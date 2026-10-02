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От днес КЗП започва проверки в търговските вериги

От днес КЗП започва проверки в търговските вериги

2 Октомври, 2026 15:29 421 12

  • кзп-
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  • проверки-
  • търговски вериги

Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори и услуги

От днес КЗП започва проверки в търговските вериги - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки в търговските вериги, съобщават от пресцентъра на комисията. Инспекторите ще установяват действително прилаганите продажни цени и търговски практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати.

В Комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. Към момента КЗП работи по около 12 хиляди жалби на потребители в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги.

Проверките във веригите ще се правят по групи хранителни продукти, като се започва с млечни, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често.

Целта е да се установят фактите зад движението на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики и необосновани увеличения.

При установено увеличение на продажната цена КЗП ще проверява неговата икономическа обоснованост, а при нарушения ще предприеме предвидените в закона действия.

До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите, които обхванаха 200 обекта в цялата страна.

Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори, в които потребителите сигнализират за постоянно повишение на цените, в т.ч. и на услугите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Минерална вода Банкя 5 литра 2 еврака ...

    Коментиран от #4

    15:33 02.10.2026

  • 2 НИКОЙ НЕ РАБОТИ ВСИЧКО ВНОС

    3 2 Отговор
    САМО ПРОВЕРЯВАЩИ И ПОТРЕБЯВАЩИ.АМИ ДА ИЗГОНЯТ И ВЕРИГИТЕ И МАЯ МАНОЛОВА НАЙ НАКРАЯ ДА БЪДЕ ДОВОЛНА

    15:34 02.10.2026

  • 3 Нексус

    2 0 Отговор
    С други думи - имитира се дейност за оправдаване на заплатите им!

    15:37 02.10.2026

  • 4 Нексус

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Наистина ли? В страните на съюза 1.5 литра ги взимам за 19 цента......

    15:38 02.10.2026

  • 5 Алипиперов

    2 0 Отговор
    Мая само краставици проверява,да влезне в Лукойл!

    15:39 02.10.2026

  • 6 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Първо по магазините на веригите няма фактури с доставни цени и второ една верига винаги може да си оправдая цената! Всичко е симулация на действие на тази комисия.

    Коментиран от #7

    15:40 02.10.2026

  • 7 Пък и

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пълни глупости":

    сменят цените през 10 минути!

    Коментиран от #9

    15:43 02.10.2026

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    И КАТО ПРОВЕРЯТ, КАКВО? ПАК ИЛИЯ ПАК В ТИЯ. ПУШИЛКА ДО НЕБЕСАТА ,САМО СИ ЧЕШАТ ЕЗИЦИТЕ И НА КРАЯ? 👺👎🤔

    15:49 02.10.2026

  • 9 Не веригите са проблем

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пък и":

    А търговци по веригата, които стоят между производител и веригата.

    15:50 02.10.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    МАНОЛОВА, ПРОВЕРИ ЛИ " ЛУКОЙЛ "? ТАМ Е ГОЛЯМАТА ХАПКА ,ДРУГОТО СА СЕМКИ ЗА ФУТБОЛНИЯТ МАЧ.

    15:51 02.10.2026

  • 11 Васил

    0 0 Отговор
    КЗП винаги пише едно и също след проверките нарушения няма.

    15:51 02.10.2026

  • 12 Сигурно да

    0 0 Отговор
    си купят нещо на промоция, защото са им малки заплатите. Малко по големички от свършената работа.

    15:55 02.10.2026

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