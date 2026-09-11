Русия предупреди Литва за рисковете при евентуално разполагане на ядрени оръжия

Русия предупреди Литва за рисковете, които крие евентуалното разполагане на ядрени оръжия в прибалтийската страна. Това предаде агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че ако Вилнюс разположи такива оръжия, насочени срещу Москва, то страната ще попадне в обсега на руските ядрени оръжия.

Литва предприе стъпки за премахване на забраната за разполагане на ядрени оръжия на нейна земя от Конституцията.

Въпреки това литовски официални лица отричат, че имат намерение да разположат такива оръжия в страната.