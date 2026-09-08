Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Руски удари по Киев, Харков и Одеса: Поразени са сгради, има ранени
  Тема: Украйна

Руски удари по Киев, Харков и Одеса: Поразени са сгради, има ранени

8 Септември, 2026 04:57, обновена 8 Септември, 2026 06:01 1 841 19

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • харков-
  • удари-
  • разрушения

Масирана вълна от ракети и дронове предизвика пожари в Украйна и разруши жилищни домове

Руски удари по Киев, Харков и Одеса: Поразени са сгради, има ранени - 1
Снимка: Архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта и рано сутринта на 8 септември руските сили предприеха масирана комбинирана атака срещу ключови региони в Украйна. Към 5:00 часа българско време се съобщава за серия от мощни експлозии, активирана противовъздушна отбрана (ПВО) и сериозни материални щети в столицата Киев, Киевска област и град Харков.

Ракетен терор в Киев: Щети по жилищни сгради, шестима ранени

В столицата Киев противовъздушната тревога бе обявена поради реална заплаха от балистично оръжие и реактивни безпилотни летателни апарати (БПЛА). Според информация от Киевската градска военна администрация (КГВА), градът е бил атакуван от балистични ракети от три направления – Курск, Воронеж и Брянск, както и от стратегическа авиация с ракети от самолети Ту-95МС и Ту-160МС.

В резултат на падане на отломки от улучени цели в Соломенския район на Киев са нанесени щети върху 5-етажна и 3-етажна жилищни сгради. На същата локация е възникнал пожар в складово помещение. В Дарницкия район отломки са повредили лек автомобил. Към момента спасителните екипи са на терен, като се изяснява информацията за пострадали и евентуално блокирани хора под развалините. Съобщава се за шестима пострадали.

Пожари в Киевска област

Късно вечерта на 7 септември и в първите часове на 8 септември под ударите на руските реактивни дронове попаднаха два района на Киевска област – Борисполски и Фастовски. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС), атаката е предизвикала мащабни пожари в промишлени предприятия и логистичен комплекс. В Борисполския район огънят напълно е унищожил седем товарни автомобила.

Дрон удари многоетажна сграда в Харков

Втората гореща точка от изминалата нощ е град Харков. Вечерта на 7 септември руски боен безпилотник тип „Шахед“ атакува гъсто населен жилищен район. Кметът на града Игор Терехов потвърди, че е фиксиран директен удар в граждански обект на нивото на шестия етаж.

При нападението е пострадал 17-годишен младеж, който е получил взривни наранявания и му е оказана спешна медицинска помощ. Взривната вълна е изпочупила прозорците и е повредила фасадите на околните многоетажни жилищни блокове.

Обект на нападение е станал и пристанищният град Одеса, където в ранните часове на деня се чуват взривове.

Сериозната активност на руската стратегическа авиация принуди съседна Полша да вдигне по спешност дежурната си бойна авиация. Оперативното командване на въоръжените сили на Полша обяви в социалната мрежа X, че изтребители са били приведени в пълна готовност за превантивна защита на полското въздушно пространство в приграничните райони.

Военни аналитици от специализирания портал Милитарний потвърдиха, че при атака с дронове срещу руската авиационна база в град Таганрог са били успешно поразени и увредени руски военни хеликоптери Ми-35 и Ми-8. На територията на обекта е регистриран мащабен пожар.

Новият краен срок за превземането на Донбас

Заместник-ръководителят на Офиса на президента на Украйна Павел Палиса разкри в своя официален канал в Telegram, че политическото ръководство в Москва за 15-и път е преместило крайния срок за пълната окупация на Донецка област. Според изнесените данни от разузнаването, Владимир Путин изисква превземането на Донбас да приключи до края на 2026 година, докато руското военно командване настоява дедлайнът да бъде удължен до 31 март 2027 година поради огромните загуби на жива сила на фронта.

Темата е била ключова част от преговорите в Киев с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Международната ситуация се усложнява допълнително от нов доклад на Bloomberg, който сигнализира за засилване на проруския политически курс в определени държави в Европа. Въпреки тези умерени тенденции в някои столици, водещи европейски сили категорично затвърждават подкрепата си за Киев. В същия материал на Bloomberg се разкриват детайли, според които Франция е поела официален ангажимент спешно да засили системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна, осигурявайки допълнителна защита срещу новите модификации руски реактивни безпилотни апарати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в Киев след като

    31 32 Отговор
    спряха да пият безакохолните продукти на кока кола вече и не пушат от цигарите на бритиш американ табако

    Коментиран от #8

    05:06 08.09.2026

  • 2 Соломон

    36 31 Отговор
    Да са живи и здрави братята руснаци!

    05:13 08.09.2026

  • 3 ТОВА Е

    14 34 Отговор
    заради бензина и нафтата !

    05:16 08.09.2026

  • 4 мда

    32 30 Отговор
    Тея укри са много пропаднали типове и много нагли.

    05:17 08.09.2026

  • 5 Русия приключи със СВО, почват яки удари

    30 20 Отговор
    Удрят се депа за производство на бпла които са скрити в жилищни сгради. Сутринта ще има рев и вои от жеЛАЕщите ! В добавка идват добри новини и от Германия.

    05:40 08.09.2026

  • 6 Крум

    26 19 Отговор
    Деня започва добре

    05:45 08.09.2026

  • 7 Масирана атака

    36 0 Отговор
    с балистични ракети, пък само отломки по жилищни сгради и изпочупени прозорци в гъстонаселени райони?:)
    Мъка, мъкааа, за лов на балами!:)

    Коментиран от #11

    05:53 08.09.2026

  • 8 Накратко

    12 21 Отговор

    До коментар #1 от "в Киев след като":

    Това са възможностите на фашистите . Освен да убиват и разрушават друго не могат

    05:54 08.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    1 24 Отговор
    Безкрайни са престъпленията на руските нацисти! Но и възмездието за тях и техните пособницо ще е сурово!

    Коментиран от #14

    06:12 08.09.2026

  • 11 Да се пише за това

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Масирана атака":

    какво са ударили руснаците, не е възпитано и е обидно! Затова и не се толерира.

    06:14 08.09.2026

  • 12 Оня

    17 2 Отговор
    Общо взето нищо ново, яка дискотека в 404 и купона е на макс! Добро е утрото! Не знам защо гледах новини по родните сорос тв и показват по бъ тъ въ онова русо недоразумение кореспонднтката им у брюксел! С такъв апломб ни съобщава че там бе, у брюксел били силно разтревожени от промяната на курса в немско! А бе тая да не би да има епилепсия Или така си трепери? Ще да се е притеснила май момата от нещо А?

    06:16 08.09.2026

  • 13 Украйна пак

    8 3 Отговор
    победи.

    06:17 08.09.2026

  • 14 От сутринта си почнал с ракията

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    от безсилна мъка.

    06:19 08.09.2026

  • 15 Механик

    17 1 Отговор
    И ква стана тя? Под прикритието на американските пратеници, западните лешояди докараха оръжие, ама руснаците се усетиха и ден по-късно го утилизираха, а?
    Но пък инак, Зели пИчели войната, а Русия няма кокоши яйца, нали?

    06:25 08.09.2026

  • 16 ВЕСЕЛЯК

    5 1 Отговор
    Ох бабачкаааа! Да живее бангарангата и нощният туризъм в киевското метро.
    Гутен морген киевски победители! Добре ли се спа нощеска у метрото? Какво ви донесоха Крушаря и наВиткковия ?

    06:46 08.09.2026

  • 17 Хи их хи

    4 1 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите?

    06:46 08.09.2026

  • 18 СПРАВЕДЛИВ

    2 0 Отговор
    Интересно е, как историята се повтаря периодично! Не, че руското влияние се засилва в европейските държави, а народите им, претърпели тегобите на атлантическото влияние и виждайки напредъка на руските войски, започват да хранят надежда за някакво спасение.
    Така тези, които не сме били очевидци на събитията от 40-те години на миналия век, сега можем да ги наблюдаваме на живо.

    06:55 08.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания