Откриването на израелско посолство в Любляна предизвика протести

Откриването на израелско посолство в словенската столица Любляна – първото постоянно представителство на Държавата Израел в Словения - предизвика протести по улиците на града с искане за закриването му и прекъсване на дипломатическите връзки между двете страни, съобщава словенската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.
Посолството на Израел в Любляна бе открито вчера със специална церемония, на която присъстваха израелският външен министър Гидеон Саар и словенският му колега Тоне Кайзер.
По време на церемонията активисти от словенското студентско дружество „Искра“ и от инициативата „Движение за правата на палестинците“ организираха демонстрация под наслов „Не на геноцидното посолство“, като се събраха пред сградата, където се помещава новото посолство на Израел, и след това се насочиха към хотела, в който се проведе официалната церемония. В протеста се включиха и стотици словенски граждани, както и първият президент на Словения Милан Кучан.
По време на демонстрацията протестиращите настояха за незабавното затваряне на израелското посолство, прекратяване на всички дипломатически, икономически и образователни връзки между Израел и Словения.
„Не можеш просто да убиваш хора навсякъде безнаказано. Израел извършва апартейд и изселване на хора в окупираните територии, както и геноцид в Газа“, коментира пред Ен 1 една от участничките във вчерашната демонстрация.
Откриването на посолството на Израел в Любляна отразява и по-широка промяна в позицията на Словения към Израел. Предишното словенско правителство, ръководено от Роберт Голоб, обвиняваше Израел в извършване на геноцид в Газа, бе наложило различни мерки срещу Израел и официално призна палестинска държава, докато настоящото, ръководено от Янез Янша, премахна наложените на Израел мерки и обяви, че повече няма да осъжда действията на израелските власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #8, #14
10:58 10.09.2026
2 Хората
10:59 10.09.2026
3 Мдааа
10:59 10.09.2026
4 Малкошапчест големонос
11:00 10.09.2026
5 историк
11:01 10.09.2026
6 Механик
Що така се е получило та има дума само за антисемитизъм?Някой знае ли отговора?
Коментиран от #16
11:03 10.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Механик
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Тоест според теб излиза, че словенските чи,ифути са против създаването на израелско посолство в Словения ?
Бааа, хептен си се влошил. Явно последните жеги и лошите новини от украина са ти доразбрицали софтуера.
11:06 10.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ТАЗИ ДЪРЖАВА НЕ ТРЯБВА
11:08 10.09.2026
11 Перо
11:10 10.09.2026
12 венсеремос
11:11 10.09.2026
13 Логика
11:12 10.09.2026
14 АВЕ ВСИЧКИ ТРАКИЙЦИ
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":ЛИ СТЕ ТОЛКОВА УЛАВИ И ТЪПУНГЕРИ?!
11:13 10.09.2026
15 Някой
11:15 10.09.2026
16 Някой
До коментар #6 от "Механик":Семити били хора от езикови групи оп северна и източна Африка, Арабският полуостров и нагоре. Палестинците са семити, а терористът последователна Хитлер Сатаняху е антисемит избиващ семити! По ДНК палестинците имали по-общо с древните евреи от тези в Израел, дето приемат че всеки приел юдаизма е евреин. Дори по Библия ли ги водеха братя.
11:18 10.09.2026