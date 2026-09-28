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Швеция е изправена пред политически блокаж

Швеция е изправена пред политически блокаж

28 Септември, 2026 21:31 501 1

  • швеция-
  • стокхолм-
  • политика-
  • магдалена андершон

На вота на 13 септември левоцентристката опозиция спечели крехко мнозинство от 176 депутатски места в парламента

Швеция е изправена пред политически блокаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опитите да бъде съставено ново правителство на Швеция удариха на камък, след като лидерът на Шведската социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон обяви, че не е в състояние да събере достатъчно подкрепа, въпреки че на изборите миналия месец нейният левоцентристки блок спечели с малка преднина, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Мога да заключа, че на този етап няма никаква възможност да съставя правителство", заяви Андершон на пресконференция. По думите ѝ тя е загубила подкрепата на Лявата партия (социалистическа, бивша комунистическа партия – бел. ред.).

Сега председателят на шведския парламент, Риксдага, най-вероятно ще връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на премиера Улф Кристершон. Умерената коалиционна партия на Кристершон разполага с втората по численост парламентарна група в Риксдага.

На вота на 13 септември левоцентристката опозиция спечели крехко мнозинство от 176 депутатски места в парламента срещу 173 за десноцентристите.

Резултатът бе продиктуван от спад в подкрепата за антиимиграционната партия "Шведски демократи" в северната страна с 10,6-милионно население, което наруши общоевропейската тенденция на възход на крайната десница.

Въпреки победата на левоцентристите изборите, които мнозина определиха като референдум за и против обещанието на Кристершон да включи "Шведски демократи" в управляващата коалиция, формирането на стабилна власт остана под въпрос.

Андершон каза, че се е отказала да продължи с опитите да състави правителство, понеже Лявата партия, една от формациите, необходими ѝ за образуване на парламентарно мнозинство, е обявила, че ще подкрепи кандидата на десноцентристите за парламентарен председател.

Преди това Лявата партия заяви, че би подкрепила единствено Андершон за премиерския пост.

Андершон вероятно ще получи втори шанс да състави кабинет, ако и десноцентристите се провалят в тази задача.

По конституция парламентарният председател има право да предложи на парламента до четирима кандидати за премиер, но ако всички бъдат отхвърлени, Швеция отива на предсрочни избори.

В петък допълнителна интрига в политическите процеси в Стокхолм внесе и съобщението на полицията, че е започнала разследване за изборни измами в столицата.

Новината бе обявена само дни след като прокуратурата образува свое разследване за предполагаеми нарушения при гласуването в град Борлeнге, Централна Швеция, дело, което може да застраши 11 депутатски места, ако Съветът за проверка на изборите нареди вотът там да бъде повторен.

През 2018 г. социалдемократът Стефан Льовен се нуждаеше от 134 дни, за да състави правителство, припомня Ройтерс.


Швеция
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  • 1 тхйт

    4 0 Отговор
    нови избори.. като у нас.

    21:43 28.09.2026

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