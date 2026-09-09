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Сикорски: Путин допуска грешка, подобна на тази на Третия райх

Сикорски: Путин допуска грешка, подобна на тази на Третия райх

9 Септември, 2026 10:58 2 356 52

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  • путин-
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  • полша-
  • русия-
  • германия

Полският външен министър сравни руските удари по украински градове с бомбардировките на Лондон от нацистка Германия

Сикорски: Путин допуска грешка, подобна на тази на Третия райх - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският министър на външните работи Радослав Сикорски смята, че руският президент Владимир Путин допуска грешка, подобна на тази нацистка Германия при бомбардировките на Лондон, предаде Polsat News, цитирана от News.bg.

Сикорски отбеляза, че първите балистични ракети V-2 са изстреляни по Лондон едва през ноември 1944 г., при което са загинали 10 000 души, но въпреки това националсоциалистическият режим губи войната.

„Вярвам, че Путин прави същата грешка, която допуска Третият райх, когато бомбардира Лондон“, заяви Сикорски.

Сикорски: Ударите не влияят на способността на украинската армия

По думите му ударите по украински градове и ежедневните жертви сред населението не оказват влияние върху способността на украинската армия да защитава Донбас.

Сикорски обаче допусна, че Русия може да преследва „по-дълбок дневен ред“ и да се опитва да подкопае легитимността на властите в Киев.

„Руснаците може да вярват, че това ще сплаши населението и ще ограничи влиянието му върху политическото ръководство“, посочи полският министър.

Той направи паралел с германските бомбардировки над Ковънтри и Лондон, както и със съюзническите удари по Хамбург, Берлин и Дрезден. Според Сикорски и в двата случая подобна стратегия се е оказала контрапродуктивна.

„Когато хората са нападнати, те се обединяват около правителството си“, заяви той.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    71 11 Отговор
    Грешката е вярна!!!
    В мирните градове са размирните инструктори на НАТО!!!

    Коментиран от #26

    11:00 09.09.2026

  • 2 ЧеБурашка

    65 9 Отговор
    Ами не, приличат на ударите на САЩ и Великобритания по немски градове...

    11:00 09.09.2026

  • 3 честен ционист

    74 10 Отговор
    Грешки от подобен характер, исторически винаги са водили до строителство на Варшава от кота 0.

    Коментиран от #38

    11:00 09.09.2026

  • 4 зИленски

    60 5 Отговор
    НАФТАТА ВИ Е ПО 2 ЕВРО ВЕЧЕ
    КОЙ НАОРАВИ ГРЕШКА,СМЕШНИК !?

    11:00 09.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    69 10 Отговор
    С Четвъртият Райх в Брюксел е свършено.

    Коментиран от #29

    11:00 09.09.2026

  • 6 Хахахаххаха

    67 10 Отговор
    Полски палячо

    11:01 09.09.2026

  • 7 урок по история за 4-ти клас

    66 8 Отговор
    Не знам дали Путин допуска грешки , като Хитлер , но със сигурност знам , че ако не беше Русия - Полша (и не само тя) щеше да си е още част от Германия.

    Коментиран от #23

    11:01 09.09.2026

  • 8 Някой

    64 8 Отговор
    Този сляп ли е, или просто про.ст? Украйна подгъва капачки от руските ударис с балистични ракети и дронове. Няма заваоди, янма ток, прекъснати транспортни връзки, празни магазини в Киев и др. И Русия не удря цивилни жилищни сгради и не се цели в живота на цивилните.
    Ама да си поляк, явно е диагноза.

    Коментиран от #49

    11:02 09.09.2026

  • 9 yкpонюз

    50 6 Отговор
    Само че в случая народа протестира срещу зеления фюрер, а той потушава бунтовете с кръв и ги праща на фронта! Подопечнте му нацисти пък се избиват помежду си за плячката!

    11:02 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    7 35 Отговор
    Абсолютно е прав г-н Скиорски.

    Коментиран от #17

    11:05 09.09.2026

  • 14 !!!?

    12 40 Отговор
    Путлер сам призна, в интервюто си с Тъкър Карлсън, че в Украйна той прави това което Хитлер направи в Полша, а Сикорски само отново му напомня, че е същия масов убиец !!!?

    11:05 09.09.2026

  • 15 Тъп та дрънка

    26 7 Отговор
    А защо не - Урсула и Мерц допускат грешка, подобна на тази нацистка Германия при бомбардировките на Лондон... първите балистични ракети V-2 са изстреляни по Лондон едва през ноември 1944 г., при което са загинали 10 000 души, но въпреки това националсоциалистическият режим губи войната.

    11:05 09.09.2026

  • 16 А тоа сиротински

    38 7 Отговор
    Ама много разбира бе? Тръгнал да учи Путин? Русия е най-голямата страна в света. Многонационална е. Най-голямата ядрена сила на света. Я да го видим тоя, дали би могъл и един ден да се задържи на власт в такава страна? Мишок смотан.

    11:07 09.09.2026

  • 17 Супер Джи

    24 3 Отговор

    До коментар #13 от "Трол":

    Скиорски да внимава надолу по пързалката.

    11:10 09.09.2026

  • 18 Сикорски изобщо няма идея

    21 5 Отговор
    Какво се е случило във ВСВ и защо е завършила по този начин. Ако Хитлер имаше ЯО никога нямаше да загуби войната. Политиците в Европа чупят тъпомера.

    Коментиран от #27

    11:10 09.09.2026

  • 19 Полският

    16 3 Отговор
    министър на ВнР е късогледство за историята и късогледство за бъдещето.

    11:10 09.09.2026

  • 20 Пламен

    4 21 Отговор
    Путин е бита карта

    11:13 09.09.2026

  • 21 Само че при

    15 2 Отговор
    нацистка Германия при бомбардировките на Лондон Германия не защитава никакви малцинства и германски народ там нали?

    11:15 09.09.2026

  • 22 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Има нюанс.Втората световна война не започната от Полша по внушение на Лондон.Адолф е искал само Данцингския коридор ,а Полша е поставила условие ,че иска част от Донбас и Одеса в бъдещата война със СССР като съюзник на Райха.

    11:15 09.09.2026

  • 23 иван

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "урок по история за 4-ти клас":

    Де този късмет,де! Част от ДНЕШНА Германия!!!!Шом пишеш"ОЩЕ в Германия...",означава днешната Германия.

    11:19 09.09.2026

  • 24 МЕРЦ

    10 3 Отговор
    ГРЕШКА Е ЧЕ ВИ ИЗВАДИ ОТ КОНЦЛАГЕРИТЕ НА НЕМЦИТЕ. Класика.

    11:19 09.09.2026

  • 25 И украинската армия

    12 3 Отговор
    как и защо трябва да защитава Донбас като там етнически украинци нито някога са живяли нито собственост някаква са имали. Една фалшива граница определена административно на времето и това е. И какво са границите дефакто да питам ?

    Коментиран от #30

    11:19 09.09.2026

  • 26 ФАКТ

    2 20 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅

    Коментиран от #41

    11:20 09.09.2026

  • 27 иван

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сикорски изобщо няма идея":

    Ако имал,ако нямал...

    11:21 09.09.2026

  • 28 зле

    2 6 Отговор
    ее тоя издаде тайната че е под добре да оставиш откачения диктатор да се готви на тих огън и да му гледаш сиира ,язък

    11:21 09.09.2026

  • 29 зле

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    обясни как , можеш ли?

    Коментиран от #51

    11:22 09.09.2026

  • 30 Винаги границата

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "И украинската армия":

    е бил брега на Днепър ! И на вемето е била очертавана с колове с набити на тях отрязани глави ! Целият бряг!

    11:22 09.09.2026

  • 31 Лакеите на Пентагона

    7 0 Отговор
    Палячо на конци.

    11:24 09.09.2026

  • 32 никак даже

    6 1 Отговор
    не влияе на укроармия..1000-1500 укропейтриоти биват заличени всеки божи ден..няма почивка, а има по-добри дни..Затова бандери обикалят села и паланки и събират от кол и въже последни герои.."доброволци"..Сикорски може да фантазира..но за сметка за наивни укроинци..Сигурно мисли че Русия ще капитулира и Запада ще цъфне, но такива трябва да минат на лечение в Карлуково..

    11:26 09.09.2026

  • 33 Русия можела да преследва

    10 1 Отговор
    „по-дълбок дневен ред“ и да се опитвала да подкопае легитимността на властите в Киев. Хахсхахаха..... А те бъкат от легитимност нали?

    11:26 09.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хаха

    6 1 Отговор
    Уж поляк, но пък с еврейски връзки

    11:29 09.09.2026

  • 36 Украйна НЕ защитава Донбас

    9 0 Отговор
    а напада и окупира Донбас щото хората си направиха референдум ! Агресора е Украйна. И преди рефетендума също. Вижте какво пише в заповедта на Турчинов и ще се убедите в това. Елементарно е

    11:30 09.09.2026

  • 37 Този

    5 0 Отговор
    е от партията на Жожи Сорос... Роднини

    11:30 09.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хахахахаха

    6 0 Отговор
    Ама като гледам как украинските мъже бягат от фронта виждам едно единно общество срещу агресора,като гледам как украинските мъже ги ловят все едно са пушечно месо на бройка, виждам как украинския народ подкрепя наркомана хахах

    11:32 09.09.2026

  • 40 Украинската

    7 0 Отговор
    армия е навлязла на територията на Руската федерация с цел окупация. Естествено, че руснаците ще се защитават.

    11:32 09.09.2026

  • 41 Хаген Дас

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ":

    Много тъп коментар! Ситуацията в Европа се променя, тази зима е края на войната! Украйна капитулира без германската помощ!

    11:32 09.09.2026

  • 42 Хи хи

    7 0 Отговор
    А защо Сикорски се е загрижил Путин да не допуска грешки, нали е враг не, нека греши !

    11:35 09.09.2026

  • 43 падналия ангел

    9 0 Отговор
    Значи грешките с Хитлер ги направиха пшешите! Първо не пуснаха през тяхна територия руски войски, по договор между Чехия и СССР /тогава двете държави са нямали обща граница/. После се разбира защо го правят-"На 20 септември 1938 г. като резултат от преговорите на Хитлер с унгарски и полски представители е достигната договореност за съвместно действие на тези страни. По взаимно съгласуване на Чехословакия са предявени териториални претенции от Германия (Судецката област и редица други райони), Полша (района Силезия, преди всичко, Тешинката област) и Унгария (южните райони на Словакия, Задкарпатска Украйна). Като ударна сила участва Третия райх, разглеждащ Чехословакия като плацдарм за по нататъшна експанзия. Варшава и Будапеща следват по форватера германския курс, при което поляците по-активно са „асистирали“ на нацистите". А, кой бил правил уйдурма с Хитлер!

    11:35 09.09.2026

  • 44 Републиките

    9 0 Отговор
    в Донбас заявиха и упражниха своята независимост още през 2014г. Те се присъединиха към Руската федерация чак в края на 2022г, след референдуми.
    Агресорът е украинската държава. Хората в Донбас не желаят да бъдат украински граждани, което е тяхно право. Казва се право на самоопределение.

    11:38 09.09.2026

  • 45 Гетлост

    6 0 Отговор
    Сикорски му трябва сибирски климат да се охлади малко че му е прегрял мозъка и говори безумия!

    11:43 09.09.2026

  • 46 Нека направим Германия отново велика

    4 0 Отговор
    Сикорски, връщайте Източна и Западна Прусия на майка Германия! За Гданск (Данциг) също се отнася!

    11:47 09.09.2026

  • 47 Стоянчо Пуканката

    5 0 Отговор
    Една от двете големи грешки на Сталин е, че пусна невиждани и нечувани аванти на неблагодарните панове. Подари им чужди земи(немски), за които шляхтата даже не е и мечтала.

    Другата му голяма грешка е, че не реши "украинския въпрос"- може би времето не му е стигнало, знам ли. Но...грешките са за това, да бъдат поправяни. Путин се зае с едната, а когато му дойде времето, ще поправи и другата...

    12:19 09.09.2026

  • 48 Пиночет

    1 4 Отговор
    Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    12:19 09.09.2026

  • 49 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Слепотата на мъжа на Ан Ейпълбаум .американска журналистка с еврейско -руски произход - е поразителна както и това доколко е обсебен от русофобия и догматизъм -и жена му страда от подобни недостатъци но не чак толкова че да говори откровени глупости!?А външно не изглежда такъв голяма глава високо чело....а каква грешка допуска Путин според мен изобщо не знаем и не можем да разберем ...много е сложно ...един вариант за грешката на Путин дава Пол -Крейг Робъртс в голяма интервю -има го в Гласове -но един ден може да се окаже че не е грешка а стратегическа предвидливост !?Всъщност големият проблем е че в р-ството на ЕС има доста хора като Сикорски -тесногръди обсебени фанатизирани уверени в собствената си непогрешимост... която ще ги докара до катастрофа....без преувеличение това вече се вижда с невъоръжено око!?

    12:35 09.09.2026

  • 50 Най-голямата грешка

    2 0 Отговор
    допуска Сталин, че пожертва шестстотин хиляди съветски войници за да прогони нацистките пълчища от родината на тоя индивид... Ако не го беше направил, сега просто нямаше да има поляци, които да мътят водата в Европа и да се перчи на Русия, ама кой да знае...

    12:53 09.09.2026

  • 51 Отнеси...

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "зле":

    ....въпроса към Вайдел и Льо Пен ...те ще те светнат.

    13:05 09.09.2026

  • 52 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Като изключим военните заводи и оръжейните складове Киев си е все същият.
    Варшава обаче има исторически шанс, може да стане един прекрасен град, построен изцяло наново след като радиацията спадне до безопасни стойности.

    13:08 09.09.2026

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