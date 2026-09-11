Руски сили нанесоха пореден удар по Киев

Руските сили нанесоха пореден удар по украинската столица посред бял ден в работно време. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи новината, предава УНИАН. По думите му Русия е ударила бензиностанция в Днепровския район, а в Оболонския район е поразила бензиностанция на две места, предава News.bg.
Кличко също така съобщи, че екипи на спешна помощ са били извикани в жилищна сграда в Днепровския район след експлозия.
„Според медицинските екипи един от пострадалите при удара на безпилотен летателен апарат (БЛА) по девететажна сграда в Днепровския район снощи е в тежко състояние. Общо осем души са пострадали в сградата, като двама от тях са настанени в болница“, добави Кличко.
Киевската градска военна администрация (КГВА) съобщи за двама ранени в Оболонския район вследствие на руската атака.
Жена е загинала във Вишгородския район
Междувременно ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко докладва за последиците от руската атака срещу Киевска област. Той заяви, че жена е загинала във Вишгородския район в резултат на удар.
„Врагът отново умишлено тероризира цивилното население. При атаката във Вишгородския район са повредени частни домове. Повреден е и хангар за летателни апарати в Обуховския район. Спасителни и аварийни екипи са на място и работят по отстраняване на последиците от нападението“, добави Ткаченко.
Отломки са паднали върху автомобил
Освен това Кличко съобщи, че отломки от безпилотен апарат са паднали върху автомобил в Оболонския район. Той отбеляза, че макар да не е възникнал пожар, по предварителни данни има един пострадал човек.
„В Оболонския район избухна и пожар в нежилищна зона вследствие на удар от безпилотен апарат. На място работят екипи на спешните служби“, допълни Кличко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
Коментиран от #10
12:02 11.09.2026
2 Последния Софиянец
12:02 11.09.2026
3 ФАКТ
12:02 11.09.2026
4 Кличко
12:03 11.09.2026
5 Питащ
12:04 11.09.2026
6 Украйна за пореден
12:04 11.09.2026
7 весеремос
Коментиран от #47
12:04 11.09.2026
8 Пострадалите
12:07 11.09.2026
9 Не е
Добра новина е, че украинците пропеловиха енергийните възможности на Русия и им спряха рафинериите. С което им намалиха възможностите за такива бомбардировки. Добра новина също е, че хванаха в капан стотици руснаци под Лиман и ги унищожиха. А най-добрата новина е, когато Путин се пресели на оня свят и войната спре.
12:08 11.09.2026
10 Голям
До коментар #1 от "Много":Мало умник, няма що.
12:08 11.09.2026
11 И Киев е Руски
Коментиран от #49
12:09 11.09.2026
12 И Киев е Руски
12:11 11.09.2026
13 Читател
12:11 11.09.2026
14 Мишел
Коментиран от #16
12:12 11.09.2026
15 Соломон
12:15 11.09.2026
16 ФАКТ
До коментар #14 от "Мишел":Защото Сорос му забрани ботокса да цели рафинерии. Каза му "цели лозята и баирите" и ботокса сведе главичка.
Коментиран от #21, #33
12:16 11.09.2026
17 Те си знаят защо
Войната, с която Киев отвърна на руската СВО за защита на мирното население се обръща против против бандеровците. На война, като на война. Загиват хора.
12:16 11.09.2026
18 Поредната огромна и неопровержима
12:17 11.09.2026
19 Джери
Коментиран от #25, #27, #29, #32
12:18 11.09.2026
20 Мишел
12:18 11.09.2026
21 Украинските рафинерии
До коментар #16 от "ФАКТ":отдавна ги унищожиха. Горивата идват от чужбина през Полша и Румъния. Сега унищожават по списък всички бензиностанции.
Коментиран от #26
12:19 11.09.2026
22 Край, тотална победа,
12:19 11.09.2026
23 Кодия
12:19 11.09.2026
24 нацисткия режим трябва да се бомби
12:20 11.09.2026
25 Пъхни си гривните
До коментар #19 от "Джери":знаеш къде.
12:20 11.09.2026
26 Бек
До коментар #21 от "Украинските рафинерии":коя украинска "рафинерия" е унищожена", копейка? 🤣🤣🤣😅😅
12:21 11.09.2026
27 Слава само на
До коментар #19 от "Джери":гривноидите!
12:21 11.09.2026
28 Точен
12:21 11.09.2026
29 Соломон
До коментар #19 от "Джери":За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка
Коментиран от #34, #35
12:22 11.09.2026
30 Украинците пак перемогнаха
12:23 11.09.2026
31 Когато подскачаха на Майдана
12:23 11.09.2026
32 Манолчо глишев- Краставичаря
До коментар #19 от "Джери":СлаваКокаине
12:25 11.09.2026
33 Мишел
До коментар #16 от "ФАКТ":В Украйна няма действаща рафинерия от над 3 години. Всичките горива са внос. В Украйна няма и складове за горива, всичките изгоряха. Сега свършват и бензиностанциите, а руските дронове унищожават влаковете и камионите с горива.
12:25 11.09.2026
34 0свен това свършиха ракетите, нямат яйца
До коментар #29 от "Соломон":и масло и се бият със сапьорски лопатки и понеже нямат и бензин яздят стари, куци, слепи и глухонеми магарета и долара стана 200 рубли, а Путин умряТри пъти.Знаем.
12:26 11.09.2026
35 Не повтаряй тая глупост
До коментар #29 от "Соломон":Това е тенденция в целия свят. По добре кажи, на кого принадлежи Крим? Чей е Донбас? Има ли "перемога" или отново е "срада"?
Коментиран от #40
12:26 11.09.2026
36 Мдаа
Коментиран от #50
12:26 11.09.2026
37 Хи хи
12:30 11.09.2026
38 У0400 Ямбол е градът
12:30 11.09.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
12:30 11.09.2026
40 Соломон
До коментар #35 от "Не повтаряй тая глупост":Май мисленето не ти се отдава.Световна тенденция ли е държави да нападат други държава при положение че имат територия колкото Китай и Индия взети заедно в които не живее никой.Но те започват 100 годишна война със съседа си
Коментиран от #44
12:33 11.09.2026
41 1111
12:33 11.09.2026
42 След всички мощни, неопровержими,
Коментиран от #46
12:35 11.09.2026
43 Той И Хитлер Бомбеше Лондон
Руските Терористи друго
Не могат да направят
Освен да убиват Мирното население.
12:35 11.09.2026
44 Остави го, той е неспособен
До коментар #40 от "Соломон":да оцени постоянните перемоги и Контраступи на Украйна.
Коментиран от #52
12:36 11.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Соломон
До коментар #42 от "След всички мощни, неопровержими,":А Русия превзели Малая Токмачка окончателно
Коментиран от #48
12:39 11.09.2026
47 Дединпръцкооо
До коментар #7 от "весеремос":По добре се замисли тебе какво те чака зад Зеленнски стои света зад тебе какво стои
12:39 11.09.2026
48 Тоз пусти въздушен трафик контрол
До коментар #46 от "Соломон":Не ,остана гробището на захистниците което е 100 декара и автобусТната спирка
12:42 11.09.2026
49 Полублатен ганьооо
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Най напред се информирай какво е нацизъм и фашизъм за да не драскаш руски опорки от времето на ВСВ които сега звучат смехотворно
12:42 11.09.2026
50 Сланина има ли ,ам ко намеря ?
До коментар #36 от "Мдаа":По-точно Гостомел ,летището .
12:43 11.09.2026
51 Междувременно
Същевременно се реконструира участък от магистрала Р-280 "Новорусия" - от Мариупол до границата със Запорожка област. Пътят ще се превърне в модерна четирилентова магистрала. Асфалтът вече е положен по почти цялата му дължина, а в момента се монтират бариери и осветителни стълбове.
Та така ....
12:45 11.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.