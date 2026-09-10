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Шмид: Русия съчетава промишлената си мощ с технологични иновации
  Тема: Украйна

Шмид: Русия съчетава промишлената си мощ с технологични иновации

10 Септември, 2026 12:58 935 20

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Според бившия ръководител на Google Украйна е изправена пред риск да навлезе в нова фаза на войната, за която не разполага с достатъчно собствени промишлени ресурси

Шмид: Русия съчетава промишлената си мощ с технологични иновации - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия значително е подобрила начина, по който води войната, и все по-често съчетава огромни промишлени ресурси с технологични иновации. Украйна е изправена пред риска да навлезе в нова фаза на войната, за която не разполага с достатъчно собствени промишлени ресурси, предава News.bg.

Това твърди Ерик Шмид - бивш главен изпълнителен директор и председател на борда на Google и ръководител на проекта Special Competitive Studies Project - в статия за The Washington Post. По време на войната той многократно е посещавал Украйна и е работил по разработването на модерни военни технологии. Последното му пътуване обаче го е изпълнило със сериозна тревога.

Една вечер, докато пътува с влак от Източна Украйна към Киев заедно със свои колеги, той получава сигнал за изстрелването на десетки руски балистични ракети. След пристигането си в столицата те се присъединяват към стотици други хора, спускайки се в подземно убежище. Минути по-късно наблизо отекват поредица от експлозии.

„Върнах се по-разтревожен, отколкото когато и да било след първите дни на инвазията“, отбелязва Шмид.

Русия е променила подхода си към войната

Според Шмид през голяма част от конфликта Украйна е имала решаващо предимство: способността бързо да се адаптира към промените на бойното поле.

Украинските инженери са можели да създадат ново оръжие или система, да ги изпробват директно на фронта и да ги усъвършенстват в рамките на седмици. Децентрализираното сътрудничество между военните, инженерите и отбранителните компании често е позволявало на Украйна да действа по-бързо от руската военна бюрокрация.

Според Шмид обаче това предимство бързо намалява.

Например, след появата на украински системи за прихващане, способни да унищожават руските ударни дронове „Шахед“, Русия започва да използва по-бързи версии на тези летателни апарати, задвижвани от реактивни двигатели. Същевременно Москва разработва собствена сателитна групировка, която да се конкурира със системата Starlink, използвана от украинската армия.

„В продължение на години стратегията на Кремъл беше да противопоставя промишлена мощ на украинските иновации, но сега съчетава тази мощ със собствени иновации“, подчертава Шмид.

„Добър дрон, произвеждан в стотици хиляди бройки“

Бившият ръководител на Google описва съвременното бойно поле в Украйна като среда, в която технологиите се развиват с главоломна скорост.

Командирите могат да действат от дълбоки подземни укрития, като ръководят мисиите чрез видеосигнали от множество сензори. Хиляди дронове едновременно извършват разузнаване, доставят провизии и атакуват войски и техника.

Придвижването през открита местност се е превърнало в изключително опасна задача. Шмид изчислява, че до 80% от загубите на личен състав настъпват, докато войските се преместват между отделни позиции. Същевременно почти непрекъснато се води технологична надпревара във въоръжаването.

Дрон, който днес се оказва изключително ефективен, може да стане практически безполезен само след броени месеци поради промени в радиочестотите, появата на нови средства за радиоелектронна борба (РЕБ) или използването на по-бързи прехващачи.

Ето защо, според Шмид, за Украйна не е достатъчно просто да разработва нови технологии.

„Блестящ дрон, произведен в стотици бройки, е нещо интересно, но добър дрон, произведен в стотици хиляди, е това, което ще промени хода на войната“, обясни той.

Украйна се нуждае от западен промишлен мащаб

Според Шмид украинската армия вече е изправена пред ситуации, в които трябва внимателно да подбира целите си поради недостиг на дронове и други боеприпаси.

Той подчертава, че макар Украйна да разполага с инженери, боен опит и капацитет за бързо разработване на нови решения, тя няма необходимия промишлен капацитет за мащабиране на производството.

Междувременно Русия се подготвя за нова вълна на мобилизация и увеличава производството на оръжие. Шмид посочи предстоящата зима като особено опасен период; Русия вече нанася удари по енергийната инфраструктура, за да създаде мащабни проблеми с електрозахранването в Украйна.

Според него Западът трябва да играе много по-активна роля в производството на оръжие за Украйна. Това се отнася конкретно за прехващачи, боеприпаси, оръжия за удари на далечни разстояния и инвестиции в разширяването на отбранителните производствени мощности на Украйна.

Шмид призова отбранителната индустрия на Украйна да се разглежда като продължение на тази на Запада, като се застъпи за съвместно производство на оръжие и решаване на проблемите във веригите за доставки.

„Възхищението от устойчивостта на Украйна не е стратегия“

Шмид разказа и за ракетния удар по Киев, на който е станал свидетел по време на посещението си. Той отбеляза, че Русия е атакувала столицата с десетки крилати, балистични и хиперзвукови ракети. При атаката са загинали 17 души, а над 40 са били ранени.

След като непосредствената опасност е преминала, хората са излезли от убежищата си, но за Шмид нощта е послужила като ярко напомняне за основното предизвикателство пред Украйна.

Той подчерта, че макар Украйна да демонстрира изключителна устойчивост вече повече от четири години, смелостта и издръжливостта сами по себе си не са достатъчни за защитата на градовете и за спечелването на войната.

„Възхваляването на украинската устойчивост не е стратегия, а сама по себе си смелостта не може да защити градове или да спечели война“, заяви Шмид.

Той заключи, че Украйна на практика е предоставила на Запада време и възможност да изучи нов вид война, плащайки за това с живота на своите войници и труда на своите инженери.

„Не можем да позволим тя да прекара още една зима сама под руски бомбардировки“, подчерта Шмид.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    24 1 Отговор
    Ударите по енергийната инфраструктура ги започнаха бандерите още есента на 2022г. Сега пак бандерите запонаха, преди две седмици удариха ТЕЦа в Белгород. Руснаците най-накрая се научиха да отговарят асиметрично. Ударите в черно море пак започнаха от бандерите. Резултат е че Украйна остана без морски и речни пистанища. Да не коментираме заплахата от наркомана в абстиненция, че щял да узря граждански самолети и да затваря въздушното пространство над Москва.

    Коментиран от #8

    13:09 10.09.2026

  • 2 Голям смях

    29 0 Отговор
    До вчера Русия крадеше перални и микровълнови за да съществува и на фронта се биеше с лопати, сега мощ. А санкцииите....Кога пишете вярно.

    13:09 10.09.2026

  • 3 Здрасти сватя

    19 0 Отговор
    За Китай не говорим. Вече и Русия не може да стигне прехваленият Запад. Напъва се , напъва се и накрая измисли капачка, която е вързана към бутилката. Страхотно. Те такива гениални изобретения.

    13:13 10.09.2026

  • 4 Долу ЕС

    20 1 Отговор
    аз пък се радвам че ес е пред разпад от глупост проявена пред сащ и израел....

    13:13 10.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Не укрия ,а светът не разполага с руските ресурси ,точно и затова е тази война че алчния лицемерен запад не можа да се докопа до тях през поставен евреин в укрия ,няма и да може

    13:14 10.09.2026

  • 6 Oбезьяны с калашниковым

    1 22 Отговор
    Винаги когато прочета "Русия" и "технологични иновации" в едно изречение и ме напушва смях.

    13:16 10.09.2026

  • 7 Не трябва да се възхищаваш

    15 0 Отговор
    от факта че бият някой като боксова круша а той уж устоявал. Звучи смешно.

    Коментиран от #9, #12

    13:19 10.09.2026

  • 8 Фамилия

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Голям майтапчия си .

    13:31 10.09.2026

  • 9 Интересно

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не трябва да се възхищаваш":

    Тук не се коментира Иран.

    13:36 10.09.2026

  • 10 Ели, не се излагай.

    9 1 Отговор
    Всеки първолак знае, че ракетите свършиха още 2022г и Русия няма бензин. Сега я карат само на ракетите от Иран и Корея, нали така беше?

    13:37 10.09.2026

  • 11 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Тази статия заслужава да се прочете внимателно -тя показва че каквито и недостатъци са имали руснаците колкото и да са изостанали по-рано в технологиите и съвременните въоръжения -сега на тях трябва да се гледа с друго око -положението много се е п/оменило!?Руснаците много здраво да работили през последните години и продължават да работят -при това в трудни условия при положение че дават жертви и се държат много цивилизовано -и това според мен е достойно за възхищение много повече от прословутата украинска устойчивост -аз бих казал- не устойчивост платен от Запада инат за който /за съжаление украинците не разбират колко скъпо ще платят за този си инат!?

    13:47 10.09.2026

  • 12 Искат да кажат

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не трябва да се възхищаваш":

    Че украинците много издържат на бой. Устойчиви на град от куршуми, артилерия, миномети, планиращи бомби, дронове, крилати и балистични ракети. Може, но в някой фантастичен разказ за "киборги".
    И накрая дай пари. Пари. Пари. Пари. Дай. Дай. Дай...

    Коментиран от #18

    13:52 10.09.2026

  • 13 Ристоманисто

    2 1 Отговор
    Насралса

    13:56 10.09.2026

  • 14 Русия

    6 0 Отговор
    Всичко това идва от пералните и лопатите ! Ако искате евро-либерасти да вървите на пред като нас купувайте си руски перални !

    Коментиран от #17

    13:58 10.09.2026

  • 15 Хахаха

    0 4 Отговор
    Ха-ха... Вторая армия в Украине и мощ!?!...

    14:00 10.09.2026

  • 16 Бавно , ама после?

    6 0 Отговор
    Е то руснаците винаги бавно запрЯгат амА после пОят конете на императорската гвардия в СЕна, пият кафе в БьiстрО и ходят на екскурзия с Т--34 до Берлин.

    14:02 10.09.2026

  • 17 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русия":

    Става въпрос за вносни перални.

    14:07 10.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изпълниха е поговорката

    3 0 Отговор
    За украинците се изпълни поговорката - и бОя изядоха ,а сега ще изближАт и солтТа.

    14:12 10.09.2026

  • 20 незнайко

    0 0 Отговор
    ( „Не можем да позволим тя да прекара още една зима сама под руски бомбардировки“ )
    И какво ще направят за да не позволят ??? Ще се надяват на края на войната !!!

    14:27 10.09.2026

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