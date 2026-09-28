13 души загинаха при пожар във фабрика за фойерверки в Русия

Тринадесет души загинаха, а още една жена бе ранена при пожар във фабрика за фойерверки в Ярославска област на Русия, съобщиха аварийно-спасителните служби, предаде ТАСС, съобщи БТА.
Огънят е обхванал две сгради в село Кубринск близо до град Переславъл-Залески. На мястото на пожара са били изпратени около 100 служители на аварийно-спасителните служби, съобщи местният губернатор Михаил Евраев.
Руските власти са започнали разследване за предполагаемо нарушаване на правилата за безопасност, отбелязва ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кфкдкд
21:52 28.09.2026
2 Мрън мрън аз копейка съм
21:58 28.09.2026
3 Копейко
22:01 28.09.2026