Тръмп анексира Куба на картата. Хавана реагира остро: Никога няма да бъдем колония

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви снощи, че страната му никога повече няма да стане колония или неоколония, след като президентът Доналд Тръмп публикува карта, на която комунистическият остров е показан като част от американската територия, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Куба, която добре знае какво означава да е била колония и неоколония на две империи, ясно знае, че никога повече няма да стане такава - на никоя империя", заяви Мигел Диас-Канел в Екс, без да споменава пряко посланието, което американският президент публикува в понеделник в своята мрежа Трут соушъл.
Посланието на Доналд Тръмп показва обработена карта, на която Съединените щати, Мексико, Канада, Куба, Гренландия и Исландия са покрити с американското знаме.
"Кръвта, която (за Куба) е струвала нейната независимост, суверенитет и самоопределение, няма да бъде напразно, и ние ще ги защитаваме докрай", предупреди кубинският президент.
Куба е била испанска колония близо 400 години. През 1898 г. Испания губи контрол над острова след испано-американската война. Куба преминава под американска военна окупация до 1902 г., когато става независима република, макар и силно зависима от Вашингтон.
Този период под американско влияние продължава до успеха на революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.
От началото на годината отношенията между Куба и Съединените щати са силно напрегнати. Доналд Тръмп твърди, че Куба, разположена на 150 километра от бреговете на Флорида, представлява "изключителна заплаха" за националната сигурност на САЩ и многократно е заплашвал да "поеме контрола" над острова.
Вашингтон не крие желанието си да види смяна на режима у своя съсед и идеологически противник, а от януари налага де факто петролна блокада на острова с население 9,4 милиона души, което хвърли страната в много тежка икономическа и енергийна криза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13, #22, #43
11:32 09.09.2026
2 Гюрата
Коментиран от #36
11:34 09.09.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
САМО ЗАХАРНА ТЪСТИКА 😀
11:34 09.09.2026
4 Кина
11:34 09.09.2026
5 Хайо
Коментиран от #11
11:37 09.09.2026
6 Опит от соца
11:37 09.09.2026
7 Без майтап
Коментиран от #39
11:37 09.09.2026
8 ФАКТ
11:38 09.09.2026
9 Трол
11:39 09.09.2026
10 Чума
11:39 09.09.2026
11 Фризьор
До коментар #5 от "Хайо":На рижавия ще му отива повече русо защото акъла му е като на блондинка.
11:41 09.09.2026
12 Герги
11:41 09.09.2026
13 65 год
До коментар #1 от "честен ционист":е под краварски санкции. Тероризират хората, геноцид над един народ.
Коментиран от #14, #35
11:43 09.09.2026
14 гост
До коментар #13 от "65 год":В такъв случай кубинското Правителство си прави ясната равносметка,къде се намираме геополитически.....къде е нашата изгода,защото само с голи фрази и лозунги не се живее нали...Но когато си тъп комунистически кютюк,оправяне няма..
Коментиран от #15
11:45 09.09.2026
15 Добре, че т@пите и пр0дажните
До коментар #14 от "гост":като теб са малко там.
Коментиран от #27, #44
11:48 09.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Американският окупатор
11:50 09.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Симо
От както съществуват, грабят и убиват!!!!
Коментиран от #32
11:50 09.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Свобода за Тексас
11:51 09.09.2026
22 Путулер ахахах
До коментар #1 от "честен ционист":Ярославският областен съд осъди 48-годишния местен жител Николай Шчербаков на 14 години лишаване от свобода в колония със строг режим за това, че е снимал военни гробове в гробище. Според Meduza разследващите са обвинили мъжа в държавна измяна.
11:51 09.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цеко
11:52 09.09.2026
25 Ако можеше
11:52 09.09.2026
26 Мдааааа
11:54 09.09.2026
27 гост
До коментар #15 от "Добре, че т@пите и пр0дажните":Ти не си за това време,трябваше да си останеш там...преди 10ти...
11:54 09.09.2026
28 С пък България
11:55 09.09.2026
29 Историк
11:56 09.09.2026
30 Всички знаем че Куба
Така и П едерацията е територия на Монголия и У Л У СЕ... Д Ж У Ч И
12:02 09.09.2026
31 Само да
Коментиран от #33
12:03 09.09.2026
32 Доротея
До коментар #19 от "Симо":В тази война американците победиха, чрез използването на картечниците! Нов модел Гатлинг и най вече едноцевната модерна Колт - Браунинг!
12:03 09.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ДОПУСТИМО Е !
12:10 09.09.2026
35 Перо
До коментар #13 от "65 год":Ти освен руска преса друго четеш ли, промита кратуно?
Коментиран от #40
12:20 09.09.2026
36 гладен северозападнал путинофил
До коментар #2 от "Гюрата":Връщане на Куба в родното гнездо. Това е възстановяване на историческата справедливост.
Коментиран от #42
12:23 09.09.2026
37 Стоянчо Пуканката
12:30 09.09.2026
38 Някой
12:35 09.09.2026
39 Някой
До коментар #7 от "Без майтап":И Луната анексира вече! ;)
12:36 09.09.2026
40 Лука
До коментар #35 от "Перо":Четем и Украинская правда и DW, пробита дюзо.
12:37 09.09.2026
41 ха, ха, ха...
12:54 09.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 стоян
До коментар #1 от "честен ционист":До 1 ком - другар забравил че от 1959 са рузка бедна и гладна колония като колонизатора си
12:57 09.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.