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Откриването на израелско посолство в Любляна предизвика протести

Откриването на израелско посолство в Любляна предизвика протести

10 Септември, 2026 10:53 766 16

  • израел-
  • любляна-
  • словения

По време на демонстрацията протестиращите настояха за незабавното затваряне на израелското посолство

Откриването на израелско посолство в Любляна предизвика протести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриването на израелско посолство в словенската столица Любляна – първото постоянно представителство на Държавата Израел в Словения - предизвика протести по улиците на града с искане за закриването му и прекъсване на дипломатическите връзки между двете страни, съобщава словенската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

Посолството на Израел в Любляна бе открито вчера със специална церемония, на която присъстваха израелският външен министър Гидеон Саар и словенският му колега Тоне Кайзер.

По време на церемонията активисти от словенското студентско дружество „Искра“ и от инициативата „Движение за правата на палестинците“ организираха демонстрация под наслов „Не на геноцидното посолство“, като се събраха пред сградата, където се помещава новото посолство на Израел, и след това се насочиха към хотела, в който се проведе официалната церемония. В протеста се включиха и стотици словенски граждани, както и първият президент на Словения Милан Кучан.

По време на демонстрацията протестиращите настояха за незабавното затваряне на израелското посолство, прекратяване на всички дипломатически, икономически и образователни връзки между Израел и Словения.

„Не можеш просто да убиваш хора навсякъде безнаказано. Израел извършва апартейд и изселване на хора в окупираните територии, както и геноцид в Газа“, коментира пред Ен 1 една от участничките във вчерашната демонстрация.

Откриването на посолството на Израел в Любляна отразява и по-широка промяна в позицията на Словения към Израел. Предишното словенско правителство, ръководено от Роберт Голоб, обвиняваше Израел в извършване на геноцид в Газа, бе наложило различни мерки срещу Израел и официално призна палестинска държава, докато настоящото, ръководено от Янез Янша, премахна наложените на Израел мерки и обяви, че повече няма да осъжда действията на израелските власти.


Словения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    12 15 Отговор
    И в Словения си имат гну,сни предатели като чи,футите Радев циониста и Йотова мутресата от ДС

    Коментиран от #8, #14

    10:58 10.09.2026

  • 2 Хората

    22 3 Отговор
    се събуждат..Това е процес който не може да бъде спрян...! Вампирите още не са измислили хапче..!

    10:59 10.09.2026

  • 3 Мдааа

    22 1 Отговор
    Колко са мъдри словенците, браво! Останалите да се замислят и да вземат пример от тях!

    10:59 10.09.2026

  • 4 Малкошапчест големонос

    22 1 Отговор
    Що така никой по света не ни харесва?!?

    11:00 10.09.2026

  • 5 историк

    20 0 Отговор
    когато финикийците измислили парите,се появили евреите-тарикати и хитреци!

    11:01 10.09.2026

  • 6 Механик

    26 1 Отговор
    И що така не ги обичат тия евреи бе? Не мога да се начудя, защо на тоя свят няма друг народ дето само него не го обичат. Има дума антисемитизъм, а няма дума антикитаизъм или антиджибутизъм. Да измислиш дума за определено явление това показва, че явлението е уникално и няма аналог.
    Що така се е получило та има дума само за антисемитизъм?Някой знае ли отговора?

    Коментиран от #16

    11:03 10.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Тоест според теб излиза, че словенските чи,ифути са против създаването на израелско посолство в Словения ?
    Бааа, хептен си се влошил. Явно последните жеги и лошите новини от украина са ти доразбрицали софтуера.

    11:06 10.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТАЗИ ДЪРЖАВА НЕ ТРЯБВА

    20 2 Отговор
    ДА СЪЩЕСТВУВА,А ТЕ НАГЛЕЦИТЕ ПОСОЛСТВА ОТВАРЯТ.

    11:08 10.09.2026

  • 11 Перо

    15 1 Отговор
    Словения не участва в Евровизия, заради Израел, те напук откриват посолство там!

    11:10 10.09.2026

  • 12 венсеремос

    6 1 Отговор
    Чифу-.;тл-.;анд-.;ия на боклука! Чи-.;фу-.;ти-.; тоже.Вън от православните държави Чи-.;фут-.;лан-.;дия!! Особено марш ,чи-.;фути от Православните България и Русия.За Православните Румен Радев и Вл. Вл Путин!! Казах!!! Тъпанари-чи-.чфут-.;и-Вън от Любляна

    11:11 10.09.2026

  • 13 Логика

    8 2 Отговор
    Всичко върви по план, целта е да са мразени навсякъде по света за да се върнат всички в Израел...

    11:12 10.09.2026

  • 14 АВЕ ВСИЧКИ ТРАКИЙЦИ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    ЛИ СТЕ ТОЛКОВА УЛАВИ И ТЪПУНГЕРИ?!

    11:13 10.09.2026

  • 15 Някой

    8 0 Отговор
    Фактите са, че Палестина е била колония на Великобритания. Че отгоре цвъкват Арабска държава, Израел и международни територии. Къде са 2 от тях? Както каза министър на сигурността на Израел, всички в Га-за трябва да бъдат избити. После за пред публиката да ги преселят. Искат да направят от палестинците това което бяха евреите, а те да са им заграбили територията. По какво се отличават от Хитлер?

    11:15 10.09.2026

  • 16 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Семити били хора от езикови групи оп северна и източна Африка, Арабският полуостров и нагоре. Палестинците са семити, а терористът последователна Хитлер Сатаняху е антисемит избиващ семити! По ДНК палестинците имали по-общо с древните евреи от тези в Израел, дето приемат че всеки приел юдаизма е евреин. Дори по Библия ли ги водеха братя.

    11:18 10.09.2026

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