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Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?!

Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?!

28 Септември, 2026 16:05 1 612 55

  • кирил петков-
  • робин худ-
  • на обратно

Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.

Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?! - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Робин Худ, ама на обратно?!
Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.
Но тя, заедно с това, че за „Лукойл“ явно няма никакъв проблем да внася петрол на цени над средноевропейските, докато България е сред държавите с най-голямо увеличение, показва начина на мислене на това управление.
Нещо като Робин Худ, но на обратно — от бедните взимат, за да дадат на богатите.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Кирил Петков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    38 17 Отговор
    Мислех да чета статията, Ама тая снимка на недоразумението ме разубеди.....

    Коментиран от #5, #10, #14, #23

    16:06 28.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кирчо

    19 10 Отговор
    Аз съм на кандско уиски и турскокафенце!

    Коментиран от #16

    16:09 28.09.2026

  • 4 наблюдател

    26 9 Отговор
    Кире, нещо за данъците да кажеш? Само "духът от бутилката" ли те накара да се събудиш от зимен сън?

    16:09 28.09.2026

  • 5 честен ционист

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Прилича на героя на Бен Афлек от Филма "Арго" преди да се укрие в Канадското посолство, само че в България няма Канадско посолство, а само консулство. Но то и Щатско посолство няма сега като се замисли човек. Та да не забегне Кире към Руското.

    Коментиран от #12

    16:12 28.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Рушат Шипка и изнасят камъните с камиони.Всички истински българи на Шипка!

    Коментиран от #13, #17, #21

    16:14 28.09.2026

  • 7 Не разбрах нищо

    9 8 Отговор
    Освен, че да си избереш някой, който можел да управлява самолет, да управлява държава, е гаранция за липса на разум.

    16:14 28.09.2026

  • 8 14/88

    10 6 Отговор
    и кокоро харесва жени
    ама на обратно

    16:15 28.09.2026

  • 9 Трол

    4 3 Отговор
    Г-н Кирил Петков е Нотингамския шериф.

    16:15 28.09.2026

  • 10 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Няма нужда от четене ! Достатъчно е да изкряскаш "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    16:16 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европеец

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Като го гледам какъв шарлатан е, може да забегне и към руското посолство.... За украинското няма да забегне, защото не си даде едната заплата за украинския просяк милионер....

    16:17 28.09.2026

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Това е един от малкото паметници, издигнати в памет на българските герои, извоювали свободата на България. На практика българските опълченци, заедно с украинските ни братя,спасяват Русия от пореден разгром срещу Османската Империя и поставят началото на извоюването независимостта на България 30 г. по късно.

    Коментиран от #20, #36

    16:20 28.09.2026

  • 14 Мумурандома

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    изникна отнякъде..

    16:23 28.09.2026

  • 15 Тов. ЧЛЕНИН

    4 4 Отговор
    Таваришчи , спакойна ! Мы руzzкие .🖕Този закон за нас не важи .

    16:24 28.09.2026

  • 16 Управляващите

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "кирчо":

    само бъзикат радиото.
    Докато разни Кирчовци рипат за ракията, другите неща ще си влязат в закона и никой няма да ги оспори

    16:25 28.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шофьорът на самолет

    6 7 Отговор
    Надмина по тъпота т.ж и б.б. взети заедно.

    Коментиран от #26, #38, #44

    16:28 28.09.2026

  • 20 Така ли го виждаш?

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":

    и ген. Колев изгони украинските казаци от Добруджа. Нали правилно ти следя мисълта?

    Коментиран от #37

    16:29 28.09.2026

  • 21 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    "ремонтът" е даден на турска фирма, Радев реши да реанимира Доган, нали му даде мандат за управление

    Коментиран от #28

    16:29 28.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 !!!?

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Копейке, хйде не се напиняй да не пометнеш...!!!

    16:31 28.09.2026

  • 24 Малий

    4 0 Отговор
    Киро Скалата е смел изгони градинарите от руското посолство..Същите с по пет шест военни мисии

    16:34 28.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Защото...

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шофьорът на самолет":

    Той е само фигурант. Зад гърба му стои един пиян гном с очила...

    16:36 28.09.2026

  • 27 Калушко !

    3 0 Отговор
    Робин Худ, ама на обратно е Духини бор ! Разбирай да духнеш нещо твърдо

    16:36 28.09.2026

  • 28 Каквото сам си направиш, друг не може

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    А Радев кой ще го реанимира след мандата?

    16:38 28.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гоосе

    3 1 Отговор
    Никой и не е мислил, че това ще мине. Но пък докато ви отвличат вниманието с него някой да забеляза как освободиха Лукойл от данък за свръхпечалба? :)

    16:40 28.09.2026

  • 31 Еййййии колко сте

    0 1 Отговор
    Дребнави и търсите внимание. Ракията я уважават яко мъжете и яко я гълтат. Но на маса у дома. Ко е това офиса канцеларията администрация служби КМЕТЧЕТА кабинети маси и фукни. А кога ще работят. Те по наблюдение мое само жулят ракията и не хващат работа. И за ракията се хванали ами уискито водка за тях що!??(9$$?!(

    16:40 28.09.2026

  • 32 Народа е пиян

    2 2 Отговор
    Въвеждане на сух режим,незабавно!

    16:40 28.09.2026

  • 33 Забрана на ракията

    0 4 Отговор
    да си внасяме евтина руска водка!

    16:42 28.09.2026

  • 34 Радев

    0 1 Отговор
    спечели благодарение на ракията..

    16:44 28.09.2026

  • 35 Ти да видиш!

    0 1 Отговор
    Кирчо поумнял!
    Но удобно забравя как стана любим министър на триморски си началник, в синергия с дневния ред на САЩ...

    16:47 28.09.2026

  • 36 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Простак 200%

    16:48 28.09.2026

  • 37 Възpожденец 🇧🇬

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Така ли го виждаш?":

    Изгонил е Оренбургските - Урал и Южен Сибир и Забайкалските казаци - Далечния изток и Сибир край границата с Монголия и Китай. Тези, които разбива ген. Колев в Добруджа, са съставени предимно от етнически руснаци и местни азиатски народи, заселвани с векове на изток.
    Но дори и да бяха етнически украинци, подвига на ген. Колев би бил още по голям.

    16:49 28.09.2026

  • 38 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шофьорът на самолет":

    Папатачиш!!!

    16:50 28.09.2026

  • 39 евроатлантик

    5 0 Отговор
    А за Кики няма ли да правим кампания да събираме пари за адвокат, както става в момента с техния ортак Борислав Сандов?.. Щото тия милионери изведнъж се оказахасоциално слаби и реват на умряло, когато трябва да отговарят за действията си като министри. А лично този брадатия на всичко стана ясно , че е подписал невярна декларация, че не е гражданин на Канада и така стана премиер, това за начало. После сътвори и много други неща, а сега се прави на голяма работа

    16:50 28.09.2026

  • 40 Ъъъъ не!

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    Карат камъните на петроханската хижа, ще строят мавзолей на Лама Калушев и знайните педофили от ппдб/ЛГБТ!🤥

    16:51 28.09.2026

  • 41 Ал Капоне

    0 0 Отговор
    Производителите трябва да внасят акциз за произведеното. Алкохола да могат да си го продават и подаряват по желание като стока! Акцизът да отива за социални плащания, не за война. Капиши?

    16:51 28.09.2026

  • 42 Тоя явно не е

    1 0 Отговор
    българин
    Или тук и там и възпитаван от алкохолици

    16:52 28.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не намесвай !

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шофьорът на самолет":

    Първия !

    Той Човека !

    И един Лев Не Е Взел !

    Коментиран от #51

    16:53 28.09.2026

  • 45 Цвете

    1 1 Отговор
    СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ НЕ Е СРЕД БИВШИТЕ СИ СЪПАРТИЙЦИ.ГЛЕДАЙТЕ ГИ ОСТАНАЛИТЕ КАК ГРОМЯТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЪСИПВАТ С РУГАТНИ И БРЪТВЕЖИ .ЯСНО Е, ЧЕ ПИГИ ЩЕ СЕ РАЗХОЖДА ИЗ СТРАНАТА ,НО НИКОЙ НЯМА ДА Е ПОПИТА, КЪДЕ Е ОГНЯН АПОСТОЛОВ? ДА НЕ Е ХВЪРЛИЛ ТОПА ? 🤫⏰️👺🤔🇧🇬

    16:54 28.09.2026

  • 46 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    тоя да не е станал талибан?

    16:54 28.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Троян

    2 2 Отговор
    Тоя паметник е вдигнат от Пеньо бомбето. Болшевишката сган да си ходи на бузлуджа и да отлитат на летящата си чиния вместо да плюскат кебапчета и поркат бира до паметника на Хаджи Димитър.

    16:57 28.09.2026

  • 49 Грую

    1 1 Отговор
    С ракията, както е с всичко останало от Реверсивната България! Справедлива цена,
    кошница с дисаги, борба с картелите, тотално смачкаха олигарсите!
    Свеж спомен от изобилието в Пампорово!!!

    16:57 28.09.2026

  • 50 Ганьовска кАпейка

    1 0 Отговор
    Ние пием само водка Путлерка.Така ни каза Костя и тьотята от пАсоля.После боли глава ама героически си траем.Нали е рускои сме длъжни да го харесваме.

    16:58 28.09.2026

  • 51 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Не намесвай !":

    Лев не е взез, но евро яко

    17:01 28.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Горски

    2 0 Отговор
    Къде да подам документи за длъжността "таен клиент" към митниците? Искам да ходя по кръчмите , да си попиивам питието и да взимам заплата за тая работа. Ама едва ли простосмъртен може да се дореди на работа в някоя "агенция" по нещо - каквато и да е тя. А иначе - хората казваха преди 10 години, когато се радвахме, че сме станали европейци, че ще задушат леко и бавно, но сигурно всякакви "неугодни" и най-вече неизгодни за големите бизнес акули български занимания и начинания....ей го на- дойде! Със всяка година ми става все по далечен спомен вкуса на свинското, пилешкото, агнешко месо, плодове, зеленчуци и въобще всичко за ядене! Леко ще задушат домашното производство на ракия и вино , а българина си пийва добре по принцип. Ама ще трябва да си плаща пиячката на каквито цени му определят "висшите" , а какви боклуци ще пие тогава - отделен въпрос. Важното е да си плаща Пре богато за удоволствието. Обещаха справедливи доходи, но сметките показват далеч по-тъжни неща. С новата формула хората на минимална заплата могат да загубят общо 2760 евро само за три години, докато обещанията на Румен Радев за „нов ред“ остават само думи.

    17:03 28.09.2026

  • 54 Цвете

    2 0 Отговор
    СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ НЕ Е СРЕД БИВШИТЕ СИ СЪПАРТИЙЦИ.ГЛЕДАЙТЕ ГИ ОСТАНАЛИТЕ КАК ГРОМЯТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЪСИПВАТ С РУГАТНИ И БРЪТВЕЖИ .ЯСНО Е, ЧЕ ПИГИ ЩЕ СЕ РАЗХОЖДА ИЗ СТРАНАТА ,НО НИКОЙ НЯМА ДА Е ПОПИТА, КЪДЕ Е ОГНЯН АПОСТОЛОВ? ДА НЕ Е ХВЪРЛИЛ ТОПА ? 🤫⏰️👺🤔🇧🇬

    17:05 28.09.2026

  • 55 търговище

    1 0 Отговор
    ТЪРГОВИЩЕ от години на кооперативния пазар ПЛАМЕН от РАЛИЦА свободно си продава домашна ракия и вино ,какво правят от НАП

    17:06 28.09.2026

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