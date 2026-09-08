Откриват 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Днес в централата на организацията в Ню Йорк официално се открива 81-вата сесия на Общото събрание на ООН (UNGA 81). Мащабното международно събитие събира представители на всички 193 държави членки в опит да се намерят решения на най-належащите хуманитарни и политически кризи. Новият председател на сесията е Халилур Рахман от Бангладеш, а официалното мото на тазгодишния форум е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Обединени нации, които постигат резултати за всички“.

Централното събитие през първия месец от работата на асамблеята ще бъдат общополитическите прения на високо равнище. Тази т.нар. „Седмица на високо равнище“ ще се проведе от 22 до 28 септември 2026 г. В нея ще вземат участие държавни глави, ръководители на правителства и министри на външните работи от целия свят. Традиционен първи лектор на дебатите ще бъде Бразилия, последвана от САЩ.

Освен основните дебати, в дневния ред са заложени и няколко срещи на върха с критично значение. На 18 септември ще се проведе срещата за Целите за устойчиво развитие (SDG Moment), а по-късно през месеца ще се състоят дискусии на високо равнище, посветени на климатичните промени, екзистенциалните заплахи от повишаването на морското равнище и готовността при бъдещи пандемии. Една от водещите теми в кулоарите на ООН тази година се очаква да бъде и предстоящата надпревара за избор на нов Генерален секретар на организацията.