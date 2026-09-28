Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?!

Робин Худ, ама на обратно?!
Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.
Но тя, заедно с това, че за „Лукойл“ явно няма никакъв проблем да внася петрол на цени над средноевропейските, докато България е сред държавите с най-голямо увеличение, показва начина на мислене на това управление.
Нещо като Робин Худ, но на обратно — от бедните взимат, за да дадат на богатите.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Кирил Петков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5, #10, #14, #23
16:06 28.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 кирчо
Коментиран от #16
16:09 28.09.2026
4 наблюдател
16:09 28.09.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Европеец":Прилича на героя на Бен Афлек от Филма "Арго" преди да се укрие в Канадското посолство, само че в България няма Канадско посолство, а само консулство. Но то и Щатско посолство няма сега като се замисли човек. Та да не забегне Кире към Руското.
Коментиран от #12
16:12 28.09.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #17, #21
16:14 28.09.2026
7 Не разбрах нищо
16:14 28.09.2026
8 14/88
ама на обратно
16:15 28.09.2026
9 Трол
16:15 28.09.2026
10 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #1 от "Европеец":Няма нужда от четене ! Достатъчно е да изкряскаш "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
16:16 28.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Европеец
До коментар #5 от "честен ционист":Като го гледам какъв шарлатан е, може да забегне и към руското посолство.... За украинското няма да забегне, защото не си даде едната заплата за украинския просяк милионер....
16:17 28.09.2026
13 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Това е един от малкото паметници, издигнати в памет на българските герои, извоювали свободата на България. На практика българските опълченци, заедно с украинските ни братя,спасяват Русия от пореден разгром срещу Османската Империя и поставят началото на извоюването независимостта на България 30 г. по късно.
Коментиран от #20, #36
16:20 28.09.2026
14 Мумурандома
До коментар #1 от "Европеец":изникна отнякъде..
16:23 28.09.2026
15 Тов. ЧЛЕНИН
16:24 28.09.2026
16 Управляващите
До коментар #3 от "кирчо":само бъзикат радиото.
Докато разни Кирчовци рипат за ракията, другите неща ще си влязат в закона и никой няма да ги оспори
16:25 28.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Шофьорът на самолет
Коментиран от #26, #38, #44
16:28 28.09.2026
20 Така ли го виждаш?
До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":и ген. Колев изгони украинските казаци от Добруджа. Нали правилно ти следя мисълта?
Коментиран от #37
16:29 28.09.2026
21 Хмм
До коментар #6 от "Последния Софиянец":"ремонтът" е даден на турска фирма, Радев реши да реанимира Доган, нали му даде мандат за управление
Коментиран от #28
16:29 28.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 !!!?
До коментар #1 от "Европеец":Копейке, хйде не се напиняй да не пометнеш...!!!
16:31 28.09.2026
24 Малий
16:34 28.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Защото...
До коментар #19 от "Шофьорът на самолет":Той е само фигурант. Зад гърба му стои един пиян гном с очила...
16:36 28.09.2026
27 Калушко !
16:36 28.09.2026
28 Каквото сам си направиш, друг не може
До коментар #21 от "Хмм":А Радев кой ще го реанимира след мандата?
16:38 28.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 гоосе
16:40 28.09.2026
31 Еййййии колко сте
16:40 28.09.2026
32 Народа е пиян
16:40 28.09.2026
33 Забрана на ракията
16:42 28.09.2026
34 Радев
16:44 28.09.2026
35 Ти да видиш!
Но удобно забравя как стана любим министър на триморски си началник, в синергия с дневния ред на САЩ...
16:47 28.09.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":Простак 200%
16:48 28.09.2026
37 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #20 от "Така ли го виждаш?":Изгонил е Оренбургските - Урал и Южен Сибир и Забайкалските казаци - Далечния изток и Сибир край границата с Монголия и Китай. Тези, които разбива ген. Колев в Добруджа, са съставени предимно от етнически руснаци и местни азиатски народи, заселвани с векове на изток.
Но дори и да бяха етнически украинци, подвига на ген. Колев би бил още по голям.
16:49 28.09.2026
38 111111
До коментар #19 от "Шофьорът на самолет":Папатачиш!!!
16:50 28.09.2026
39 евроатлантик
16:50 28.09.2026
40 Ъъъъ не!
До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":Карат камъните на петроханската хижа, ще строят мавзолей на Лама Калушев и знайните педофили от ппдб/ЛГБТ!🤥
16:51 28.09.2026
41 Ал Капоне
16:51 28.09.2026
42 Тоя явно не е
Или тук и там и възпитаван от алкохолици
16:52 28.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не намесвай !
До коментар #19 от "Шофьорът на самолет":Първия !
Той Човека !
И един Лев Не Е Взел !
Коментиран от #51
16:53 28.09.2026
45 Цвете
16:54 28.09.2026
46 Ний ша Ва упрайм
16:54 28.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Троян
16:57 28.09.2026
49 Грую
кошница с дисаги, борба с картелите, тотално смачкаха олигарсите!
Свеж спомен от изобилието в Пампорово!!!
16:57 28.09.2026
50 Ганьовска кАпейка
16:58 28.09.2026
51 Ха ха
До коментар #44 от "Не намесвай !":Лев не е взез, но евро яко
17:01 28.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Горски
17:03 28.09.2026
54 Цвете
17:05 28.09.2026
55 търговище
17:06 28.09.2026