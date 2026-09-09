Тръмп анексира Куба на картата. Хавана реагира остро: Никога няма да бъдем колония

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви снощи, че страната му никога повече няма да стане колония или неоколония, след като президентът Доналд Тръмп публикува карта, на която комунистическият остров е показан като част от американската територия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Куба, която добре знае какво означава да е била колония и неоколония на две империи, ясно знае, че никога повече няма да стане такава - на никоя империя", заяви Мигел Диас-Канел в Екс, без да споменава пряко посланието, което американският президент публикува в понеделник в своята мрежа Трут соушъл.

Посланието на Доналд Тръмп показва обработена карта, на която Съединените щати, Мексико, Канада, Куба, Гренландия и Исландия са покрити с американското знаме.

"Кръвта, която (за Куба) е струвала нейната независимост, суверенитет и самоопределение, няма да бъде напразно, и ние ще ги защитаваме докрай", предупреди кубинският президент.

Куба е била испанска колония близо 400 години. През 1898 г. Испания губи контрол над острова след испано-американската война. Куба преминава под американска военна окупация до 1902 г., когато става независима република, макар и силно зависима от Вашингтон.

Този период под американско влияние продължава до успеха на революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.

От началото на годината отношенията между Куба и Съединените щати са силно напрегнати. Доналд Тръмп твърди, че Куба, разположена на 150 километра от бреговете на Флорида, представлява "изключителна заплаха" за националната сигурност на САЩ и многократно е заплашвал да "поеме контрола" над острова.

Вашингтон не крие желанието си да види смяна на режима у своя съсед и идеологически противник, а от януари налага де факто петролна блокада на острова с население 9,4 милиона души, което хвърли страната в много тежка икономическа и енергийна криза.