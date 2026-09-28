Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?!

Робин Худ, ама на обратно?!

Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.

Но тя, заедно с това, че за „Лукойл“ явно няма никакъв проблем да внася петрол на цени над средноевропейските, докато България е сред държавите с най-голямо увеличение, показва начина на мислене на това управление.

Нещо като Робин Худ, но на обратно — от бедните взимат, за да дадат на богатите.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Кирил Петков.