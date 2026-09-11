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Два кораба са били атакувани в Ормузкия проток

Два кораба са били атакувани в Ормузкия проток

11 Септември, 2026 10:28, обновена 11 Септември, 2026 10:29 565 12

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​Четири неизвестни снаряда са поразили двата плавателни съда, като на единия е избухнал пожар

Два кораба са били атакувани в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два кораба отново са били атакувани в Ормузкия проток, съобщиха от Британската организация за търговско корабоплаване (UKMTO), предава News.bg.

Капитанът на друг плавателен съд твърди, че е видял „четири неизвестни снаряда“ да поразяват двата кораба на около 7 километра западно от Хасаб в Оман, информира ДПА.

На борда на един от корабите е избухнал пожар, а състоянието на втория остава неизяснено.

Властите разследват случая, като към момента не е известно кой носи отговорност. Иран в голяма степен създаде смущения в корабоплаването през Ормузкия проток на фона на конфликта си със Съединените щати, използвайки заплахи и атаки срещу плавателни съдове.

Този воден път е ключов маршрут за износ на петрол, газ и торове от държавите от Персийския залив.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    10 0 Отговор
    Вчера хусите са затворили Маб Ел Мандеб, като са превзели остров Перим.

    10:35 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Георги

    10 1 Отговор
    ели, мацко, Иран беше нападнат от щатите, тези борци за човешки права и демокрация. Протокът беше затворен заради всички ирански съседи даващи територия за нападение. Ако пък робите е заподозрял фентанил директно потапя, без конфликт, без причина... или си забравила?

    Коментиран от #5

    10:38 11.09.2026

  • 5 глупости

    0 9 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Още от Ислямската революция през 1979 година, целия близкоисточен регион се тресе от държавно спонсориран ирански тероризъм. Крайно време бе чалмите да се усмирят. И Хамас, и Хизбула, и Хути (абе защо всичките с Х?) са ирански терористични формирования.

    Коментиран от #7, #10

    10:40 11.09.2026

  • 6 Мишел

    3 0 Отговор
    Гори магистралният нефтопровод изток-запад в Саудитска Арабия. Дължина 1200км., 1.3 милиона барела на ден , загуби на Саудитска Арабия 130млн.$ дневно.

    10:43 11.09.2026

  • 7 хахахахохо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "глупости":

    Отговори си сам защо с Х

    10:44 11.09.2026

  • 8 Шопо

    4 1 Отговор
    Ормуз е ирански.

    10:50 11.09.2026

  • 9 Пепи

    0 0 Отговор
    Шефа каза днеска да викаме за чалмите, за да не играят шамарите!

    10:50 11.09.2026

  • 10 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "глупости":

    кое точно от написаното от мен е глупости? това че Иран затвори протока в отговор на говедарското нападение или че тромб потапя кораби на база подозрения? Колкото до революцията 79та, нито говедарите, нито мошетата имат проблем с революциите ако са в техен интерес. Е онази не е била.

    Коментиран от #12

    10:54 11.09.2026

  • 11 За съжаление

    1 0 Отговор
    най- лошите прогнози се сбъдват- благодарение на аматьорите Тръмп, Помпео, Хегсет, Бесент и другите му звезди, кризата в Близкия изток се задълбочава , скоро няма да се реши, напротив- по изборно време ще се влоши още повече.

    Американският галон вече мина 5 долара.

    Гответе се за инфлация, спад, дефицити и т.н. Не дръжте много пари в банки, купувайте недвижимост, но запазете някакъв капитал за черни дни!
    Намалете разходите си, харчете разумно.
    Ако имате започнати кредити, сега е моментът да ги разсрочите за максимално дълъг период!
    Но не взимайте нови големи кредити.
    Само малки оперативни кредити за текущи разходи!

    Купете си велосипеди, тротинетки, ролери и т.н. Няма лошо, таман ще спортувате.

    10:54 11.09.2026

  • 12 глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Иран по времето на Шаха бе развита европейска страна. После дойдоха чалмите.
    И да - Иран насъска копоите си от Хамас да ударят Израел, а сега реват като на заколение. Целта бе да се предотврати подписването на договор за добросъседство между Израел и Саудитска Арабия.

    10:57 11.09.2026

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