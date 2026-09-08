Лидерът на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел заяви, че Германия има право на „милиарди“ като компенсация от неприятелска чужда държава, съобщава The Telegraph, предава Фокус.

Според изданието Вайдел не е имала предвид Русия, а Украйна. В статията се припомня, че при свое изказване през януари на регионален конгрес на АзГ в Северен Рейн-Вестфалия тя се е позовала на ареста на двама украинци във връзка с унищожаването през 2022 г. на газопровода „Северен поток“.

„Мога да ви кажа какво ще направим, когато получим правителствени правомощия. Ще предявим искове за обезщетение за нанесените щети. Тогава украинците, Зеленски, просто трябва да платят за подриването на нашите газопроводи. Страната, която прави такова нещо, не е наш приятел!“, заявява Вайдел.

АзГ определя Русия като „истински приятел“

The Telegraph отбелязва, че според Вайдел и АзГ истинският приятел на Германия е Русия.

Изданието свързва тази позиция и с отношението на партията към масовата миграция. Според публикацията Русия също се е опитвала да се възползва от общественото напрежение по темата.

През 2019 г. руският президент Владимир Путин публично определи имиграционната политика на Ангела Меркел като „кардинална грешка“.

„Либералната идея предполага, че не е нужно да се прави нищо - мигрантите могат безнаказано да убиват, да ограбват и да изнасилват, тъй като правата им като мигранти трябва да бъдат защитени. Какви са тези права? Всяко престъпление трябва да има своето наказание“, заяви тогава Путин.

Според изданието с тези думи руският президент се е опитал да се позиционира като идеологически съюзник на европейските противници на масовата миграция и отворените граници.

Експерт: Позицията на АзГ може да изглежда нелогична

Директорът на програмите по въпросите на Европа, Русия и Евразия в „Чатъм Хаус“ и експерт по европейската крайнодясна политика Грегоар Рус посочва, че от статистическа гледна точка позицията може да изглежда нелогична.

Той отбелязва, че провинция Саксония-Анхалт е приела много по-малко мигранти на глава от населението в сравнение с други региони в Германия.

„Въпреки това „АзГ“ разглежда Русия като своеобразен защитник на християнска Европа. Затова в известен смисъл все пак е по-добре да се намери някакъв компромис с нея, отколкото да се води борба с този, когото смятат за своеобразен „християнски мечок“, обяснява Рус.