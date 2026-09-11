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Русия предупреди Литва за рисковете при евентуално разполагане на ядрени оръжия

Русия предупреди Литва за рисковете при евентуално разполагане на ядрени оръжия

11 Септември, 2026 13:12, обновена 11 Септември, 2026 13:16 923 65

  • русия-
  • литва-
  • украйна-
  • рискове-
  • ядрени оръжия-
  • предупреди

Песков заяви, че Литва би попаднала в обсега на руските ядрени оръжия, ако разположи такива срещу Москва

Русия предупреди Литва за рисковете при евентуално разполагане на ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия предупреди Литва за рисковете, които крие евентуалното разполагане на ядрени оръжия в прибалтийската страна. Това предаде агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че ако Вилнюс разположи такива оръжия, насочени срещу Москва, то страната ще попадне в обсега на руските ядрени оръжия.

Литва предприе стъпки за премахване на забраната за разполагане на ядрени оръжия на нейна земя от Конституцията.

Въпреки това литовски официални лица отричат, че имат намерение да разположат такива оръжия в страната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    15 6 Отговор
    Има договор за неразпространението на ядрени оръжия, но кой ли спазва подобни неща.

    Коментиран от #5

    13:17 11.09.2026

  • 2 Да разлаем кучетата, имаше такъв филм

    14 11 Отговор
    Откъде накъде пък точно в мъничка Литва ще разполагат ядрени оръжия? Май Кремъл си търси оправдание да я “освободи”?

    Коментиран от #13

    13:17 11.09.2026

  • 3 мдааааа

    11 6 Отговор
    Рисковете са за всички ... Заграждай блатото ..

    13:36 11.09.2026

  • 4 Трол

    8 8 Отговор
    Рисковете за Литва са да литне.

    13:37 11.09.2026

  • 5 Вован

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Кой ти спазва договори

    13:38 11.09.2026

  • 6 Анонимен

    9 12 Отговор
    Литва живее в паралелен ,нереален свят наложен от евро личности ,познати на всички.Доминират в него розов цвят,зелена енергия и др.и други термини наложени от лидерите на съюза.Откъсването от реалността и живота в света,който са създали крие опасност от дестабилизация.

    Коментиран от #9, #11

    13:38 11.09.2026

  • 7 Ами сега?

    14 8 Отговор
    Защо Русия, която има обща граница с Литва може да разполага на своя територия ядрено оръжие където си поиска, а Литва изобщо няма право да има такова, защото граничела с Русия.

    Коментиран от #52

    13:41 11.09.2026

  • 8 злите прибалтийски джуджета

    6 11 Отговор
    може да изчезнат от картата

    Коментиран от #10

    13:41 11.09.2026

  • 9 Айде бе,

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Ти като си розов пеликан някой казва ли ти нещо?

    13:42 11.09.2026

  • 10 Ахаа

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "злите прибалтийски джуджета":

    По правилно беша - ЩЕ ..😁

    13:44 11.09.2026

  • 11 стоян

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    До 6 ком - другар ти в Литва ли живееш и пишеш че си толкова запознат или от матушка московия

    13:45 11.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Търсят си повод

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да разлаем кучетата, имаше такъв филм":

    за нова асвабадитела война. На войната в Украйна ѝ се вижда края и ако няма нова ще трябва да се обяснява какво толкова получи РФ за 5г. СВО и 2мил. жертви. Разрушени и безлюдни градове като Мариупол, Соледар, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Маринка, Авдеевка...Дори в Донецк не искат да се заселват руснаци от РФ, бягат и от Крим.

    13:46 11.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Неадекватен маскаль

    9 4 Отговор
    Само ние маскалите, имаме право да разполагаме ядрени оръжия където си поискаме!

    13:48 11.09.2026

  • 16 А на Беларус

    9 3 Отговор
    обяснихте ли?

    Коментиран от #26

    13:50 11.09.2026

  • 17 На тоя щерка му

    12 3 Отговор
    живее и си пие кафето в Париж. Освен неговата щерка, щерките на путин, лавров и медведев, също са в Париж!

    Коментиран от #23

    13:50 11.09.2026

  • 18 Kaлпазанин

    3 5 Отговор
    Тия па ,то и една ракета там ще е много

    13:51 11.09.2026

  • 19 Да предупредят

    3 4 Отговор
    тези,които ще ги разположат!

    13:51 11.09.2026

  • 20 ПЕСКОВ

    12 4 Отговор
    Някой да му напомни
    Че 10 те Атомни Централи в Руската Кочина
    Са Легитимна цел
    Ще превърнат Русия
    В Лунен Пейзаж.

    Коментиран от #28, #33, #35

    13:51 11.09.2026

  • 21 Дадоха

    8 2 Отговор
    на Ким Чен ядрено оръжие,уж сам си го направил!

    Коментиран от #30

    13:53 11.09.2026

  • 22 койдазнай

    7 1 Отговор
    От натото ви предупреждаваха, за рисковете от ядреното оръжие в Кьонигсберг и Беларус, ама нямаше кой да слуша.

    13:54 11.09.2026

  • 23 Как ни лъгаха едно време

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "На тоя щерка му":

    Булеварда с лиричния ритъм аз не сменям за Шанз Елизе, тук възкръсват след дългото скитане уморените ми нозе. Този факт е световно известен, че на Руски започва денят и цъфтят в суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят.
    Михаил Белчев, Бог да го прости.

    13:55 11.09.2026

  • 24 Трябва

    5 1 Отговор
    десетина Минетмън 2 по финландската граница!

    13:55 11.09.2026

  • 25 точка

    5 3 Отговор
    РФ попада под обсега на ЯО разположени в Литва.

    Коментиран от #27

    13:55 11.09.2026

  • 26 Вован

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "А на Беларус":

    Там - Можна .

    13:56 11.09.2026

  • 27 Ееее

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "точка":

    ииии?

    13:56 11.09.2026

  • 28 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началнiak хунта

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "ПЕСКОВ":

    Никой от англосаксонските ми спонсори не би пробвал . Защото следва "Ръката на мъртвеца" . 🥶

    Коментиран от #44

    13:56 11.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Дадоха":

    Чрез ким руснаците си тестват новите разработки. Другите нямат такава възможност.

    13:58 11.09.2026

  • 31 да питам

    6 1 Отговор
    Не мога да разбера , кога е песков и кога - говори масква ..🤔

    Коментиран от #37

    13:58 11.09.2026

  • 32 Глупави народи

    3 6 Отговор
    избират продажни управници! Продажни управници, САЩ ги ползват за интриги срещу Русия! После става като Украйна и страната си заминава!

    Коментиран от #40

    13:59 11.09.2026

  • 33 11 са АЕЦ в РФ,

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "ПЕСКОВ":

    и имат над 30 реактора. Украинците са казали, че ако се използва ЯО срещу тях тия над 30 реактора ще бъдат поразени от дронове. 30 Чернобила над РФ, едната централа е Ленинградската и не знам как ще го евакуират Питер, това не е Припят.

    14:00 11.09.2026

  • 34 Точат са на САЩ

    4 1 Отговор
    Литва до тях,би попаднала в обсега!?Все едно не е била винаги!

    14:00 11.09.2026

  • 35 ха, ха, ха...

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "ПЕСКОВ":

    Техния капацитет не е достатъчен за такива сложни сметки. Те продължават да си мислят, че само като тропнат с крак и на всички им замръзват усмивките. Постоянно се хвалят, че имали ядрено оръжие. Е добре де, но при вътрешни безредици къде ще го ползват, в Москва, В Санкт Петербург или в Новосибирск?

    14:00 11.09.2026

  • 36 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    10 3 Отговор
    Какво ще предупреждаваш бе М,А,Й,К,А ТИ В ГРО,БА КОМУНИСТИЧЕСКА РУСКА ДА Е,,Б,А ????!? ТИ СИ МИ РАЗПОЛОЖИЛ НАВСЯКЪДЕ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ ИЗ ЦЯЛАТА ТИ КО,ЧИНА ЕВРЕЙСКА РУСКА ,А СИ ТРЪГНАЛ ЛИТВА ДА ПРЕФУПРЕЖДАВАШ МА,МА ТИ ДА Е,,Б,,А БО,КЛУКА РУСКИ ЧИ,ФУТСКИ ОТРЕ,ПЛЯК ,,само АЗОВ И ДЕСЕН СЕКТОР ЩЕ ВИ ИЗЛЕКУВАТ ВАС БОЛШЕВИШКИТЕ СВИ,НЕ МРЪ,СНИ ,,,СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪

    14:00 11.09.2026

  • 37 На две

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "да питам":

    водки!

    14:01 11.09.2026

  • 38 Тия в Рашка хептен се побъркаха

    4 1 Отговор
    Ана там са си побъркани от 5 -600 години насам.

    14:01 11.09.2026

  • 39 Китай

    4 0 Отговор
    90% им е до руската граница,защо не протестират?

    14:03 11.09.2026

  • 40 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Глупави народи":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #41

    14:04 11.09.2026

  • 41 Така е

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "Така е":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    14:04 11.09.2026

  • 42 Литовец

    4 2 Отговор
    Със,или без ,все сме в обсега!

    Коментиран от #48, #51

    14:05 11.09.2026

  • 43 Демек

    4 1 Отговор
    ние,като нямаме,не сме в обсега?

    14:05 11.09.2026

  • 44 Тази система

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началнiak хунта":

    "Мъртвата ръка" е направена от хора лишени от морал. Въпреки това е глупава защото се надява да изстреля ракети за които не се знае в какво състояние са и дали операторите в силозите са живи като игнорира тяхната воля. Например една подводница, кораб, мобилна установка, самолет водят в момента битка с врага и без някой да ги пита внезапно се изстрелват ракетите защото някой умиращ диктатор е решил светът да върви по дяволите.

    Коментиран от #46, #53, #59

    14:06 11.09.2026

  • 45 Гледахте ли

    5 1 Отговор
    SISU 2 ?Един дядка финландец,какво ги прави руснаците!

    14:08 11.09.2026

  • 46 Ей малугаян

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Тази система":

    В момента в който някой посегне към ЯО, света е заминал. Учи си уроците! Войната не е игра на компа!

    Коментиран от #49, #55

    14:08 11.09.2026

  • 47 Не това е важното

    2 1 Отговор
    Важното е руският тролей да е тук!😅😂🤣

    14:12 11.09.2026

  • 48 Роzzнак

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Литовец":

    Мы - тоже .

    14:13 11.09.2026

  • 49 Това го кажи

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ей малугаян":

    на твоя кумир Путин и неговия слуга Песков. А, и на Медводков също.

    Коментиран от #50

    14:14 11.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Да бе ,да ! 😜

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Литовец":

    Едва ли някой ДОСЕГА ще си е дал труда да насочва ЯО към Литва . В обсега не на ЯО , а в обсега на шамарите е . Но ако разположи , вероятно Кремъл ще я сложи на картата с целите . Разбираемо е !

    14:17 11.09.2026

  • 52 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ами сега?":

    По същата причина,която и Куба нямаше право през 60-те на миналият век!

    14:20 11.09.2026

  • 53 И кво ?!

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Тази система":

    Щото който би изстрелял ЯО по руснаците е много морален ли ??? Съвсем справедлива си е системата .

    Коментиран от #60

    14:20 11.09.2026

  • 54 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    5 2 Отговор
    Браво на Литва.Това е начина да се опазиш от руските лешояди и терористични впеннолюбци ! Украйна едно време си предаде ядреното оръжие и сега си плаща цената за този ход!

    14:20 11.09.2026

  • 55 Няма не искам, няма недей!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ей малугаян":

    Каквото за нас такова за тях, такова и за теб! Те да не са с два чифта топки или ти? Какво се радваш като че ли яйце ти белят? Няма друг народ на планетата, който да храни такава любов към омразата относно всички от общия произход от който произхождат самите те и дори към себе си. Всичко това е резултат от вековната пропаганда на съседи и недоброжелатели, някои от които на всичко отгоре са многократно по голям микс от многобройни различни етноси, но пък демонстрират огромна сплотеност срещу външната пропаганда. Единствено при нас огромна част от обществото с удоволствие разпространяват лъжи и злоба срещу сънародниците си, които са вековна външна пропаганда с цел да бъдем унизени, обезличени и да се самоунищожим като нация.

    Коментиран от #61

    14:21 11.09.2026

  • 56 Към ТСВ

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Това го казвам":

    тласкат света твоите кумири. Две ядрени държави нападнаха Иран и не чухме заплаха от тях, че ще използват ЯО. Индия и Китай се бият по границата с камъни и тояги, но не се заплашват с ЯО въпреки, че го имат. Разбра ли сега кои са умните и кои глупавите?

    Коментиран от #64

    14:22 11.09.2026

  • 57 Що квичиш?

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Това го казвам":

    За пари ли?

    Коментиран от #63

    14:23 11.09.2026

  • 58 Незнайко

    2 0 Отговор
    Не знам, но ако Украйна разполагаше с ядрени оръжия, наследени от СССР, авантюрата на кремълският пациент срещу Украйна щеше да бъде невъзможна!

    14:24 11.09.2026

  • 59 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тази система":

    Много е добра и ефективна системата, а ти си никой. Задейства ли се - светът какъвто го знаеш изчезва !! Остава тук таме някой в бункер и хлебарки! Те носят на радиация !!

    14:24 11.09.2026

  • 60 Ето защо е глупава

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "И кво ?!":

    Докато се стигне до системата "Периметър" вече ще са изстреляни по-голямата част от стратегическите ракети от съществуващите командни центрове, никой от тях няма да ги "икономисва" защото щели да потрябват на "Периметър" след като те бъдат унищожени. Друга част ще бъдат унищожени от американците както са в силозите, самолети,подводници и кораби.В системата няма да участват ядрените оръжия на подводниците, на ВКС, в подвижните ядрени оръжия тъй като там без хора не може. Остават неунищожените стационарни силози които все още не са изстреляли ракетите си и не са унищожени. Смешно звучи "дайте да не изстрелваме всички ракети защото като ни унищожат няма кой да отмъсти за нас". Една част от ракетите няма да излетят, няма да улучат целта, друга част ще бъдат свалени или няма да детонират поради стар ядрен заряд. Голяма част от силозите ще бъдат унищожени с високоточни неядрени ракети според американската военна доктрина. За "Периметър" ще останат малко ракети, ако въобще останат някакви и те също ще бъдат сваляни доколкото е възможно.

    Коментиран от #65

    14:26 11.09.2026

  • 61 Учи си уроците мачуган

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "Няма не искам, няма недей!":

    Тролене срещу Русия не ти е от ползва и войната не е като на компа.

    14:28 11.09.2026

  • 62 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Е, тогава Литва да изисква, рашата да се разоръжи ядрено!

    14:28 11.09.2026

  • 63 Защото сте глупави

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Що квичиш?":

    Затова ви ползват да тролите срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа!

    14:29 11.09.2026

  • 64 Кумири имат глупаците

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Към ТСВ":

    А Русия си е у тях! Интригите на САЩ тласкат света към ТСВ. С тролене не изглеждаш добре.

    14:30 11.09.2026

  • 65 И кво ?!

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ето защо е глупава":

    Не усещаш ли че преплиташ предположения и хипотези кой какво би направил . И в руския , и в американския вариант за ответен удар участват подводници .

    14:35 11.09.2026

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