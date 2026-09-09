Сикорски: Путин допуска грешка, подобна на тази на Третия райх

Полският министър на външните работи Радослав Сикорски смята, че руският президент Владимир Путин допуска грешка, подобна на тази нацистка Германия при бомбардировките на Лондон, предаде Polsat News, цитирана от News.bg.

Сикорски отбеляза, че първите балистични ракети V-2 са изстреляни по Лондон едва през ноември 1944 г., при което са загинали 10 000 души, но въпреки това националсоциалистическият режим губи войната.

„Вярвам, че Путин прави същата грешка, която допуска Третият райх, когато бомбардира Лондон“, заяви Сикорски.

Сикорски: Ударите не влияят на способността на украинската армия

По думите му ударите по украински градове и ежедневните жертви сред населението не оказват влияние върху способността на украинската армия да защитава Донбас.

Сикорски обаче допусна, че Русия може да преследва „по-дълбок дневен ред“ и да се опитва да подкопае легитимността на властите в Киев.

„Руснаците може да вярват, че това ще сплаши населението и ще ограничи влиянието му върху политическото ръководство“, посочи полският министър.

Той направи паралел с германските бомбардировки над Ковънтри и Лондон, както и със съюзническите удари по Хамбург, Берлин и Дрезден. Според Сикорски и в двата случая подобна стратегия се е оказала контрапродуктивна.

„Когато хората са нападнати, те се обединяват около правителството си“, заяви той.