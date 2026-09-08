Руски удари по Киев, Харков и Одеса: Поразени са сгради, има ранени

През нощта и рано сутринта на 8 септември руските сили предприеха масирана комбинирана атака срещу ключови региони в Украйна. Към 5:00 часа българско време се съобщава за серия от мощни експлозии, активирана противовъздушна отбрана (ПВО) и сериозни материални щети в столицата Киев, Киевска област и град Харков.

Ракетен терор в Киев: Щети по жилищни сгради, шестима ранени

В столицата Киев противовъздушната тревога бе обявена поради реална заплаха от балистично оръжие и реактивни безпилотни летателни апарати (БПЛА). Според информация от Киевската градска военна администрация (КГВА), градът е бил атакуван от балистични ракети от три направления – Курск, Воронеж и Брянск, както и от стратегическа авиация с ракети от самолети Ту-95МС и Ту-160МС.

В резултат на падане на отломки от улучени цели в Соломенския район на Киев са нанесени щети върху 5-етажна и 3-етажна жилищни сгради. На същата локация е възникнал пожар в складово помещение. В Дарницкия район отломки са повредили лек автомобил. Към момента спасителните екипи са на терен, като се изяснява информацията за пострадали и евентуално блокирани хора под развалините. Съобщава се за шестима пострадали.

Пожари в Киевска област

Късно вечерта на 7 септември и в първите часове на 8 септември под ударите на руските реактивни дронове попаднаха два района на Киевска област – Борисполски и Фастовски. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС), атаката е предизвикала мащабни пожари в промишлени предприятия и логистичен комплекс. В Борисполския район огънят напълно е унищожил седем товарни автомобила.

Дрон удари многоетажна сграда в Харков

Втората гореща точка от изминалата нощ е град Харков. Вечерта на 7 септември руски боен безпилотник тип „Шахед“ атакува гъсто населен жилищен район. Кметът на града Игор Терехов потвърди, че е фиксиран директен удар в граждански обект на нивото на шестия етаж.

При нападението е пострадал 17-годишен младеж, който е получил взривни наранявания и му е оказана спешна медицинска помощ. Взривната вълна е изпочупила прозорците и е повредила фасадите на околните многоетажни жилищни блокове.

Обект на нападение е станал и пристанищният град Одеса, където в ранните часове на деня се чуват взривове.

Сериозната активност на руската стратегическа авиация принуди съседна Полша да вдигне по спешност дежурната си бойна авиация. Оперативното командване на въоръжените сили на Полша обяви в социалната мрежа X, че изтребители са били приведени в пълна готовност за превантивна защита на полското въздушно пространство в приграничните райони.

Военни аналитици от специализирания портал Милитарний потвърдиха, че при атака с дронове срещу руската авиационна база в град Таганрог са били успешно поразени и увредени руски военни хеликоптери Ми-35 и Ми-8. На територията на обекта е регистриран мащабен пожар.

Новият краен срок за превземането на Донбас

Заместник-ръководителят на Офиса на президента на Украйна Павел Палиса разкри в своя официален канал в Telegram, че политическото ръководство в Москва за 15-и път е преместило крайния срок за пълната окупация на Донецка област. Според изнесените данни от разузнаването, Владимир Путин изисква превземането на Донбас да приключи до края на 2026 година, докато руското военно командване настоява дедлайнът да бъде удължен до 31 март 2027 година поради огромните загуби на жива сила на фронта.

Темата е била ключова част от преговорите в Киев с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Международната ситуация се усложнява допълнително от нов доклад на Bloomberg, който сигнализира за засилване на проруския политически курс в определени държави в Европа. Въпреки тези умерени тенденции в някои столици, водещи европейски сили категорично затвърждават подкрепата си за Киев. В същия материал на Bloomberg се разкриват детайли, според които Франция е поела официален ангажимент спешно да засили системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна, осигурявайки допълнителна защита срещу новите модификации руски реактивни безпилотни апарати.