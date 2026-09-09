Сикорски: Путин допуска грешка, подобна на тази на Третия райх

Полският министър на външните работи Радослав Сикорски смята, че руският президент Владимир Путин допуска грешка, подобна на тази нацистка Германия при бомбардировките на Лондон, предаде Polsat News, цитирана от News.bg.
Сикорски отбеляза, че първите балистични ракети V-2 са изстреляни по Лондон едва през ноември 1944 г., при което са загинали 10 000 души, но въпреки това националсоциалистическият режим губи войната.
„Вярвам, че Путин прави същата грешка, която допуска Третият райх, когато бомбардира Лондон“, заяви Сикорски.
Сикорски: Ударите не влияят на способността на украинската армия
По думите му ударите по украински градове и ежедневните жертви сред населението не оказват влияние върху способността на украинската армия да защитава Донбас.
Сикорски обаче допусна, че Русия може да преследва „по-дълбок дневен ред“ и да се опитва да подкопае легитимността на властите в Киев.
„Руснаците може да вярват, че това ще сплаши населението и ще ограничи влиянието му върху политическото ръководство“, посочи полският министър.
Той направи паралел с германските бомбардировки над Ковънтри и Лондон, както и със съюзническите удари по Хамбург, Берлин и Дрезден. Според Сикорски и в двата случая подобна стратегия се е оказала контрапродуктивна.
„Когато хората са нападнати, те се обединяват около правителството си“, заяви той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
В мирните градове са размирните инструктори на НАТО!!!
Коментиран от #26
11:00 09.09.2026
2 ЧеБурашка
11:00 09.09.2026
3 честен ционист
Коментиран от #38
11:00 09.09.2026
4 зИленски
КОЙ НАОРАВИ ГРЕШКА,СМЕШНИК !?
11:00 09.09.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #29
11:00 09.09.2026
6 Хахахаххаха
11:01 09.09.2026
7 урок по история за 4-ти клас
Коментиран от #23
11:01 09.09.2026
8 Някой
Ама да си поляк, явно е диагноза.
Коментиран от #49
11:02 09.09.2026
9 yкpонюз
11:02 09.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трол
Коментиран от #17
11:05 09.09.2026
14 !!!?
11:05 09.09.2026
15 Тъп та дрънка
11:05 09.09.2026
16 А тоа сиротински
11:07 09.09.2026
17 Супер Джи
До коментар #13 от "Трол":Скиорски да внимава надолу по пързалката.
11:10 09.09.2026
18 Сикорски изобщо няма идея
Коментиран от #27
11:10 09.09.2026
19 Полският
11:10 09.09.2026
20 Пламен
11:13 09.09.2026
21 Само че при
11:15 09.09.2026
22 Сатана Z
11:15 09.09.2026
23 иван
До коментар #7 от "урок по история за 4-ти клас":Де този късмет,де! Част от ДНЕШНА Германия!!!!Шом пишеш"ОЩЕ в Германия...",означава днешната Германия.
11:19 09.09.2026
24 МЕРЦ
11:19 09.09.2026
25 И украинската армия
Коментиран от #30
11:19 09.09.2026
26 ФАКТ
До коментар #1 от "Пич":Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅
Коментиран от #41
11:20 09.09.2026
27 иван
До коментар #18 от "Сикорски изобщо няма идея":Ако имал,ако нямал...
11:21 09.09.2026
28 зле
11:21 09.09.2026
29 зле
До коментар #5 от "Последния Софиянец":обясни как , можеш ли?
Коментиран от #51
11:22 09.09.2026
30 Винаги границата
До коментар #25 от "И украинската армия":е бил брега на Днепър ! И на вемето е била очертавана с колове с набити на тях отрязани глави ! Целият бряг!
11:22 09.09.2026
31 Лакеите на Пентагона
11:24 09.09.2026
32 никак даже
11:26 09.09.2026
33 Русия можела да преследва
11:26 09.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хаха
11:29 09.09.2026
36 Украйна НЕ защитава Донбас
11:30 09.09.2026
37 Този
11:30 09.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хахахахаха
11:32 09.09.2026
40 Украинската
11:32 09.09.2026
41 Хаген Дас
До коментар #26 от "ФАКТ":Много тъп коментар! Ситуацията в Европа се променя, тази зима е края на войната! Украйна капитулира без германската помощ!
11:32 09.09.2026
42 Хи хи
11:35 09.09.2026
43 падналия ангел
11:35 09.09.2026
44 Републиките
Агресорът е украинската държава. Хората в Донбас не желаят да бъдат украински граждани, което е тяхно право. Казва се право на самоопределение.
11:38 09.09.2026
45 Гетлост
11:43 09.09.2026
46 Нека направим Германия отново велика
11:47 09.09.2026
47 Стоянчо Пуканката
Другата му голяма грешка е, че не реши "украинския въпрос"- може би времето не му е стигнало, знам ли. Но...грешките са за това, да бъдат поправяни. Путин се зае с едната, а когато му дойде времето, ще поправи и другата...
12:19 09.09.2026
48 Пиночет
12:19 09.09.2026
49 не може да бъде
До коментар #8 от "Някой":Слепотата на мъжа на Ан Ейпълбаум .американска журналистка с еврейско -руски произход - е поразителна както и това доколко е обсебен от русофобия и догматизъм -и жена му страда от подобни недостатъци но не чак толкова че да говори откровени глупости!?А външно не изглежда такъв голяма глава високо чело....а каква грешка допуска Путин според мен изобщо не знаем и не можем да разберем ...много е сложно ...един вариант за грешката на Путин дава Пол -Крейг Робъртс в голяма интервю -има го в Гласове -но един ден може да се окаже че не е грешка а стратегическа предвидливост !?Всъщност големият проблем е че в р-ството на ЕС има доста хора като Сикорски -тесногръди обсебени фанатизирани уверени в собствената си непогрешимост... която ще ги докара до катастрофа....без преувеличение това вече се вижда с невъоръжено око!?
12:35 09.09.2026
50 Най-голямата грешка
12:53 09.09.2026
51 Отнеси...
До коментар #29 от "зле":....въпроса към Вайдел и Льо Пен ...те ще те светнат.
13:05 09.09.2026
52 ти да видиш
Варшава обаче има исторически шанс, може да стане един прекрасен град, построен изцяло наново след като радиацията спадне до безопасни стойности.
13:08 09.09.2026