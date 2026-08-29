Буданов заяви, че Украйна трябва да намира по 30 000 нови войници всеки месец

Началникът на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов заяви, че за да се запази настоящият състав на силите си, Украйна трябва да мобилизира най-малко 30 000 граждани месечно, предаде NV.ua.
Според Буданов обществото трябва да приеме процеса на мобилизация такъв, какъвто е, тъй като намаляването на необходимите показатели е невъзможно.
„Не можем да мобилизираме по-малко от 30 000 души на месец. Това е минималният брой, необходим за поддържане на това, което имаме“, заяви Буданов, според когото скорошната смята на военния министър в Киев няма да промени нуждата на армията от личен състав.
Реалният брой на загубените войници е пазен в тайна както от Русия, така и от Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Според западни оценки руската армия дава много по-голям брой жертви на фронта, но тя е и много по-голяма от украинската.
Държавата агресор Русия в момента не иска да спре войната срещу Украйна, така че не бива да очакваме тя да приключи през предстоящата зима, категоричен е Буданов.
Съветникът на Зеленски изрази очакване скоро да започнат „технически преговори” за войната на Русия в Украйна.
Буданов каза, че в близко време вероятно ще се състоят технически преговори за войната на Русия в Украйна, но добави, че не очаква бързо постигане на споразумение.
„Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем”, каза Буданов в интервю за проекта в YouTube „Мосейчук+”.
Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до решителни стъпки за слагане на край на войната. Последният кръг от тристранните преговори се състоя през февруари.
В отговор на въпрос дали боевете ще продължат през зимата, Буданов каза, че е нереалистично да се очаква войната да приключи сега, защото руската страна не иска да спре агресията си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1000 човешки живота дневно
Коментиран от #6, #23, #49, #51, #54
08:16 29.08.2026
2 Хе хе...
Миме?
08:16 29.08.2026
3 Смех
08:17 29.08.2026
4 Мдаа...
Найс, а?
Коментиран от #10
08:18 29.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА СИ ГИ МРАЗИ .. НО ВСИЧКО СИ ИМА ЦЕНА :)
......
08:18 29.08.2026
6 За пари всеки политик е готов
До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":Да занули и мама си и баща си и децата си ,,,те политиците затова са в политиката че да продават другите за пари ...това е кратко и точно обяснение за политиците
08:18 29.08.2026
7 Баце ЕООД
08:19 29.08.2026
8 математик
08:20 29.08.2026
9 иван костов
Коментиран от #25
08:20 29.08.2026
10 Борат
До коментар #4 от "Мдаа...":Вери найс!
08:20 29.08.2026
11 Значи фактически
Коментиран от #56
08:21 29.08.2026
12 Хахахахаха
Коментиран от #55
08:21 29.08.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ДА МРАЗИШ РУССКИЕ СИ ИМА ЦЕНА:)
08:21 29.08.2026
14 Дудов
08:22 29.08.2026
15 СМЕШ КОВЦИИИИ
08:22 29.08.2026
16 Иван Иванов
Оставиха толкова народ да избяга по Европа и света.Да не си мислят,че някой от тях ще се върне за да се сражава за "майка Украина"?
Пък и за коя "майка" да се сражава?
За тая на Зеля и крадливата му банда нацисти ли?
Коментиран от #19
08:22 29.08.2026
17 резултата е ясен
08:23 29.08.2026
18 Значи бая ТЦК-шници ще дадар фира
Коментиран от #30
08:24 29.08.2026
19 украинска мобилизация
До коментар #16 от "Иван Иванов":От улицата бай Иване.Хващат ги,мятат ги в буса и ги изсипват на фронта
Коментиран от #42
08:25 29.08.2026
20 Ъъъъ
Коментиран от #27
08:25 29.08.2026
21 Пич
Правете си сметка!!!
Коментиран от #36
08:26 29.08.2026
22 Хайо
08:28 29.08.2026
23 Има една съществена подробност
До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":Народът на наркомана не е в крайна, а доста по на юг от там.
08:28 29.08.2026
24 АВА ТАГАРЕВ
ДЕКА СТЕ БЕ
БУДАНОВ ВИ ТЪРСИ БЕ
АЙДЕ БЕ А НАДЕТО И ЛЕНЧЕТО ША СА САНИТАРКИ
08:29 29.08.2026
25 Хайо
До коментар #9 от "иван костов":Е чак много ...с депутати няма и 1200.
08:30 29.08.2026
26 За троловете на Мирчев
Или истината шокира?
08:30 29.08.2026
27 Хайо
До коментар #20 от "Ъъъъ":Тези не са желаещи ,те са лаещи .
08:32 29.08.2026
28 1488
08:32 29.08.2026
29 Математик
08:33 29.08.2026
30 Хе хе...
До коментар #18 от "Значи бая ТЦК-шници ще дадар фира":В началото на годината по една от руските телевизии имаше интервю с двама xoxoли срещнали се в пленничество. Единия беше тцк ашник, другия пък бусифициран от въпросния тцк ашник. Тцк ашника изглеждаше като картина на Пикасо в главата и цивреше безспир как много съжалявал и как повече няма да прави така, другия xoxoл му обясняваше какво ще продължи да му се случва след интервюто.
Доста забавна ситуация!
08:34 29.08.2026
31 стоян георгиев
08:34 29.08.2026
32 Зевзек
Коментиран от #34
08:35 29.08.2026
33 Тагарев и Запрянов
08:35 29.08.2026
34 Имаме 240
До коментар #32 от "Зевзек":кандидата. Само трябва да ги "одобрим".
08:37 29.08.2026
35 ДЕСЕТ БОНАТРЯА ДААСА ЗАПЛАТИТЕ
08:37 29.08.2026
36 Хаха
До коментар #21 от "Пич":И не само това - вече дори не се притеснява официално в ефир да заявява - "до последния укра"!
Ама заслужават си го "копачите" на Черно море, щом не се обединят и не измъкнат тези ояли се пл,хове от бункерите в Ню Киив и провиснат по стълбовете, заедно с приближените им събирачи на хора от ТКЦ...
08:37 29.08.2026
37 Истината
08:38 29.08.2026
38 Софиянец
Коментиран от #40
08:38 29.08.2026
39 Лакеите на Пентагона
08:39 29.08.2026
40 Хапчетата
До коментар #38 от "Софиянец":Забравил си хапчетата...
08:42 29.08.2026
41 Слуга на народа
08:43 29.08.2026
42 сара
До коментар #19 от "украинска мобилизация":Точно както правят и в раша.
08:44 29.08.2026
43 в България ФАШИСТИТЕ БАНДАРАЦИ МОГАТ ДА
08:44 29.08.2026
44 Дедо ви...
Коментиран от #47
08:46 29.08.2026
45 Тити на Кака
Понеже Русия всеки ден губи / по данни на изключително реномирания ISW / по 2-3 000 момчета в Украйна - никаква мобилизация, камо ли бусификация там не се наблюдава. Нещо повече, когато се изтъркаляха из прогресивните медии предположения за решение на Путин да изостри военните действия на терен чрез мобилизирането на нови 350 000 към досегашните 350 000м - настана такъв вой.....
А Украйна, победоносно настъпващата към Киев, Москва и село Пятихатки Украйна, всяка година от войната добавя по 350-400 000 нови момчета към състава на военните гробища. И никой не вие като куче по нова Луна...
Какви работи се случват на пропагандния боен фронт, а?
08:47 29.08.2026
46 Зеления
От началото на войната са минали 54 месеца по 30 000 = 1 620 000 загуби за Украйна, като войници.
08:48 29.08.2026
47 Тити на Кака
До коментар #44 от "Дедо ви...":На Слънчака са. И в Баба Алино.
Иди да видиш на място, че е така!
Коментиран от #53
08:49 29.08.2026
48 1111
08:49 29.08.2026
49 Дъртата движуха си занули държавата
До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":Руският алуминиев гигант „Русал“ (Rusal), контролиран от милиардера Олег Дерипаска, е уведомил руското правителство за намеренията си временно да спре работата на четири от своите предприятия за суровини в Русия. Основната причина са огромните финансови загуби, оценени на около 800 милиона долара годишно.За кои заводи става въпрос?Четирите обекта, които са пред затваряне или консервация, включват производствени мощности за алуминиев оксид (глинозем) и добив на боксит:
Пикалевски глиноземен завод (ПГЛЗ)
Североуралски бокситов рудник (СУБР)
Богословски глиноземен завод
Уралски глиноземен завод
08:55 29.08.2026
50 наближава реванша
08:55 29.08.2026
51 Дъртата движуха
До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":Украйна съществува - украински народ има.
Путин искаше да занули украинците, но успя да занули 1.4 милиона руснаци и икономиката си.
След тази пенсионерска дивижуха, всички се съмняваме, че ще има Руска империя. Ститици народи ще получат свободата си.
08:56 29.08.2026
52 Валентин
08:57 29.08.2026
53 Пращай обратно
До коментар #47 от "Тити на Кака":На Слънчака и Баба Алино се крият руски украинци - руснаци от унищожениете градове и села на Донбас. Затова си говорят руски.
08:58 29.08.2026
54 Европеец
До коментар #1 от "1000 човешки живота дневно":Гробарите ще копаят по 30 000 гроба месечно и ще станат милионери като зеления просяк милионер....
Коментиран от #57
08:58 29.08.2026
55 Да си дойдем на думата
До коментар #12 от "Хахахахаха":В Русия мобилизират жени и бусифицират дори за неплатени сметки за ток и газ.
08:58 29.08.2026
56 Европеец
До коментар #11 от "Значи фактически":Така е, отваря се много работа за гробарите.....
08:59 29.08.2026
57 От Телеграм
До коментар #54 от "Европеец":В Русия се откриха хиляди нови квадратни метри гробища из цялата страна, над които се вее гордо руския флаг с надпис "ГЕРОЙ".
08:59 29.08.2026