територията на Европа, финансирано от Германия. Този реактивен безпилотник, определян като ракетодрон, има обхват до 1000 км, скорост над 700 км/ч и бойна част до 60 кг.

Паралелно с това в Полша стартират тестове на нови безпилотни системи с подобен обхват от близо 1000 км. В рамките на мащабната паническа трансформация на индустрията, завод на автомобилния гигант Volkswagen (VW) се преустройва изцяло, за да започне масово производство на съвременни системи за противовъздушна отбрана (ПВО).

Икономическа блокада от Латвия и стената на Финландия

На икономическия фронт Балтийските страни предприемат безпрецедентни стъпки. Латвия официално обяви, че въвежда защитни мита в размер на 300% за всички товари със зърно и селскостопанска продукция, идващи от Русия и Беларус. Целта е транзитът през латвийските пристанища да стане икономически неизгоден и да се спре трафикът на крадено украинско зърно.

Междувременно Финландия обяви финализирането на своя мащабен проект по източната граница. Страната е похарчила 356 милиона евро за изграждането на високотехнологична 200-километрова ограда по границата с Русия, оборудвана с камери, сензори за дронове и патрулни пътища.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    43 44 Отговор
    Се прави,че не е разбрала..
    Събирайте си партакешите!

    Коментиран от #53

    21:09 07.09.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    34 45 Отговор
    и Крим и Донбас ще са руски мое и Одеса

    Коментиран от #22

    21:10 07.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 14 Отговор
    Навремето "Желязната завеса" е като тлюено перде пред новите ВЪРЛИ антикомунисти, деца на ВЪРЛИ комунисти❗🤔

    Коментиран от #4

    21:10 07.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Навремето "Желязната завеса" е като тюлено перде пред новите ВЪРЛИ антикомунисти, деца на ВЪРЛИ комунисти❗🤔

    21:10 07.09.2026

  • 5 От написаното

    29 9 Отговор
    Между редовете се чете че западът въздоверява да продължи своята агресивна пълномащабна и с нищо не предизвикана война срещу Русия

    Коментиран от #25

    21:11 07.09.2026

  • 6 А дано ти си разбрала,

    26 2 Отговор
    че ще свършиш на стълб...

    21:12 07.09.2026

  • 7 Красимир Петров

    22 3 Отговор
    Тръмп ще си го премести заради КалЯс

    21:13 07.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Тази ще и закрият отдела скоро.

    21:13 07.09.2026

  • 9 ........–

    16 1 Отговор
    "Тишината в спалнята поражда безумия"

    21:13 07.09.2026

  • 10 Да,бе

    21 2 Отговор
    Дано Калас не осъзнае интелектуалният си дефицит,че ще си отхапе вените на левия крак докато се бори с бълхите...

    21:14 07.09.2026

  • 11 Овчар

    22 3 Отговор
    Сащ в момента се интересуват само и единствено от редкоземните ресурси на Украйна.! Два оръжейни гиганта спряха производството поради липса на суровини..! Франция също няма..! Китай държи 90 ,% от световните запаси..! Вампирите нямат матриал и са в задънена улица.

    21:14 07.09.2026

  • 12 Борис Джонсън

    1 12 Отговор
    Гейрмания се надяваше руснаците да победят за две седмици.

    21:14 07.09.2026

  • 13 Наблюдател

    12 1 Отговор
    В казиното ни медии Цари такава йезуитска сензора и извъртане на истината че както си спомням по времето на тоталитаризма нямаше

    21:14 07.09.2026

  • 14 Ехото ми нашепва на брега

    3 1 Отговор
    Кая Каллас ( Ехо от Брега) ,или звездите ми го нашепват 🤯🤷

    21:14 07.09.2026

  • 15 Бялджип

    19 1 Отговор
    Изборът на тази се оказа кошмар за Евросъюза. С такива като нея и Урсулите, организацията н която сме и ние няма бъдеще.

    21:14 07.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коментар

    29 18 Отговор
    Раша ще бъде готова за мир през зимата когато Украйна им спре тока по големите градове и разбомби тези рафинерии които все още работят .

    Коментиран от #29, #58

    21:14 07.09.2026

  • 18 Много ниско

    15 18 Отговор
    се сгромолясва гарда на ЕК и на това недоразумение в нея. Може ли това да е изказване на първия дипломат на ЕС? Бих се срамувам ако бях ги избирал.

    21:14 07.09.2026

  • 19 И Киев е Руски

    6 18 Отговор
    Не знаех че и мъжете ги настига менопауза

    21:15 07.09.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 14 Отговор
    Да се чуди човек колко силна може да бъде пропагандата🤔❗
    9 май от ден капитулацията на Германия
    го превърнаха в ден на Европа🤔❗
    Съюз от няколко държави в Европа
    бил Европейски съюз🤔❗
    Страни от Западна Европа
    били Източноевропейски страни🤔❗

    21:15 07.09.2026

  • 21 Коста

    13 4 Отговор
    Кога Украйна най-после ще спре своята С нищо не предизвикана агресия срещу всичко руско

    Коментиран от #28

    21:15 07.09.2026

  • 22 И Киев е Руски

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":

    Одеса е задължително

    Коментиран от #36

    21:15 07.09.2026

  • 23 Шорт

    8 3 Отговор
    Застаряваща. фригидна.след менопауза. Какво друго можеш да очакваш!

    21:16 07.09.2026

  • 24 Кандидат депутат

    9 0 Отговор
    Гледам снимката и си мисля каква красота , какъв мозък.

    21:16 07.09.2026

  • 25 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "От написаното":

    Викаш запада нападна Русия и няма намерение да се отказва. Като малък колко пъти сте изпускали за да мислиш така

    Коментиран от #37

    21:17 07.09.2026

  • 26 Зеления път

    6 3 Отговор
    И тва ква зла гад е. Отбор "Зеленский" са все уроди, но губят мача.. и всичко губят. За съжаление и ние сме малко в този отбор - като дребен спонсор, засега..

    21:17 07.09.2026

  • 27 Колю Мамата

    2 1 Отговор
    Ако искаш мир готви се за война.

    21:18 07.09.2026

  • 28 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "Коста":

    Когато Русия си прибере убийците обратно от Украйна

    Коментиран от #39

    21:18 07.09.2026

  • 29 Ма3охист

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Коментар":

    Оф... И като се събуди гледаш гащите мокри!

    21:19 07.09.2026

  • 30 Соваж бейби

    2 2 Отговор
    В САЩ имат спешна нужда от психиатрия, не ги разбират тези неща 🤣.

    Коментиран от #45

    21:19 07.09.2026

  • 31 На Кая и прилоша!

    6 4 Отговор
    Ще я тричат е СИЗО и ще лежи в Сибир, като майка си.

    21:19 07.09.2026

  • 32 Някой може ли да ми каже

    8 2 Отговор
    Според вас Кая Калас дали знае таблицата за умножение, ако я питате колко прави 7х8, дали ще даде правилен отговор?

    Коментиран от #43

    21:19 07.09.2026

  • 33 Кая изказва

    6 4 Отговор
    мислите на ЕК за вечна война! Но за тях винаги Путин е виновен!

    21:20 07.09.2026

  • 34 Кой???

    2 1 Отговор
    Стив и зетят ли???

    21:20 07.09.2026

  • 35 Коста

    3 3 Отговор
    Те САЩ и Русия дали са разбрали, че и ЕС не е готов за Мир?

    Коментиран от #41

    21:20 07.09.2026

  • 36 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    Тази година колко територия бе освободена за да се ориентираме кога ще стигнат до Одеса

    21:20 07.09.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    СолоМунчо, ЗАПАДНалИЯТ свят НЕ престанал да напада СССР/Русия още от датата на подписването на капитулацията на Германия❗
    Ама заченатите и родените през ГЛУТЕУС МАКСИМУСа, няма как да знаете това❗

    21:20 07.09.2026

  • 38 ЕСтествено

    6 3 Отговор
    Много глyпава женица не вижда и 2 мм пред носа си!

    21:20 07.09.2026

  • 39 Недостигат

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    чували!

    21:21 07.09.2026

  • 40 Цвете

    1 2 Отговор
    НАШИТЕ ЮНАЦИ В ПАРЛАМЕНТА ЧЕТАТ ЛИ ПО НЯКОГА НЕЧИЕ ИЗКАЗВАНЕ ? ИЗОБЩО НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА ТРЪМП. ТОЙ СИ ГЛЕДА БИЗНЕСА И ОТ КЪДЕ, КАКВО МОЖЕ ДА ДОКОПА.ЧОВЕКЪТ СЕ ПРАВИ НА ЧЪРЧИЛ СТАЛИН И РУЗВЕЛТ ,КОГАТО В ЯЛТА СА СИ РИСУВАЛИ НА ЕДНА САЛФЕТКА " НОВИТЕ ГРАНИЦИ " НА СТАРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ. НЯКОЙ УМНИК ГОСТУВАЛ НА ТОЗИ РИЖАВ ЧИЧО ,ТРЯБВАШЕ ДА МУ ПОДСКАЖЕ ,ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДИ АМЕРИКА И ДАТАТА Е 681 ГОДИНА. ТОВА СМЕ НИЕ ,ВЕЛИКА ДЪРЖАВА С КАЛПАВИ МИНИСТРИ И ПРЕДАТЕЛИ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. ФАКТ ЛИ Е, ДА ФАКТ Е. 🐷✈️🎃🇧🇬🔎

    Коментиран от #51

    21:21 07.09.2026

  • 41 В ЕС

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Коста":

    си е мир!

    21:22 07.09.2026

  • 42 От чужбина

    2 1 Отговор
    Кая да види физиономията на Мерц и да не се чуди защо така!

    21:23 07.09.2026

  • 43 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Някой може ли да ми каже":

    Това е една мисирка какво и се даде да чете и казва това е,не знае на кой свят се намира.

    21:23 07.09.2026

  • 44 Мани

    1 1 Отговор
    Голема патка е таз

    21:23 07.09.2026

  • 45 Държавните психиатрични клиники

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Соваж бейби":

    в САЩ са силно редуцирани още от тогавашния президент Роналд Рейган през 80-те години на миналия век с цел пестене на средства от държавния бюджет.
    Затова САЩ са пълни с откачалки, които може да те застрелят на улицата. Това естествено не важи за богатите хора, които живея в охраняеми квартали.

    21:23 07.09.2026

  • 46 Цвете

    2 0 Отговор
    НАШИТЕ ЮНАЦИ В ПАРЛАМЕНТА ЧЕТАТ ЛИ ПО НЯКОГА НЕЧИЕ ИЗКАЗВАНЕ ? ИЗОБЩО НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА ТРЪМП. ТОЙ СИ ГЛЕДА БИЗНЕСА И ОТ КЪДЕ, КАКВО МОЖЕ ДА ДОКОПА.ЧОВЕКЪТ СЕ ПРАВИ НА ЧЪРЧИЛ СТАЛИН И РУЗВЕЛТ ,КОГАТО В ЯЛТА СА СИ РИСУВАЛИ НА ЕДНА САЛФЕТКА " НОВИТЕ ГРАНИЦИ " НА СТАРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ. НЯКОЙ УМНИК ГОСТУВАЛ НА ТОЗИ РИЖАВ ЧИЧО ,ТРЯБВАШЕ ДА МУ ПОДСКАЖЕ ,ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДИ АМЕРИКА И ДАТАТА Е 681 ГОДИНА. ТОВА СМЕ НИЕ ,ВЕЛИКА ДЪРЖАВА С КАЛПАВИ МИНИСТРИ И ПРЕДАТЕЛИ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. ФАКТ ЛИ Е, ДА ФАКТ Е. 🐷✈️🎃🇧🇬🔎

    21:24 07.09.2026

  • 47 Гнидко Магнитков

    1 0 Отговор
    ако Европа не е разбрала ,че пак я делкат .... махайте се дръгливи клиторани

    21:24 07.09.2026

  • 48 Пушената вмирисана

    2 0 Отговор
    скумрия наzzистко отроче Калас се опита да каже ли нещо? Миризлак, не си в хора за да на даваш жалки те си вопли.

    21:25 07.09.2026

  • 49 Иван

    1 0 Отговор
    Дано ти разбереш , че ЕС е бюрократична бездна

    21:26 07.09.2026

  • 50 Де го оня фетишист с Токмачката

    1 0 Отговор
    Нищо нищо ,довечера в куев ще празнуват 40 дена от капитулацията на Путин 💥💥💥⚡⭐⭐⭐🌟🌟🌟🔥🔥🔥🔥🔥

    21:26 07.09.2026

  • 51 Шовенизъм е радикален национализъм

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Цвете":

    Тъй си мислеше и Богдан Филов. В резултат първо сринаха София от бомбардировки, а след това го разстреляха и заровиха в дупка от бомба. Гробът му е неизвестен.

    21:28 07.09.2026

  • 52 ганев

    1 0 Отговор
    УУУФ.....ОТВРАТ..

    21:30 07.09.2026

  • 53 Страно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тази":

    Защо варналии говорят, кълве ли каята, хвана ли кая и пр?

    21:30 07.09.2026

  • 54 За хората с домашни любимци

    2 0 Отговор
    Бихте ли поверили кучето си дори един ден да бъде гледано от Кая Калас?

    21:31 07.09.2026

  • 55 Яшар

    1 0 Отговор
    Милене защо ме изтри ,на запад казват всичко ,обиждат ни ...аз какво цинично написах и лъжливо....истината е ,че кая си мисли че езика в п .та и е к.юр...няма да говоря с теб

    21:32 07.09.2026

  • 56 И Саркози

    1 0 Отговор
    си виреше дългия нос, като Кая. Сега си кротува в затвора, беден като църковна мишка! И на Кая ще и вземат всичко и ще ближе циганки за един чай.

    21:33 07.09.2026

  • 57 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Някой интересува ли го защо глупавите кокошки кудкудякат ,освен когато снасят яйца

    21:33 07.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Нещо в погледа на тази има плашещо

    1 0 Отговор
    Кая участва в филми психо ще имаш успех

    21:36 07.09.2026