Откриването на израелско посолство в Любляна предизвика протести

Откриването на израелско посолство в словенската столица Любляна – първото постоянно представителство на Държавата Израел в Словения - предизвика протести по улиците на града с искане за закриването му и прекъсване на дипломатическите връзки между двете страни, съобщава словенската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

Посолството на Израел в Любляна бе открито вчера със специална церемония, на която присъстваха израелският външен министър Гидеон Саар и словенският му колега Тоне Кайзер.

По време на церемонията активисти от словенското студентско дружество „Искра“ и от инициативата „Движение за правата на палестинците“ организираха демонстрация под наслов „Не на геноцидното посолство“, като се събраха пред сградата, където се помещава новото посолство на Израел, и след това се насочиха към хотела, в който се проведе официалната церемония. В протеста се включиха и стотици словенски граждани, както и първият президент на Словения Милан Кучан.

По време на демонстрацията протестиращите настояха за незабавното затваряне на израелското посолство, прекратяване на всички дипломатически, икономически и образователни връзки между Израел и Словения.

„Не можеш просто да убиваш хора навсякъде безнаказано. Израел извършва апартейд и изселване на хора в окупираните територии, както и геноцид в Газа“, коментира пред Ен 1 една от участничките във вчерашната демонстрация.

Откриването на посолството на Израел в Любляна отразява и по-широка промяна в позицията на Словения към Израел. Предишното словенско правителство, ръководено от Роберт Голоб, обвиняваше Израел в извършване на геноцид в Газа, бе наложило различни мерки срещу Израел и официално призна палестинска държава, докато настоящото, ръководено от Янез Янша, премахна наложените на Израел мерки и обяви, че повече няма да осъжда действията на израелските власти.