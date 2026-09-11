Русия предупреди Литва за рисковете при евентуално разполагане на ядрени оръжия

Русия предупреди Литва за рисковете, които крие евентуалното разполагане на ядрени оръжия в прибалтийската страна. Това предаде агенция „Ройтерс“, предава News.bg.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че ако Вилнюс разположи такива оръжия, насочени срещу Москва, то страната ще попадне в обсега на руските ядрени оръжия.
Литва предприе стъпки за премахване на забраната за разполагане на ядрени оръжия на нейна земя от Конституцията.
Въпреки това литовски официални лица отричат, че имат намерение да разположат такива оръжия в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #5
13:17 11.09.2026
2 Да разлаем кучетата, имаше такъв филм
Коментиран от #13
13:17 11.09.2026
3 мдааааа
13:36 11.09.2026
4 Трол
13:37 11.09.2026
5 Вован
До коментар #1 от "Някой":Кой ти спазва договори
13:38 11.09.2026
6 Анонимен
Коментиран от #9, #11
13:38 11.09.2026
7 Ами сега?
Коментиран от #52
13:41 11.09.2026
8 злите прибалтийски джуджета
Коментиран от #10
13:41 11.09.2026
9 Айде бе,
До коментар #6 от "Анонимен":Ти като си розов пеликан някой казва ли ти нещо?
13:42 11.09.2026
10 Ахаа
До коментар #8 от "злите прибалтийски джуджета":По правилно беша - ЩЕ ..😁
13:44 11.09.2026
11 стоян
До коментар #6 от "Анонимен":До 6 ком - другар ти в Литва ли живееш и пишеш че си толкова запознат или от матушка московия
13:45 11.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Търсят си повод
До коментар #2 от "Да разлаем кучетата, имаше такъв филм":за нова асвабадитела война. На войната в Украйна ѝ се вижда края и ако няма нова ще трябва да се обяснява какво толкова получи РФ за 5г. СВО и 2мил. жертви. Разрушени и безлюдни градове като Мариупол, Соледар, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Маринка, Авдеевка...Дори в Донецк не искат да се заселват руснаци от РФ, бягат и от Крим.
13:46 11.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Неадекватен маскаль
13:48 11.09.2026
16 А на Беларус
Коментиран от #26
13:50 11.09.2026
17 На тоя щерка му
Коментиран от #23
13:50 11.09.2026
18 Kaлпазанин
13:51 11.09.2026
19 Да предупредят
13:51 11.09.2026
20 ПЕСКОВ
Че 10 те Атомни Централи в Руската Кочина
Са Легитимна цел
Ще превърнат Русия
В Лунен Пейзаж.
Коментиран от #28, #33, #35
13:51 11.09.2026
21 Дадоха
Коментиран от #30
13:53 11.09.2026
22 койдазнай
13:54 11.09.2026
23 Как ни лъгаха едно време
До коментар #17 от "На тоя щерка му":Булеварда с лиричния ритъм аз не сменям за Шанз Елизе, тук възкръсват след дългото скитане уморените ми нозе. Този факт е световно известен, че на Руски започва денят и цъфтят в суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят.
Михаил Белчев, Бог да го прости.
13:55 11.09.2026
24 Трябва
13:55 11.09.2026
25 точка
Коментиран от #27
13:55 11.09.2026
26 Вован
До коментар #16 от "А на Беларус":Там - Можна .
13:56 11.09.2026
27 Ееее
До коментар #25 от "точка":ииии?
13:56 11.09.2026
28 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началнiak хунта
До коментар #20 от "ПЕСКОВ":Никой от англосаксонските ми спонсори не би пробвал . Защото следва "Ръката на мъртвеца" . 🥶
Коментиран от #44
13:56 11.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Българин
До коментар #21 от "Дадоха":Чрез ким руснаците си тестват новите разработки. Другите нямат такава възможност.
13:58 11.09.2026
31 да питам
Коментиран от #37
13:58 11.09.2026
32 Глупави народи
Коментиран от #40
13:59 11.09.2026
33 11 са АЕЦ в РФ,
До коментар #20 от "ПЕСКОВ":и имат над 30 реактора. Украинците са казали, че ако се използва ЯО срещу тях тия над 30 реактора ще бъдат поразени от дронове. 30 Чернобила над РФ, едната централа е Ленинградската и не знам как ще го евакуират Питер, това не е Припят.
14:00 11.09.2026
34 Точат са на САЩ
14:00 11.09.2026
35 ха, ха, ха...
До коментар #20 от "ПЕСКОВ":Техния капацитет не е достатъчен за такива сложни сметки. Те продължават да си мислят, че само като тропнат с крак и на всички им замръзват усмивките. Постоянно се хвалят, че имали ядрено оръжие. Е добре де, но при вътрешни безредици къде ще го ползват, в Москва, В Санкт Петербург или в Новосибирск?
14:00 11.09.2026
36 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
14:00 11.09.2026
37 На две
До коментар #31 от "да питам":водки!
14:01 11.09.2026
38 Тия в Рашка хептен се побъркаха
14:01 11.09.2026
39 Китай
14:03 11.09.2026
40 Така е
До коментар #32 от "Глупави народи":Руската пропаганда има за цел глупака.
Коментиран от #41
14:04 11.09.2026
41 Така е
До коментар #40 от "Така е":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
14:04 11.09.2026
42 Литовец
Коментиран от #48, #51
14:05 11.09.2026
43 Демек
14:05 11.09.2026
44 Тази система
До коментар #28 от "Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началнiak хунта":"Мъртвата ръка" е направена от хора лишени от морал. Въпреки това е глупава защото се надява да изстреля ракети за които не се знае в какво състояние са и дали операторите в силозите са живи като игнорира тяхната воля. Например една подводница, кораб, мобилна установка, самолет водят в момента битка с врага и без някой да ги пита внезапно се изстрелват ракетите защото някой умиращ диктатор е решил светът да върви по дяволите.
Коментиран от #46, #53, #59
14:06 11.09.2026
45 Гледахте ли
14:08 11.09.2026
46 Ей малугаян
До коментар #44 от "Тази система":В момента в който някой посегне към ЯО, света е заминал. Учи си уроците! Войната не е игра на компа!
Коментиран от #49, #55
14:08 11.09.2026
47 Не това е важното
14:12 11.09.2026
48 Роzzнак
До коментар #42 от "Литовец":Мы - тоже .
14:13 11.09.2026
49 Това го кажи
До коментар #46 от "Ей малугаян":на твоя кумир Путин и неговия слуга Песков. А, и на Медводков също.
Коментиран от #50
14:14 11.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Да бе ,да ! 😜
До коментар #42 от "Литовец":Едва ли някой ДОСЕГА ще си е дал труда да насочва ЯО към Литва . В обсега не на ЯО , а в обсега на шамарите е . Но ако разположи , вероятно Кремъл ще я сложи на картата с целите . Разбираемо е !
14:17 11.09.2026
52 Атина Палада
До коментар #7 от "Ами сега?":По същата причина,която и Куба нямаше право през 60-те на миналият век!
14:20 11.09.2026
53 И кво ?!
До коментар #44 от "Тази система":Щото който би изстрелял ЯО по руснаците е много морален ли ??? Съвсем справедлива си е системата .
Коментиран от #60
14:20 11.09.2026
54 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
14:20 11.09.2026
55 Няма не искам, няма недей!
До коментар #46 от "Ей малугаян":Каквото за нас такова за тях, такова и за теб! Те да не са с два чифта топки или ти? Какво се радваш като че ли яйце ти белят? Няма друг народ на планетата, който да храни такава любов към омразата относно всички от общия произход от който произхождат самите те и дори към себе си. Всичко това е резултат от вековната пропаганда на съседи и недоброжелатели, някои от които на всичко отгоре са многократно по голям микс от многобройни различни етноси, но пък демонстрират огромна сплотеност срещу външната пропаганда. Единствено при нас огромна част от обществото с удоволствие разпространяват лъжи и злоба срещу сънародниците си, които са вековна външна пропаганда с цел да бъдем унизени, обезличени и да се самоунищожим като нация.
Коментиран от #61
14:21 11.09.2026
56 Към ТСВ
До коментар #50 от "Това го казвам":тласкат света твоите кумири. Две ядрени държави нападнаха Иран и не чухме заплаха от тях, че ще използват ЯО. Индия и Китай се бият по границата с камъни и тояги, но не се заплашват с ЯО въпреки, че го имат. Разбра ли сега кои са умните и кои глупавите?
Коментиран от #64
14:22 11.09.2026
57 Що квичиш?
До коментар #50 от "Това го казвам":За пари ли?
Коментиран от #63
14:23 11.09.2026
58 Незнайко
14:24 11.09.2026
59 Хи хи
До коментар #44 от "Тази система":Много е добра и ефективна системата, а ти си никой. Задейства ли се - светът какъвто го знаеш изчезва !! Остава тук таме някой в бункер и хлебарки! Те носят на радиация !!
14:24 11.09.2026
60 Ето защо е глупава
До коментар #53 от "И кво ?!":Докато се стигне до системата "Периметър" вече ще са изстреляни по-голямата част от стратегическите ракети от съществуващите командни центрове, никой от тях няма да ги "икономисва" защото щели да потрябват на "Периметър" след като те бъдат унищожени. Друга част ще бъдат унищожени от американците както са в силозите, самолети,подводници и кораби.В системата няма да участват ядрените оръжия на подводниците, на ВКС, в подвижните ядрени оръжия тъй като там без хора не може. Остават неунищожените стационарни силози които все още не са изстреляли ракетите си и не са унищожени. Смешно звучи "дайте да не изстрелваме всички ракети защото като ни унищожат няма кой да отмъсти за нас". Една част от ракетите няма да излетят, няма да улучат целта, друга част ще бъдат свалени или няма да детонират поради стар ядрен заряд. Голяма част от силозите ще бъдат унищожени с високоточни неядрени ракети според американската военна доктрина. За "Периметър" ще останат малко ракети, ако въобще останат някакви и те също ще бъдат сваляни доколкото е възможно.
Коментиран от #65
14:26 11.09.2026
61 Учи си уроците мачуган
До коментар #55 от "Няма не искам, няма недей!":Тролене срещу Русия не ти е от ползва и войната не е като на компа.
14:28 11.09.2026
62 Хахахаха
14:28 11.09.2026
63 Защото сте глупави
До коментар #57 от "Що квичиш?":Затова ви ползват да тролите срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа!
14:29 11.09.2026
64 Кумири имат глупаците
До коментар #56 от "Към ТСВ":А Русия си е у тях! Интригите на САЩ тласкат света към ТСВ. С тролене не изглеждаш добре.
14:30 11.09.2026
65 И кво ?!
До коментар #60 от "Ето защо е глупава":Не усещаш ли че преплиташ предположения и хипотези кой какво би направил . И в руския , и в американския вариант за ответен удар участват подводници .
14:35 11.09.2026