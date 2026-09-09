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Тръмп анексира Куба на картата. Хавана реагира остро: Никога няма да бъдем колония

Тръмп анексира Куба на картата. Хавана реагира остро: Никога няма да бъдем колония

9 Септември, 2026 11:30 1 549 44

  • куба-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • мигел диас-канел

Вашингтон не крие желанието си да види смяна на режима на своя идеологически противник, а от януари налага де факто петролна блокада на острова

Тръмп анексира Куба на картата. Хавана реагира остро: Никога няма да бъдем колония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви снощи, че страната му никога повече няма да стане колония или неоколония, след като президентът Доналд Тръмп публикува карта, на която комунистическият остров е показан като част от американската територия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Куба, която добре знае какво означава да е била колония и неоколония на две империи, ясно знае, че никога повече няма да стане такава - на никоя империя", заяви Мигел Диас-Канел в Екс, без да споменава пряко посланието, което американският президент публикува в понеделник в своята мрежа Трут соушъл.

Посланието на Доналд Тръмп показва обработена карта, на която Съединените щати, Мексико, Канада, Куба, Гренландия и Исландия са покрити с американското знаме.

"Кръвта, която (за Куба) е струвала нейната независимост, суверенитет и самоопределение, няма да бъде напразно, и ние ще ги защитаваме докрай", предупреди кубинският президент.

Куба е била испанска колония близо 400 години. През 1898 г. Испания губи контрол над острова след испано-американската война. Куба преминава под американска военна окупация до 1902 г., когато става независима република, макар и силно зависима от Вашингтон.

Този период под американско влияние продължава до успеха на революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.

От началото на годината отношенията между Куба и Съединените щати са силно напрегнати. Доналд Тръмп твърди, че Куба, разположена на 150 километра от бреговете на Флорида, представлява "изключителна заплаха" за националната сигурност на САЩ и многократно е заплашвал да "поеме контрола" над острова.

Вашингтон не крие желанието си да види смяна на режима у своя съсед и идеологически противник, а от януари налага де факто петролна блокада на острова с население 9,4 милиона души, което хвърли страната в много тежка икономическа и енергийна криза.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 6 Отговор
    Вие вече сте били колония на САЩ цели 60г от 1892г до 1959г.

    Коментиран от #13, #22, #43

    11:32 09.09.2026

  • 2 Гюрата

    26 3 Отговор
    Да каже това агресия ли е?

    Коментиран от #36

    11:34 09.09.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    5 11 Отговор
    ТЕЗ фиг.1☝ ЩЕ РУЧАТ 365/7/24
    САМО ЗАХАРНА ТЪСТИКА 😀

    11:34 09.09.2026

  • 4 Кина

    11 18 Отговор
    Този тумор в момента руски лекари го изрязват много внимателно но анализите показват че Украйна напредва и Куба е следващата..! Жалка картинка за американската нация..

    11:34 09.09.2026

  • 5 Хайо

    29 4 Отговор
    Сащ все повече загиват и са пред гражданска война и разпадане ,но онзи рижавия страда от мания Сащ да има два пъти повече територия от Русия .

    Коментиран от #11

    11:37 09.09.2026

  • 6 Опит от соца

    9 5 Отговор
    Ако диктатор даде властта без кръв,има някакъв номер.Ще си остане на власт.

    11:37 09.09.2026

  • 7 Без майтап

    15 0 Отговор
    За този Тръмп не Земята а цялата вселена му е малка.

    Коментиран от #39

    11:37 09.09.2026

  • 8 ФАКТ

    4 15 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅

    11:38 09.09.2026

  • 9 Трол

    15 0 Отговор
    Освен Куба, анексирани се оказаха още Канада и Мексико.

    11:39 09.09.2026

  • 10 Чума

    7 15 Отговор
    Няма смисъл от толкова даржави! Нормално е да се укрупнят! Като кажеш Америка, всички да знаят, че това е от Аляска до Мексико! Като кажеш Европа - от Лисабон до Владивосток - една държава! Австралия е горе доле както трябва!

    11:39 09.09.2026

  • 11 Фризьор

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хайо":

    На рижавия ще му отива повече русо защото акъла му е като на блондинка.

    11:41 09.09.2026

  • 12 Герги

    11 13 Отговор
    Оставяме настрана този изкукал Президент но ако Куба направи Референдум,да продължават с развитият социализъм или да станат 51 щат на САЩ...интересен ще бъде резултата ми се струва.

    11:41 09.09.2026

  • 13 65 год

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    е под краварски санкции. Тероризират хората, геноцид над един народ.

    Коментиран от #14, #35

    11:43 09.09.2026

  • 14 гост

    9 11 Отговор

    До коментар #13 от "65 год":

    В такъв случай кубинското Правителство си прави ясната равносметка,къде се намираме геополитически.....къде е нашата изгода,защото само с голи фрази и лозунги не се живее нали...Но когато си тъп комунистически кютюк,оправяне няма..

    Коментиран от #15

    11:45 09.09.2026

  • 15 Добре, че т@пите и пр0дажните

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    като теб са малко там.

    Коментиран от #27, #44

    11:48 09.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Американският окупатор

    8 8 Отговор
    е злото на планетата.

    11:50 09.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Симо

    5 4 Отговор
    Куба е била испанска колония близо 400 години. През 1898 г. Испания губи контрол над острова след испано-американската война.

    От както съществуват, грабят и убиват!!!!

    Коментиран от #32

    11:50 09.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Свобода за Тексас

    9 5 Отговор
    Ню Мексико и Калифорния ! Свобода

    11:51 09.09.2026

  • 22 Путулер ахахах

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ярославският областен съд осъди 48-годишния местен жител Николай Шчербаков на 14 години лишаване от свобода в колония със строг режим за това, че е снимал военни гробове в гробище. Според Meduza разследващите са обвинили мъжа в държавна измяна.

    11:51 09.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цеко

    9 5 Отговор
    Тръмпиньо как ги гаври гладните комуняги от Хавана...одобрявам!

    11:52 09.09.2026

  • 25 Ако можеше

    4 2 Отговор
    Щеше ли Куба да наложи санкции на САЩ,или каво щеше да им направи?

    11:52 09.09.2026

  • 26 Мдааааа

    6 6 Отговор
    На новата обработена карта, Украйна е няма и Дания е няма

    11:54 09.09.2026

  • 27 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Добре, че т@пите и пр0дажните":

    Ти не си за това време,трябваше да си останеш там...преди 10ти...

    11:54 09.09.2026

  • 28 С пък България

    2 3 Отговор
    Македония и Албания са в Турция

    11:55 09.09.2026

  • 29 Историк

    8 3 Отговор
    Това е най-страшното за света- възраждането на фашизма, последиците от който тежат на целия свят. За 80 години явно уроците на историята не са научени. Комунизмът не си е отишъл, а се възражда и изобщо света се саморазрушава. Докога и докъде предстои да видим. Сталин и Хитлер са се преродили в самозабравилите се Путин и Тръмп. Сталин и Хитлер са анесирали територии и са ползвали едни и същи лозунги- Германия над всичко" и СССР най-велик. Сега са трансформирани "Напра Америка велика" и въобще където си поавш сходен такъв лозунг е ясен произхода.

    11:56 09.09.2026

  • 30 Всички знаем че Куба

    8 3 Отговор
    Е изконна територия на САЩ!
    Така и П едерацията е територия на Монголия и У Л У СЕ... Д Ж У Ч И

    12:02 09.09.2026

  • 31 Само да

    11 3 Отговор
    Попитам, защо постоянно бягат кубинци към прогнилия САЩ, а не е обратно? 😂😂😂

    Коментиран от #33

    12:03 09.09.2026

  • 32 Доротея

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Симо":

    В тази война американците победиха, чрез използването на картечниците! Нов модел Гатлинг и най вече едноцевната модерна Колт - Браунинг!

    12:03 09.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ДОПУСТИМО Е !

    4 2 Отговор
    Добро начинание ! Добра новина !

    12:10 09.09.2026

  • 35 Перо

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "65 год":

    Ти освен руска преса друго четеш ли, промита кратуно?

    Коментиран от #40

    12:20 09.09.2026

  • 36 гладен северозападнал путинофил

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гюрата":

    Връщане на Куба в родното гнездо. Това е възстановяване на историческата справедливост.

    Коментиран от #42

    12:23 09.09.2026

  • 37 Стоянчо Пуканката

    1 2 Отговор
    Е, лошо нема. Кравунделите на хартия си присвояват Куба, а кубинците реално продължават да им изпращат "ТониМонтановци"...

    12:30 09.09.2026

  • 38 Някой

    0 0 Отговор
    Куба да анексира САЩ. Но първо да им върнат където е лагера за политически затворници в Гуантанамо Бей, за когото са плащали наем.

    12:35 09.09.2026

  • 39 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без майтап":

    И Луната анексира вече! ;)

    12:36 09.09.2026

  • 40 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Перо":

    Четем и Украинская правда и DW, пробита дюзо.

    12:37 09.09.2026

  • 41 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Тоя като видя, че с оръжие нищо от мечтаното не може да постигне, започна да си чертае карти.

    12:54 09.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    До 1 ком - другар забравил че от 1959 са рузка бедна и гладна колония като колонизатора си

    12:57 09.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.