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Буданов заяви, че Украйна трябва да намира по 30 000 нови войници всеки месец
  Тема: Украйна

Буданов заяви, че Украйна трябва да намира по 30 000 нови войници всеки месец

29 Август, 2026 08:13 1 007 57

  • украйна-
  • кирило буданов-
  • русия-
  • война-
  • зсу

Русия не иска да спре войната срещу Украйна, така че не бива да очакваме тя да приключи през предстоящата зима, категоричен е Буданов

Буданов заяви, че Украйна трябва да намира по 30 000 нови войници всеки месец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов заяви, че за да се запази настоящият състав на силите си, Украйна трябва да мобилизира най-малко 30 000 граждани месечно, предаде NV.ua.

Според Буданов обществото трябва да приеме процеса на мобилизация такъв, какъвто е, тъй като намаляването на необходимите показатели е невъзможно.

„Не можем да мобилизираме по-малко от 30 000 души на месец. Това е минималният брой, необходим за поддържане на това, което имаме“, заяви Буданов, според когото скорошната смята на военния министър в Киев няма да промени нуждата на армията от личен състав.

Реалният брой на загубените войници е пазен в тайна както от Русия, така и от Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Според западни оценки руската армия дава много по-голям брой жертви на фронта, но тя е и много по-голяма от украинската.

Държавата агресор Русия в момента не иска да спре войната срещу Украйна, така че не бива да очакваме тя да приключи през предстоящата зима, категоричен е Буданов.

Съветникът на Зеленски изрази очакване скоро да започнат „технически преговори” за войната на Русия в Украйна.

Буданов каза, че в близко време вероятно ще се състоят технически преговори за войната на Русия в Украйна, но добави, че не очаква бързо постигане на споразумение.

„Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем”, каза Буданов в интервю за проекта в YouTube „Мосейчук+”.

Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до решителни стъпки за слагане на край на войната. Последният кръг от тристранните преговори се състоя през февруари.

В отговор на въпрос дали боевете ще продължат през зимата, Буданов каза, че е нереалистично да се очаква войната да приключи сега, защото руската страна не иска да спре агресията си.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1000 човешки живота дневно

    52 0 Отговор
    Наркоманът си занули народа...

    Коментиран от #6, #23, #49, #51, #54

    08:16 29.08.2026

  • 2 Хе хе...

    39 0 Отговор
    Сега последно, Русия губи по 30000 на месец, или на 4о4 не им стигат по 30000 на месец?
    Миме?

    08:16 29.08.2026

  • 3 Смех

    29 0 Отговор
    Що така бе Миме, пак тая статия?!

    08:17 29.08.2026

  • 4 Мдаа...

    30 1 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката с 90%.
    Найс, а?

    Коментиран от #10

    08:18 29.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 1 Отговор
    ЩОМ НЯКОЙ ИСКА ДА МРАЗИ РУСНАЦИТЕ
    ДА СИ ГИ МРАЗИ .. НО ВСИЧКО СИ ИМА ЦЕНА :)
    ......

    08:18 29.08.2026

  • 6 За пари всеки политик е готов

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":

    Да занули и мама си и баща си и децата си ,,,те политиците затова са в политиката че да продават другите за пари ...това е кратко и точно обяснение за политиците

    08:18 29.08.2026

  • 7 Баце ЕООД

    24 0 Отговор
    Формулировката "намери" говори сама по себе си...

    08:19 29.08.2026

  • 8 математик

    25 1 Отговор
    Тава е лъжа!По статистика над 1500 дневно приключват.За месец са повече от 30 000.

    08:20 29.08.2026

  • 9 иван костов

    27 1 Отговор
    В България има много, що не си ги приберете!

    Коментиран от #25

    08:20 29.08.2026

  • 10 Борат

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа...":

    Вери найс!

    08:20 29.08.2026

  • 11 Значи фактически

    23 0 Отговор
    признават, че на фронта за месеш умират и се инвалидизират по 30000 човека на месец...

    Коментиран от #56

    08:21 29.08.2026

  • 12 Хахахахаха

    28 1 Отговор
    Ххххахаха смятай руснаците дори имат резерв от 100000 които чакат за фронта, а укрите вече искат да мобилизират жени хахахахаха, жалка подобие на армия, 5 години подпомагана от 50 държави и нямат върнато село хахахаха

    Коментиран от #55

    08:21 29.08.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 1 Отговор
    В КИЙВ ВЕЧЕ ДАВАТ В МАГАЗИНА САМО ПО 6 ЯЙЦА :)
    ... ДА МРАЗИШ РУССКИЕ СИ ИМА ЦЕНА:)

    08:21 29.08.2026

  • 14 Дудов

    19 0 Отговор
    Пращайте украинки, а ние ще ви правим войници

    08:22 29.08.2026

  • 15 СМЕШ КОВЦИИИИ

    20 0 Отговор
    НА ГАРДИАН ЛИ ДА ВЕРВАМЕ ИЛИ НА БУДАлОВ ..........🤦‍♂️😂🤓

    08:22 29.08.2026

  • 16 Иван Иванов

    21 1 Отговор
    И,от къде ще ги намира тия войници?
    Оставиха толкова народ да избяга по Европа и света.Да не си мислят,че някой от тях ще се върне за да се сражава за "майка Украина"?
    Пък и за коя "майка" да се сражава?
    За тая на Зеля и крадливата му банда нацисти ли?

    Коментиран от #19

    08:22 29.08.2026

  • 17 резултата е ясен

    17 0 Отговор
    Нискоквалификацирано пушечно укромесце .Неможещо да усвои за един ден дори и да се загащтва ще бъде хвърлено срещи военни с технологии и обучени в най-елитните военни училища с години.

    08:23 29.08.2026

  • 18 Значи бая ТЦК-шници ще дадар фира

    19 0 Отговор
    в битката при бусифицирането не невинни укриански граждани.

    Коментиран от #30

    08:24 29.08.2026

  • 19 украинска мобилизация

    22 0 Отговор

    До коментар #16 от "Иван Иванов":

    От улицата бай Иване.Хващат ги,мятат ги в буса и ги изсипват на фронта

    Коментиран от #42

    08:25 29.08.2026

  • 20 Ъъъъ

    23 0 Отговор
    "Желаещите" да помагат, къде дремят!?

    Коментиран от #27

    08:25 29.08.2026

  • 21 Пич

    28 0 Отговор
    За несхващащите и умствено ограничени паветници - Буданов прави пряко признание, че Русия избива по 30 хиляди украинци на месец!!!
    Правете си сметка!!!

    Коментиран от #36

    08:26 29.08.2026

  • 22 Хайо

    20 1 Отговор
    В България имаме с депутати и поддръжници на Украйна около 1200.Взимайте ги ,с щастие ви ги даваме .Другите ги търсете от Европа .Може и да съберете поне за един месец .

    08:28 29.08.2026

  • 23 Има една съществена подробност

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":

    Народът на наркомана не е в крайна, а доста по на юг от там.

    08:28 29.08.2026

  • 24 АВА ТАГАРЕВ

    20 0 Отговор
    АВА ПАСИ И ДРУГИТЕ ПОДОБНИ УКРОФИЛЕ
    ДЕКА СТЕ БЕ
    БУДАНОВ ВИ ТЪРСИ БЕ
    АЙДЕ БЕ А НАДЕТО И ЛЕНЧЕТО ША СА САНИТАРКИ

    08:29 29.08.2026

  • 25 Хайо

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    Е чак много ...с депутати няма и 1200.

    08:30 29.08.2026

  • 26 За троловете на Мирчев

    17 0 Отговор
    днес почивен ден ли е?
    Или истината шокира?

    08:30 29.08.2026

  • 27 Хайо

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъъ":

    Тези не са желаещи ,те са лаещи .

    08:32 29.08.2026

  • 28 1488

    12 0 Отговор
    и по три заплати всеки месец от бг скотове

    08:32 29.08.2026

  • 29 Математик

    11 0 Отговор
    По около 360 000 на година дават фира

    08:33 29.08.2026

  • 30 Хе хе...

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Значи бая ТЦК-шници ще дадар фира":

    В началото на годината по една от руските телевизии имаше интервю с двама xoxoли срещнали се в пленничество. Единия беше тцк ашник, другия пък бусифициран от въпросния тцк ашник. Тцк ашника изглеждаше като картина на Пикасо в главата и цивреше безспир как много съжалявал и как повече няма да прави така, другия xoxoл му обясняваше какво ще продължи да му се случва след интервюто.
    Доста забавна ситуация!

    08:34 29.08.2026

  • 31 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Айде сега! Кой лъже?! 😅 Зелката вика, че имали 35 хил загуби от началото на СВО, а на този му трябвали по 30 хил бусифицирани всеки месец та да запълни дупките 😂😂😂

    08:34 29.08.2026

  • 32 Зевзек

    9 0 Отговор
    А от България ни един няма доброволец да помогне.

    Коментиран от #34

    08:35 29.08.2026

  • 33 Тагарев и Запрянов

    12 0 Отговор
    Отиваме доброволци като ординарци на великия г-н Зеленски.Нямаме богат актьорски опит като него но сме много надъхани да победим Русия.Изпращането ни нека се отбележи с големи народни празненства отразено по всичките ни ефирни телевизии служещи ни като досега .Вярно и натовско.

    08:35 29.08.2026

  • 34 Имаме 240

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Зевзек":

    кандидата. Само трябва да ги "одобрим".

    08:37 29.08.2026

  • 35 ДЕСЕТ БОНАТРЯА ДААСА ЗАПЛАТИТЕ

    4 1 Отговор
    ЗА ДА ЗАХАПЯТ ШАРАНИТЕ

    08:37 29.08.2026

  • 36 Хаха

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    И не само това - вече дори не се притеснява официално в ефир да заявява - "до последния укра"!
    Ама заслужават си го "копачите" на Черно море, щом не се обединят и не измъкнат тези ояли се пл,хове от бункерите в Ню Киив и провиснат по стълбовете, заедно с приближените им събирачи на хора от ТКЦ...

    08:37 29.08.2026

  • 37 Истината

    11 1 Отговор
    Миме колко ти плащат за замяната на думата освобождение с агресия? Русия освобождава собствените си територии!

    08:38 29.08.2026

  • 38 Софиянец

    3 8 Отговор
    Не, не, укрите не са балъци! Герои са! Те за нас го правят, пазят ни от руската агресия и защитават демокрациятя 🤭

    Коментиран от #40

    08:38 29.08.2026

  • 39 Лакеите на Пентагона

    9 0 Отговор
    С още наши данъци, да убиват деца по плажове и автобуси?

    08:39 29.08.2026

  • 40 Хапчетата

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Софиянец":

    Забравил си хапчетата...

    08:42 29.08.2026

  • 41 Слуга на народа

    6 0 Отговор
    Буданов верно е останал с половин мозък след удара, който понесе преди 3 години. Какво очакват от украинците- да кажат "Добре, отиваме на смърт за да сте добре със Зеленото, няма проблем"

    08:43 29.08.2026

  • 42 сара

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "украинска мобилизация":

    Точно както правят и в раша.

    08:44 29.08.2026

  • 43 в България ФАШИСТИТЕ БАНДАРАЦИ МОГАТ ДА

    7 0 Отговор
    НАМЕРЯТ ПОНЕ 300 000 МРЪСНИЦИ КАТО ТЯХ ОТ ПАРТИЯ ГЕРБ БСП И ДПС ! СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО !

    08:44 29.08.2026

  • 44 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    Де се дянаха предните мобилизирани вече четири години....?!!?!

    Коментиран от #47

    08:46 29.08.2026

  • 45 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Понеже Украйна почти не губи жива сила на бойното поле, месечно са й нужни 30 000 нови момчета за покриване на почти никаквите си загуби. По 1000 дневно. И тези хора тя усилено набавя по метода на бусификацията.
    Понеже Русия всеки ден губи / по данни на изключително реномирания ISW / по 2-3 000 момчета в Украйна - никаква мобилизация, камо ли бусификация там не се наблюдава. Нещо повече, когато се изтъркаляха из прогресивните медии предположения за решение на Путин да изостри военните действия на терен чрез мобилизирането на нови 350 000 към досегашните 350 000м - настана такъв вой.....
    А Украйна, победоносно настъпващата към Киев, Москва и село Пятихатки Украйна, всяка година от войната добавя по 350-400 000 нови момчета към състава на военните гробища. И никой не вие като куче по нова Луна...
    Какви работи се случват на пропагандния боен фронт, а?

    08:47 29.08.2026

  • 46 Зеления

    3 0 Отговор
    Буданов заявява, че за да поддържа Украйна числения състав на армията си на едно ниво а не да го увеличава/ са нужни 30 000 нови войници на месец, което означава, че Украйна губи по 30 000 войници на месец.
    От началото на войната са минали 54 месеца по 30 000 = 1 620 000 загуби за Украйна, като войници.

    08:48 29.08.2026

  • 47 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Дедо ви...":

    На Слънчака са. И в Баба Алино.
    Иди да видиш на място, че е така!

    Коментиран от #53

    08:49 29.08.2026

  • 48 1111

    4 0 Отговор
    Тагарев, шаламанов, ноев, кънчев,кънев, мирчев, денков, василев, божанков, белобрадова, ангелов, борисов, ..... да заминават

    08:49 29.08.2026

  • 49 Дъртата движуха си занули държавата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":

    Руският алуминиев гигант „Русал“ (Rusal), контролиран от милиардера Олег Дерипаска, е уведомил руското правителство за намеренията си временно да спре работата на четири от своите предприятия за суровини в Русия. Основната причина са огромните финансови загуби, оценени на около 800 милиона долара годишно.За кои заводи става въпрос?Четирите обекта, които са пред затваряне или консервация, включват производствени мощности за алуминиев оксид (глинозем) и добив на боксит:

    Пикалевски глиноземен завод (ПГЛЗ)
    Североуралски бокситов рудник (СУБР)
    Богословски глиноземен завод
    Уралски глиноземен завод

    08:55 29.08.2026

  • 50 наближава реванша

    0 0 Отговор
    Русия побеждава и като победи всички тия политици които работиха против волята на народа за украюна какво ще ги правим?Всички тия които милиарди дадоха на украйна събирани сйс свирепи бирници от бедния народ и харизаха цялото въоръжение на армията ни.Всички тия които разрушиха държавата ни работейки за украйна които се отказоха от евтивити руски ресурси които налагаха санкциа и вредяха на държавата си....Които ликвидирха атомната ни енергеника ще се усети скоро.

    08:55 29.08.2026

  • 51 Дъртата движуха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":

    Украйна съществува - украински народ има.

    Путин искаше да занули украинците, но успя да занули 1.4 милиона руснаци и икономиката си.

    След тази пенсионерска дивижуха, всички се съмняваме, че ще има Руска империя. Ститици народи ще получат свободата си.

    08:56 29.08.2026

  • 52 Валентин

    0 0 Отговор
    В България има около 50хил грантоядни амеби. Ще ви помогнат да удържите положението още 2 месеца.

    08:57 29.08.2026

  • 53 Пращай обратно

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тити на Кака":

    На Слънчака и Баба Алино се крият руски украинци - руснаци от унищожениете градове и села на Донбас. Затова си говорят руски.

    08:58 29.08.2026

  • 54 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":

    Гробарите ще копаят по 30 000 гроба месечно и ще станат милионери като зеления просяк милионер....

    Коментиран от #57

    08:58 29.08.2026

  • 55 Да си дойдем на думата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахахаха":

    В Русия мобилизират жени и бусифицират дори за неплатени сметки за ток и газ.

    08:58 29.08.2026

  • 56 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Значи фактически":

    Така е, отваря се много работа за гробарите.....

    08:59 29.08.2026

  • 57 От Телеграм

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Европеец":

    В Русия се откриха хиляди нови квадратни метри гробища из цялата страна, над които се вее гордо руския флаг с надпис "ГЕРОЙ".

    08:59 29.08.2026

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