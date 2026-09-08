Новини
Свят »
Германия »
Алис Вайдел: Германия трябва да поиска компенсации от Украйна за „Северен поток“

Алис Вайдел: Германия трябва да поиска компенсации от Украйна за „Северен поток“

8 Септември, 2026 09:29, обновена 8 Септември, 2026 09:35 897 31

  • алис вайдел-
  • германия-
  • украйна-
  • северен поток-
  • компенсации

Лидерът на „Алтернатива за Германия“ заяви, че при идване на партията на власт Берлин трябва да предяви искове за обезщетение заради предполагаемото унищожаване на газопроводите

Алис Вайдел: Германия трябва да поиска компенсации от Украйна за „Северен поток“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел заяви, че Германия има право на „милиарди“ като компенсация от неприятелска чужда държава, съобщава The Telegraph, предава Фокус.

Според изданието Вайдел не е имала предвид Русия, а Украйна. В статията се припомня, че при свое изказване през януари на регионален конгрес на АзГ в Северен Рейн-Вестфалия тя се е позовала на ареста на двама украинци във връзка с унищожаването през 2022 г. на газопровода „Северен поток“.

„Мога да ви кажа какво ще направим, когато получим правителствени правомощия. Ще предявим искове за обезщетение за нанесените щети. Тогава украинците, Зеленски, просто трябва да платят за подриването на нашите газопроводи. Страната, която прави такова нещо, не е наш приятел!“, заявява Вайдел.

АзГ определя Русия като „истински приятел“

The Telegraph отбелязва, че според Вайдел и АзГ истинският приятел на Германия е Русия.

Изданието свързва тази позиция и с отношението на партията към масовата миграция. Според публикацията Русия също се е опитвала да се възползва от общественото напрежение по темата.

През 2019 г. руският президент Владимир Путин публично определи имиграционната политика на Ангела Меркел като „кардинална грешка“.

„Либералната идея предполага, че не е нужно да се прави нищо - мигрантите могат безнаказано да убиват, да ограбват и да изнасилват, тъй като правата им като мигранти трябва да бъдат защитени. Какви са тези права? Всяко престъпление трябва да има своето наказание“, заяви тогава Путин.

Според изданието с тези думи руският президент се е опитал да се позиционира като идеологически съюзник на европейските противници на масовата миграция и отворените граници.

Експерт: Позицията на АзГ може да изглежда нелогична

Директорът на програмите по въпросите на Европа, Русия и Евразия в „Чатъм Хаус“ и експерт по европейската крайнодясна политика Грегоар Рус посочва, че от статистическа гледна точка позицията може да изглежда нелогична.

Той отбелязва, че провинция Саксония-Анхалт е приела много по-малко мигранти на глава от населението в сравнение с други региони в Германия.

„Въпреки това „АзГ“ разглежда Русия като своеобразен защитник на християнска Европа. Затова в известен смисъл все пак е по-добре да се намери някакъв компромис с нея, отколкото да се води борба с този, когото смятат за своеобразен „християнски мечок“, обяснява Рус.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Експерт:

    30 3 Отговор
    Позицията на АзГ може да изглежда МНОГО ЛОГИЧНА !!!

    09:37 08.09.2026

  • 2 Мдааа

    12 3 Отговор
    90 милиарда, нали😉
    Вайделке ти подкрепи АзГ пък той зеления наркоман сам, ще дойде да се моли за милост!

    09:53 08.09.2026

  • 3 По скоро

    16 3 Отговор
    от Урсула и Кая.
    Не е луд тоя дето яде баницата.

    09:54 08.09.2026

  • 4 Чикист

    3 1 Отговор
    Хубави устнички има мацето

    09:55 08.09.2026

  • 5 историка

    5 2 Отговор
    дават им милиарди, тази иска компенсации, правилното действие е "прихващане".

    09:57 08.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Казуар

    3 20 Отговор
    Тази госпожа вероятно е носила червена пионерска връзка по време на комунизма в ГДР.

    Коментиран от #19

    09:58 08.09.2026

  • 8 Едва

    8 2 Отговор
    ли дотогава ще има Украйна.

    09:59 08.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Украйна

    3 7 Отговор
    Навито! Искай и ще ти се даде. Веднага след сто Путин си плати репарациите..

    09:59 08.09.2026

  • 11 госпожа от АзГ

    1 10 Отговор
    Сега иска компенсация, после спира военна помощ и в резултат излиза, че се надява за възстановяването на държава подобна на СССР, но която може да поиска отново руски войски в източен Берлин за гарантирането сигурността на СССР и на "международния мир"!?

    Коментиран от #16

    10:00 08.09.2026

  • 12 Алис Вайдел:

    1 12 Отговор
    Германия трябва да поиска компенсации от Русия за присвояването на Кьонигсберг.

    Коментиран от #20

    10:02 08.09.2026

  • 13 Ццц

    8 1 Отговор
    Все пак са останали и разумни хора в тази държава. Дрогираният ще пуска клозета в ибей, ако дойдат тия на власт!

    10:03 08.09.2026

  • 14 Браво на АзГ!

    13 5 Отговор
    Най сетне осъзнаха коя е вражеската ,терористичната и фашистката държава! И
    това е Украйна! Всички които даваха пари и оръжия на Украйна ще бъдат съдени!

    Коментиран от #31

    10:03 08.09.2026

  • 15 Зеленски

    5 6 Отговор
    Ела си ги вземи.

    10:04 08.09.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "госпожа от АзГ":

    Германия направи големи грешки за които ще плаща в дългосрочен план Всеки забравя че Германия е ФЕДЕРАЦИЯ и мисленето на жителите на Бавария няма нищо общо с мисленето на Саксония Никой няма да търпи сегашното положение

    Коментиран от #17

    10:05 08.09.2026

  • 17 Кой е този

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Никой? А кой е Всеки?

    Коментиран от #30

    10:08 08.09.2026

  • 18 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    Споко, това е само началото. Финалът ще е разпарчетосването на Украйна от приготвилите се вече Полша, Унгария, Румъния, Словакия, Беларус и спонсорът на всичко това, Русия.
    Такива са естествените процеси в битието на изкуствените държави.

    10:08 08.09.2026

  • 19 ХРИСТИЯНСКИ МЕЧОК

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Казуар":

    Е И. ...... ИЗКАШ КАФЯВАХИТЛЕРОВА УНИФОРМА ЗА ПО ,,БЕЗОПАСНО,, ДА НОСИ ЛИ

    10:10 08.09.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Алис Вайдел:":

    По въпроса за Кьонигсберг да не се забравя фактът че градът е част от ИЗТОЧНА ПРУСИЯ Такива държава не съществува вече Тя е законен военен трофей Цялата територия на Германия до река Одер трябва да е под юрисдикцията на Русия Така е решено в Потсдам

    10:10 08.09.2026

  • 21 Таз пък Вайдел

    2 4 Отговор
    някой я излъга, че ще става канцлерин!

    Гладна кокошка просо сънува!

    10:12 08.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 О ЗЕЛЯ , О КЕФ

    5 1 Отговор
    ИДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ПЛАЩА СМЕТКАТА

    Коментиран от #27

    10:12 08.09.2026

  • 24 Фактолог

    1 3 Отговор
    Поредните палячовци.И тези ще мина по реда си.

    10:13 08.09.2026

  • 25 доиче крейзише

    1 1 Отговор
    Теглете заем за Усрайня и и ги подарете за да ви компенсира понеже на практика е фалирала и ЕС плаща сметките и.

    10:13 08.09.2026

  • 26 Ако Вайдел

    2 1 Отговор
    стане канцлер, гаджето й Първа дама ли ще бъде или Първи господин?!

    Коментиран от #29

    10:13 08.09.2026

  • 27 Що квичиш?

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "О ЗЕЛЯ , О КЕФ":

    За пари ли?

    10:13 08.09.2026

  • 28 Кочо

    0 0 Отговор
    Какви крайнодесни са тези, щом не са враждебни на Русия!? Съвсем се оплетох!?!?

    10:14 08.09.2026

  • 29 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ако Вайдел":

    Питай баба Меркюл!

    10:15 08.09.2026

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кой е този":

    Нито Баварците ще търпят Померанците Нито Берлинчаните Щутгарците Обединението на Германия беше ГРЕШКА ОГРОМНА ГРЕШКА СЕГА ДА СИ СЪРБАТ ПОПАРАТА

    10:15 08.09.2026

  • 31 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Браво на АзГ!":

    Може и това е част от стратегията един режим си отива и идват нови .Не ти ли прави впечатление кои започват да печелят в Европа мисля че не е случайно. Изядоха Украйна си я поделят и ще се даде границата на Русия която Путин посочи, другото го получава инвеститорите с милиардите докато се изплати дълга може и за постоянно като другите колонии само че украинците ще работят за много държави не за една разликата.

    10:21 08.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания