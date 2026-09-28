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Нови показания за ареста на Борисов преди 4 години: Бившият главен секретар на МВР не е знаел предварително

Нови показания за ареста на Борисов преди 4 години: Бившият главен секретар на МВР не е знаел предварително

28 Септември, 2026 15:55 1 189 22

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  • 4 години

Показанията пред Софийския градски съд са на Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков 

Нови показания за ареста на Борисов преди 4 години: Бившият главен секретар на МВР не е знаел предварително - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от "Прогресивна България", Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди четири години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков, информират от БНР.

Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу експремиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал при задържането на Борисов на 17 март 2022 г.

Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите:

"Как го правите, без да ми бъде докладвано на мен?".

Симов заяви, че и той самият е научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов... след началото ѝ.

Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 г. към 19.30 часа бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи - Асен Василев и Бойко Рашков, извикали "приповдигнато" в един глас, че Борисов е арестуван.

Симов твърди, че първото прессъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившият финансов министър и експремиерът Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъде поставени белезници, защото "българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници", цитира ги той.

След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, ексвътрешният министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в Банкя, че "ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат".

Пак по думите на Симов, месец преди арестите темата била обсъждана в кабинета на Кирил Петков. Говорело се, че Борисов има сакове с пари в Банкя и в манастири, като активен в разговора бил медиен съветник на експремиера, чието име той не си спомни.

Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефът на НСО Емил Тонев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    15 2 Отговор
    Да бяха потърсили саковете под зайчарника, ама хайде де про100 Киро си е про100 Киро.

    Коментиран от #9

    16:03 28.09.2026

  • 2 Все едно

    13 23 Отговор
    Кабинетът Петков беше най-доброто за България, но русофилщината и чалгарията направиха всичко да го провалят.

    Коментиран от #3

    16:04 28.09.2026

  • 3 Соломон

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Все едно":

    Кабинета на Про100 Киро бе едно голямо недоразумение. Като почнеш от МВР министъра с 13те тоалетни и преключиш с Наско и пиците с кристали

    Коментиран от #8

    16:18 28.09.2026

  • 4 баи ставри

    11 5 Отговор
    кирето беше много ама много добър премиер защото построи три моста на дунава два тунела под стара планина и голям ама много голям завод за леки автомобили и задоволи пазара в цяла европа а и в америка и пусна авиолиния до братска македония сега се питам закщо кирето не се кандитатира и за премиер има големи способности

    16:20 28.09.2026

  • 5 Това прилича на дежа вю

    8 3 Отговор
    измислици женски на пазара! Излагате се. Публикувайте инфо, което е официално коментирано от съда, а не махленски клюки!

    Коментиран от #6

    16:21 28.09.2026

  • 6 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това прилича на дежа вю":

    Какъв съд те гони. Все още се води разследване

    Коментиран от #19

    16:23 28.09.2026

  • 7 Това рекламация

    8 3 Отговор
    ли е ? Да ги арестуват сега със знанието на главния секунда МВР тримата топтан с имотите !

    Коментиран от #10, #13

    16:32 28.09.2026

  • 8 Емигрант

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Голямото недоразумение в България си ти както и всички необразовани и неразумни български екземпляри ! Ако болшинството в България бяха умни у разумни, а не разни чалгаросани и мал(к)оумни да повторя пак, като теб, нямаше да сте на дъното което вече пробивате съвсем усърдно и упорито ! Бог е бил прав като ви е лишил от разум, на комунист разум не се дава, само се отнема за да бъде послушна контролирана мишка !

    16:37 28.09.2026

  • 9 механик

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Да, ама всички се радвахте и пеехте , нали ? Сега Киро ви е виновен , че двадесет години Борисов ви разиграва като маймуни . Всеки заслужава това , което сам си е направил .

    16:38 28.09.2026

  • 10 чужденец

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Това рекламация":

    Сега не може . Радев им е авер , амиго , другар и т.н.

    16:40 28.09.2026

  • 11 Горски

    4 2 Отговор
    Кирчо , Кирчо , ти някога признал ли се си за виновен?Стана премиер с канадски паспорт , спечели предните избори чрез ала бала с машините и помощта на резидента , издаде заедно с Рашков заповед незаконна за ареста на Борисов и сие и пак говориш! Признай си и бъди пример за почтеност! В дъното на беззаконието е Превзетата съдебна система. Прокуратурата ги хваща, но съдът ги пуща. Този не е единствения. Проблема е че съдия се ставаше само от тъмно червени. И системата 30 години се самовъзпроизвежда. Имаше една Специализирана прокуратура, обаче тези като сграбчиха властта изритаха главния прокурор и хвърлиха досиетата в архива където вероятно вече са изгубени. В най-добрия случай прочистени безвръзвратно. Криминалния преход завърши успешно. Българският народ окончателно загуби вяра че ще има възмездие. Точно тези, които използваха прокуратурата, като бухалка и арестуваха Борисов, Горанов и Арнаудова да говорят, че прокуратурата се била използвала, за бухалка... все едно крадеца да вика дръжте крадеца, все едно Лена Бориславова да говори против фалшификациите на документи... това ПП ДБ срама нямат, както се вика гьон сурат.

    Коментиран от #20

    16:42 28.09.2026

  • 12 СЪС РЪЦЕ У ДЖОБОВЕТЕ

    1 2 Отговор
    Напръчен арогантен усмихнат но арестуван. И КО СТАНА ФЕЙК ДАЛАВЕРИ ПОСЛЕ СГЛОБКА И КРАЖБИ. АЗ НА ТЕБЕ ТИ НА МЕНЕ. Замиват очите на хората.

    16:44 28.09.2026

  • 13 оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Това рекламация":

    Явно живееш в Евторитарна Русия където хората се арестуват и вкарват в Зандатиге ей-тъй - от Злоба.Тук обаче в Демокр. БГ се задържа някой САМО ако има ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършено от него Престъпление.Ама какво търсите в Бълг. Сайтове бе дъвчещи руски хляб и плащащи Данъци на путин - имате си там "В контакте",там си изливайте русофилските Щения и Дълбокомислия!

    Коментиран от #17

    16:44 28.09.2026

  • 14 Анонимен

    1 0 Отговор
    Време е червените олигарси заграбили сега власт държава институции да бъдат разследвани България е парламентарна държава Българи да си върнем свободата

    Коментиран от #21

    16:47 28.09.2026

  • 15 Без майтап

    0 2 Отговор
    Народа мисли че Борисов е за затвора. Пропагандата казва че му са нарушени човешките права. За Темида, за правото в България, всеки да преценЯ.

    Коментиран от #16

    16:51 28.09.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Без майтап":

    15 а аз мисля че ти си за затвора защото съм народа

    16:52 28.09.2026

  • 17 111111

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Постоянно костенурчиш!

    16:56 28.09.2026

  • 18 Има ли прокурорска запояед за арест

    2 3 Отговор
    Трябвало е да призоват борисов да отиде в РПУ
    Това с ареста и белезниците е незаконно от всяка гледна точка

    16:57 28.09.2026

  • 19 Наш човек

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Разследването и съда казват, виновният невинен, невиният виновен. Последна истанция Путин или Тръмп.

    16:57 28.09.2026

  • 20 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Горски, ти симбил ДЪРВЕН КОНТРОЛИРАН БУДАЛА ! Защо не каза всичко, че и САЩ и Великобритания са тъмно червени защото са обявили българите за мошеници, корупционери и измамници, като дори не ги допускат на теритириите си, защо не кажеш защо медиите крият, че Тиквата и той е в списъкът "Магнитски" или удобно премълчаваш, къде потънаха ония 57 милиона в чували и найлонови торби, къде си видял ти магистрали без гаранция които след като се открият веднага им тръгва ремонт последван от "ремонт на ремонта", в коя цивилизована държава се опрощават 700 млн. данъци срещу 60 млн. в частни сметки, в коя цивилизована държава народ избира мутра-бандит за министър-председател, кажи нещо за фактът когато Тиквата съобщи пред будалите, че няма да си изхвърли червената тапия, а ще си я прибере в сейфа при пачките и колчетата....такъв будала като теб не се среща и сред дъждовните червеи....

    Коментиран от #22

    16:59 28.09.2026

  • 21 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Как се връща нещо което никога не си притежавал ? Би трябвало да кажеш "българи, да си извоюваме свободата", но тогава ще разбереш, че мрънкачи свобода не извоюват, те само си мечтаят за нея !

    17:04 28.09.2026

  • 22 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Емигрант":

    Тръгнал си да се биеш с триглава ламя а нямаш летящи сандали! Тук ако кажеш нещо против Баце ще те затрупат с минуси и ще те обиждат! За едни хора той е Бог! Ритнаха му паничката и тия луднаха от злоба що им секна кранчето!

    17:09 28.09.2026

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