Нови показания за ареста на Борисов преди 4 години: Бившият главен секретар на МВР не е знаел предварително

Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от "Прогресивна България", Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди четири години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.
Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков, информират от БНР.
Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу експремиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал при задържането на Борисов на 17 март 2022 г.
Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите:
"Как го правите, без да ми бъде докладвано на мен?".
Симов заяви, че и той самият е научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов... след началото ѝ.
Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 г. към 19.30 часа бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи - Асен Василев и Бойко Рашков, извикали "приповдигнато" в един глас, че Борисов е арестуван.
Симов твърди, че първото прессъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившият финансов министър и експремиерът Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъде поставени белезници, защото "българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници", цитира ги той.
След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, ексвътрешният министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в Банкя, че "ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат".
Пак по думите на Симов, месец преди арестите темата била обсъждана в кабинета на Кирил Петков. Говорело се, че Борисов има сакове с пари в Банкя и в манастири, като активен в разговора бил медиен съветник на експремиера, чието име той не си спомни.
Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефът на НСО Емил Тонев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #9
16:03 28.09.2026
2 Все едно
Коментиран от #3
16:04 28.09.2026
3 Соломон
До коментар #2 от "Все едно":Кабинета на Про100 Киро бе едно голямо недоразумение. Като почнеш от МВР министъра с 13те тоалетни и преключиш с Наско и пиците с кристали
Коментиран от #8
16:18 28.09.2026
4 баи ставри
16:20 28.09.2026
5 Това прилича на дежа вю
Коментиран от #6
16:21 28.09.2026
6 Соломон
До коментар #5 от "Това прилича на дежа вю":Какъв съд те гони. Все още се води разследване
Коментиран от #19
16:23 28.09.2026
7 Това рекламация
Коментиран от #10, #13
16:32 28.09.2026
8 Емигрант
До коментар #3 от "Соломон":Голямото недоразумение в България си ти както и всички необразовани и неразумни български екземпляри ! Ако болшинството в България бяха умни у разумни, а не разни чалгаросани и мал(к)оумни да повторя пак, като теб, нямаше да сте на дъното което вече пробивате съвсем усърдно и упорито ! Бог е бил прав като ви е лишил от разум, на комунист разум не се дава, само се отнема за да бъде послушна контролирана мишка !
16:37 28.09.2026
9 механик
До коментар #1 от "хехе":Да, ама всички се радвахте и пеехте , нали ? Сега Киро ви е виновен , че двадесет години Борисов ви разиграва като маймуни . Всеки заслужава това , което сам си е направил .
16:38 28.09.2026
10 чужденец
До коментар #7 от "Това рекламация":Сега не може . Радев им е авер , амиго , другар и т.н.
16:40 28.09.2026
11 Горски
Коментиран от #20
16:42 28.09.2026
12 СЪС РЪЦЕ У ДЖОБОВЕТЕ
16:44 28.09.2026
13 оня с коня
До коментар #7 от "Това рекламация":Явно живееш в Евторитарна Русия където хората се арестуват и вкарват в Зандатиге ей-тъй - от Злоба.Тук обаче в Демокр. БГ се задържа някой САМО ако има ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършено от него Престъпление.Ама какво търсите в Бълг. Сайтове бе дъвчещи руски хляб и плащащи Данъци на путин - имате си там "В контакте",там си изливайте русофилските Щения и Дълбокомислия!
Коментиран от #17
16:44 28.09.2026
14 Анонимен
Коментиран от #21
16:47 28.09.2026
15 Без майтап
Коментиран от #16
16:51 28.09.2026
16 Анонимен
До коментар #15 от "Без майтап":15 а аз мисля че ти си за затвора защото съм народа
16:52 28.09.2026
17 111111
До коментар #13 от "оня с коня":Постоянно костенурчиш!
16:56 28.09.2026
18 Има ли прокурорска запояед за арест
Това с ареста и белезниците е незаконно от всяка гледна точка
16:57 28.09.2026
19 Наш човек
До коментар #6 от "Соломон":Разследването и съда казват, виновният невинен, невиният виновен. Последна истанция Путин или Тръмп.
16:57 28.09.2026
20 Емигрант
До коментар #11 от "Горски":Горски, ти симбил ДЪРВЕН КОНТРОЛИРАН БУДАЛА ! Защо не каза всичко, че и САЩ и Великобритания са тъмно червени защото са обявили българите за мошеници, корупционери и измамници, като дори не ги допускат на теритириите си, защо не кажеш защо медиите крият, че Тиквата и той е в списъкът "Магнитски" или удобно премълчаваш, къде потънаха ония 57 милиона в чували и найлонови торби, къде си видял ти магистрали без гаранция които след като се открият веднага им тръгва ремонт последван от "ремонт на ремонта", в коя цивилизована държава се опрощават 700 млн. данъци срещу 60 млн. в частни сметки, в коя цивилизована държава народ избира мутра-бандит за министър-председател, кажи нещо за фактът когато Тиквата съобщи пред будалите, че няма да си изхвърли червената тапия, а ще си я прибере в сейфа при пачките и колчетата....такъв будала като теб не се среща и сред дъждовните червеи....
Коментиран от #22
16:59 28.09.2026
21 Емигрант
До коментар #14 от "Анонимен":Как се връща нещо което никога не си притежавал ? Би трябвало да кажеш "българи, да си извоюваме свободата", но тогава ще разбереш, че мрънкачи свобода не извоюват, те само си мечтаят за нея !
17:04 28.09.2026
22 111111
До коментар #20 от "Емигрант":Тръгнал си да се биеш с триглава ламя а нямаш летящи сандали! Тук ако кажеш нещо против Баце ще те затрупат с минуси и ще те обиждат! За едни хора той е Бог! Ритнаха му паничката и тия луднаха от злоба що им секна кранчето!
17:09 28.09.2026