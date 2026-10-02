От днес КЗП започва проверки в търговските вериги

От днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки в търговските вериги, съобщават от пресцентъра на комисията. Инспекторите ще установяват действително прилаганите продажни цени и търговски практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати.
В Комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. Към момента КЗП работи по около 12 хиляди жалби на потребители в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги.
Проверките във веригите ще се правят по групи хранителни продукти, като се започва с млечни, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често.
Целта е да се установят фактите зад движението на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики и необосновани увеличения.
При установено увеличение на продажната цена КЗП ще проверява неговата икономическа обоснованост, а при нарушения ще предприеме предвидените в закона действия.
До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите, които обхванаха 200 обекта в цялата страна.
Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори, в които потребителите сигнализират за постоянно повишение на цените, в т.ч. и на услугите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #4
15:33 02.10.2026
2 НИКОЙ НЕ РАБОТИ ВСИЧКО ВНОС
15:34 02.10.2026
3 Нексус
15:37 02.10.2026
4 Нексус
До коментар #1 от "Овчар":Наистина ли? В страните на съюза 1.5 литра ги взимам за 19 цента......
15:38 02.10.2026
5 Алипиперов
15:39 02.10.2026
6 Пълни глупости
Коментиран от #7
15:40 02.10.2026
7 Пък и
До коментар #6 от "Пълни глупости":сменят цените през 10 минути!
Коментиран от #9
15:43 02.10.2026
8 Цвете
15:49 02.10.2026
9 Не веригите са проблем
До коментар #7 от "Пък и":А търговци по веригата, които стоят между производител и веригата.
15:50 02.10.2026
10 Цвете
15:51 02.10.2026
11 Васил
15:51 02.10.2026
12 Сигурно да
15:55 02.10.2026