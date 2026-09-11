Два кораба са били атакувани в Ормузкия проток

Два кораба отново са били атакувани в Ормузкия проток, съобщиха от Британската организация за търговско корабоплаване (UKMTO), предава News.bg.

Капитанът на друг плавателен съд твърди, че е видял „четири неизвестни снаряда“ да поразяват двата кораба на около 7 километра западно от Хасаб в Оман, информира ДПА.

На борда на един от корабите е избухнал пожар, а състоянието на втория остава неизяснено.

Властите разследват случая, като към момента не е известно кой носи отговорност. Иран в голяма степен създаде смущения в корабоплаването през Ормузкия проток на фона на конфликта си със Съединените щати, използвайки заплахи и атаки срещу плавателни съдове.

Този воден път е ключов маршрут за износ на петрол, газ и торове от държавите от Персийския залив.