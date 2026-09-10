Шмид: Русия съчетава промишлената си мощ с технологични иновации

Русия значително е подобрила начина, по който води войната, и все по-често съчетава огромни промишлени ресурси с технологични иновации. Украйна е изправена пред риска да навлезе в нова фаза на войната, за която не разполага с достатъчно собствени промишлени ресурси, предава News.bg.

Това твърди Ерик Шмид - бивш главен изпълнителен директор и председател на борда на Google и ръководител на проекта Special Competitive Studies Project - в статия за The Washington Post. По време на войната той многократно е посещавал Украйна и е работил по разработването на модерни военни технологии. Последното му пътуване обаче го е изпълнило със сериозна тревога.

Една вечер, докато пътува с влак от Източна Украйна към Киев заедно със свои колеги, той получава сигнал за изстрелването на десетки руски балистични ракети. След пристигането си в столицата те се присъединяват към стотици други хора, спускайки се в подземно убежище. Минути по-късно наблизо отекват поредица от експлозии.

„Върнах се по-разтревожен, отколкото когато и да било след първите дни на инвазията“, отбелязва Шмид.

Русия е променила подхода си към войната

Според Шмид през голяма част от конфликта Украйна е имала решаващо предимство: способността бързо да се адаптира към промените на бойното поле.

Украинските инженери са можели да създадат ново оръжие или система, да ги изпробват директно на фронта и да ги усъвършенстват в рамките на седмици. Децентрализираното сътрудничество между военните, инженерите и отбранителните компании често е позволявало на Украйна да действа по-бързо от руската военна бюрокрация.

Според Шмид обаче това предимство бързо намалява.

Например, след появата на украински системи за прихващане, способни да унищожават руските ударни дронове „Шахед“, Русия започва да използва по-бързи версии на тези летателни апарати, задвижвани от реактивни двигатели. Същевременно Москва разработва собствена сателитна групировка, която да се конкурира със системата Starlink, използвана от украинската армия.

„В продължение на години стратегията на Кремъл беше да противопоставя промишлена мощ на украинските иновации, но сега съчетава тази мощ със собствени иновации“, подчертава Шмид.

„Добър дрон, произвеждан в стотици хиляди бройки“

Бившият ръководител на Google описва съвременното бойно поле в Украйна като среда, в която технологиите се развиват с главоломна скорост.

Командирите могат да действат от дълбоки подземни укрития, като ръководят мисиите чрез видеосигнали от множество сензори. Хиляди дронове едновременно извършват разузнаване, доставят провизии и атакуват войски и техника.

Придвижването през открита местност се е превърнало в изключително опасна задача. Шмид изчислява, че до 80% от загубите на личен състав настъпват, докато войските се преместват между отделни позиции. Същевременно почти непрекъснато се води технологична надпревара във въоръжаването.

Дрон, който днес се оказва изключително ефективен, може да стане практически безполезен само след броени месеци поради промени в радиочестотите, появата на нови средства за радиоелектронна борба (РЕБ) или използването на по-бързи прехващачи.

Ето защо, според Шмид, за Украйна не е достатъчно просто да разработва нови технологии.

„Блестящ дрон, произведен в стотици бройки, е нещо интересно, но добър дрон, произведен в стотици хиляди, е това, което ще промени хода на войната“, обясни той.

Украйна се нуждае от западен промишлен мащаб

Според Шмид украинската армия вече е изправена пред ситуации, в които трябва внимателно да подбира целите си поради недостиг на дронове и други боеприпаси.

Той подчертава, че макар Украйна да разполага с инженери, боен опит и капацитет за бързо разработване на нови решения, тя няма необходимия промишлен капацитет за мащабиране на производството.

Междувременно Русия се подготвя за нова вълна на мобилизация и увеличава производството на оръжие. Шмид посочи предстоящата зима като особено опасен период; Русия вече нанася удари по енергийната инфраструктура, за да създаде мащабни проблеми с електрозахранването в Украйна.

Според него Западът трябва да играе много по-активна роля в производството на оръжие за Украйна. Това се отнася конкретно за прехващачи, боеприпаси, оръжия за удари на далечни разстояния и инвестиции в разширяването на отбранителните производствени мощности на Украйна.

Шмид призова отбранителната индустрия на Украйна да се разглежда като продължение на тази на Запада, като се застъпи за съвместно производство на оръжие и решаване на проблемите във веригите за доставки.

„Възхищението от устойчивостта на Украйна не е стратегия“

Шмид разказа и за ракетния удар по Киев, на който е станал свидетел по време на посещението си. Той отбеляза, че Русия е атакувала столицата с десетки крилати, балистични и хиперзвукови ракети. При атаката са загинали 17 души, а над 40 са били ранени.

След като непосредствената опасност е преминала, хората са излезли от убежищата си, но за Шмид нощта е послужила като ярко напомняне за основното предизвикателство пред Украйна.

Той подчерта, че макар Украйна да демонстрира изключителна устойчивост вече повече от четири години, смелостта и издръжливостта сами по себе си не са достатъчни за защитата на градовете и за спечелването на войната.

„Възхваляването на украинската устойчивост не е стратегия, а сама по себе си смелостта не може да защити градове или да спечели война“, заяви Шмид.

Той заключи, че Украйна на практика е предоставила на Запада време и възможност да изучи нов вид война, плащайки за това с живота на своите войници и труда на своите инженери.

„Не можем да позволим тя да прекара още една зима сама под руски бомбардировки“, подчерта Шмид.