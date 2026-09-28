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13 души загинаха при пожар във фабрика за фойерверки в Русия

13 души загинаха при пожар във фабрика за фойерверки в Русия

28 Септември, 2026 21:48 345 3

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  • фабрика-
  • фойерверки-
  • русия

На мястото на пожара са били изпратени около 100 служители на аварийно-спасителните служби

13 души загинаха при пожар във фабрика за фойерверки в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тринадесет души загинаха, а още една жена бе ранена при пожар във фабрика за фойерверки в Ярославска област на Русия, съобщиха аварийно-спасителните служби, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Огънят е обхванал две сгради в село Кубринск близо до град Переславъл-Залески. На мястото на пожара са били изпратени около 100 служители на аварийно-спасителните служби, съобщи местният губернатор Михаил Евраев.

Руските власти са започнали разследване за предполагаемо нарушаване на правилата за безопасност, отбелязва ТАСС.


Русия
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  • 1 Кфкдкд

    2 0 Отговор
    Москва - Ярослав 280км.

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  • 2 Мрън мрън аз копейка съм

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    Фойерверки.... Да бе, да

    21:58 28.09.2026

  • 3 Копейко

    1 0 Отговор
    Тьотя каза ,че пак са пушили цигари

    22:01 28.09.2026

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