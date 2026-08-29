Буданов заяви, че Украйна трябва да намира по 30 000 нови войници всеки месец

Началникът на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов заяви, че за да се запази настоящият състав на силите си, Украйна трябва да мобилизира най-малко 30 000 граждани месечно, предаде NV.ua.

Според Буданов обществото трябва да приеме процеса на мобилизация такъв, какъвто е, тъй като намаляването на необходимите показатели е невъзможно.

„Не можем да мобилизираме по-малко от 30 000 души на месец. Това е минималният брой, необходим за поддържане на това, което имаме“, заяви Буданов, според когото скорошната смята на военния министър в Киев няма да промени нуждата на армията от личен състав.

Реалният брой на загубените войници е пазен в тайна както от Русия, така и от Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Според западни оценки руската армия дава много по-голям брой жертви на фронта, но тя е и много по-голяма от украинската.

Държавата агресор Русия в момента не иска да спре войната срещу Украйна, така че не бива да очакваме тя да приключи през предстоящата зима, категоричен е Буданов.

Съветникът на Зеленски изрази очакване скоро да започнат „технически преговори” за войната на Русия в Украйна.

Буданов каза, че в близко време вероятно ще се състоят технически преговори за войната на Русия в Украйна, но добави, че не очаква бързо постигане на споразумение.

„Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем”, каза Буданов в интервю за проекта в YouTube „Мосейчук+”.

Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до решителни стъпки за слагане на край на войната. Последният кръг от тристранните преговори се състоя през февруари.

В отговор на въпрос дали боевете ще продължат през зимата, Буданов каза, че е нереалистично да се очаква войната да приключи сега, защото руската страна не иска да спре агресията си.