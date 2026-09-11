Руски сили нанесоха пореден удар по Киев

Руските сили нанесоха пореден удар по украинската столица посред бял ден в работно време. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи новината, предава УНИАН. По думите му Русия е ударила бензиностанция в Днепровския район, а в Оболонския район е поразила бензиностанция на две места, предава News.bg.

Кличко също така съобщи, че екипи на спешна помощ са били извикани в жилищна сграда в Днепровския район след експлозия.

„Според медицинските екипи един от пострадалите при удара на безпилотен летателен апарат (БЛА) по девететажна сграда в Днепровския район снощи е в тежко състояние. Общо осем души са пострадали в сградата, като двама от тях са настанени в болница“, добави Кличко.

Киевската градска военна администрация (КГВА) съобщи за двама ранени в Оболонския район вследствие на руската атака.

Жена е загинала във Вишгородския район

Междувременно ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко докладва за последиците от руската атака срещу Киевска област. Той заяви, че жена е загинала във Вишгородския район в резултат на удар.

„Врагът отново умишлено тероризира цивилното население. При атаката във Вишгородския район са повредени частни домове. Повреден е и хангар за летателни апарати в Обуховския район. Спасителни и аварийни екипи са на място и работят по отстраняване на последиците от нападението“, добави Ткаченко.

Отломки са паднали върху автомобил

Освен това Кличко съобщи, че отломки от безпилотен апарат са паднали върху автомобил в Оболонския район. Той отбеляза, че макар да не е възникнал пожар, по предварителни данни има един пострадал човек.

„В Оболонския район избухна и пожар в нежилищна зона вследствие на удар от безпилотен апарат. На място работят екипи на спешните служби“, допълни Кличко.