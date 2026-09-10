Тръмп: Путин иска мир, разговорът ни бе страхотен

В навечерието на ключовите междинни избори за Конгреса на САЩ, американският президент Доналд Тръмп направи серия от знакови външнополитически изявления. Преди да отпътува за Далас за извънредния форум на Републиканската партия, държавният глава разкри детайли от проведения едночасов телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин относно урегулирането на конфликта в Украйна. Паралелно с това Тръмп прогнозира незабавно прекратяване на американската военна кампания срещу Иран веднага след вота през ноември.

Тръмп вижда личната омраза като основна пречка за мира

Президентът на САЩ определи разговора си с Путин като „страхотен“ и подчерта, че руският президент има реален интерес към постигането на мирно споразумение. Според Тръмп, цитиран от Ройтерс и Анадолската агенция, ключовият проблем за мира не са толкова геополитическите детайли, колкото дълбоката лична неприязън между лидерите на Русия и Украйна.

„Проблемът е в двама души, които се мразят. Мисля, че повече от всичко друго, това са двама души, които просто не се понасят“, заяви Доналд Тръмп пред репортери.

Той допълни, че ако Володимир Зеленски също демонстрира истинска воля за сделка, Белият дом е готов да организира историческа тристранна среща на върха. Дипломатическата офанзива се засили, след като специалните пратеници на Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф – проведоха последователни срещи в Москва и Киев. От своя страна, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков потвърди, че Русия оценява американското посредничество позитивно и има интерес от пълно възстановяване на икономическите отношения с Вашингтон.

Войната с Иран и петролният скок от 100 долара

Вторият голям акцент в изказването на Тръмп бе конфликтът с Техеран, който навлезе в своя седми месец. Президентът на САЩ изрази увереност, че военните действия ще приключат „незабавно след изборите“ на 3 ноември 2026 г. Според него иранските власти умишлено бавят преговорите, надявайки се на победа на Демократическата партия в Конгреса.

„Те са отчаяни в опитите си да повлияят на изборите, за да вкарат там слаба група от хора, която да ги остави на мира и да им позволи да се сдобият с ядрено оръжие“, коментира Тръмп.

Коментарите му идват в момент на рязка ескалация в Близкия изток. След като американските сили нанесоха удари и потопиха пет ирански танкера в отговор на ракетни атаки срещу флот на САЩ, Техеран отвърна с нападения срещу 10 търговски кораба в близост до Ормузкия проток. Сблъсъците изстреляха цената на суровия петрол сорт Брент над 100 долара за барел за първи път от юли насам. Тръмп увери избирателите, че веднага след края на вота цените на горивата ще започнат стремглаво да падат.

В същото време администрацията на Тръмп не изключва, че военният конфликт с Иран може да се затегне и да продължи много по-дълго от първоначалните разчети, съобщава The Wall Street Journal.. Самият държавен глава заяви, че американските удари по ирански обекти тепърва ще зачестяват и ще бъдат „много повече“. Тръмп беше категоричен, че САЩ в момента не се стремят към преговори или сключване на нова сделка с Техеран, въпреки че очерта конкретни срокове, в които очаква пълното приключване на войната.

Междувременно италианското издание La Stampa разкри, че Зеленски вече подготвя план за официална среща с Тръмп, която трябва да се проведе в края на септември.

Финансово проучване на CNBC показа сериозен ръст в стойността на личните инвестиции на президента в петролния и газовия сектор, което съвпада с текущите пазарни тенденции. Президентът пое ангажимент и да проучи детайлно причините за наложените от Запада санкции срещу израелските селища.

Денят в Белия дом не премина и без куриозни инциденти. Пътуването на държавния глава до Далас беше временно забавено, а по-късно The New York Times разкри необичайната причина за това. Помощник на Тръмп случайно е активирал и разгърнал надуваемата аварийна пързалка на президентския самолет, което е наложило спешна техническа проверка преди излитането.