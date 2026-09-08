Алис Вайдел: Германия трябва да поиска компенсации от Украйна за „Северен поток“

Лидерът на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел заяви, че Германия има право на „милиарди“ като компенсация от неприятелска чужда държава, съобщава The Telegraph, предава Фокус.
Според изданието Вайдел не е имала предвид Русия, а Украйна. В статията се припомня, че при свое изказване през януари на регионален конгрес на АзГ в Северен Рейн-Вестфалия тя се е позовала на ареста на двама украинци във връзка с унищожаването през 2022 г. на газопровода „Северен поток“.
„Мога да ви кажа какво ще направим, когато получим правителствени правомощия. Ще предявим искове за обезщетение за нанесените щети. Тогава украинците, Зеленски, просто трябва да платят за подриването на нашите газопроводи. Страната, която прави такова нещо, не е наш приятел!“, заявява Вайдел.
АзГ определя Русия като „истински приятел“
The Telegraph отбелязва, че според Вайдел и АзГ истинският приятел на Германия е Русия.
Изданието свързва тази позиция и с отношението на партията към масовата миграция. Според публикацията Русия също се е опитвала да се възползва от общественото напрежение по темата.
През 2019 г. руският президент Владимир Путин публично определи имиграционната политика на Ангела Меркел като „кардинална грешка“.
„Либералната идея предполага, че не е нужно да се прави нищо - мигрантите могат безнаказано да убиват, да ограбват и да изнасилват, тъй като правата им като мигранти трябва да бъдат защитени. Какви са тези права? Всяко престъпление трябва да има своето наказание“, заяви тогава Путин.
Според изданието с тези думи руският президент се е опитал да се позиционира като идеологически съюзник на европейските противници на масовата миграция и отворените граници.
Експерт: Позицията на АзГ може да изглежда нелогична
Директорът на програмите по въпросите на Европа, Русия и Евразия в „Чатъм Хаус“ и експерт по европейската крайнодясна политика Грегоар Рус посочва, че от статистическа гледна точка позицията може да изглежда нелогична.
Той отбелязва, че провинция Саксония-Анхалт е приела много по-малко мигранти на глава от населението в сравнение с други региони в Германия.
„Въпреки това „АзГ“ разглежда Русия като своеобразен защитник на християнска Европа. Затова в известен смисъл все пак е по-добре да се намери някакъв компромис с нея, отколкото да се води борба с този, когото смятат за своеобразен „християнски мечок“, обяснява Рус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Експерт:
09:37 08.09.2026
2 Мдааа
Вайделке ти подкрепи АзГ пък той зеления наркоман сам, ще дойде да се моли за милост!
09:53 08.09.2026
3 По скоро
Не е луд тоя дето яде баницата.
09:54 08.09.2026
4 Чикист
09:55 08.09.2026
5 историка
09:57 08.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Казуар
Коментиран от #19
09:58 08.09.2026
8 Едва
09:59 08.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Украйна
09:59 08.09.2026
11 госпожа от АзГ
Коментиран от #16
10:00 08.09.2026
12 Алис Вайдел:
Коментиран от #20
10:02 08.09.2026
13 Ццц
10:03 08.09.2026
14 Браво на АзГ!
това е Украйна! Всички които даваха пари и оръжия на Украйна ще бъдат съдени!
Коментиран от #31
10:03 08.09.2026
15 Зеленски
10:04 08.09.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "госпожа от АзГ":Германия направи големи грешки за които ще плаща в дългосрочен план Всеки забравя че Германия е ФЕДЕРАЦИЯ и мисленето на жителите на Бавария няма нищо общо с мисленето на Саксония Никой няма да търпи сегашното положение
Коментиран от #17
10:05 08.09.2026
17 Кой е този
До коментар #16 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Никой? А кой е Всеки?
Коментиран от #30
10:08 08.09.2026
18 Тити на Кака
Такива са естествените процеси в битието на изкуствените държави.
10:08 08.09.2026
19 ХРИСТИЯНСКИ МЕЧОК
До коментар #7 от "Казуар":Е И. ...... ИЗКАШ КАФЯВАХИТЛЕРОВА УНИФОРМА ЗА ПО ,,БЕЗОПАСНО,, ДА НОСИ ЛИ
10:10 08.09.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Алис Вайдел:":По въпроса за Кьонигсберг да не се забравя фактът че градът е част от ИЗТОЧНА ПРУСИЯ Такива държава не съществува вече Тя е законен военен трофей Цялата територия на Германия до река Одер трябва да е под юрисдикцията на Русия Така е решено в Потсдам
10:10 08.09.2026
21 Таз пък Вайдел
Гладна кокошка просо сънува!
10:12 08.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 О ЗЕЛЯ , О КЕФ
Коментиран от #27
10:12 08.09.2026
24 Фактолог
10:13 08.09.2026
25 доиче крейзише
10:13 08.09.2026
26 Ако Вайдел
Коментиран от #29
10:13 08.09.2026
27 Що квичиш?
До коментар #23 от "О ЗЕЛЯ , О КЕФ":За пари ли?
10:13 08.09.2026
28 Кочо
10:14 08.09.2026
29 Чума
До коментар #26 от "Ако Вайдел":Питай баба Меркюл!
10:15 08.09.2026
30 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Кой е този":Нито Баварците ще търпят Померанците Нито Берлинчаните Щутгарците Обединението на Германия беше ГРЕШКА ОГРОМНА ГРЕШКА СЕГА ДА СИ СЪРБАТ ПОПАРАТА
10:15 08.09.2026
31 Соваж бейби
До коментар #14 от "Браво на АзГ!":Може и това е част от стратегията един режим си отива и идват нови .Не ти ли прави впечатление кои започват да печелят в Европа мисля че не е случайно. Изядоха Украйна си я поделят и ще се даде границата на Русия която Путин посочи, другото го получава инвеститорите с милиардите докато се изплати дълга може и за постоянно като другите колонии само че украинците ще работят за много държави не за една разликата.
10:21 08.09.2026