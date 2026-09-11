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Руски сили нанесоха пореден удар по Киев

Руски сили нанесоха пореден удар по Киев

11 Септември, 2026 11:55, обновена 11 Септември, 2026 12:00 1 337 52

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Кличко съобщи за поразени бензиностанции, пострадали хора и паднали отломки от безпилотни апарати

Руски сили нанесоха пореден удар по Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха пореден удар по украинската столица посред бял ден в работно време. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи новината, предава УНИАН. По думите му Русия е ударила бензиностанция в Днепровския район, а в Оболонския район е поразила бензиностанция на две места, предава News.bg.

Кличко също така съобщи, че екипи на спешна помощ са били извикани в жилищна сграда в Днепровския район след експлозия.

„Според медицинските екипи един от пострадалите при удара на безпилотен летателен апарат (БЛА) по девететажна сграда в Днепровския район снощи е в тежко състояние. Общо осем души са пострадали в сградата, като двама от тях са настанени в болница“, добави Кличко.

Киевската градска военна администрация (КГВА) съобщи за двама ранени в Оболонския район вследствие на руската атака.

Жена е загинала във Вишгородския район

Междувременно ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко докладва за последиците от руската атака срещу Киевска област. Той заяви, че жена е загинала във Вишгородския район в резултат на удар.

„Врагът отново умишлено тероризира цивилното население. При атаката във Вишгородския район са повредени частни домове. Повреден е и хангар за летателни апарати в Обуховския район. Спасителни и аварийни екипи са на място и работят по отстраняване на последиците от нападението“, добави Ткаченко.

Отломки са паднали върху автомобил

Освен това Кличко съобщи, че отломки от безпилотен апарат са паднали върху автомобил в Оболонския район. Той отбеляза, че макар да не е възникнал пожар, по предварителни данни има един пострадал човек.

„В Оболонския район избухна и пожар в нежилищна зона вследствие на удар от безпилотен апарат. На място работят екипи на спешните служби“, допълни Кличко.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    37 6 Отговор
    добра новина.

    Коментиран от #10

    12:02 11.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    Ами войната се води и денем не само нощем.

    12:02 11.09.2026

  • 3 ФАКТ

    4 34 Отговор
    Сорос заповяда на Ботокса да се прави на "многоходов" в Украйна и той квичи безпомощно като п се

    12:02 11.09.2026

  • 4 Кличко

    25 11 Отговор
    Как не ги е срам да удрят посред бял ден в работно време?!

    12:03 11.09.2026

  • 5 Питащ

    12 3 Отговор
    Какво става ли ти с какви пагони са?

    12:04 11.09.2026

  • 6 Украйна за пореден

    20 9 Отговор
    път победи.

    12:04 11.09.2026

  • 7 весеремос

    37 5 Отговор
    Русия, Путин малко закъсняха в ликвидацията на Фашиска Бандеровска ОКРИНА! Но сега започна ликвидацията на Окраина и зелената еуглена/наркоман със златни тоалетни.Наркоманът го чака смърт/ТАНАТОС като Мусолини.

    Коментиран от #47

    12:04 11.09.2026

  • 8 Пострадалите

    27 2 Отговор
    С какви пагони са. Защо премълчават че са военни.

    12:07 11.09.2026

  • 9 Не е

    5 38 Отговор
    добра новина. Защото руснаците се целят по жилищни блокове. За да убиват жени, деца, старци...
    Добра новина е, че украинците пропеловиха енергийните възможности на Русия и им спряха рафинериите. С което им намалиха възможностите за такива бомбардировки. Добра новина също е, че хванаха в капан стотици руснаци под Лиман и ги унищожиха. А най-добрата новина е, когато Путин се пресели на оня свят и войната спре.

    12:08 11.09.2026

  • 10 Голям

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    Мало умник, няма що.

    12:08 11.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    26 4 Отговор
    Русия променя стратегията си и произвежда оръжия в мащаб, с който Украйна не може да се справи... Не е Суинрайхът, който не може да го постигне, а обединеният Суинрайх, който не може да го постигне. А това са 53 нацистки държави, имайте предвид.

    Коментиран от #49

    12:09 11.09.2026

  • 12 И Киев е Руски

    24 3 Отговор
    Чуждите страни ще ни помогнат“, решили киевските бандеровци, след като прочели разкази за приключенията на смелия Остап Бендер, син на турски поданик

    12:11 11.09.2026

  • 13 Читател

    19 3 Отговор
    А наркоман нацист е в Канада да моли за помощ настоящия премиер вашист за ракети.

    12:11 11.09.2026

  • 14 Мишел

    19 4 Отговор
    Русия знае координатите на всички бензиностанции не само в Киев, но и в цяла Украйна и започна да ги унищожава по списък. Един дрон - една бензиностанция, евтино и изгодно.

    Коментиран от #16

    12:12 11.09.2026

  • 15 Соломон

    16 2 Отговор
    Да са живи и здрави братята руснаци!

    12:15 11.09.2026

  • 16 ФАКТ

    1 17 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Защото Сорос му забрани ботокса да цели рафинерии. Каза му "цели лозята и баирите" и ботокса сведе главичка.

    Коментиран от #21, #33

    12:16 11.09.2026

  • 17 Те си знаят защо

    13 1 Отговор
    "Повреден е и хангар за летателни апарати в Обуховския район."

    Войната, с която Киев отвърна на руската СВО за защита на мирното население се обръща против против бандеровците. На война, като на война. Загиват хора.

    12:16 11.09.2026

  • 18 Поредната огромна и неопровержима

    15 1 Отговор
    победа и контрнаступ за Украйна.

    12:17 11.09.2026

  • 19 Джери

    4 15 Отговор
    Рублоидиотите пак са тук Слава Украине

    Коментиран от #25, #27, #29, #32

    12:18 11.09.2026

  • 20 Мишел

    12 3 Отговор
    Втори ден гори, гърми, детонира инфраструктурата на и около летище Гостомел край Киев.

    12:18 11.09.2026

  • 21 Украинските рафинерии

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    отдавна ги унищожиха. Горивата идват от чужбина през Полша и Румъния. Сега унищожават по списък всички бензиностанции.

    Коментиран от #26

    12:19 11.09.2026

  • 22 Край, тотална победа,

    14 1 Отговор
    Украйна побеждава безусловно и категорично вече не само нощем, но и денем.

    12:19 11.09.2026

  • 23 Кодия

    1 1 Отговор
    стоит !

    12:19 11.09.2026

  • 24 нацисткия режим трябва да се бомби

    10 2 Отговор
    всеки ден докато не напусне всички руски територии , които са кажи речи цяла украине

    12:20 11.09.2026

  • 25 Пъхни си гривните

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Джери":

    знаеш къде.

    12:20 11.09.2026

  • 26 Бек

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Украинските рафинерии":

    коя украинска "рафинерия" е унищожена", копейка? 🤣🤣🤣😅😅

    12:21 11.09.2026

  • 27 Слава само на

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Джери":

    гривноидите!

    12:21 11.09.2026

  • 28 Точен

    9 1 Отговор
    С Русия шега не бива...

    12:21 11.09.2026

  • 29 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #19 от "Джери":

    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #34, #35

    12:22 11.09.2026

  • 30 Украинците пак перемогнаха

    10 1 Отговор
    и контранаступиха.

    12:23 11.09.2026

  • 31 Когато подскачаха на Майдана

    8 0 Отговор
    с тенджери на главите и крещяха: "москалите на бесилката", не риваха. Сега ривът.

    12:23 11.09.2026

  • 32 Манолчо глишев- Краставичаря

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Джери":

    СлаваКокаине

    12:25 11.09.2026

  • 33 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    В Украйна няма действаща рафинерия от над 3 години. Всичките горива са внос. В Украйна няма и складове за горива, всичките изгоряха. Сега свършват и бензиностанциите, а руските дронове унищожават влаковете и камионите с горива.

    12:25 11.09.2026

  • 34 0свен това свършиха ракетите, нямат яйца

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    и масло и се бият със сапьорски лопатки и понеже нямат и бензин яздят стари, куци, слепи и глухонеми магарета и долара стана 200 рубли, а Путин умряТри пъти.Знаем.

    12:26 11.09.2026

  • 35 Не повтаряй тая глупост

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Това е тенденция в целия свят. По добре кажи, на кого принадлежи Крим? Чей е Донбас? Има ли "перемога" или отново е "срада"?

    Коментиран от #40

    12:26 11.09.2026

  • 36 Мдаа

    4 0 Отговор
    Нощен Киев!

    Коментиран от #50

    12:26 11.09.2026

  • 37 Хи хи

    3 1 Отговор
    Ние предупредихме урките- урки внимавайте, но урките не внимаваха и сега ще гризнат дръвцето !

    12:30 11.09.2026

  • 38 У0400 Ямбол е градът

    3 2 Отговор
    Имали още руски тролове или остана само Коцето.

    12:30 11.09.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор
    Украинската дума "перемога" стана международна, като руските спътник и стиковка. Кой каквото може❗😁☝️

    12:30 11.09.2026

  • 40 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Не повтаряй тая глупост":

    Май мисленето не ти се отдава.Световна тенденция ли е държави да нападат други държава при положение че имат територия колкото Китай и Индия взети заедно в които не живее никой.Но те започват 100 годишна война със съседа си

    Коментиран от #44

    12:33 11.09.2026

  • 41 1111

    6 1 Отговор
    В Оболонския район по погрешка е поразен цех за боза. Бозата е била в бутилки калибър 155 мм и от там е дошла грешката. Взривът се е чул чак на другия край на Киев.

    12:33 11.09.2026

  • 42 След всички мощни, неопровержими,

    4 1 Отговор
    тотални и переможни украински Контранаступи и постоянни перемоги, пуснаха ли поне накрая тока в Киев?

    Коментиран от #46

    12:35 11.09.2026

  • 43 Той И Хитлер Бомбеше Лондон

    2 5 Отговор
    Знаем какъв беше Резултатът.
    Руските Терористи друго
    Не могат да направят
    Освен да убиват Мирното население.

    12:35 11.09.2026

  • 44 Остави го, той е неспособен

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    да оцени постоянните перемоги и Контраступи на Украйна.

    Коментиран от #52

    12:36 11.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "След всички мощни, неопровержими,":

    А Русия превзели Малая Токмачка окончателно

    Коментиран от #48

    12:39 11.09.2026

  • 47 Дединпръцкооо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "весеремос":

    По добре се замисли тебе какво те чака зад Зеленнски стои света зад тебе какво стои

    12:39 11.09.2026

  • 48 Тоз пусти въздушен трафик контрол

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Не ,остана гробището на захистниците което е 100 декара и автобусТната спирка

    12:42 11.09.2026

  • 49 Полублатен ганьооо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Най напред се информирай какво е нацизъм и фашизъм за да не драскаш руски опорки от времето на ВСВ които сега звучат смехотворно

    12:42 11.09.2026

  • 50 Сланина има ли ,ам ко намеря ?

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мдаа":

    По-точно Гостомел ,летището .

    12:43 11.09.2026

  • 51 Междувременно

    0 0 Отговор
    Строителството на обходния път на Мариупол продължава .
    Същевременно се реконструира участък от магистрала Р-280 "Новорусия" - от Мариупол до границата със Запорожка област. Пътят ще се превърне в модерна четирилентова магистрала. Асфалтът вече е положен по почти цялата му дължина, а в момента се монтират бариери и осветителни стълбове.
    Та така ....

    12:45 11.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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