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Откриват 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Откриват 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

8 Септември, 2026 06:30, обновена 8 Септември, 2026 06:34 372 1

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Световните лидери се събират в Ню Йорк за дебати на високо равнище по ключови глобални въпроси

Откриват 81-вата сесия на Общото събрание на ООН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес в централата на организацията в Ню Йорк официално се открива 81-вата сесия на Общото събрание на ООН (UNGA 81). Мащабното международно събитие събира представители на всички 193 държави членки в опит да се намерят решения на най-належащите хуманитарни и политически кризи. Новият председател на сесията е Халилур Рахман от Бангладеш, а официалното мото на тазгодишния форум е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Обединени нации, които постигат резултати за всички“.

Централното събитие през първия месец от работата на асамблеята ще бъдат общополитическите прения на високо равнище. Тази т.нар. „Седмица на високо равнище“ ще се проведе от 22 до 28 септември 2026 г. В нея ще вземат участие държавни глави, ръководители на правителства и министри на външните работи от целия свят. Традиционен първи лектор на дебатите ще бъде Бразилия, последвана от САЩ.

Освен основните дебати, в дневния ред са заложени и няколко срещи на върха с критично значение. На 18 септември ще се проведе срещата за Целите за устойчиво развитие (SDG Moment), а по-късно през месеца ще се състоят дискусии на високо равнище, посветени на климатичните промени, екзистенциалните заплахи от повишаването на морското равнище и готовността при бъдещи пандемии. Една от водещите теми в кулоарите на ООН тази година се очаква да бъде и предстоящата надпревара за избор на нов Генерален секретар на организацията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    1 0 Отговор
    Абсолютно безполезна организация при това с изтекъл срок на годност.
    Пред очите и заличават народа на Палестина, а тя мълчи. Пред очите и едни самозабравили и разпищолили се кравари, тероризират 2/3 свят, бомбардират държави и отвличат държавни глави, но ООН гръмко мълчи. Е, каква е ползата от тая организация?
    Закривай!

    06:50 08.09.2026