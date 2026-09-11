Два кораба са били атакувани в Ормузкия проток

Два кораба отново са били атакувани в Ормузкия проток, съобщиха от Британската организация за търговско корабоплаване (UKMTO), предава News.bg.
Капитанът на друг плавателен съд твърди, че е видял „четири неизвестни снаряда“ да поразяват двата кораба на около 7 километра западно от Хасаб в Оман, информира ДПА.
На борда на един от корабите е избухнал пожар, а състоянието на втория остава неизяснено.
Властите разследват случая, като към момента не е известно кой носи отговорност. Иран в голяма степен създаде смущения в корабоплаването през Ормузкия проток на фона на конфликта си със Съединените щати, използвайки заплахи и атаки срещу плавателни съдове.
Този воден път е ключов маршрут за износ на петрол, газ и торове от държавите от Персийския залив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
10:35 11.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Георги
Коментиран от #5
10:38 11.09.2026
5 глупости
До коментар #4 от "Георги":Още от Ислямската революция през 1979 година, целия близкоисточен регион се тресе от държавно спонсориран ирански тероризъм. Крайно време бе чалмите да се усмирят. И Хамас, и Хизбула, и Хути (абе защо всичките с Х?) са ирански терористични формирования.
Коментиран от #7, #10
10:40 11.09.2026
6 Мишел
10:43 11.09.2026
7 хахахахохо
До коментар #5 от "глупости":Отговори си сам защо с Х
10:44 11.09.2026
8 Шопо
10:50 11.09.2026
9 Пепи
10:50 11.09.2026
10 Георги
До коментар #5 от "глупости":кое точно от написаното от мен е глупости? това че Иран затвори протока в отговор на говедарското нападение или че тромб потапя кораби на база подозрения? Колкото до революцията 79та, нито говедарите, нито мошетата имат проблем с революциите ако са в техен интерес. Е онази не е била.
Коментиран от #12
10:54 11.09.2026
11 За съжаление
Американският галон вече мина 5 долара.
Гответе се за инфлация, спад, дефицити и т.н. Не дръжте много пари в банки, купувайте недвижимост, но запазете някакъв капитал за черни дни!
Намалете разходите си, харчете разумно.
Ако имате започнати кредити, сега е моментът да ги разсрочите за максимално дълъг период!
Но не взимайте нови големи кредити.
Само малки оперативни кредити за текущи разходи!
Купете си велосипеди, тротинетки, ролери и т.н. Няма лошо, таман ще спортувате.
10:54 11.09.2026
12 глупости
До коментар #10 от "Георги":Иран по времето на Шаха бе развита европейска страна. После дойдоха чалмите.
И да - Иран насъска копоите си от Хамас да ударят Израел, а сега реват като на заколение. Целта бе да се предотврати подписването на договор за добросъседство между Израел и Саудитска Арабия.
10:57 11.09.2026